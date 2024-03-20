Як відремонтувати кран: 8 порад

Хлюп… Хлюп… Хлюп… Хлюп…

У вас вдома протікає кран? Добре, вистачить проблем із краном і зайвих витрат! Настав час вжити заходів і дізнатися, як полагодити кран, що протікає. Але для цього вам знадобляться хороші сантехнічні поради.

Перше, що потрібно знати, це те, що існує чотири основних типи змішувачів: змішувачі, змішувачі з ручкою, одноважільні змішувачі, висувні змішувачі або, навіть, змішувачі із осмосом, які є найновішими та найсучаснішими моделями. Звичайно, кожен кран ремонтується по-своєму. У цій статті ми побачимо, як можна розташувати найбільш поширені та використовувані крани, такі як змішувачі, які мають дві «кнопки»: одну для холодної води, а іншу – для гарячої, і одноважільний кран, який часто використовується на кухні та у ванній кімнаті, а також інші, які, хоча й рідше використовуються, можуть бути кранами, які є у вас вдома.

Попрощайтеся з «хлюп-хлюп» і марновтраченою водою, а також із більшими рахунками за воду завдяки порадам від homify! Ви побачите, що все-таки всередині крана є ще один шарнір…