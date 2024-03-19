Відремонтований будинок: проєкт, щоб надихнути вас

Дивно, як таке космополітичне місто, як Лісабон, усе ще має такі будинки у центрі, які трохи розкривають історію та характер цього місця.

Це був справді маленький будиночок і продовжує таким і залишатися, але із комфортом, який існує на сьогодні у домівках. Зверніть увагу на блакитний фасад із дуже традиційним дизайном і геометрією, що надає особливого шарму та індивідуальності цій будівлі.