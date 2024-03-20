Ваш браузер застарілий.

Щоб отримати кращий досвід роботи з нашими дизайнами, завантажте інші браузери безкоштовно. Просто натисніть на значок!

Приміщення
фахівці
Журнал
DIY
Стати фахiвцем
Преміум
Вийти з аккаунта

Як відремонтувати кран: 8 порад

I. Gaspar – homify I. Gaspar – homify
WCs projects, Oloft Oloft Ванна кімната Керамічні
Loading admin actions …

Хлюп… Хлюп… Хлюп… Хлюп…

У вас вдома протікає кран? Добре, вистачить проблем із краном і зайвих витрат! Настав час вжити заходів і дізнатися, як полагодити кран, що протікає. Але для цього вам знадобляться хороші сантехнічні поради.

Перше, що потрібно знати, це те, що існує чотири основних типи змішувачів: змішувачі, змішувачі з ручкою, одноважільні змішувачі, висувні змішувачі або, навіть, змішувачі із осмосом, які є найновішими та найсучаснішими моделями. Звичайно, кожен кран ремонтується по-своєму. У цій статті ми побачимо, як можна розташувати найбільш поширені та використовувані крани, такі як змішувачі, які мають дві «кнопки»: одну для холодної води, а іншу – для гарячої, і одноважільний кран, який часто використовується на кухні та у ванній кімнаті, а також інші, які, хоча й рідше використовуються, можуть бути кранами, які є у вас вдома.

Попрощайтеся з «хлюп-хлюп» і марновтраченою водою, а також із більшими рахунками за воду завдяки порадам від homify! Ви побачите, що все-таки всередині крана є ще один шарнір…

Порада 1. Загальне очищення крана

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Ванна кімната
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores Відвідати профіль

Із крана капає?

Перше, що ви можете зробити, щоб уникнути раптової зливи, це перекрити воду за лічильником, а потім відкрити кран, щоб скинути тиск у трубах.

Після того, як ви почнете розбирати кран, скористайтеся можливістю зробити більш ретельне очищення. Як? Це легко: змочіть бавовняну тканину білим оцтом і покладіть її на кілька хвилин на вапняний наліт, який накопичився біля основи крана. Обережно видаліть усі залишки із цієї ділянки.

Якщо кран має фільтр або розпилювач, розберіть деталь і помістіть її на кілька годин у миску із білим оцтом, перш ніж знову з’єднати.

Порада 2. Відремонтуйте змішувач

WCs projects, Oloft Oloft Ванна кімната Керамічні
Oloft
Oloft Відвідати профіль

Коли змішувач фарбується, це, як правило, пов’язано із зносом ущільнювальних шайб змішувача, які можна легко замінити та придбати у будь-якому будівельному магазині.

Змішувачі зазвичай мають ковпачок на ручці, який потрібно зняти за допомогою викрутки. Під цією кришкою знаходиться кріпильний гвинт, який необхідно теж зняти. Ви можете використовувати тканину для вбирання води, але зніміть її, коли знімаєте кришку крана. Ця деталь має зірчастий гвинт на кінці ущільнювача, тому зніміть його, щоб замінити шайбу. Якщо кран має вапняний наліт або брудний, необхідно очистити його перед встановленням нового ущільнювача. Потім сам кран потрібно просто закрутити у зворотному порядку.

Примітка : слід зазначити, що процедура ремонту крана однакова для усіх кранів цього типу, незалежно від того, чи це кран для кухні, ванної кімнати, душу, ванни чи, навіть, садового поливу.

Порада 3. Відремонтуйте кран із напірною ручкою

WCs projects, Oloft Oloft Ванна кімната Керамічні
Oloft
Oloft Відвідати профіль

У вас є кран із напірною ручкою?

У даному випадку необхідно зняти цю деталь за допомогою ріжкового ключа. Коли ви відчуєте, що гайка ослабла, то можете відкрутити її вручну і зняти головку із крана.

Ущільнювальна шайба розташована на нижньому кінці головки і може бути відкритою або компактною, закріпленою у центрі гайкою або без неї. Після відкручування центрального гвинта, якщо він є, необхідно зняти шайбу для її заміни. Потім знову зберіть вузол.

Порада 4. Замініть прокладки

homify Кухня
homify
homify Відвідати профіль

Якщо вода витікає зі з'єднання труби із корпусом змішувача, необхідно замінити ущільнювальні кільця, дотримуючись інструкції:

- Послабте гайку в основі стовбура за допомогою гайкового ключа або плоскогубців.

- Замініть прокладки.

- Ви можете покрити їх силіконом для кращого результату.

Порада 5. Заміна картриджа змішувача

homify
homify
homify Відвідати профіль

Якщо із крана капає, необхідно замінити картридж наступним чином:

- Демонтуйте важіль. Залежно від моделі змішувача вам знадобиться викрутка або шестигранний ключ.

- Відкрутивши гвинт, потягніть важіль, доки він не вийде з місця, на якому був.

- Зніміть покажчик після зняття важеля.

- Використовуйте гайковий ключ, щоб послабити натискну гайку картриджа.

- Потім вийміть картридж, потягнувши за нього, або, якщо цього вимагає модель крана, відкрутіть його.

- Замініть старий картридж на новий, тієї ж моделі.

Порада 6. Як змінити кран

Casa de banho social, Dynamic444 Dynamic444 Ванна кімната Дерево Дерев'яні
Dynamic444
Dynamic444 Відвідати профіль

Якщо протікання не зникає навіть після спроби відремонтувати кран, пора замінити старий кран на новий. Але як це робити?

Перш ніж починати будь-що, важливо закрити лічильник відповідної установки, а потім закрити дренажний отвір, щоб не втратити будь-які частини.

Ці операції будуть проводитися за допомогою викрутки, тому потрібно бути обережним, щоб не пошкодити кран. Спочатку ви відкручуєте загальну гайку крана (ту, яка тримає його на раковині, ванні або унітазі) і відкручуєте гайку, що з’єднує його із водопроводом.

Потім підніміть кришку змішувача або головку, відкрутіть гайку головки та зніміть внутрішній механізм.

Знявши механізм, помістіть ущільнювальну стрічку навколо різьби крана, де будуть з’єднуватися шланги. Нанесіть силікон навколо отвору раковини та там, де буде нове покриття, щоб запобігти проникненню.

Якщо ви ставите змішувач на делікатну поверхню, скажімо, на раковину із нержавіючої сталі, вам потрібно буде додати додаткову шайбу до різьбового штока змішувача.

Тепер ви можете встановити новий кран, не забувши приєднати різьбову шпильку до підвідної труби.

Коли усе підключено правильно, відкрийте лічильник, а потім кран і перевірте нові з'єднання на герметичність. Якщо ви бачите, що падають краплі води, закрийте вентилі і ще трохи затягніть їх. Повторіть процес стільки разів, скільки потрібно.

Примітка: важливо дотримуватися інструкцій виробника під час збирання нового змішувача, оскільки те, як і де потрібно розмістити кільця, залежить від моделі змішувача.

Потрібна допомога з проектом оселi?
Зв'язатися!

Порада 7. Як дізнатися: протікає кран чи ні

Casa de banho social, Dynamic444 Dynamic444 Ванна кімната Раковини
Dynamic444
Dynamic444 Відвідати профіль

Візьміть на замітку цю пораду, щоб знати, протікає ваш кран чи ні.

Витоки води не завжди можна виявити, але правда заключається у тому, що вони можуть коштувати дорого! Тому, як запобіжний захід, час від часу перед сном ретельно закривайте усі крани у ванній кімнаті та на кухні, а потім записуйте на аркуші паперу цифру на лічильнику. Вранці, перед тим, як відкрити будь-який кран або спустити воду в туалеті, перевірте показання ще раз.

Якщо цифри змінилися, очевидно, є витік, який може бути із труби, крана чи унітазу…

Рекомендуємо! Читайте наш DIY проєкт:

Закрийте водопровідну трубу – Ви можете усунути будь-який витік за 17 кроків

Порада 8. До яких фахівців варто звернутися?

sequence / sequência 3, Dynamic444 Dynamic444 Ванна кімната Раковини
Dynamic444
Dynamic444 Відвідати профіль

Якщо ситуація складніша, ніж просто полагодити кран, або якщо у вас немає часу на ремонт крана, вам слід звернутися до професіонала у цій галузі. У цьому випадку ви можете викликати сантехніка, який найкраще зможе вирішити проблему.

Де шукати?

Це просто, на сторінці homify ви маєте доступ до широкого списку контактів різних професіоналів, включаючи слюсарів чи сантехніків. Перейдіть на вкладку «професіонали» та відфільтруйте їх за регіоном проживання, щоб полегшити та зменшити витрати на подорожі.

Більше інформації ви можете знайти за цим посиланням

Скільки це коштує?

Все залежить від проблеми із сантехнікою, у якому стані кран, простий це ремонт чи потрібен новий.

Ремонт кухні

Kitchen homify Кухня MDF
homify
homify Відвідати профіль

Як, напевно, траплялося із вами, час від часу із крана капає вода (через природний знос і часте використання сантехніки). У цій статті ми розповімо про те, як відремонтувати, до прикладу, змішувач для ванни та демонтувати кран. Кухонний змішувач використовується найчастіше, тому потребує найбільшого обслуговування.

Якщо, окрім кухонних кранів, ви хочете відремонтувати усю кухню, переходьте не наш сайт та надихніться.

Більше цікавих проєктів ви можете знайти за цим посиланням

Як застосувати гіпсокартон, щоб зробити стіну?
Чи була наша стаття корисною для вас? Як гадаєте, чи змогли б ви відремонтувати кран власноруч, керуючись нашими порадами?

Потрібна допомога з проектом оселi?
Зв'язатися!

Останні статті

Edit SEO element

homify - змініть свій будинок

4.5

Переглядайте мільйони фотографій за допомогою програми homify!

СКАЧАТИ БЕЗКОШТОВНО APP
Ні, дякую