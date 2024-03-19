Усе, що ви завжди хотіли знати про будівництво LSF (і не знали, де шукати)!

Методи будівництва завжди розвиваються і прогресують. Пройшли ті часи, коли будівництво будинку залежало виключно від місцевих матеріалів, хоча традиційні та місцеві методи відроджуються та повертаються в центр уваги. На даний час існує величезна кількість технік і матеріалів, які надають велику свободу творчості архітекторам із усього світу, адже вони використовують нові форми та терміни, яких ніколи раніше, навіть, не могли осягнути.

Одним із них є метод LSF, і сьогодні ми познайомимося із ним ближче. Давайте дізнаємося, що це таке, які переваги та недоліки він має, для чого потрібен і багато-багато іншого.

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