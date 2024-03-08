8 речей, які говорять: мати вдома – нещастя

Деякі люди забобонні, інші не дуже.
Яка ти людина? Ви дбаєте про такі речі?
Правда полягає у тому, що ми проводимо усе життя, слухаючи певні речі, і в кінцевому результаті вони «вкорінюються у нашій голові», припускаючи їх, навіть, щодня.
Якщо ви хочете почати рік більш позитивно та уникнути всього, що може привернути невдачу, погляньте на цю статтю ідей. Ми зібрали матеріали про 8 речей, які приносять нещастя вдома, і це вам потрібно змінити зараз, якщо таке трапляється у вашому житті.
Згідно із повір'ям, розбити дзеркало – до нещастя. Можливо, нещастя заключається у тому, що воно розбилося і довелося витрачати більше грошей на покупку нового.
Якщо дзеркало розбите, його потрібно викинути, щоб не привертати до себе нещастя. Те саме стосується і склянок: не зберігайте їх, тому що ви можете порізатися, коли будете пити із них.
Цікавий факт: повір'я про 7 років нещастя, коли дзеркало розбивається, походить із Стародавньої Греції!
Ми не повинні зберігати старі предмети та одяг, тому що вони можуть перешкоджати змінам і ускладнювати прогрес. Виділіть кілька годин відпочинку на вихідних, щоб зробити генеральне прибирання своїх шаф і віддати або викинути те, що вам більше не потрібно і не використовується. Можливо, вам потрібно не тільки викинути старі речі, а ще й переставити меблі у кімнаті (до прикладу, ліжко у спальні, яке стоїть не по фен-шую, чи щось таке інше). Не можете цього зробити, не знаєте як, запросіть дизайнера, який допоможе вам. Ви побачите, що відчуєте ковток свіжого повітря у своєму домі.
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Зберігання пошарпаного віника не дозволить належним чином очистити простір, і усе залишиться у тому ж стані. За повір'ям, збереження старого віника може призвести до проблем із грошима. Тож не починайте рік погано, міняйте мітлу. Так мало коштує ризикнути.
Ненадихаючі, неприємні зображення природних чи глобальних катаклізмів, дощу чи снігової бурі та й інші зображення, які не викликають позитивних емоцій, не повинні бути у нашому домі.
Все, що викликає негатив, повинно бути поза домом і поза нашим життям. Це легко, чи не так?
У вас вдома повільний годинник? Тепер спробуйте це виправити, якщо він не працює, тому що зламався, позбудьтеся його!
Бажаємо по життю рухатися вперед, а не зупинятися на місці, тому робіть все вчасно, щоб у житті щастило!
Забобон про сходи досить відомий і сягає 5000 років тому, походить із Стародавнього Єгипту. Відповідно до цієї культури, сходи до стіни утворюють трикутник, і єгиптяни вважали цю форму священною (піраміди). Трикутники представляють трійцю Сеусів: пройти через трикутник означало осквернити трійцю.
Ця віра із часом набула сили, і «століттями пізніше послідовники Ісуса Христа узурпували марновірство, витлумачивши його у світлі смерті Христа», – пояснив Панаті. «Оскільки драбина впиралася у розп’яття, вона стала символом зла, смерті та зради. Ходити під драбиною приносило нещастя».
До прикладу, у Великій Британії у 16 столітті злочинцям доводилося йти під драбиною до шибениці, місця їх смерті.
Чорні кішки – живі істоти, які мають тільки чорний колір. Вони прекрасні, милі та приємні коти, як і інші.
Цікаво, що стародавні єгиптяни вважали чорних котів удачею. Так само, як король Англії Карл I, у якого у домашніх умовах жив чорний кіт. Нещастя приходить із того моменту, коли кіт гине, а наступного дня короля заарештовують і звинувачують у державній зраді.
З іншого боку, у середні віки в інших частинах Європи були люди із протилежною вірою. Вони вважали, що чорні коти – це родичі відьом або самі переодягнені відьми, а на них диявол дивиться!
І ось як історія впливає на час та менталітет…
Символи у вигляді жаби мають кілька тлумачень і значень. У минулому жабу асоціювали із магією і чаклунством. Тож виведіть їх зі свого дому.
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Існує кілька забобонів, і, мабуть, найвідомішим є розбите дзеркало. Якщо вам цікаво, ви можете дізнатися більше про значення щасливих будд. Ще одне можна сказати напевно: ми усі хочемо мати хорошу енергію у нашому домі, особливо у спальні перед сном. Читайте цю статтю , щоб дізнатися, які речі потрібно мати вдома, щоб залучати удачу і хорошу енергію. Бережіть свій дім!
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