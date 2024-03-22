Як утеплити мансарду, щоб заощадити електроенергію і було комфортніше?

Чому варто утеплювати горище? Усе логічно. Тому що ¼ тепла втрачається через стелю. Як ми добре знаємо, тепло піднімається, тому горище є одним із приміщень, яке необхідно утеплити у першу чергу. Водночас ізоляція також запобігає виходу холодного повітря влітку. У цьому сенсі теплоізоляція мансарди є перевагою протягом усього року, оскільки вона утримує кондиціоноване повітря всередині та запобігає проникненню зовнішнього повітря у приміщення.

Будинок. Кондиціоноване повітря зазвичай виходить через маленькі отвори або тріщини навколо труб, дротів або димоходів. Це звичайне явище. Але із часом такі матеріали, як деревина, починають показувати ці невеликі зазори, які впливають на опалення чи охолодження вашого будинку, а також на рахунки за електроенергію. Однак не переживайте. Професіонал зможе легко виявити місця протікання на горищі та знайти найкращі способи їх ущільнення.

Хоча неможливо вказати точне значення того, скільки ви заощадите в теплоенергії, якщо утеплите свій дім, оскільки все залежить від розміру будинку, звичок сім’ї. Але, як стверджують дослідження, ця економія може становити від 30% до 50%.

Крім регулювання температури у будинку, теплоізоляція горища виконує й інші цілі: усуває цвіль, знижує шум, вологу і конденсат, запобігає передчасному псуванню покрівлі і злипанню льоду (що може зруйнувати конструкцію).

Пам’ятайте, однак, що ізолювати простір недостатньо. Ви також повинні підтримувати його у чистоті. Якщо ви не прибираєте горище місяцями або роками, на ньому почне утворюватися значний шар пилу. Цей бруд на горищі також забруднить повітря, яке циркулює у вашому домі. Перш ніж утеплювати свій будинок, очистіть горище, щоб захистити якість повітря у вашому житловому приміщенні.