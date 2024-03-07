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6 речей, які вам потрібно знати, перш ніж будувати солярій у квартирі

Elisabete Figueiredo – HOMIFY Elisabete Figueiredo – HOMIFY
Saiba tudo acerca das Marquises em apartamentos!, Congrau Engenharia Congrau Engenharia
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Останнім часом було багато розмов про намети, завдяки популярному шатру, що належав дуже відомому футболісту. Дехто наводить аргументи на користь власника, кажучи, що намет не вплинув на естетику будівлі. І це не поодинокий випадок: це лише ще один шатер у величезній кількості прибудов у Лісабоні. Інші спростовують і підтримують архітектора, який вказав на незаконну забудову, кажучи, що намети дуже неестетичні, і не має значення, багато їх чи мало, бо врешті-решт вони завжди незаконні.

Спірний шатер було демонтовано та видалено, але суперечка залишається: чи законно закривати балкон для створення шатра на будівлі, де його не повинно бути?

Якщо ви плануєте зробити це у своїй квартирі, вам справді потрібно прочитати цю статтю homify. Тут ми дізнаємося все, що вам потрібно знати про намети, їх будівництво та легалізацію за допомогою CONGRAU ENGENHARIA. Ми розглянемо тему просто і доступно, щоб ви могли добре оцінити свою ситуацію і рухатися вперед чи зупинитись, залежно від того, що здається найбільш розумним вам, чи згідно із порадою обраного вами фахівця.

1 – Що таке маркіза

Saiba tudo acerca das Marquises em apartamentos!, Congrau Engenharia Congrau Engenharia
Congrau Engenharia
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Ах, намети, ці споруди розбрату… Намети, які одні люблять, а інші ненавидять, — це просто засклені покриття для балконів і веранд, призначені для захисту цих приміщень від вітру і дощу та створення кращих умов для використання.

Але чи завжди вони додаються потім? Не завжди. Будівлі уже можуть мати закриті балкони у проєкті, все залежить від того, що визначено архітектором і затверджено у відповідному штабі. Проблема із наметами виникає лише у тих будинках, у яких заплановані балкони незакриті, а власники мають намір їх закрити.

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2 – Чи можна закрити балкон?

Saiba tudo acerca das Marquises em apartamentos!, Congrau Engenharia Congrau Engenharia
Congrau Engenharia
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Відповідь проста: якщо у вашій будівлі у проєкті є незакриті балкони, то закривати їх є незаконним, оскільки ця дія змінює фасад та архітектурну лінію будівлі, незалежно від того, нова вона, стара чи, навіть, слабо урбанізована територія. Іншими словами, із самого початку ви не зможете побудувати намет без дотримання законодавчих приписів щодо його ліцензування, навіть якщо це буде так зване «легке» покриття, зі скляною шторкою і без рам!

Порада! Читайте нашу статтю: Все, що вам потрібно знати, перш, ніж будувати прибудову до свого будинку!

3 – Що мені потрібно зробити, щоб узаконити будівництво намету

Saiba tudo acerca das Marquises em apartamentos!, Congrau Engenharia Congrau Engenharia
Congrau Engenharia
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Якщо ви збираєтеся продовжити проєкт будівництва намету на своєму балконі, знайте, що є певні процедури та кроки, які необхідно виконати, але це можливо зробити на законних підставах.

Що потрібно зробити, щоб мати крутий намет:

Виконайте процедуру ліцензування та попереднього зв’язку для роботи із вашою міською радою,правила якої можуть бути вашими власними, оскільки стандарти можуть відрізнятися залежно від місця розташування та різних факторів.

Мати архітектурний проєкт зміни фасаду будівлі, дана процедура залежить від аналізу якості втручання із оцінкою матеріалів, які будуть використані (конфігурація, колір і план), а також потреби та інтересу у збереженні або незбереженні оригінальних рис будівлі.

Досягніть порозуміння із сусідами, тому що важливо домовитися із власниками про конфігурацію каркасів, обшивки та інших компонентів, які будуть використовуватися (якщо немає консенсусу, кожен мешканеь встановлює свій тип рішення навісу, що призведе до пошкодження естетики будівлі та її подальше знецінення на ринку нерухомості). Для цієї угоди потрібен дозвіл зборів ОСББ, схвалений більшістю (у дві третини від загальної вартості будівлі, якщо роботи із будівництва намету змінюють фасад). Власники ОСББ не мають права зашкодити архітектурній лінії або естетиці облаштування будівлі своїми новими роботами.

4 – Я вирішив побудувати намет незаконно – які наслідки це матиме?

Saiba tudo acerca das Marquises em apartamentos!, Congrau Engenharia Congrau Engenharia
Congrau Engenharia
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Хочете ризикнути самостійно? Можуть бути наслідки! Ось вони:

  • Якщо ви не отримали ліцензію вчасно, можливо, вам доведеться отримати ліцензію пізніше, але зі штрафом, оскільки у разі скарги чи перевірки міська рада може вимагати демонтувати шатрову конструкцію або вимагати її ліцензування (плюс штраф, звичайно ).
  • У вас можуть виникнути труднощі із продажем майна, і ви можете бути змушені надати ліцензію на будівництво, демонтувати шатер або змінити ціну продажу.

5 – Що зміниться у квартирі із будівництвом намету

Saiba tudo acerca das Marquises em apartamentos!, Congrau Engenharia Congrau Engenharia
Congrau Engenharia
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  • Категорія, присвоєна квартирі в енергетичному сертифікаті, може бути погіршена, оскільки будівництво не було спроєктовано як відкрите, а намет піддає ризику ізоляцію, створюючи «новий витік тепла» через погані умови ізоляції.
  • Зрештою ви можете заплатити більше IMI (Муніципальний податок на майно), оскільки зони наметів вважаються закритою площею, яка збільшується пропорційно до м2 у вартості, яка йде на обчислення податку.
  • У вас можуть виникнути проблеми із кондомініумом, тому що у деяких випадках оригінальний балкон входить до складу корисної площі кондомініуму, навіть, якщо він призначений виключно для користування лише одним мешканцем. Ремонт, який належав ОСББ, у цьому випадку стає тільки вашим, включно із новим зовнішнім покриттям.

6 – Отже, якщо існує стільки перешкод, чому так багато наметів по всій країні?

Saiba tudo acerca das Marquises em apartamentos!, Congrau Engenharia Congrau Engenharia
Congrau Engenharia
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Це хороше запитання, яке не має стандартної відповіді.

Що стосується перевірки, правда заключається у тому, що зазвичай це відбувається лише через скаргу, і в більшості випадків сусіди вважають за краще не вступати у конфлікт. З іншого боку, серед такої кількості наметів є одні легальні, інші – незаконні, тому їх практично неможливо розрізнити, щоб знати, як діяти.

Що стосується бажання закрити балкони, то існує кілька причин, які зазвичай пов’язані із малою корисною площею квартир і незадоволенням, яке це викликає, коли маркізи у кінцевому результаті стають додатковою закритою зоною, яка використовується для прання або як розширення (кухні або ж вітальні).

Також важливо взяти до уваги той факт, що закриття балконів зменшує проблеми, спричинені поганою гідроізоляцією на балконах і терасах, і в кінцевому підсумку є додатковою цінністю для щоденного комфорту у домі.

Ви справді хочете побудувати власний шатер чи маєте розпочати будь-які інші роботи із будівництва чи реконструкції? Ви можете розраховувати на CONGRAU ENGENHARIA та її високоспеціалізовану та досвідчену команду, яка допоможе вам у всьому, що вам потрібно (навіть, у найбюрократичніших частинах проєкту)! Ось контакти:

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