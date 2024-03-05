Олов’яна штукатурка: що це таке, як вона використовується та які ще існують види обробки

Цивільне будівництво – це світ. Кожен, хто вже пройшов через процес будівництва будинку, знає, що на кожному етапі необхідно прийняти безліч рішень, тому так важливо передати проєкт архітектурній фірмі, яка, у свою чергу, співпрацює із будівельною компанією та інженерами, яким ви повністю можете довіряти, щоб проєкт, виконання робіт і результат були якісними.
Однак це не означає, що клієнт повністю вилучається із процесу. Насправді, є багато людей, які вважають за краще брати участь у кожному кроці будівництва і, навіть, робити деякі речі самим. Все залежить від типу проєкту та ваших навичок.
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Незалежно від позиції кожної людини щодо цього питання, завжди бажано мати певні уявлення про матеріали, які найчастіше використовуються, щоб можна було зробити обґрунтований вибір. Наші технічні статті слугують саме такому, щоб роз’яснити деякі поняття та застосування різних матеріалів, аби допомогти читачам зорієнтуватися у процесі роботи. Проте, і ми неодноразово це підкреслювали, передача роботи професіоналам є інвестицією у якість роботи, цілісність будівель і безпеку тих, хто ними користується.
Сьогодні ми пишемо вам про лужний гіпс. Приходьте і дізнайтеся більше про нього. І не тільки!
Почнемо із частин. Що таке штукатурка? Штукатурка – це покриття стін і стелі будівель вапном, цементом або штукатуркою. Вапняний розчин або цемент і пісок, який наноситься на стіни, готує їх до покриття, слугуючи основою для нього. Цей розчин повинен бути абсолютно регулярним, мати невелику пористість і мати товщину не більше 5 мм. Це верхнє покриття, яке перешкоджає проходженню води та дозволяє будівлям дихати.
У даний час штукатурка, як будівельний матеріал, складається із систем, які дозволяють майже двовимірному елементу забезпечувати оптимальну реакцію на фізичні та механічні навантаження.
Штукатурку можна наносити в один шар (одношарова) або у два шари (двошарова). У першому випадку вона поєднує у собі функцію покриття і оздоблення. У другому – нанесення виконано із розрахунком на більш тонку і ретельну обробку. Штукатурку можна гідроізолювати, якщо у неї додати водовідштовхувальну добавку, яка робить її стійкою до води та проникнення.
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На фасад штукатурка наноситься поетапно:
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Можливо, досліджуючи тему, ви також зустрінете термін « проектована штукатурка ». Назва пов’язана з технікою нанесення штукатурки на стіни. У цьому випадку розчин проектується на поверхню за допомогою спеціально розробленої для цієї мети машини, яка запускає його на стіну.
У порівнянні із традиційним методом ручного нанесення, можна сказати, що техніка дозволяє краще ущільнити масу на поверхні ; менша кількість нанесеного обсягу ; більша гарантія однорідності та більшої стійкості та адгезії розчину, а також продуктивності та швидкості виконання.
Тепер, коли ми знаємо, що таке штукатурка, давайте уточнимо визначення олов’яної штукатурки. Як відомо, із часом матеріали, із яких виготовлено інтер’єр будинків, зазнають природного зносу, що у кінцевому підсумку робить необхідним ремонт. Серед різних типів відповідних оздоблювальних розчинів ми знаходимо лужений цементний оздоблювальний розчин для нанесення поверх шпаклівки. Цей розчин для внутрішнього облицювання стін наноситься тонким шаром на шпаклівку і має гладку поверхню. Це будівельний розчин, який доступний у білому кольорі, його можна придбати сухим і готовим до змішування, що складається зі змішаних в’яжучих, наповнювачів, вапняку та добавок. Його необхідно наносити вручну. Для зовнішнього облицювання цю масу не прийнято використовувати. Його застосування на відкритому повітрі може спричинити проблеми із розтріскуванням. Однак слід звернутися за порадою до техніків.
Як ми описали вище, продукт призначений для забезпечення гладкого покриття як внутрішніх стін, так і стелі. Цей розчин можна використовувати у нових або ремонтних роботах на свіжій штукатурці, а коли потрібна гладка поверхня, нанесіть фарбу на водній основі, щоб отримати пофарбовану олов’яну штукатурну поверхню. Шар штукатурки , на який буде наноситися лужний оздоблювальний розчин, повинен бути вільним від пилу, матеріалів, що кришаться або нестабільних, розділювачів або будь-якого типу матеріалу, який впливає на нормальну адгезію продукту.
Фінішне покриття із дрібним шліфуванням являє собою сухий розчин, що складається зі змішаних в’яжучих, малошумних, водовідштовхувальних наповнювачів і добавок. Цей розчин призначений для нанесення фінішних штукатурок, також тонким шаром, на уже підготовлені шпаклювальним розчином поверхні. Дуже тонкий шар цієї штукатурки створить фінішне покриття (тобто покриття, текстура якого дуже тонко нагадуватиме дрібний пісок) як на внутрішніх, так і на зовнішніх поверхнях. Особливо підходить для створення двошарового покриття, що дозволяє отримувати однорідні високоякісні текстури, подібні до прямої штукатурки. Швидке у виконанні, вигідне та якісне рішення для облицювання стін.
Нанесення штукатурки на стіну повинен виконувати професіонал, в даному випадку це муляр, який має відповідні інструменти для виконання цієї роботи. Нанесення штукатурки є невід'ємною частиною будівництва, тому її виконання має бути відмінним.
У Португалії приблизна вартість коливається від 18 до 25 євро за м2 . Однак ціна залежатиме від кількох факторів, таких як, наприклад, висота та ширина стін і, навіть, регіон, де ви проживаєте (у великих містах послуги дорожчі), тому ціни, які ми надаємо вам тут, лише орієнтовні. Загалом приблизна ціна штукатурки може коливатися від 300 до 1600 євро, а середня ціна падає близько 1000 євро. Ми радимо вам, однак, запитати пропозиції у кількох компаній і перевірити їх портфоліо, а також відгуки колишніх клієнтів, щоб вибрати ту, яка забезпечує роботу із найкращим співвідношенням якість/ціна.
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Можливо, існують інструкції щодо виготовлення жерстяної штукатурки, але найкращим рішенням буде придбати її вже виготовлену у будівельних брендах і магазинах для будівельних виробів. Враховуючи, що це штукатурка, шукайте еталонні бренди у цементній промисловості. Багато із цих брендів і магазинів також пропонують послуги застосування, що є додатковою цінністю. Таким чином, ви можете вирішити усе в одному місці. Однак, якщо ви будуєте або реконструюєте будинок, ці рішення належатимуть вашим архітекторам та/або будівельникам.