20 фасадів будинків, які варто побачити прямо зараз (щоб отримати більше натхнення!)

Можливість розраховувати на візуалізацію або 3D-модель дизайну нашого майбутнього будинку дає нам чітке уявлення про те, як він буде колись побудований, без необхідності класти жодної цеглини. У цих візуалізаціях ми можемо побачити кінцевий продукт у деталях, із можливістю внесення модифікацій і змін відповідно до наших бажань і зручностей. Професійні спеціалісти мають змогу належним чином проконсультувати кожного клієнта, таким чином гарантуючи, що наш будинок виглядає саме так, як ми завжди мріяли.
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У сьогоднішній статті ми покажемо вам 20 фасадів будинків у 3D-моделях, які неодмінно надихнуть вас на створення власного проєкту. Відкрийте їх для себе на homify!
Поєднання фактур, таких як камінь і метал, різних відтінків кольорів у будівлі робить фасад будинку набагато цікавішим.
Дерево є дуже привабливим матеріалом, але не варто зловживати ним у проєкті. Кілька деталей тут і там зроблять ваш дім чудовим, особливо якщо ви хочете досягти сучасного дизайну.
Гладке покриття дуже привабливе, оскільки воно є символом сучасного дизайну. Також зверніть увагу на ієрархію дерев’яних елементів у головному вході, завдяки чому двері виглядають подвійними.
Деякі квітучі рослини або якусь рослинність можна розмістити по боках під’їздів до головного входу, розмежовуючи та обрамляючи його, що особливо добре виглядає у будинках із сучасним дизайном.
Ландшафтний дизайн набуває усе більшої популярності у сучасному будівництві, інтегруючи будинки у природу.
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Цей фасад особливо підходить для невеликих двоповерхових будинків, із компактними фасадами, які можуть мати великий візуальний ефект.
Інтеграція рослинності на балконах, тротуарах та інших частинах фасаду надає будинку набагато цікавіший вигляд і краще інтегрує конструкцію у навколишнє середовище.
Великий вертикальний компонент може допомогти диференціювати різні частини архітектурної композиції резиденції та порушити монотонність дизайну, який простягається горизонтально. Елемент будівлі, що має витягнуту форму, забезпечує більшу стабільність пропозиції.
Вся архітектурна мова, використана у залізних конструкціях цього фасаду, є однаковою, що надає згуртованості та одноманітності всьому проєкту, а також робить фасад набагато привабливішим та
інтелектуальним.
Цей фасад працює трохи як завіса, оскільки балкон, який відкривається у верхній частині, служить як для оцінки навколишнього ландшафту, так і для інтеграції ландшафту в інтер’єр будинку .
Складний і унікальний дизайн перил, які служать бар'єром і ніби
захищають будинок, закриваючи гараж, робить їх центром дизайну, підкреслюючи і доповнюючи решту архітектурної композиції будинку.
Дахи або облицювальні панелі можуть надати більш цікавий і привабливий фон фасаду будинку, особливо якщо ви пограєте із різними рівнями для створення ефекту «ширяння» та більшої висоти, особливо, якщо це одноповерховий будинок.
Об’ємність композицій на фасадах завжди тяжіє до рівноваги, статичності або руху. Останнє досягається шляхом пропозиції об’єму, який виділяється зліва, гармонуючи із головним входом у будинок.
Кілька горизонтальних елементів створюють прекрасний візуальний ефект, що надає цьому фасаду неперевершеної індивідуальності, доповнюючи чудове поєднання текстур і кольорів, які забезпечують різні види обробки на стінах резиденції.
Об’єм із контрастною текстурою, як і облицювання цього будинку матеріалом, який має вулканічне походження, чітко виділяється на тлі переважаючого білого кольору і надає цьому простому фасаду лаконічності, підкреслюючи сучасний стиль.
Немає нічого більш сучасного, ніж використання білих, нейтральних і світлих тонів, щоб додати більше світла фасаду. Якщо до цього додати дуже зелений сад попереду будинку, ми гарантуємо виграшну комбінацію.
На цій фотографії праворуч, у кінці балкона, було запропоновано рослинний бар’єр, який ідеально поєднується із теплотою деревини, яка покриває одну зі стін головного фасаду цієї прекрасної резиденції.
Цей фасад стриманий і простий, але дуже приємний для ока завдяки поєднанню тонів, використаних у запропонованій картині, яка ідеально поєднується із відкритими цегляними елементами та дерев’яними вхідними дверима.
Вертикальний і перпендикулярний елемент до решти будинку може служити площиною, яка перетинає його і надає диференційований штрих візуальній композиції фасаду, розмежовуючи зони і врівноважуючи загальний дизайн будинку.
Також пам’ятайте, що ви можете комбінувати стилі, як на запропонованому зображенні, де будинок із двосхилим дахом все ще є сучасним і стильним, але водночас створює відчуття ностальгії завдяки вікнам і черепиці темно-сірого кольору.
Будинки із одним поверхом стають набагато більш звичними та гостинними, як показано у цьому проєкті будинку із простим фасадом, де гаражна плита виглядає як єдиний шматок, який проходить через усю будівлю та створює конструкцію даху.
Ця стаття повна пропозицій для будівельників! Можна сказати –
Книга ідей!
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