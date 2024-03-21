ПВХ або алюмінієве вікно? Відповідь на ваші запитання!

Настав час міняти вікна у вашому домі. Настала весна та літо, і це ідеальний час, щоб зробити ці зміни, перш ніж холод захопить усе. Зрештою, ніхто не хоче, щоб усі вікна у будинку були відкритими взимку, навіть на кілька годин!
Але заміна вікон у домі – справа зовсім не тривіальна. Вибір матеріалів дуже великий, із різними характеристиками, оздобленням і цінами, а також конфігурація самої будівлі, яка може сильно вплинути на вибір вікон.
Альтернатива, яка виникає у більшості випадків, лише одна: ПВХ чи алюміній? Деревина та скловолокно можуть бути занадто дорогими для своїх переваг, що робить їх менш поширеним вибором.
Якщо ви зіткнулися із цією дилемою і не впевнені у своєму виборі, homify прийде вам на допомогу! Сьогодні поговоримо про матеріали для вікон, рам і віконниць, їх характеристики, переваги і недоліки і, навіть, ціни. Не пропустіть це!
Можна сказати, що вікна ПВХ у моді, і кількість компаній, що спеціалізуються на їхньому виробництві, значно зростає.
Ці вікна виготовлені із нашого добре відомого та завжди універсального вінілхлориду, головного героя підлогових покриттів, покриттів і шпалер на стіни. Як ви, можливо, уже знаєте, цей матеріал в основному складається із кам’яної солі, нафти та природних наповнювачів, таких як крейда та вапняк.
У випадку віконних рам ПВХ стабілізується сталевими, алюмінієвими або скловолокнистими тканинами для покращення його міцності та гнучкості.
Це легкий матеріал, який полегшує зварювання компонентів віконної рами та має чудові характеристики для створення дуже ефективних вікон, як ми побачимо нижче.
На цьому зображенні рами можна побачити більш детально.
ПВХ рами пропонують неперевершені характеристики у віконній конструкції завдяки характеристикам самого матеріалу:
- мають гарну жорсткість, стійкі і мало схильні до розширення під дією тепла навколишнього середовища;
- досить легкі, додають менше навантаження на будівлю. Легкість ПВХ також полегшує зварювання різних компонентів рами, полегшуючи процес виробництва;
- ПВХ характеризується низькою теплопровідністю, а це означає, що рами ПВХ допомагають мінімізувати втрати тепла через них. Завдяки цьому вони працюють як чудові ізолятори, допомагаючи будинку довше залишатися гарячим або холодним, і таким чином зменшити витрати на електроенергію;
- вони дуже стійкі до корозії та руйнування кліматичними та біологічними агентами, такими як цвіль і лишайники;
- забезпечують хорошу акустичну ізоляцію, що сприяє покращенню комфорту проживання всередині;
- ПВХ рами повністю водонепроникні, завдяки процесу виробництва та характеристикам матеріалу;
- ПВХ можна переробляти;
- рами із ПВХ можна поєднувати з іншими матеріалами, такими як дерево, для подальшого покращення їхніх характеристик, створюючи гібридні моделі;
- ПВХ дозволяє використовувати широкий вибір оздоблення, зокрема ламінованого або лакованого. Лакування також має перевагу, оскільки забезпечує ще більшу стійкість матеріалу, будь-якого кольору, який ви бажаєте.
- Ці рами потребують дуже мало догляду.
Насправді догляд за ПВХ-рамами дуже простий, вимагає лише періодичності виконання деяких дій, передбачених більшістю виробників:
- Очищення накопиченого пилу та бруду (внаслідок забруднення навколишнього середовища) – миття водою із нейтральним миючим засобом кожні 3 місяці: мити необхідно саму конструкцію вікна, а також ринви та ролики, у випадку розсувних вікон.
- Щорічне змащення фурнітури та перевірка правильності роботи механізмів закриття та маневрування. Нанесення тальку на ущільнювачі (зазвичай виготовлені з EPDM – етиленпропіленового димономера – або TPE – термопластичного еластомеру) для забезпечення збереження їх гнучкості та довговічності. Це технічне обслуговування може включати або не включати демонтаж компонентів.
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- Кожні 3 роки візуальна перевірка на предмет втрати герметичності профілів або пошкодження кріплення склопакета.
Незважаючи на очевидні переваги, ПВХ рами мають і негативні моменти, а саме деформацію при високих температурах, тобто вони забезпечують нижчий вогнезахист, ніж інші матеріали, і швидке утворення подряпин, які не підлягають ремонту. Вони також забруднюються швидше, оскільки пил і бруд можуть притягуватися високим статичним зарядом матеріалу.
Рами ПВХ є відмінною альтернативою дерев'яним.
Ціна:
ПВХ-вікно із двома розсувними листами, товщиною 74 мм, розмірами 900x900 мм, що складається із рами і стулок з натуральним білим покриттям і поперечної рами, коштує близько 231 євро.
За кордоном жалюзі із ПВХ коштують близько 30 євро.
Матеріали з ПВХ мають довший гарантійний термін, як правило, вдвічі довший, ніж матеріали із алюмінію. У більшості випадків на алюміній діє 10-річна гарантія, а на ПВХ — 20 років.
Алюміній є добре відомим матеріалом для виготовлення вікон, але якщо ви думаєте про старі, прості та досить потворні сірі алюмінієві рами, ви будете раді дізнатися, що наразі існують чудові рішення, як з точки зору технічної, так і з естетичної.
Характеристики:
Алюміній – це легкий, негорючий метал, стійкий до ударів і атмосферних впливів, який можна обробити, щоб забезпечити дуже хороші характеристики вашим вікнам.
Приклад мінімалістичного фасаду можна побачити на цьому зображенні та на зображенні нижче.
Красиво!
Перші вікна із алюмінієвими рамами залишали бажати кращого у кількох аспектах, а не лише в естетиці. Тепер ці проблеми подолано (якщо постачальник якісний).
Раніше ці вікна мали дуже низьку тепло- та звукоізоляцію, виявляючи кілька витоків тепла: або через жолоб, де вони пролягали, або через погано зроблені з’єднання. Для усунення цих недоліків були додані доповнення для поліпшення технічних характеристик. Так народилися алюмінієві рами термічного різання, виготовлені із профілів, вдосконалених механічним з’єднанням екструдованих алюмінієвих профілів із 24-мм поліамідними прутками та посилених скловолокном.
Ці системи мають ряд переваг, особливо у порівнянні зі старими алюмінієвими рамами:
- Менша втрата тепла чи холоду через раму та можливість розміщення товщого подвійного скла та збільшення повітряного зазору; це означає, що вони забезпечують помітне зниження витрат на кондиціонування повітря.
- Краща здатність шумозаглушення.
- Зменшення внутрішньої конденсації.
- Можливість виготовлення двоколірних рам, із різними кольорами всередині та зовні.
До цього матеріалу також застосовуються методи ламінування, тому обробка більше не є проблемою.
Відкрийте для себе різноманітні конструкції вікон для вашого будинку,
Гарне терморозривне алюмінієве вікно може бути трохи дорожчим, ніж еквівалент ПВХ.
Алюмінієва рама, анодована натурально, для вікон із петлями, що відкриваються всередину
CORTIZO, 120x120 см, система 2000 Canal Europeo,
CORTIZO, двостулкова, та з попередньою рамою, із вбудованою жалюзі (моноблок), жалюзі із ПВХ ламелей, з ручним керуванням зі стрічкою та колектором коштує 270,35 євро.
На завершення радимо вам провести ретельне дослідження ринку та оцінити переваги та недоліки кожного матеріалу та кожного професіонала щодо вашого конкретного випадку.
Правда полягає у тому, що в оцінці «алюмінієві жалюзі проти ПВХ» ПВХ має певну перевагу з точки зору теплових і акустичних характеристик, стійкості до елементів і якості за проміжними цінами, але алюміній трохи дешевший, що дозволяє мати більші розміри вікон. Також він набагато вогнестійкіший.
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