Об'ємність? Дізнайтеся зараз, що це таке і для чого вона потрібна!

Процес будівництва будинку повний труднощів, особливо для тих, хто ніколи не замислювався над цією темою. Коли хтось вирішує побудувати дім своєї мрії та бере участь у проєкті, він опиняється в оточенні термінів, концепцій, законів і витрат, яких, напевно, не очікував.

Такі терміни, як «об’ємність» або секторізація, раптово з’являються в устах архітектора, навіть на етапі розробки проєкту, і ми відчуваємо себе невігласами.

Але ми в homify ніколи не хочемо, щоб це сталося, і тому завжди пропонуємо вам статті, які досліджують різні аспекти історії про володіння будинком, від дизайну проєкту до найдрібніших декоративних деталей! Сьогодні ми створили цю статтю, щоб трохи поговорити про об’єм в архітектурі, що це таке, для чого він потрібен і як його можна використовувати у своїх інтересах. Не пропустіть це!

Якщо ви шукаєте цікаві проєкти будинків, то у нас на сайті їх дуже багато.

Більше інформації за цим посиланням