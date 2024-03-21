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Moleanos Stone: характеристики, види, плюси і мінуси, очищення та ціни!

Sílvia Cardoso – homify Sílvia Cardoso – homify
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Використання натурального каменю завжди було однією із найбільш затребуваних вимог в архітектурі. Краса та унікальність кожного блоку каменю — це якості, які не пропустить жоден клієнт і які надають будь-якій власності вишуканість та оригінальність, яких важко досягти із будь-яким іншим матеріалом, особливо синтетичним.

Існує величезна різноманітність натуральних каменів, які завдяки своїм технічним і фізичним характеристикам ідеально підходять для використання у різних приміщеннях. Усі природні камені особливі, але сьогодні ми поговоримо про вапняк із нашої країни, який виділяється своєю красою, елегантністю та характеристиками, які роблять його дуже адаптивним і найбільш затребуваним у світі. Ми говоримо про камінь Молеанос.

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Примітка. Зображення у цій статті є зразковими або ілюстративними для роботи, виконаної професіоналами, зареєстрованими у homify, і можуть не повністю відповідати темі. Якщо тип каменю вас цікавить, не соромтеся звертатися до компаній у цьому регіоні.

1. Камінь Молеанос: характеристика

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Дослідження Молеанос бере свій початок із далеких часів і є одним із найвидатніших видів діяльності у регіоні Альжубаррота. Цей камінь, який, мабуть, мало відомий більшості португальців, експортується за кордон і присутній у будівлях у найважливіших містах нашої цивілізації.

Камінь Молеанос — це різновид вапняку із Португалії, який походить з міста, яке й дало йому назву: Молеанос. Камінь має унікальний колір, у діапазоні тонів, які варіюються від бежевого та білого до коричневого, створюючи вражаючу атмосферу, яка спокушає архітекторів та дизайнерів інтер’єру з усього світу.

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Характеристики та колір цього каменю є фундаментальними для його величезного глобального успіху, оскільки вони роблять його універсальним вибором, ідеальним для найрізноманітніших просторів, середовищ та декоративних стилів.

2. Види каменів Молеанос

Calçada em Mansão Mediterrânea, Saint Tropez, ROC2C_Calçada Portuguesa ROC2C_Calçada Portuguesa Будинки Вапняк
ROC2C_Calçada Portuguesa
ROC2C_Calçada Portuguesa Відвідати профіль

Apple Store - Macau, Mocamar Limestone Mocamar Limestone Комерційні приміщення Вапняк Офіси та магазини
Mocamar Limestone
Mocamar Limestone Відвідати профіль

Існує кілька типів каменю Moleanos, які мають різні фізичні та технічні характеристики, і їх можна знайти на помітному місці у відкритих і внутрішніх приміщеннях, а також у покриттях, кам’яній кладці чи бруківці. Щоб дізнатися більше про те, що може запропонувати кожен із сортів Moleanos і де їх слід застосовувати, ми створили короткий посібник:

Класичний Moleanos:

  • Враховуючи саму назву, неважко помітити, що це найпоширеніший вид каменю Молеано. Класичний молеанос – це камінь середньої зернистості, який має постійний і однорідний колір. Це твердий і міцний камінь, ідеально підходить для безлічі застосувань, головним чином, для облицювання та мощення. Через великомасштабний видобуток, а також обмеження на розвідку – кар'єри розташовані у природоохоронних заповідниках – сьогодні важко знайти великі блоки цього типу каменю Молеанос.

Fine Moleanos:

  • Fine Moleanos stone – це більш витончена оздоблювальна версія класичного каменю. Цей тип Moleanos характеризується дрібнозернистим складом, однорідною текстурою та дуже послідовним бежевим тоном.

Технічні характеристики роблять цей варіант каменю менш твердим і міцним, ніж класичний, але при цьому він має дуже прийнятну стійкість. Ми часто можемо бачити цей тип каменю Moleanos у покриттях (в середині приміщень) та бруківці, але завдяки його більш витонченому та елегантному зовнішньому вигляду, це також дуже затребуваний камінь для деталей або внутрішніх декоративних аксесуарів, таких як каміни, меблі, сходи та інші.

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Moleanos blue:

  • Moleanos blue stone – це варіант каменю, технічні характеристики якого дуже схожі на класичні. Він характеризується тим, що є типом каменю середньої зернистості, дуже твердий і міцний, дуже стійкий і, отже, адаптований до широкого діапазону просторів, середовищ і застосувань.

Головною родзинкою цього варіанту є, як видно із назви, його колір, який охоплює палітру тонів між синім і сірим. Це широко використовуваний камінь, особливо для внутрішнього мощення. Зауважте, що він зустрічається рідше, ніж інші, і тому доступність у продажу значно нижча.

Vidraco Moleanos:

  • Vidraco є варіантом каменю із найбільшою твердістю, стійкістю та довговічністю, і з цієї причини він широко використовується для мощення зовнішніх просторів. Цей тип каменю має склоподібне покриття, а також постійну колірну палітру на основі бежевого.

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3. Переваги та недоліки

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Як і будь-який інший вид каменю, камінь Молеанос, незважаючи на свою популярність і широке використання, має переваги і недоліки, які необхідно враховувати:

Переваги каменю Moleanos:

  • Стійкість: камені Moleanos характеризуються високою стійкістю, тому їх можна наносити майже на всі типи поверхонь.
  • Твердість і довговічність: технічний склад цих каменів робить їх надійним вибором для архітектури та декору. Вони надійні і при належному догляді прослужать довго.
  • Елегантність: унікальні кольори та текстури цього каменю роблять його очевидним вибором для деталей та структурних елементів у середовищі, яке хоче бути елегантним та стильним.

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Недоліки каменю Молеанос:

  • Регулярне очищення: камені Moleanos дуже пористі, і це, незважаючи на естетичні переваги, які вони їм надають, збільшує вбирання усіх типів жиру та бруду. Ця пористість і її наслідки вимагають від вас знань, як чистити камінь Moleanos, і робити це необхідно регулярно.
  • Необхідність профілактики: через пористість каменю необхідність профілактики може бути неминучою, щоб уникнути подальшого пошкодження.
  • Невелика пропозиція: інтенсивна експлуатація цього типу каменю – протягом тривалого часу – і обмеження, накладені розташуванням кар'єрів – у природоохоронних заповідниках – роблять пропозицію цього типу каменю меншою, ніж бажано, особливо для блоків /плит великих розмірів.

4. Очищення та профілактика (лікування) каменю Moleanos

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Як уже згадувалося раніше, камені Moleanos мають фізичні та структурні характеристики, які вимагають постійного догляду, регулярного очищення та, щоб уникнути серйозних і, навіть, незворотних проблем, обробки самого каменю. Тому, якщо у вашому домі уже є цей тип каменю, то протравлення, видалення накипу та гідроізоляція каменю Moleanos, безумовно, будуть для вас знайомими темами. Вам слід шукати компанії/професіоналів, які надають такі послуги, переважно використовуючи екологічні засоби без кислотних або лужних основ, щоб забезпечити глибоке очищення без пошкодження, скажімо, підлоги.

Обробка та полірування каменю Moleanos, необхідна для того, щоб він не втратив свою текстуру, блиск і колір. Рекомендуємо регулярно очищати поверхні, щоб зберегти цілісність матеріалу.

Moleanos Stone: ціна за м²

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Manuel &amp; Cardoso-Pedras Naturais e Compostos
Manuel & Cardoso-Pedras Naturais e Compostos Відвідати профіль

Ціна каменю Moleanos, як і багатьох інших, завжди залежатиме від обраного вами варіанту каменю, товщини блоків, обробки, кількості та постачальника, тому вказати на кінцевий результат дуже складно. Ціна, яку ми можемо запропонувати зараз, зрештою, може, навіть, ввести в оману, а не допомогти.

Однак, ми рекомендуємо в homify запитати пропозиції від кількох постачальників, які повинні включити у ціну продукту обробку даного матеріалу та встановлення, щоб ви могли прийняти найкраще рішення та зробити вибір, який найбільше підходить для того, що ви хочете витратити.

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