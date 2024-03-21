Moleanos Stone: характеристики, види, плюси і мінуси, очищення та ціни!

Використання натурального каменю завжди було однією із найбільш затребуваних вимог в архітектурі. Краса та унікальність кожного блоку каменю — це якості, які не пропустить жоден клієнт і які надають будь-якій власності вишуканість та оригінальність, яких важко досягти із будь-яким іншим матеріалом, особливо синтетичним.
Існує величезна різноманітність натуральних каменів, які завдяки своїм технічним і фізичним характеристикам ідеально підходять для використання у різних приміщеннях. Усі природні камені особливі, але сьогодні ми поговоримо про вапняк із нашої країни, який виділяється своєю красою, елегантністю та характеристиками, які роблять його дуже адаптивним і найбільш затребуваним у світі. Ми говоримо про камінь Молеанос.
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Дослідження Молеанос бере свій початок із далеких часів і є одним із найвидатніших видів діяльності у регіоні Альжубаррота. Цей камінь, який, мабуть, мало відомий більшості португальців, експортується за кордон і присутній у будівлях у найважливіших містах нашої цивілізації.
Камінь Молеанос — це різновид вапняку із Португалії, який походить з міста, яке й дало йому назву: Молеанос. Камінь має унікальний колір, у діапазоні тонів, які варіюються від бежевого та білого до коричневого, створюючи вражаючу атмосферу, яка спокушає архітекторів та дизайнерів інтер’єру з усього світу.
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Характеристики та колір цього каменю є фундаментальними для його величезного глобального успіху, оскільки вони роблять його універсальним вибором, ідеальним для найрізноманітніших просторів, середовищ та декоративних стилів.
Існує кілька типів каменю Moleanos, які мають різні фізичні та технічні характеристики, і їх можна знайти на помітному місці у відкритих і внутрішніх приміщеннях, а також у покриттях, кам’яній кладці чи бруківці. Щоб дізнатися більше про те, що може запропонувати кожен із сортів Moleanos і де їх слід застосовувати, ми створили короткий посібник:
Класичний Moleanos:
Fine Moleanos:
Технічні характеристики роблять цей варіант каменю менш твердим і міцним, ніж класичний, але при цьому він має дуже прийнятну стійкість. Ми часто можемо бачити цей тип каменю Moleanos у покриттях (в середині приміщень) та бруківці, але завдяки його більш витонченому та елегантному зовнішньому вигляду, це також дуже затребуваний камінь для деталей або внутрішніх декоративних аксесуарів, таких як каміни, меблі, сходи та інші.
Moleanos blue:
Головною родзинкою цього варіанту є, як видно із назви, його колір, який охоплює палітру тонів між синім і сірим. Це широко використовуваний камінь, особливо для внутрішнього мощення. Зауважте, що він зустрічається рідше, ніж інші, і тому доступність у продажу значно нижча.
Vidraco Moleanos:
Як і будь-який інший вид каменю, камінь Молеанос, незважаючи на свою популярність і широке використання, має переваги і недоліки, які необхідно враховувати:
Переваги каменю Moleanos:
Недоліки каменю Молеанос:
Як уже згадувалося раніше, камені Moleanos мають фізичні та структурні характеристики, які вимагають постійного догляду, регулярного очищення та, щоб уникнути серйозних і, навіть, незворотних проблем, обробки самого каменю. Тому, якщо у вашому домі уже є цей тип каменю, то протравлення, видалення накипу та гідроізоляція каменю Moleanos, безумовно, будуть для вас знайомими темами. Вам слід шукати компанії/професіоналів, які надають такі послуги, переважно використовуючи екологічні засоби без кислотних або лужних основ, щоб забезпечити глибоке очищення без пошкодження, скажімо, підлоги.
Обробка та полірування каменю Moleanos, необхідна для того, щоб він не втратив свою текстуру, блиск і колір. Рекомендуємо регулярно очищати поверхні, щоб зберегти цілісність матеріалу.
Ціна каменю Moleanos, як і багатьох інших, завжди залежатиме від обраного вами варіанту каменю, товщини блоків, обробки, кількості та постачальника, тому вказати на кінцевий результат дуже складно. Ціна, яку ми можемо запропонувати зараз, зрештою, може, навіть, ввести в оману, а не допомогти.
Однак, ми рекомендуємо в homify запитати пропозиції від кількох постачальників, які повинні включити у ціну продукту обробку даного матеріалу та встановлення, щоб ви могли прийняти найкраще рішення та зробити вибір, який найбільше підходить для того, що ви хочете витратити.
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