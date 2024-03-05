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20 фасадів будинків, які варто побачити прямо зараз (щоб отримати більше натхнення!)

Elisabete Figueiredo – HOMIFY Elisabete Figueiredo – HOMIFY
homify Будинки
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Можливість розраховувати на візуалізацію або 3D-модель дизайну нашого майбутнього будинку дає нам чітке уявлення про те, як він буде колись побудований, без необхідності класти жодної цеглини. У цих візуалізаціях ми можемо побачити кінцевий продукт у деталях, із можливістю внесення модифікацій і змін відповідно до наших бажань і зручностей. Професійні спеціалісти мають змогу належним чином проконсультувати кожного клієнта, таким чином гарантуючи, що наш будинок виглядає саме так, як ми завжди мріяли.

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У сьогоднішній статті ми покажемо вам 20 фасадів будинків у 3D-моделях, які неодмінно надихнуть вас на створення власного проєкту. Відкрийте їх для себе на homify!

1. Поєднання фактур

Casa Village 02, Studio Alessandro Ramos Arquitetura Studio Alessandro Ramos Arquitetura Будинки Камінь
Studio Alessandro Ramos Arquitetura
Studio Alessandro Ramos Arquitetura Відвідати профіль

Поєднання фактур, таких як камінь і метал, різних відтінків кольорів у будівлі робить фасад будинку набагато цікавішим.

2. Дерев'яні деталі

Casa L.&J. , Macro Arquitetos Macro Arquitetos Будинки
Macro Arquitetos
Macro Arquitetos Відвідати профіль

Дерево є дуже привабливим матеріалом, але не варто зловживати ним у проєкті. Кілька деталей тут і там зроблять ваш дім чудовим, особливо якщо ви хочете досягти сучасного дизайну.

3. Гладкий і простий, але привабливий

Residência FR, Uberlândia - Projeto THEROOM ARQUITETURA, THEROOM ARQUITETURA E DESIGN THEROOM ARQUITETURA E DESIGN Будинки
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN Відвідати профіль

Гладке покриття дуже привабливе, оскільки воно є символом сучасного дизайну. Також зверніть увагу на ієрархію дерев’яних елементів у головному вході, завдяки чому двері виглядають подвійними.

4. Обрамлення під'їздів

homify Будинки
homify
homify Відвідати профіль

Деякі квітучі рослини або якусь рослинність можна розмістити по боках під’їздів до головного входу, розмежовуючи та обрамляючи його, що особливо добре виглядає у будинках із сучасним дизайном.

Ландшафтний дизайн набуває усе більшої популярності у сучасному будівництві, інтегруючи будинки у природу.

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5. Маленький і компактний

Casa Berutti, Graziela Alessio Arquitetura Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura
Graziela Alessio Arquitetura Відвідати профіль

Цей фасад особливо підходить для невеликих двоповерхових будинків, із компактними фасадами, які можуть мати великий візуальний ефект.

6. І трохи зелені

Projeto Residencial, Espaço AU Espaço AU
Espaço AU
Espaço AU Відвідати профіль

Інтеграція рослинності на балконах, тротуарах та інших частинах фасаду надає будинку набагато цікавіший вигляд і краще інтегрує конструкцію у навколишнє середовище.

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7. Вертикальні елементи

Residência Ortízio Borges, Uberlândia - Projeto THEROOM ARQUITETURA, THEROOM ARQUITETURA E DESIGN THEROOM ARQUITETURA E DESIGN Будинки
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN
THEROOM ARQUITETURA E DESIGN Відвідати профіль

Великий вертикальний компонент може допомогти диференціювати різні частини архітектурної композиції резиденції та порушити монотонність дизайну, який простягається горизонтально. Елемент будівлі, що має витягнуту форму, забезпечує більшу стабільність пропозиції.

8. Зчеплення елементів

Proyectos Recientes, CouturierStudio CouturierStudio Будинки
CouturierStudio
CouturierStudio Відвідати профіль

Вся архітектурна мова, використана у залізних конструкціях цього фасаду, є однаковою, що надає згуртованості та одноманітності всьому проєкту, а також робить фасад набагато привабливішим та інтелектуальним.

9. Насолоджуватися пейзажем

homify Будинки
homify
homify Відвідати профіль

Цей фасад працює трохи як завіса, оскільки балкон, який відкривається у верхній частині, служить як для оцінки навколишнього ландшафту, так і для інтеграції ландшафту в інтер’єр будинку .

10. Крафтові грилі

homify Будинки
homify
homify Відвідати профіль

Складний і унікальний дизайн перил, які служать бар'єром і ніби захищають будинок, закриваючи гараж, робить їх центром дизайну, підкреслюючи і доповнюючи решту архітектурної композиції будинку.

11. Гра із висотою плит

Proyecto Casa Remodelación, DECO DISEÑO DECO DISEÑO
DECO DISEÑO
DECO DISEÑO Відвідати профіль

Дахи або облицювальні панелі можуть надати більш цікавий і привабливий фон фасаду будинку, особливо якщо ви пограєте із різними рівнями для створення ефекту «ширяння» та більшої висоти, особливо, якщо це одноповерховий будинок.

12. Ієрархії

Proyecto Casa MF, Acrópolis Arquitectura Acrópolis Arquitectura Будинки Камінь
Acrópolis Arquitectura
Acrópolis Arquitectura Відвідати профіль

Об’ємність композицій на фасадах завжди тяжіє до рівноваги, статичності або руху. Останнє досягається шляхом пропозиції об’єму, який виділяється зліва, гармонуючи із головним входом у будинок.

13. Горизонтальні площини

MITICA RESIDENCIAL , ALONSO ARQUITECTOS ALONSO ARQUITECTOS Будинки
ALONSO ARQUITECTOS
ALONSO ARQUITECTOS Відвідати профіль

Кілька горизонтальних елементів створюють прекрасний візуальний ефект, що надає цьому фасаду неперевершеної індивідуальності, доповнюючи чудове поєднання текстур і кольорів, які забезпечують різні види обробки на стінах резиденції.

14. Контрастний колір

Residencial Escultores, studioQUATTRO.mx studioQUATTRO.mx Будинки
studioQUATTRO.mx
studioQUATTRO.mx Відвідати профіль

Об’єм із контрастною текстурою, як і облицювання цього будинку матеріалом, який має вулканічне походження, чітко виділяється на тлі переважаючого білого кольору і надає цьому простому фасаду лаконічності, підкреслюючи сучасний стиль.

15. Світлі кольори

homify Будинки
homify
homify Відвідати профіль

Немає нічого більш сучасного, ніж використання білих, нейтральних і світлих тонів, щоб додати більше світла фасаду. Якщо до цього додати дуже зелений сад попереду будинку, ми гарантуємо виграшну комбінацію.

16. Інтегруюча рослинність

Residência Contemporânea, Studio² Studio² Будинки
Studio²
Studio² Відвідати профіль

На цій фотографії праворуч, у кінці балкона, було запропоновано рослинний бар’єр, який ідеально поєднується із теплотою деревини, яка покриває одну зі стін головного фасаду цієї прекрасної резиденції.

17. Стриманість і простота

Vila CLT, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Будинки
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra Відвідати профіль

Цей фасад стриманий і простий, але дуже приємний для ока завдяки поєднанню тонів, використаних у запропонованій картині, яка ідеально поєднується із відкритими цегляними елементами та дерев’яними вхідними дверима.

18. Перетин площин

Projeto Residência Integrada, Renan Carvalho Arquitetura e Interiores Renan Carvalho Arquitetura e Interiores Будинки Цегла
Renan Carvalho Arquitetura e Interiores
Renan Carvalho Arquitetura e Interiores Відвідати профіль

Вертикальний і перпендикулярний елемент до решти будинку може служити площиною, яка перетинає його і надає диференційований штрих візуальній композиції фасаду, розмежовуючи зони і врівноважуючи загальний дизайн будинку.

19. Традиційний і сучасний стиль

сучасний by homify, Сучасний
homify
homify Відвідати профіль

Також пам’ятайте, що ви можете комбінувати стилі, як на запропонованому зображенні, де будинок із двосхилим дахом все ще є сучасним і стильним, але водночас створює відчуття ностальгії завдяки вікнам і черепиці темно-сірого кольору.

20. Вітання

Fachadas, Construtora Lima Projetos Construtora Lima Projetos Будинки
Construtora Lima Projetos
Construtora Lima Projetos Відвідати профіль

Будинки із одним поверхом стають набагато більш звичними та гостинними, як показано у цьому проєкті будинку із простим фасадом, де гаражна плита виглядає як єдиний шматок, який проходить через усю будівлю та створює конструкцію даху.

Більше натхнення: сучасні фасади будинків

Moradia Vilamoura, colectivo ODD colectivo ODD Окремий будинок Бетон
colectivo ODD
colectivo ODD Відвідати профіль

Ця стаття повна пропозицій для будівельників! Можна сказати – Книга ідей!


А щоб дізнатися, як досягти ефектів таких фасадів та багатьох інших, пропонуємо вам надихатися чудовими проєктами.

Більше цікавих проєктів будинків ви можете знайти на нашому сайті за посиланням

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