6 речей, які вам потрібно знати, перш ніж будувати солярій у квартирі

Останнім часом було багато розмов про намети, завдяки популярному шатру, що належав дуже відомому футболісту. Дехто наводить аргументи на користь власника, кажучи, що намет не вплинув на естетику будівлі. І це не поодинокий випадок: це лише ще один шатер у величезній кількості прибудов у Лісабоні. Інші спростовують і підтримують архітектора, який вказав на незаконну забудову, кажучи, що намети дуже неестетичні, і не має значення, багато їх чи мало, бо врешті-решт вони завжди незаконні.

Спірний шатер було демонтовано та видалено, але суперечка залишається: чи законно закривати балкон для створення шатра на будівлі, де його не повинно бути?

Якщо ви плануєте зробити це у своїй квартирі, вам справді потрібно прочитати цю статтю homify. Тут ми дізнаємося все, що вам потрібно знати про намети, їх будівництво та легалізацію за допомогою CONGRAU ENGENHARIA. Ми розглянемо тему просто і доступно, щоб ви могли добре оцінити свою ситуацію і рухатися вперед чи зупинитись, залежно від того, що здається найбільш розумним вам, чи згідно із порадою обраного вами фахівця.