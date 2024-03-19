Усе, що ви завжди хотіли знати про будівництво LSF (і не знали, де шукати)!

Методи будівництва завжди розвиваються і прогресують. Пройшли ті часи, коли будівництво будинку залежало виключно від місцевих матеріалів, хоча традиційні та місцеві методи відроджуються та повертаються в центр уваги. На даний час існує величезна кількість технік і матеріалів, які надають велику свободу творчості архітекторам із усього світу, адже вони використовують нові форми та терміни, яких ніколи раніше, навіть, не могли осягнути.
Одним із них є метод LSF, і сьогодні ми познайомимося із ним ближче. Давайте дізнаємося, що це таке, які переваги та недоліки він має, для чого потрібен і багато-багато іншого.
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Акронім LSF розшифровується як ініціали англійського виразу Light Steel Frame і у вільному перекладі означає легка сталева конструкція. Це спосіб будівництва, заснований на використанні сталі як основного конструкційного матеріалу. Сталь, що використовується, виготовляється шляхом формування листового металу низької товщини холодного формування.
З точки зору непрофесіонала це означає, що будівельна конструкція, яка зазвичай виготовляється із заліза та бетону, повністю складається зі сталевих елементів, які називаються профілями. Профілі формуються шляхом згинання або профілювання та з’єднуються гвинтами, утворюючи конструкції, як це можна побачити на зображенні від PROJETARQ. Потім конструкції покриваються зсередини та зовні різними високоякісними матеріалами промислового виробництва.
Але термін «легкий» стосується не лише легкості матеріалу, він також стосується легкості зборки самої металевої конструкції. Завдяки такому методу виходять будівлі малої ваги, оскільки він використовується в основному у малоповерхових будівлях.
- Конструкційна безпека
Хоча ця концепція відноситься до легкості, і багато хто ставить під сумнів структурну стійкість конструкцій LSF, вони дуже безпечні. Стійкість конструкції забезпечується завдяки матеріалу, тобто сталі, і у цьому відношенні вона мало чим відрізняється від звичайних конструкцій.
У традиційному будівництві безпека конструкції забезпечується залізними прутами, вставленими у цементні стовпи, тоді як у конструкції LSF ця надійність забезпечується завдяки оцинкованій сталі у профілях і балках із покроковою відстанню близько 60 см. Ця конструкція не потребує цементу, будучи легшою, але також стає більш стійкою до землетрусів, оскільки зовнішні стіни виконують роль конструкції будівлі, розподіляючи всю вагу плит і підлоги, ніби це гігантська гнучка клітка, посилена покриттям структурних пластин, що знижує ризик розривів і розломів.
Коротко: невелика вага конструкції та всієї будівлі LSF, розподіл найважчих елементів у фундаменті (тобто в основі), хороший розподіл навантажень по периметру конструкції, ковкість металу та гнучкість, яку забезпечує відсутність жорстких з'єднань, робить цей тип конструкції таким же безпечним, як і традиційні, якщо не більше.
- Комфорт
Конструкції LSF забезпечують чудові теплоізоляційні характеристики, що є фундаментальною особливістю для економії енергії. Відбувається це тому, що зовнішній утеплювач — пінополістирол, а внутрішній — ламінований гіпсокартон і кілька сантиметрів мінеральної вати. Щоб забезпечити збереження цієї ізоляції, двері та вікна мають подвійний склопакет, що запобігає тому, щоб вони стали слабкими місцями у роботі конструкції. Це робить будинки LSF дуже екологічними, а будівництво вважається екологічно чистим.
Очевидно, що матеріали, які допомагають підтримувати теплоізоляцію, також дуже ефективно ізолюють звук, тому ці будинки також гарантують звукоізоляцію ззовні, всередині або між кімнатами.
Ще одна перевага такого типу конструкції – довговічність. Використовувані матеріали підлягають вторинній переробці або є екологічно ефективними. Крім того, є значне скорочення викидів CO2 під час виробництва та складання використовуваних матеріалів порівняно із традиційним методом.
- Швидкість будівництва
Вибір такого типу конструкції означає вибір швидкості. Багато модульних конструкцій частково виготовляються з LSF, оскільки це така швидка, ефективна конструкція, яку можна контролювати на заводі. Але це жодним чином не означає, що всі конструкції LSF є типовими або збірними, оскільки більшість виготовляється та зводиться на місці.
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Що робить процес таким швидким? Легкість матеріалів, незважаючи на їх розміри, є вирішальним фактором скорочення часу будівництва, але є й інші. Швидкі механічні системи фіксації виключають час висихання цементу. Швидкосохнучі розчини роблять свій внесок, а легкість введення труб, серед інших інноваційних технологій, допомагає значно скоротити час будівництва.
- Хороша протипожежна ефективність
Хоча опір сталі різко знижується при високих температурах, штукатурка, мінеральні волокна та додаткові засоби захисту (в коробці, що захищає металеву конструкцію, або в щитах на всіх поверхнях) допомагають досягти високої температури плавлення, зменшуючи здатність до деформації під дією тепла, більшої стійкості до впливу тепла, кращих умов адгезії до структур, на які вони нанесені, та більшої стійкості із часом до атмосферних агентів, хімічних речовин, ударів тощо.
– Це дуже міцна конструкція
Довговічність цієї конструкції полягає у тому, що вона виготовлена із дуже міцних елементів. цЦя конструкція відповідає вимогам проєкту щодо безпеки, функціональності та естетики без надзвичайних витрат на технічне обслуговування протягом усього терміну служби.
- Універсальність
Ця конструкція проста в обслуговуванні, дуже ефективна у реабілітації та дешевша за традиційну.
Хоча це дуже вигідний метод, будівництво LSF також має деякі обмеження:
- Зазвичай не рекомендується для дуже високих будівель, і зазвичай застосовується для будівництва будинків із одним або двома поверхами, підвалом і доступним горищем. Більше того, це може поставити під загрозу стабільність конструкції, але навіть це не є перешкодою, оскільки існують рішення, а саме включення спеціальних елементів із більшою жорсткістю.
- Можливо, доведеться обмежити відкриття отворів, якщо це загрожує розподілу сил по конструкції будівлі. Стійкість конструкції LSF до землетрусу прямо пропорційна площі безперервних вертикальних профілів, але існують і рішення для цієї перешкоди, про які інженери добре знають.
- Це передбачає використання спеціальних рішень для подолання слабкої теплової інерції (здатності будівлі до перепадів температури всередині).
- Вимагає використання більш ефективних рам і скла.
- Зіткніться з опором змінам, який проходять практично всі нові розробки в різних сферах!
- Будівництво будинків з LSF
Беручи до уваги його найвидатніші переваги та його найбільш очевидний недолік, який полягає у обмеженні висоти будівлі, цей метод особливо підходить для будівництва будівель із відносно невеликим об’ємом, таких як приватні будинки.
- Реабілітація
Незважаючи на те, що конструкція LSF широко використовується для будівництва
з нуля, вона також дуже підходить для реконструкції та переосмислення старих будівель, головним чином завдяки легкості її компонентів, які стають менш агресивними для менш стійких конструкцій, надаючи їм ту характеристику, якої вони позбавлені.
Якщо ви думаєте про реконструкцію або перебудову свого будинку, щоб отримати додаткову інформацію, не соромтеся звертатися до відповідних спеціалістів.
- Складські та промислові будівлі
Ці будівлі, як правило, невеликої висоти та зі стислими термінами будівництва, вимагають будівництва з LSF, незважаючи на фактор вартості, який може бути стримуючим фактором у цьому застосуванні.
- Підтримка інших методів будівництва, особливо коли важливо зменшити навантаження конструкції.
У випадку такого типу будівництва найнижча ціна не зовсім важливий фактор, хоча і має свою вагу. Тут ми говоримо про все, що можна отримати за ті самі інвестиції, вкладені у традиційне будівництво. Більше безпеки на випадок землетрусу, краща тепло- та звукоізоляція, будинок готовий у привабливий термін, і все це приблизно за 750 євро за квадратний метр.
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