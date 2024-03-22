10 красивих відкритих просторів з інтегрованою кухнею, вітальнею та їдальнею

Open space — це рішення конфігурації простору, яке усе частіше використовується у сучасних будинках. У відкритому просторі кухня, вітальня та їдальня здаються єдиними, хоча їх ідентичність і функціональність зберігаються. Таке розташування створює більше простору, світлу та оптимізовану атмосферу, ідеальну для сучасного способу життя. У цій статті ми ділимося з вами 10 середовищами, які
розвиваються за логікою відкритого плану.
Тепер подивіться.
Ми починаємо з відкритого простору в сучасному стилі, який включає вітальню, їдальню та кухню з добре обладнаним центральним островом. Від інтенсивних кольорів, які є в тренді, до декоративних аксесуарів, простір, без сумніву, може створити ефект
вау!
Відкритий простір у скандинавському стилі, який також містить елементи середземноморського стилю та характеризується чистим і функціональним дизайном зі світлими та яскравими кольорами.
Сірий і бежевий у класичному та сучасному середовищі, мідні точки світла та чудова дерев’яна підлога: ось лише деякі якості цього фантастичного відкритого простору.
Розроблений у великому приміщенні, відкритий простір цього проєкту базується на еклектичному дизайні, який поєднує білий колір із теплими нотками кольору, кераміку із геометричним візерунком і мінімалістичні меблі та прикраси.
Наше п'яте приміщення
знаходиться на півдорозі між сільським і індустріальним стилем. Три функціональні зони зосереджені під міцними дерев’яними балками стелі.
Ця бамбукова полиця із трьома рівнями та кошиком ідеально підходить для тих, хто шукає меблі, які можна адаптувати до будь-якого стилю відкритого простору. Натуральний бамбук стійкий, водонепроникний і дуже універсальний.
У цьому відкритому плані нічого не втрачено. Сучасність і максимальна оптимізація простору роблять його більш, ніж ідеальним для сім'ї у наш час.
Різноманітні проєкти із цікавими стильовими рішеннями ви завжди можете знайти на нашому сайті у розділі
Приміщення.
Простота знаходить максимальне вираження, коли її збагачують ретельно підібраними аксесуарами та деталями. Цей відкритий простір тому приклад.
Це середовище не знає нудьги. Стримане поєднання чорного і білого переривається червоним на стільцях. Також варто виділити стелю, оброблену геометричними фігурами.
Цей сільський простір вміщує декор із сучасними та скандинавськими штрихами. Ми любимо контраст і баланс кінцевого результату.
Ми завершуємо нашу
книгу ідей зручним відкритим простором із каменем і цегляними стінами.
За дизайнерськими ідеями ви можете звернутись до нашого архітектора інтер'єру
Зібравши цю добірку ідей для відкритих просторів, настав час найняти архітектора інтер’єру та приступати до роботи!
Слідкуйте за сучасними тенденціями, і ви зможете насолоджуватися великим простором, який гармонійно об’єднує різні кімнати із відкритою вітальнею та кухнею.
Читайте: Вінілова підлога: все, що ви повинні про неї знати!
Надихайтесь нашими проєктами!