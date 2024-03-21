ПВХ або алюмінієве вікно? Відповідь на ваші запитання!

Настав час міняти вікна у вашому домі. Настала весна та літо, і це ідеальний час, щоб зробити ці зміни, перш ніж холод захопить усе. Зрештою, ніхто не хоче, щоб усі вікна у будинку були відкритими взимку, навіть на кілька годин!

Але заміна вікон у домі – справа зовсім не тривіальна. Вибір матеріалів дуже великий, із різними характеристиками, оздобленням і цінами, а також конфігурація самої будівлі, яка може сильно вплинути на вибір вікон.

Альтернатива, яка виникає у більшості випадків, лише одна: ПВХ чи алюміній? Деревина та скловолокно можуть бути занадто дорогими для своїх переваг, що робить їх менш поширеним вибором.

Якщо ви зіткнулися із цією дилемою і не впевнені у своєму виборі, homify прийде вам на допомогу! Сьогодні поговоримо про матеріали для вікон, рам і віконниць, їх характеристики, переваги і недоліки і, навіть, ціни. Не пропустіть це!