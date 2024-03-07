Як дізнатися, чи є стіна структурною (і її можна знести)

У проєкті реконструкції будинку, в якому стіни повинні бути змінені або ліквідовані, ви повинні ретельно проаналізувати, чи є вони перегородками, функція яких полягає лише у розділенні та кондиціонуванні простору, чи є конструктивними чи несучими стінами. Це питання особливо актуальне, коли ремонт стосується старої будівлі (до 1950 року, наприклад) або заміського будинку. Це звичайні архітектурні типології. Несучі стіни – це ті стіни, які виконують структурну функцію, тобто ті, які працюють «у солідарності» з іншими структурними елементами, такими як арки, склепіння, балки або дах, щоб підтримувати будівлю.

На жаль, є багато будівель, які руйнуються через те, що ремонт проводився без дозволу чи відповідних технічних рекомендацій. На щастя, сьогодні такі види дій більше контролюються законодавчо, і люди усе більше усвідомлюють небезпеки, які є результатом ігнорування правил або незалучення хороших професіоналів.

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Також ми рекомендуємо перед втручанням у вертикальний елемент будинку проконсультуватися із хорошим техніком, який зможе визначити, які стіни є структурними, а які ні.