Об'ємність? Дізнайтеся зараз, що це таке і для чого вона потрібна!

Процес будівництва будинку повний труднощів, особливо для тих, хто ніколи не замислювався над цією темою. Коли хтось вирішує побудувати дім своєї мрії та бере участь у проєкті, він опиняється в оточенні термінів, концепцій, законів і витрат, яких, напевно, не очікував.
Такі терміни, як «об’ємність» або секторізація, раптово з’являються в устах архітектора, навіть на етапі розробки проєкту, і ми відчуваємо себе невігласами.
Але ми в homify ніколи не хочемо, щоб це сталося, і тому завжди пропонуємо вам статті, які досліджують різні аспекти історії про володіння будинком, від дизайну проєкту до найдрібніших декоративних деталей! Сьогодні ми створили цю статтю, щоб трохи поговорити про об’єм в архітектурі, що це таке, для чого він потрібен і як його можна використовувати у своїх інтересах. Не пропустіть це!
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Ми починаємо із відповіді на запитання, яке багато людей задають, коли чують цей вислів, але яке вони рідко висловлюють словами: зрештою, що таке
об'єм?
Слово узагальнено позначає вимірювання об’єму певного елемента, твердого, рідкого чи газоподібного. В архітектурі об'єм означає розміри, які визначають об'єм даної будівлі та її частин, включаючи агрегати, землю, вилучену із глибини земельного участка або розміщену там, тощо.
Визначення дуже гарне, але що означає об’ємність в архітектурі?
На практиці саме об’єм визначає естетику та придатність для життя як фасаду, так і інтер’єру. Саме різні об’єми визначають саму конструкцію. Уявіть, що у пориві творчості ви хочете мати приміщення із пірамідальним дахом… Об’єм, який відповідає цій вимозі, ймовірно, буде відображено у видимих об’ємах зовні та вплине на об’єм і розташування відділень усередині, і повинен бути інтегрований збалансовано протягом усього проєкту. Усе це надає об’єму в архітектурі фундаментальну природу, про яку важливо знати та необхідно продумувати. Як мої бажання і забаганки будуть представлені візуально (в об'ємному вигляді конструкції) і як це вплине на стиль будівлі?
Очевидно, це залежить від архітектора, роль якого полягає у тому, щоб вислухати клієнта і спробувати виконати його побажання, дотримуючись особистої естетичної лінії або тієї, яку затвердив сам клієнт. Це називається програмою потреб, і вона значною мірою вплине на організацію простору та середовища у проєкті, а також вплине на зовнішню форму будівлі.
Об’єм є основоположним у просторових розмірах. Завжди виникає тенденція розглядати площу як найважливіший функціональний вимір у просторі будинку, оскільки, зазвичай, саме площа визначає розміри та розташування меблів у дизайні інтер’єру. Однак об’єм відіграє не менш важливу роль, і лише баланс між цими двома змінними здатний створювати приємні та функціональні простори.
Об’єм впливає на наше відчуття простору таким чином, що ми, навіть, не можемо відразу його охопити. Ви помічали, що приміщення із високою стелею завжди здається просторим і повітряним, навіть якщо його корисна площа невелика? Чи можете ви побачити красу гри світла й тіні, яку можуть створити помітні об’єми, як ті, що на фактурній стіні? А легкість реалізації сходів з ідеальною геометрією?
Об’єм визначається елементами самого простору та виходить за межі його геометрії… Сходи повинні бути правильного розміру та розміщення, щоб отримати найкращий можливий візуальний ефект, оскільки вони матимуть власний об’єм, який має бути гармонійним та добре вставленим в об’єм приміщення.
За допомогою об’ємів і хорошого освітлення можна досягти дуже красивих візуальних ефектів, навіть якщо базуватися на найпростішій геометрії.
Якщо невеликий проєкт із простою програмою потреб і невеликою кількістю приміщень, як-от односімейний будинок, у підсумку не становить серйозних проблем для професіонала, велика будівля чи комплекс будівель може стати великим головним болем… Звичайно є програмне забезпечення, яке дуже допомагає мати тривимірне сприйняття різних просторів, нині це завдання розподілу просторів і об’ємів легше, але воно усе ще є непростим.
У більшій будівлі потік людей збільшується, конструкція має набагато більшу площу, і в певний момент стає неможливим підтримувати точне уявлення про те, як різні простори розташовані, взаємопов’язані та взаємодіють, що ускладнює представлення цілісності проєкту в цілому. На цьому етапі вступає в дію поділ на сектори: кожна секція будівлі розглядається як незалежна одиниця із різноманітними функціональними характеристиками, і обов'язково із власними об'ємами та розмірами.
Будь-який проєкт полягає у створенні та описі об'єкта, якого апріорі не існувало, і його результатом є саме той об'єкт, який потім буде переноситися у реальну площину протягом усього виконання роботи. Зазвичай цей опис об’єкта робили за допомогою аналогових засобів, за допомогою малюнків і моделей, які матеріалізували концепцію у пластичному обсязі, оснащеному точними візуалізаціями. Але, як ми вже згадували, сьогодні це часто представлено у вигляді тривимірних зображень, створених спеціальним програмним забезпеченням, які потім супроводжуються специфікаціями та письмовими інструкціями щодо властивостей матеріалів, запропонованих для будівництва.
У кожній спробі тривимірного представлення дизайну архітектор намагається вдосконалити та виправити будь-які проблеми у початковому проєкті, що робить цей процес еволюційним. Однак це не просто спроби й помилки, оскільки проєкт починається із конкретних концепцій і твердих знань, щоб спробувати задовольнити прагнення на фізичному рівні. Якщо із самого початку професіонал упевнений, або має точне уявлення про те, яким буде кінцевий об'ємний вигляд проєкту, творіння біднішає, а будівля менш багата і оригінальна.
У сучасній архітектурі об'єм відіграє роль, що виходить далеко за функціональну. Якщо раніше об’єм визначався функцією приміщення(див. приклад горищних поверхів або комор, які зазвичай мали менші лінійні об’єми, ніж інші відсіки), то зараз об’єми представлені у найбільш естетичному аспекті, хоча функціональність аспекту ніколи не була знехтувана.
Потреба у великих просторах і перевага, яка віддається багатофункціональним середовищам, призвели до вражаючих об’ємів, які виділяються на фасаді. А простота сучасних ліній із відсутністю прикрас зробила форму сублімованою, а об’єми різних тіл набули естетичної виразності. З іншого боку, еволюція методів і технологій будівництва дозволила формам множитися, урізноманітнюючи обсяги та способи їх реалізації у просторах.
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І, нарешті, ми пояснюємо концепцію об’ємності, застосованої до декору.
Дизайн інтер’єру та оздоблення розроблені з урахуванням збалансованого розташування елементів у просторі з метою створення приємного середовища. Це просто означає, що об’єм меблів та інших елементів має бути інтегрований в об’єм простору, враховуючи наявні там розміри. Коли ми говоримо, що диван, який занадто великий для даного простору, робить приміщення меншим, ми просто говоримо, що цього балансу порожнього та зайнятого об’єму не досягнуто!
А використання об’ємів для додання інтересу до декору, хоч і не є чимось новим, набуває прихильників, результатом чого є застосування об’ємних покриттів, таких як рельєфна плитка, камінь або 3D шпалери. Наші очі сприймають саме його об’єм, який привертає увагу і додає більше інтересу цілому!
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Сподіваємося, ця стаття була для вас корисною та пізнавальною. Ми демістифікуємо значення терміна «волюметрія» та різні аспекти, до яких він застосовується.