Як утеплити мансарду, щоб заощадити електроенергію і було комфортніше?

Зберігати тепло у домі, не витрачаючи багато: ми завжди шукаємо вирішення цієї проблеми, і, якщо ми живемо в холодному регіоні, важливо знайти ефективні ресурси, які не є надто дорогими. Однак відомо, що у Португалії електроенергія дорога – одна із найдорожчих у Європі за паритетом купівельної спроможності – і газ теж. Насправді ціни на газ у Португалії є найвищими у Європейському Союзі (9,7 пп за 100 кВт/год).
Тому, щоб утворене тепло нікуди не втекло, ваш будинок повинен мати хорошу теплоізоляцію. Якщо ви будуєте або реконструюєте будинок, це момент, яким не варто нехтувати. Хороша ізоляція може коштувати дорого, але у довгостроковій та середньостроковій перспективі воно того варте, оскільки внутрішні приміщення залишаються теплими.
Сьогодні ми зосередимося на утепленні мансарди.
Дізнайтеся більше.
Чому варто утеплювати горище? Усе логічно. Тому що ¼ тепла втрачається через стелю. Як ми добре знаємо, тепло піднімається, тому горище є одним із приміщень, яке необхідно утеплити у першу чергу. Водночас ізоляція також запобігає виходу холодного повітря влітку. У цьому сенсі теплоізоляція мансарди є перевагою протягом усього року, оскільки вона утримує кондиціоноване повітря всередині та запобігає проникненню зовнішнього повітря у приміщення.
Будинок. Кондиціоноване повітря зазвичай виходить через маленькі отвори або тріщини навколо труб, дротів або димоходів. Це звичайне явище. Але із часом такі матеріали, як деревина, починають
показувати ці невеликі зазори, які впливають на опалення чи охолодження вашого будинку, а також на рахунки за електроенергію. Однак не переживайте. Професіонал зможе легко виявити місця протікання на горищі та знайти найкращі способи їх ущільнення.
Хоча неможливо вказати точне значення того, скільки ви заощадите в теплоенергії, якщо утеплите свій дім, оскільки все залежить від розміру будинку, звичок сім’ї. Але, як стверджують дослідження, ця економія може становити від 30% до 50%.
Крім регулювання температури у будинку, теплоізоляція горища виконує й інші цілі: усуває цвіль, знижує шум, вологу і конденсат, запобігає передчасному псуванню покрівлі і злипанню льоду (що може зруйнувати конструкцію).
Пам’ятайте, однак, що ізолювати простір недостатньо. Ви також повинні підтримувати його у чистоті. Якщо ви не прибираєте горище місяцями або роками, на ньому почне утворюватися значний шар пилу. Цей бруд на горищі також забруднить повітря, яке циркулює у вашому домі. Перш ніж утеплювати свій будинок, очистіть горище, щоб захистити якість повітря у вашому житловому приміщенні.
Будь-якої ізоляції недостатньо, щоб насолодитися всіма цими перевагами. Насправді тип і обсяг ізоляції горища важливі для результатів, які ви отримаєте. Ізоляція складається із мільйонів крихітних кишеньок, які затримують повітря. Якщо ці маленькі кишені заповнюються брудом або водою чи втрачають свою товщину, вони стають неефективними, а згадані вище переваги втрачаються. Шкідники також можуть пошкодити ізоляцію. Тому ви повинні вибрати хорошу ізоляцію або, якщо необхідно, відремонтувати або замінити те, що у вас уже є. Скористайтеся порадою хорошого фахівця.
Зараз існує кілька типів ізоляції, опір яких визначається значенням R. «R» точно означає опір. Значення використовується у будівельній галузі як міра теплового опору, і чим воно вище, тим краще. Бажано утеплювати горища за показником R-38, що відповідає ізоляційному шару товщиною від 25 до 35 см залежно від типу використовуваного матеріалу.
Ковдра зі скловати товщиною 50 мм і щільністю 35 кг/м3 має R-значення приблизно 1,47. Скловатна ковдра товщиною 50 мм, але щільністю 12 кг/м3 має значення приблизно 1,1. Якщо замість 50 мм ковдра має товщину 75 мм і щільність 12 кг/м3, значення R буде близько 1,67.
Як бачимо, вартість варіюється в залежності від товщини, щільності та форми, у якій представлений продукт (ковдра, поролон, гранулят або плити).
Тепер, коли ви знайомі з поняттям R-value, ми познайомимо вас із найпопулярнішими матеріалами для теплоізоляції мансарди.
Брати до відома:
Скловата: скловату можна придбати в рулонах або плитах. Матеріал складається із мільярдів крихітних скляних волокон, які затримують повітря та сповільнюють передачу тепла.
Це популярний матеріал, який є легким, негорючим і простим у обробці. Крім того, він не шкодить поверхні, з якою він контактує, не сприяє появі бактерій і субстратів і не втрачає своєї ізоляційної здатності із часом. Він також ефективний для звукоізоляції приміщень.
Кам'яна вата: виготовляється із базальтової породи та інших органічних мінералів, нешкідливих для здоров'я. Це негорюча вата із відмінними тепловими та акустичними характеристиками, яка має механічну стійкість до температури 800ºC. Вона не затримує воду і не розкладається із часом. Цей матеріал легкий, його легко обробляти, різати та встановлювати.
Целюлоза: виготовляється із газетного паперу, старого картону та інших залишків переробленого паперу, змішаного із вогнестійкою та стійким до комах хімікатом. Целюлоза купується у блоках і забезпечує хороший рівень ізоляції із гарним співвідношенням ціни та якості. З іншого боку, целюлоза не є водостійкою і з роками може втрачати об’єм.
Теплоізоляційний пінопласт: також дуже популярний теплоізоляційний пінопласт. Оскільки він має низьку теплопровідність, він виробляє менший теплообмін між середовищами. Піну можна наносити листами або розпилювачем. Піну можна використовувати на пластику, металі, дереві, кам’яній кладці та інших матеріалах, особливо у версії розпилення.
Пробка: зазвичай використовується у вигляді панелей або агломератів. Це старий термоматеріал, який необхідно обробити від грибків.
Поєднайте їх усі: можливо, варто поєднати різні типи ізоляції на горищі. Спрей, скажімо, може заповнити невеликі щілини. Однак пропонуємо вам звернутися за порадою до професіонала.
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Як бачите, для економії енергії та комфорту у вашому домі важливо утеплити дах зсередини. А горище – ідеальне приміщення для початку утеплення даху. Тепер, коли ви знаєте, які матеріали є на ринку, ви можете разом із професіоналом домовитися та утеплити свій будинок.
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