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Відремонтований будинок: проєкт, щоб надихнути вас

Maria Miranda – HOMIFY Maria Miranda – HOMIFY
Gloria House, S. José Lisbon 2010, QFProjectbuilding, Unipessoal Lda QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Будинки
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Сьогодні ми представляємо вам проєкт будинку, який розташований у парафії Сан-Жозе, історичному районі міста Лісабон, у самому центрі. Цей «будиночок» зберігає основні риси минулого, але став сучасним та затишним домом. Відкрийте для себе кожну деталь цього проєкту, розробленого будівельною компанією QFProjectbuilding із Лісабона.

Фасад

Gloria House, S. José Lisbon 2010, QFProjectbuilding, Unipessoal Lda QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Будинки
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Відвідати профіль

Дивно, як таке космополітичне місто, як Лісабон, усе ще має такі будинки у центрі, які трохи розкривають історію та характер цього місця.

Це був справді маленький будиночок і продовжує таким і залишатися, але із комфортом, який існує на сьогодні у домівках. Зверніть увагу на блакитний фасад із дуже традиційним дизайном і геометрією, що надає особливого шарму та індивідуальності цій будівлі.

Передпокій

Gloria House, S. José Lisbon 2010, QFProjectbuilding, Unipessoal Lda QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Коридор
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Відвідати профіль

Передпокій світлий і зберігає елементи минулого, але із приємною сучасною атмосферою. Підлога дерев'яна, а двері повертають нас в інший час за допомогою кольорового скла із візерунками.

Тут домінує білий колір, що надає будинку особливого шарму. Цікава стратегія для цього будиночка!

Їдальня

Gloria House, S. José Lisbon 2010, QFProjectbuilding, Unipessoal Lda QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Їдальня
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Відвідати профіль

У цій модернізованій кімнаті ви можете знайти ще кілька класичних предметів, які зберегли якість, елегантність і деталі меблів минулих часів. Зверніть увагу, до прикладу, на стіл із твердої деревини, оригінальні стільці, а на столі – чудовий виріб Bordalo Pinheiro, дуже традиційний. Лампа також має свій стиль і створює цікаві контрасти.

Вітальня

Gloria House, S. José Lisbon 2010, QFProjectbuilding, Unipessoal Lda QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Вітальня
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Відвідати профіль

У зоні вітальні домінує дуже зручний бежевий диван. Подушки на дивані м’яко контрастують із диваном і білими стінами, ще одна класична нотка в оздобленні цих приміщень.

Кімната стає просторішою, оскільки вітальня та їдальня знаходяться в одному просторі, без зайвих стін, які дробили б це приміщення на маленькі зони..

Сучасна кухня

Gloria House, S. José Lisbon 2010, QFProjectbuilding, Unipessoal Lda QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Кухня
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Відвідати профіль

Вітальня була модернізована, але все ще має елегантні класичні деталі. Проте кухня дуже сучасна. Тепер у просторі домінують чорні шафи із відбиваючими поверхнями. Місця для зберігання достатньо, а техніка представлена сучасна, як ви можете бачити на фото: мікрохвильова піч, вбудована у шафу, духовка чи, навіть, сучасна кавоварка. Справжня кухня нашого часу.

Інші приклади сучасних кухонь дивіться, перейшовши за цим посиланням

Маленькі привілеї

Gloria House, S. José Lisbon 2010, QFProjectbuilding, Unipessoal Lda QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Оранжерея
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Відвідати профіль

Прямо у центрі Лісабона ви усе ще можете знайти кілька будинків із такими просторами. Відкритий простір, який є справжнім привілеєм, а також дозволяє мати щасливих домашніх тварин у центрі столиці.

Цей простір безпосередньо сполучається із вітальнею і, будучи розділеним великим вікном, також дозволяє великій кількості природного світла проникати у вітальню, що є чудовим бонусом для даного приміщення.

У такому просторі ви можете дати волю своїй уяві. Це можуть бути рослини, сад або просто підлога та деякі меблі, які забезпечують комфорт на відкритому повітрі.

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Gloria House, S. José Lisbon 2010, QFProjectbuilding, Unipessoal Lda QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Ванна кімната
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Відвідати профіль

Ванна кімната

Gloria House, S. José Lisbon 2010, QFProjectbuilding, Unipessoal Lda QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Ванна кімната
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Відвідати профіль

Ванна кімната має велике вікно, що робить її простором із великою кількістю світла та деяким комфортом.

Якщо ви помітили, двері у тому ж стилі, що й інші двері у будинку, але простір дуже сучасний: це ви можете побачити на прикладах деяких речей, скажімо, дзеркала або самої шафи…


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Санітарні приміщення

Gloria House, S. José Lisbon 2010, QFProjectbuilding, Unipessoal Lda QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Ванна кімната
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Відвідати профіль

Тут ви знайдете кілька різних матеріалів, які можна побачити на зображенні. Навіть санвузли мають дуже сучасний та елегантний дизайн.

Нова мова, новий затишок для цього дому.

Двері

Gloria House, S. José Lisbon 2010, QFProjectbuilding, Unipessoal Lda QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Будинки
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda
QFProjectbuilding, Unipessoal Lda Відвідати профіль

Зверніть увагу на ці маленькі двері, на прекрасний контраст між білим і синім. Ці деталі, дуже характерні для даного місця, роблять його особливим і приємним. Виконуючи ремонт, ви повинні ретельно продумати, що покращує простір і місце, і спробувати інтегрувати це у новий проєкт вашого будинку.

І тут на допомогу вам завжди готові прийти наші архітектори, звернутись до яких ви можете за цим посиланням

Як позбутися мокриць із підлоги та шаф?
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