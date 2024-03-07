Як дізнатися, чи є стіна структурною (і її можна знести)

У проєкті реконструкції будинку, в якому стіни повинні бути змінені або ліквідовані, ви повинні ретельно проаналізувати, чи є вони перегородками, функція яких полягає лише у розділенні та кондиціонуванні простору, чи є конструктивними чи несучими стінами. Це питання особливо актуальне, коли ремонт стосується старої будівлі (до 1950 року, наприклад) або заміського будинку. Це звичайні архітектурні типології. Несучі стіни – це ті стіни, які виконують структурну функцію, тобто ті, які працюють «у солідарності» з іншими структурними елементами, такими як арки, склепіння, балки або дах, щоб підтримувати будівлю.
На жаль, є багато будівель, які руйнуються через те, що ремонт проводився без дозволу чи відповідних технічних рекомендацій. На щастя, сьогодні такі види дій більше контролюються законодавчо, і люди усе більше усвідомлюють небезпеки, які є результатом ігнорування правил або незалучення хороших професіоналів.
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Також ми рекомендуємо перед втручанням у вертикальний елемент будинку проконсультуватися із хорошим техніком, який зможе визначити, які стіни є структурними, а які ні.
Ключовим показником того, що перед нами структурна стіна, є її розташування всередині будинку. Найважливішими є стіни фасаду. На додаток до конструктивного фактора, ці стіни товщі, що гарантує тепловий та акустичний комфорт будинку.
Щоб визначити стіни, які можна знести, перевірте, які із них розташовані найдальше від структурних стін, або проаналізуйте їх відносно інших структурних елементів, таких як напрямок балок.
Якщо будівля має кілька поверхів, може бути корисним спостерігати за положенням конструктивних стін будівлі. Щоб визначити, які стіни є основними, необхідно уважно вивчити план кожного поверху. Виявляється характерним є те, що будівлі мають тонші стіни зі збільшенням висоти. Пропонуємо також проаналізувати поверховий план будівлі, оскільки це дозволить краще зрозуміти, що забезпечує стійкість усієї конструкції.
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Товщина стіни дає нам багато підказок, щоб визначити, чи є вона фундаментальною опорою для будинку. Товщина капітальних стін може сильно відрізнятися в залежності від типу будинку і використовуваних матеріалів. Серед матеріалів, які найчастіше використовуються для будівництва стін, – це бетон, цементні блоки та керамічна плитка. Проте всі ці типи стін товщі за інші.
Коли стіни зведені із цегли, ми можемо подумати, що дізнатися їх реальну товщину складніше, тому що із цього ж матеріалу зроблені перегородки. Однак несуча стіна, побудована із цегли, буде мати товщі перегородки (із цього ж таки матеріалу) через напрямок укладання цегли. Однак, щоб дізнатися, чи можна цю конкретну стіну збити чи ні, знайдіть план будинку та перевірте опис. Це буде ключем до того, щоб важливі стіни не були зруйновані.
Конструкційні стіни – не єдині елементи, які служать опорою будинку. Балки також служать для цієї мети та гарантують належну підтримку. Крім того, це варіанти, які можуть гарантувати більше вільного простору порівняно із додатковими стінами. Ці опори зазвичай виготовляються з іншого матеріалу, до прикладу, із твердої деревини.
У старих або погано побудованих будинках із роками балки часто деформуються. Щоб гарантувати, що стіни конструкції не будуть перевантажені у разі руйнування опорних стін, дуже важливо мати хорошого професіонала, щоб забезпечити безпеку та уникнути проблем, що виникають через проникнення.
Коли мова йде про реконструкцію старого будинку, архітектор вивчає будівлю, щоб визначити, які стіни залишити в проєкті. Крім того, він також виконує необхідні розрахунки, щоб запропонувати найбільш відповідне рішення у випадку, якщо необхідно втрутитися у структурну стіну, щоб не порушити стабільність будинку. Тому вкрай важливо отримати пораду хорошого професіонала, щоб врешті-решт бажаний ремонт був якомога ідеальнішим.
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