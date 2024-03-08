Повний посібник із водостічних труб: дізнайтеся про типи, встановлення та ціни

Водостічна труба: що це? Жолоб – це будівельний елемент, який має функцію збору дощової води, яка стікає по даху, щоб вона не контактувала зі стінами. Цей елемент допомагає захистити конструкцію будинку від можливого зносу, спричиненого водою, і, в той же час, використовувати дощову воду, спускаючи її в резервуари.
Це важливий елемент для збереження будівель, оскільки він допомагає їм залишатися захищеними від агресії вологи. Погіршення, викликане водою, може бути не відразу помітним і, отже, може здаватися незначним, але насправді, коли воно стає помітним, воно уже завдало великої шкоди. Проникнення води у будівельні конструкції спричиняє значні пошкодження, ремонт яких коштує величезних грошей.
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З огляду на це, важливо встановити водостічні труби, щоб забезпечити цілісність вашого будинку. Незалежно від того, що ви можете витратити зараз, ви позбавите себе турбот, відсутності комфорту та витрат на дорогий ремонт у майбутньому.
Перше, що потрібно зробити перед установкою водостоку, це вирішити, який із них найкраще відповідає вашим вимогам. Існують жолоби, виготовлені із різних матеріалів, кожен з яких має переваги та недоліки, про які слід знати перед вибором.
Нижче ми розкажемо вам про найпопулярніші варіанти.
Завдяки характеристикам свого матеріалу (пластику), водостічна труба із ПВХ є одним з найдешевших варіантів на ринку, як за ціною продукту, так і за ціною монтажу. Незважаючи на дешевизну, ці водостічні труби довговічні та стійкі до певних пошкоджень, викликаних контактом із природними елементами, і не піддаються корозії. Вони також мають перевагу, оскільки доступні на ринку в різних кольорах, тому їх легко
вписати у будинок, незалежно від його стилю.
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З іншого боку, незважаючи на довговічність, вони не такі стійкі, як водостічні труби з будь-якого типу металу. Цей менший опір передбачає, до прикладу, більшу потребу у технічному обслуговуванні та регулярному очищенні, щоб у результаті накопичення сміття матеріал не зламувався або не розбивався. До того ж, незважаючи на широку палітру доступних кольорів, це не найкрасивіший матеріал. Якщо ви хочете вибрати водостічну трубу, яка покращить будівлю із естетичної точки зору, шукайте інші матеріали.
Оцинковані водостічні труби дуже стійкі до іржі та будь-якого іншого виду зносу та корозії, спричинених погодними умовами. Завдяки своїй якості та складу термін служби цього матеріалу досить довгий (може досягати 50 років), а вимоги до обслуговування низькі, що в кінцевому результаті компенсує, певним чином, вищу початкову ціну і робить цей тип водостічної труби досить поширеним.
З одного боку, ми маємо справу із надзвичайно стійким і надійним елементом. Ще правда заключається у тому, що ми повинні розраховувати на набагато більший бюджет. Його установка також більш складна і повинна проводитися професіоналами. Це матеріал, який стискається або розширюється відповідно до змін температури, робить процес його встановлення більш складним і суворим. Крім того, варто пам’ятати, що цей матеріал вразливий до кислотних стоків із кедрових дахів, а також до селітри, яка поширена у середовищах поблизу моря.
Алюмінієві водосточні труби дуже стійкі до атмосферних впливів, іржі та гниття, що робить їх хорошим рішенням для місцевостей із несприятливими погодними умовами. Ця стійкість означає, що вони служать набагато довше (приблизно 20 років), ніж ПВХ, хоча й менше, ніж цинк. Крім того, це матеріал, який доступний у різних кольорах, що дозволяє легко знайти ідеальний тон для вашого будинку.
З іншого боку, алюміній, будучи матеріалом із невеликою гнучкістю, може легко отримати вм’ятини. Ці пошкодження, хоча й не перешкоджають його належному функціонуванню та ефективності, роблять елемент менш красивим і, залежно від розмірів, може, навіть, вимагати певного ремонту. Як і у випадку із цинковим варіантом, алюмінієві водостічні труби також мають тенденцію стискатися або розширюватися зі зміною погоди, що вимагає більшої обережності при монтажі, щоб уникнути проникнення води. Нарешті, хоча вони й доступні у широкій колірній палітрі, ми повинні мати на увазі, що їх колір, зазвичай, досягається через шар емалі. Це означає, що із часом фарба потріскається та може відшаруватися, а це вимагає періодичної зміни фарби.
Водостічні труби із нержавійки або нержавіючої сталі надзвичайно стійкі і, на відміну від інших металевих варіантів, довго зберігають свій блиск і первісну красу. Цей тип матеріалу стійкий до несприятливих кліматичних умов і, отже, не пошкоджується, не ламається, не згинається і не зношується ні в сильну спеку, ні в холод. Це довговічний матеріал, який, завдяки своєму хімічному складу, тривалий час залишається вільним від іржі та інших слідів корозії.
Незважаючи на ці переваги, варто зазначити, що це дуже важкий матеріал, і тому із ним важко працювати. Для його монтажу обов’язково знадобиться бригада професіоналів. Крім того, це дорогий матеріал, який, навіть, не дивлячись на те, що його міцність набагато вища, ніж у алюмінію, може викликати деякі сумніви щодо переваг його використання.
Враховуючи важливість даної конструкції для безпеки житла, ми наполегливо рекомендуємо залучати до роботи професіоналів із досвідом. Ми усвідомлюємо, що після великих витрат на матеріали може здатися спокусливим заощадити на монтажі та спробувати впоратися із проєктом без допомоги третіх осіб. Однак, якщо у вас немає професійної підготовки та відповідних матеріалів для роботи, не робіть цього. Те, що ви економите на монтажі, може призвести до того, що ви витратите вдвічі (або більше) на ремонт пошкоджень не лише водостоку, але й конструкції самого будинку. Тому ми пропонуємо вам шукати компанію у своєму регіоні, яка гарантує роботу із високими стандартами якості та безпеки, безтурботний процес і гарантію вирішення будь-якої майбутньої проблеми.
Як ми бачимо, термін служби водостоку залежить від матеріалу, але у середньому він становить від 20 до 30 років, залежно від кліматичних умов кожного регіону та догляду за ним.
Ось шість найпоширеніших проблем:
Середня ціна за встановлення та обслуговування водостічної труби становить близько 400 євро, але може досягати майже 1300 євро, завжди залежно від використовуваного матеріалу та того, що це означає з точки зору встановлення. Ми рекомендуємо запитати кілька пропозицій, щоб ви могли порівняти те, що пропонує вам кожна компанія, і таким чином, мати можливість прийняти рішення, яке найкраще підходить для вас. Однак зауважимо, що ви повинні приймати рішення на основі пропозиції із найкращим співвідношенням ціни та якості, навіть, якщо вона не найдешевша.
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