Скільки коштує побудувати будинок – крок за кроком

Скільки разів мрія про власне житло перетворюється на кошмар? Скільки будинків по всій Португалії зупинилися десь між встановленням даху та оздобленням інтер’єру та екстер’єру, завмерли у часі та просторі через брак грошей?
Будівництво будинку у Португалії – це тривалий процес, повний бюрократичних пасток і перевитрати бюджету, навіть якщо вам здається, що ви все добре вивчили. Кінцева ціна часто сильно відрізняється від очікуваної, навіть, у проєктах під ключ.
Тож де відбуваються
прослизання? У кілька етапів процесу, який починається із купівлі землі та закінчується остаточним оформленням інтер’єру, що передує переїзду.
У homify ми знаємо, що все базується на хорошому плануванні, тому сьогодні ми підходимо до процесу будівництва крок за кроком, даючи уявлення про те, що передбачає кожен етап, і середні витрати, які він представляє. Ми не маємо наміру зробити цю статтю детальним розрахунком бюджету, а просто маємо на меті створити свого роду посібник, який проведе вас через делікатний процес планування вашого нового будинку. Не пропустіть це!
Як ми вже зазначали, тут ми займаємося процесом будівництва, не включаючи витрат на ліцензування, топографічні дослідження, кредити, накладені витрати на проєкт чи інші витрати. Однак зверніть увагу на їх існування та включіть ці додаткові витрати у свій бюджет.
Для тих, хто не має власної землі, процес будівництва будинку починається із купівлі землі, а потім починаються головні болі.
Якщо ви купуєте земельну ділянку, у вас буде уже встановлена базова інфраструктура, до прикладу, електрика та каналізація, а на землі, яка не куплена вами окремо, вам доведеться заплатити за цю інфраструктуру. Ви також можете купити землю із затвердженим проєктом (зазвичай входить до складу міської забудови), але ви обмежені у тому, що можете будувати (ви не можете відхилятися від затвердженого проєкту), однак, оскільки у вас уже є схвалення, це більше не проблема.
У Португалії, як і у будь-якій іншій країні, вартість землі сильно коливається, але відомо, що вартість внутрішньої території нижча. Іншим фактором, який спричиняє різницю значень, є близькість до міст, особливо великих населених пунктів. Це означає, що будинок у глибинці країни, у селі, буде найдешевшим варіантом, і, якщо у вас менший бюджет, то, ймовірно, вам доведеться переїхати із міста, щоб реалізувати свою мрію побудувати власний будинок.
У деяких місцях вартість землі може становити, навіть, 50% вартості будинку, оскільки ціни варіюються від 18 євро за квадратний метр на території країни до понад 1500 євро за квадратний метр в ексклюзивних районах біля моря (майте на увазі, що це є орієнтовними середніми значеннями).
Землерийні роботи, земляні роботи, дренаж, вирівнювання, копання… Усе це операції, які часто необхідні для підготовки землі до будівництва, оскільки земля рідко буває рівною та ідеальною для будівництва. І кожна із цих операцій має свою вартість! У підрядних роботах під наглядом професіоналів архітектури та будівництва ця вартість закладена у проєкт з самого початку, і тільки архітектори знатимуть, що потрібно для оптимізації землі під будівництво.
До прикладу, просте ущільнення, виконане за допомогою високоенергетичних ударів ударними молотами вільного падіння, коштує близько 3500 євро. Укріплення схилу деревом може коштувати понад 16 євро за м2.
Чим більше операцій вимагає земля, тим дорожче обійдеться її підготовка. І тут вам дійсно потрібна консультація кваліфікованих фахівців, оскільки тільки вони знатимуть, як визначити ваші потреби.
Якщо вам потрібна порада, ви можете звернутись до нашого архітектора
Фундаменти – це конструкції, відповідальні за гарантування стабільності конструкції та передачу її напруг на землю, по суті діючи як
коріння. Існує кілька способів спорудження фундаменту, які визначаються типом ґрунту та типом споруди, що будується, і вибір, зазвичай, зосереджується на варіанті, який гарантує необхідні умови безпеки за найкращою ціною. Знову ж таки, людина, яка зазвичай вказує на життєздатні варіанти, – це фахівець із архітектури чи будівництва, який повинен розробити проєкт.
У Португалії найбільш використовуваними фундаментами є опори, ізольовані або суцільні, але у разі необхідності також використовується сонячне покриття.
Будівництво суцільної залізобетонної основи коштує близько 186 євро за м2, приблизно стільки ж коштує сонячна тераса. Пам’ятайте, однак, що кожен випадок має технічні особливості, які значною мірою впливають на ціну, і ви повинні спробувати зрозуміти, що саме вони представляють, щоб ви могли включити їх вартість у свій бюджет.
Спосіб будівництва та кількість поверхів визначатимуть вартість зведення будівлі. І в рамках цих робіт є кілька видів специфічних виконань, таких як конструктивні елементи та прості стіни, плитні перекриття або перемички.
Існує велика кількість структур, більш-менш складних, обов'язкових і не дуже, які роблять задачу визначення витрат досить специфічною для кожного випадку. Будівництво будинку – це складний процес, який стає все більш унікальним, оскільки плани стають складнішими.
Незважаючи на це, ми можемо сказати, що найбільш використовуваним методом у нашій країні є звичайна цегляна кладка та бетонна конструкція, але є й інші методи, більш традиційні чи більш сучасні, які також мають свій ринок. На цьому зображенні від ARQ2T. Atelier ми бачимо будинок із глини, традиційний, стародавній і природний метод будівництва, дуже екологічний і з багатьма перевагами, який привертає увагу.
Для простої індикації можна сказати, що проста стіна товщиною 15 см із порожнистої бетонної кладки розміром 50x20x15 см коштує близько 17 євро. Стовп із кладки коштує близько 50 євро. Це завжди додається!
У вас ще є розрахункова машина? Тоді додайте ще й дах до рахунку!
Варто розглянути кілька систем покрівлі, і вибір цілком може визначити стиль вашого будинку. У Португалії похилі дахи із португальської черепиці продовжують радувати і, ймовірно, досі є найбільш використовуваною системою даху.
Похилий дах із керамічної черепиці, над житловою площею, з середнім ухилом 30%, складається із гідроізоляції: плита підчерепиці, покриття: керамічна червона черепиця, розмір – 40x19x16 см, укладена за допомогою цементного розчину, зроблена на місці, дозування 1 : 8; формування підвісок із бетонної плити або керамічної панелі (не входить у комплект) обійдеться вам приблизно у 40 євро за м2.
Можливо, цей крок не є обов’язковим, але слід сказати, що все, що ми досі дізналися про конструкцію, вологу, збереження тепла, теплоізоляцію та енергозбереження, підштовхує нас до його включення в проєкт. І це добре, адже ми також знаємо, чим вигідніший добре утеплений будинок.
Ізоляція у домобудівництві може бути різних видів: теплова, акустична, гідроізоляційна та ін. І, звичайно, кожен спосіб має свою ціну. Утеплювач можна вкладати всередину стін або розміщувати на них, і це теж впливає на ціну.
Прикладом тепло- та звукоізоляції зовні є система панелей ETICS, виготовлена із жорсткої пінополістирольної панелі, відповідно до NP EN 13163, із гладкою поверхнею та прямим боковим краєм, білого кольору, товщиною 60 мм, закріпленої на опорі; вручну нанесений розчин коштує близько 65 євро за квадратний метр.
Глазуровані поверхні необхідні для гарного внутрішнього середовища, вони пропускають природне світло та дозволяюють краще контролювати температуру. Але засклені поверхні приносять більше витрат, звичайно! Фактори, які найбільше впливають на витрати, – це вибір рам і скла, а також розмір площі, яку потрібно засклити.
Одне ПВХ вікно, дві стулки із відкриванням всередину, розміри – 800х400 мм, стандартне двостороннє оздоблення, біле, без рами, із вбудованим базовим жалюзі, рулонна штора зі смуг ПВХ і ручне керування стрічкою та колектор коштує близько 222 євро. Ми наводимо тут приклад ПВХ через його переваги ізоляції та довговічності, які роблять цей варіант кращим за алюміній, незважаючи на те, що останній дешевший.
Ну, інтер'єри… У будинку уже є стіни, можливо, навіть, дах і вікна, але одночасно до цих елементів важливо додати сантехніку.
У житловому будівництві використовується кілька видів водопроводу, таких як вода, каналізація, газ, електрика, кондиціонування повітря, опалення тощо. Однак найбільш основними є водопостачання, каналізація, газ і електрика, і, зазвичай, вони є предметом спеціалізованих проєктів, включених до загального проєкту, але підлягають деталізації професіоналами. Тут ціни справді мають бути деталізовані залежно від проєктів, оскільки кошторис складається із багатьох елементів, таких як труби, кабелі, коробки, обладнання тощо.
З іншого боку, в інтер'єрах ми маємо знамениту обробку (оздоблення). Облицювання стін і підлоги, сантехніка, крани… Стільки деталей, (їх мають, навіть, найбанальніші будинки), які не дозволяють визначити вартість із самого початку, оскільки ціна цих елементів при будівництві будинку буде прямо залежати від ваших смаків і ваших можливостей. Але це не повинно зупинити вас від розрахунку детального бюджету, навпаки. Саме на фінішах найкращі бюджети і вичерпуються, тому робіть розрахунки якомога точніше, щоб уникнути перевитрати!
Хоча, ймовірно, залишилося багато інших елементів будівництва будинку, але цю статтю ми закінчуємо розповіддю про зовнішнє оздоблення.
У Португалії найбільш використовуваним зовнішнім оздобленням усе ще залишається фарба для зовнішніх робіт. Цей метод має безпосередню перевагу у тому, що фарбу легше та швидше наносити, хоча вона може не прослужити так довго, як інші покриття.
Загальне фарбування зовнішніх стін коштує близько 5 євро за квадратний метр.
Ця стаття є дуже повною і докладною покроковою інструкцією про те, як побудувати будинок. Тут ми вказуємо і вартість будівництва за м2 будинку, тобто можна приблизно підрахувати, скільки коштує будівництво будинку.
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Якщо ви не можете обійтися без прибудови біля свого будинку, як на зображенні вище, обов’язково прочитайте цю статтю:
Все, що вам потрібно знати, перш, ніж будувати прибудову до свого будинку!