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10 красивих відкритих просторів з інтегрованою кухнею, вітальнею та їдальнею

Sílvia Cardoso – homify Sílvia Cardoso – homify
Reforma de vivienda en el barrio del Raval de Barcelona, manrique planas arquitectes manrique planas arquitectes Їдальня
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Open space — це рішення конфігурації простору, яке усе частіше використовується у сучасних будинках. У відкритому просторі кухня, вітальня та їдальня здаються єдиними, хоча їх ідентичність і функціональність зберігаються. Таке розташування створює більше простору, світлу та оптимізовану атмосферу, ідеальну для сучасного способу життя. У цій статті ми ділимося з вами 10 середовищами, які розвиваються за логікою відкритого плану.

Тепер подивіться.

1. Сучасний

Roman House Penthouse, The Manser Practice Architects + Designers The Manser Practice Architects + Designers Вітальня
The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers Відвідати профіль

Ми починаємо з відкритого простору в сучасному стилі, який включає вітальню, їдальню та кухню з добре обладнаним центральним островом. Від інтенсивних кольорів, які є в тренді, до декоративних аксесуарів, простір, без сумніву, може створити ефект вау!

2. Яскравий і середземноморський стиль

Ristrutturazione appartamento Roma, Tor Sapienza, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare Їдальня
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare Відвідати профіль

Відкритий простір у скандинавському стилі, який також містить елементи середземноморського стилю та характеризується чистим і функціональним дизайном зі світлими та яскравими кольорами.

3. Витончений

Appartements Heiligendamm, SALLIER WOHNEN HAMBURG SALLIER WOHNEN HAMBURG Їдальня
SALLIER WOHNEN HAMBURG
SALLIER WOHNEN HAMBURG Відвідати профіль

Сірий і бежевий у класичному та сучасному середовищі, мідні точки світла та чудова дерев’яна підлога: ось лише деякі якості цього фантастичного відкритого простору.

4. Еклектичний

Reforma de vivienda en el barrio del Raval de Barcelona, manrique planas arquitectes manrique planas arquitectes Їдальня
manrique planas arquitectes
manrique planas arquitectes Відвідати профіль

Розроблений у великому приміщенні, відкритий простір цього проєкту базується на еклектичному дизайні, який поєднує білий колір із теплими нотками кольору, кераміку із геометричним візерунком і мінімалістичні меблі та прикраси.

5. Поверніться до сільського стилю

Una cucina nel Chianti: finta muratura e resina grigia e ante in legno di recupero castagno vintage, Laquercia21 Laquercia21 Вбудовані кухні
Laquercia21
Laquercia21 Відвідати профіль

Наше п'яте приміщення знаходиться на півдорозі між сільським і індустріальним стилем. Три функціональні зони зосереджені під міцними дерев’яними балками стелі.


Bamboo Shelving Unit with Basket 3 Shelves, Press profile homify Press profile homify Ванна кімната
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Ця бамбукова полиця із трьома рівнями та кошиком ідеально підходить для тих, хто шукає меблі, які можна адаптувати до будь-якого стилю відкритого простору. Натуральний бамбук стійкий, водонепроникний і дуже універсальний.

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6. Сучасний і добре організований

OJETTI: Bello Moderno e Funzionato , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Їдальня
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS Відвідати профіль

У цьому відкритому плані нічого не втрачено. Сучасність і максимальна оптимізація простору роблять його більш, ніж ідеальним для сім'ї у наш час.

Різноманітні проєкти із цікавими стильовими рішеннями ви завжди можете знайти на нашому сайті у розділі Приміщення.

Більше інформації за цим посиланням

7. Коли прикраса має значення

greta y marlene, osb arquitectos osb arquitectos Їдальня
osb arquitectos
osb arquitectos Відвідати профіль

Простота знаходить максимальне вираження, коли її збагачують ретельно підібраними аксесуарами та деталями. Цей відкритий простір тому приклад.

8. Поп!

BM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI Вітальня
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI Відвідати профіль

Це середовище не знає нудьги. Стримане поєднання чорного і білого переривається червоним на стільцях. Також варто виділити стелю, оброблену геометричними фігурами.

9. Змішання стилів

Reforma de Atico en Pamplona, TALLER VERTICAL Arquitectura + Interiorismo TALLER VERTICAL Arquitectura + Interiorismo Коридор
TALLER VERTICAL Arquitectura + Interiorismo
TALLER VERTICAL Arquitectura + Interiorismo Відвідати профіль

Цей сільський простір вміщує декор із сучасними та скандинавськими штрихами. Ми любимо контраст і баланс кінцевого результату.

10. Тепло і зручно

Loft Marine Home Resort, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE Вітальня Цегла
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE Відвідати профіль

Ми завершуємо нашу книгу ідей зручним відкритим простором із каменем і цегляними стінами.


За дизайнерськими ідеями ви можете звернутись до нашого архітектора інтер'єру

за цим посиланням

Покриття для кухні

Apartamento . Lisboa . Reabilitação . Remodelação . Graça, aponto aponto Вбудовані кухні Дерево Дерев'яні
aponto
aponto Відвідати профіль

Зібравши цю добірку ідей для відкритих просторів, настав час найняти архітектора інтер’єру та приступати до роботи!

Слідкуйте за сучасними тенденціями, і ви зможете насолоджуватися великим простором, який гармонійно об’єднує різні кімнати із відкритою вітальнею та кухнею.

  • Бонус! Ми також пропонуємо вам кілька варіантів сучасних покриттів для сучасних відкритих кухонь.

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