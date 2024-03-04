Чудовий сучасний будинок – функціональна та елегантна архітектура

Як виглядає будинок твоєї мрії? Це буде чарівний сільський будинок? Чи сучасний, елегантний і розкішний будинок? Чи, можливо, космополітична квартира у центрі великого міста?
Мрія приймає стільки форм, скільки людей, які мріють про неї, і те, що ідеально підходить для одного, далеке від ідеалу іншого. Тим не менш, незалежний, сучасний, функціональний будинок із відтінком розкоші – це бажання, яке часто висловлюється, коли справа доходить до житла, і ми впевнені, що це бажання відображено у будинку, який ми маємо представити вам сьогодні!
Ця чудова вілла була розроблена МІГЕЛЕМ ЗАРКОСОМ ПАЛЬМА та підкорила нас своїми елегантними та виразними лініями, а також сміливістю та авангардністю, здатною задовольнити смаки найвибагливіших клієнтів.
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Цей чудовий будинок чітко демонструє додаткову цінність і досконалість одного із великих архітекторів нашої країни, що суперечить самій португальській тенденції шукати за кордоном якість, яку ми маємо у нашій країні, або цінувати розмір на шкоду близькості!
Компанію Miguel Zarcos Palma створив у 2006 році архітектор, який і дав їй назву, і його бажання «поєднати свій досвід із практикою архітектури на місцевому рівні, обслуговуючи потреби приватних клієнтів і компаній». На даний момент у компанії є молода команда, набрана у регіоні, де вона працює, і, отже, глибоко обізнана із місцевою реальністю та її особливостями, дуже віддана інноваціям і пошуку якості. Це невелика компанія, але працює неймовірно якісно і віддана своїй справі. І це багато чого варте. Яка користь від великої компанії, якщо вона далека від своїх клієнтів і їх реальності?
Цей будинок справді захоплюючий, і нам буде важко охопити всі аспекти проєкту, тому, якщо у вас виникнуть запитання чи буде щось іще цікавити, не соромтеся зв’язуватися із компанією.
Будинок має дві основні грані: громадську, на головному фасаді, із під'їздом та паркінгом; і приватну, на задньому фасаді.
Будинок повністю відкритий і має чудову зону відпочинку.
На головному фасаді образ будівлі відзначений паркувальним козирком, який запаморочливим кутом виділяється із основної конструкції та надає їй більшої динамічності. Кольори базові, а контрасти між білим і чорним пом’якшені наявністю дерев’яних деталей.
Вертикальна дерев’яна планка, яка маскує головний вхід, є стриманою, але об'єднує будинок із навколишнім середовищем, природним оточенням і робить його більш сучасним, віддаляючи від жорсткості оригінальної сучасної концепції.
Люкс! Це слово спадає на думку, коли ми дивимося на зону для відпочинку із басейном. Цей простір відкриває велику частину внутрішнього простору будинку.
Дерев’яні планки ще раз надають узгодженості стилю, охоплюючи своїм гостинним тоном чудову зону барбекю із відкритою їдальнею, яка функціонує як ефектне продовження внутрішньої вітальні. Дерев'яний настил оточує басейн і робить весь простір більш комфортним та ексклюзивним. Легко уявити чудовий літній день, проведений у цьому просторі!
Нам подобається просторова спадкоємність інтер’єру та екстер’єру, а стиль зони відпочинку розкриває багато елегантності всередині!
Басейн – це дзеркало води, яке освіжає інтер'єр і робить його більш приємним. Його мінімалістична геометрична форма не конкурує з формою самого будинку, а, навпаки, значною мірою сприяє висвітленню його кутів, матеріалів і кольорів.
Гарна архітектура не нехтує жодною деталлю. Проєкт будівництва будинку ніколи не буде остаточно завершений без догляду за оточенням за допомогою хорошого зовнішнього проєкту!
У цьому випадку помітна увага до кожної деталі, чи то у зовнішньому освітленні, яке так покращить будинок уночі, чи у спланованих мінімалістичних садах.
Біля входу тонкий і високий кипарис робить скромний, але чітко помітний внесок у створення більшого відчуття вертикальності та підкреслення деревини ламелей.
Як видно зовні, інтер’єри вирізняються елегантним і вишуканим стилем, заснованим на тонах білого, світло-сірого і кольору натурального дерева. Розкішний мармур у двох контрастних тонах додає розкоші та краси, а більш сільський камінь на стіні сходів надає природного вигляду.
Що сказати? Мова йде про шафу із дерев’яними нішами, освітлення під сходинками чи внутрішній сад? Краще розслабитися і поміркувати. Це захоплюючий і значний дизайн, який захоплює нас!
Яке чудове бачення… Ми вже робимо нотатки для будинку нашої мрії!
Вітальня та їдальня виглядають чудово у відкритому плані із входом, і, хоча стиль меблів чарівно строгий, враховуючи пишність конструкції самого будинку, але саме на чорному мармуровому каміні ми зосереджуємо усю свою увагу. І зверніть увагу, як цей камінь тонко повторюється у журнальному столику. Ідеально продумані деталі стилю!
Як і зовнішній вигляд, проєкт освітлення також передбачає стриману, але важливу присутність всередині, щоб підкреслити різні аспекти простору.
Ми прощаємося із цим казковим будинком заради дуже дорогого для нас простору: кухні!
У цій ідеально спроєктованій на замовлення кухні повторюються кольори самого будинку, у відтінках сірого, білого та дерева, у навмисному акті візуальної та естетичної узгодженості із зовнішньою зоною, із якою вона має прямий зв’язок. Нам подобається острів і, звісно, дерев’яна стільниця, що стоїть за ним. Простір і функціональність із бездоганним дизайном кухні!
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Адреса: Avenida Avelino Ferreira Torres, nº 1510, 4630-201 Marco de Canaveses
Моб.: 913478134
Веб-сайт: www.miguelzarcospalma.com