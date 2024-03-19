Відремонтований будинок: проєкт, щоб надихнути вас

Сьогодні ми представляємо вам проєкт будинку, який розташований у парафії Сан-Жозе, історичному районі міста Лісабон, у самому центрі. Цей «будиночок» зберігає основні риси минулого, але став сучасним та затишним домом. Відкрийте для себе кожну деталь цього проєкту, розробленого будівельною компанією QFProjectbuilding із Лісабона.
Дивно, як таке космополітичне місто, як Лісабон, усе ще має такі будинки у центрі, які трохи розкривають історію та характер цього місця.
Це був справді маленький будиночок і продовжує таким і залишатися, але із комфортом, який існує на сьогодні у домівках. Зверніть увагу на блакитний фасад із дуже традиційним дизайном і геометрією, що надає особливого шарму та індивідуальності цій будівлі.
Передпокій світлий і зберігає елементи минулого, але із приємною сучасною атмосферою. Підлога дерев'яна, а двері повертають нас в інший час за допомогою кольорового скла із візерунками.
Тут домінує білий колір, що надає будинку особливого шарму. Цікава стратегія для цього будиночка!
У цій модернізованій кімнаті ви можете знайти ще кілька класичних предметів, які зберегли якість, елегантність і деталі меблів минулих часів. Зверніть увагу, до прикладу, на стіл із твердої деревини, оригінальні стільці, а на столі – чудовий виріб Bordalo Pinheiro, дуже традиційний. Лампа також має свій стиль і створює цікаві контрасти.
У зоні вітальні домінує дуже зручний бежевий диван. Подушки на дивані м’яко контрастують із диваном і білими стінами, ще одна класична нотка в оздобленні цих приміщень.
Кімната стає просторішою, оскільки вітальня та їдальня знаходяться в одному просторі, без зайвих стін, які дробили б це приміщення на маленькі зони..
Вітальня була модернізована, але все ще має елегантні класичні деталі. Проте кухня дуже сучасна. Тепер у просторі домінують чорні шафи із відбиваючими поверхнями. Місця для зберігання достатньо, а техніка представлена сучасна, як ви можете бачити на фото: мікрохвильова піч, вбудована у шафу, духовка чи, навіть, сучасна кавоварка. Справжня кухня нашого часу.
Інші приклади сучасних кухонь дивіться, перейшовши за цим посиланням
Прямо у центрі Лісабона ви усе ще можете знайти кілька будинків із такими просторами. Відкритий простір, який є справжнім привілеєм, а також дозволяє мати щасливих домашніх тварин у центрі столиці.
Цей простір безпосередньо сполучається із вітальнею і, будучи розділеним великим вікном, також дозволяє великій кількості природного світла проникати у вітальню, що є чудовим бонусом для даного приміщення.
У такому просторі ви можете дати волю своїй уяві. Це можуть бути рослини, сад або просто підлога та деякі меблі, які забезпечують комфорт на відкритому повітрі.
Ванна кімната має велике вікно, що робить її простором із великою кількістю світла та деяким комфортом.
Якщо ви помітили, двері у тому ж стилі, що й інші двері у будинку, але простір дуже сучасний: це ви можете побачити на прикладах деяких речей, скажімо, дзеркала або самої шафи…
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Тут ви знайдете кілька різних матеріалів, які можна побачити на зображенні. Навіть санвузли мають дуже сучасний та елегантний дизайн.
Нова мова, новий затишок для цього дому.
Зверніть увагу на ці маленькі двері, на прекрасний контраст між білим і синім. Ці деталі, дуже характерні для даного місця, роблять його особливим і приємним. Виконуючи ремонт, ви повинні ретельно продумати, що покращує простір і місце, і спробувати інтегрувати це у новий проєкт вашого будинку.
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