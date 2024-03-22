10 красивих відкритих просторів з інтегрованою кухнею, вітальнею та їдальнею

У цьому відкритому плані нічого не втрачено. Сучасність і максимальна оптимізація простору роблять його більш, ніж ідеальним для сім'ї у наш час.

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