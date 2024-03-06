Топ-10 чарівних контейнерних будинків

Традиції уже не ті, що були. Те, чого раніше в архітектурі дотримувалися суворо, тепер залишилося у минулому. Ми наважилися на інше. А чому б не створити будинок-контейнер у просторі мрії, посеред нічого? А якщо ще й на тій землі, яка уже кілька років належить родині… Пропозиція, м’яко кажучи, спокуслива!
Усе більше і більше людей вибирають цей тип конструкції, яка чудово працює. Усередині контейнера ви знайдете усе, що можна знайти у звичайному будинку. Давайте розберемося у деталях, але спочатку ви повинні насолоджуватися зображеннями, які представлені у цій статті.
Планування, як і багато інших речей у житті, є святим.
Модульний будинок не в один, а у два поверхи, що може бути кращим? Два поверхи, у яких скло домінує на усіх фасадах, дозволяючи природному світлу та рослинності
проникати у будинок, створюючи особливе та привабливе середовище.
На фото ви бачите привабливий будинок, оточений зеленими насадженнями. Завдяки його простим і сучасним лініям, завдяки світлому дереву на терасі створено приємний простір із диванами та столами. Унікальний модульний будинок, який сяє вогнями, розширює стандартне, загальноприйняте поняття краси.
Модульний будинок можна збудувати у будь-якому куточку світу, обіцяючи чарівні краєвиди в найнесподіваніших місцях…
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Повірте, вам не захочеться зупинятися, лише побачивши це фото, захочеться більшого. І цього досягти дуже легко! Якщо ви натиснете на зображення, то побачите кожну дрібницю цього барвистого проєкту, який змушує нас бажати подібного будинку прямо зараз. Ми відразу ж почали робити математичні обчислення та проєктувати контейнерний будинок.Якщо у верхній частині будинку знаходяться спальні, то у нижній частині є ціла зона, присвячена спілкуванню.
У даному випадку ці контейнери функціонують як будинки для відпочинку, але ми легко можемо уявити, що живемо там цілий рік і, можливо, із друзями та родиною поряд.
Настає ніч. Здалеку контейнер більше схожий на простий будинок, але коли метри стають коротшими, він перетворюється на красивий і незабутній контейнерний будинок, яким користується сім’я. Це просто, але автентично, резиденція, побудована із кількох контейнерів.
На плані, доступному на сторінках homify, що стосується цього проєкту, ви можете побачити будівлю, що складається із трьох окремих об’ємів. Два перші поверхи та один верхній надають усій конструкції чудового та гостинного образу.
Прості контейнери були перетворені на автентичну та функціональну резиденцію.
Контейнерні будинки все ще рідко зустрічаються у житлових ландшафтах. Однак це те, що зараз зустрічається частіше через оригінальність і легкість, із якою така конструкція може бути розміщена на землі. У Португалії уже є кілька спеціалізованих компаній, які працюють у цій сфері.
Саме через будинки-контейнери вираз «переїзд» має повний сенс. Завдяки своїм розмірам і вазі їх можна легко транспортувати у різні географічні точки. Крім того, за словами експертів, вони мають термін служби близько 90 років.
На цьому проєкті ми бачимо контейнерний будинок, призначений для відпустки.
Будинок був спроєктований із використанням транспортних контейнерів, що дозволяє використовувати великі площі із відносно низькою вартістю будівництва.
На рівні входу розташовані соціальні зони, невелика кухня, вітальня та обідня зона. Було обрано U-подібне планування, що дозволило розширити внутрішні соціальні зони назовні, створивши більшу вітальню. На першому поверсі цього контейнерного будинку знаходяться приватні зони.
У 1987 році Філліп Кларк зареєстрував патент на контейнерні будинки. Патент був виданий через два роки. Правда полягає у тому, що він був джерелом натхнення для багатьох інших архітектурних проєктів .
Обрати контейнер – це
дати друге життя речі, що більшу частину часу була у закинутому кутку. Як ми уже згадували раніше, на ринку є компанії, які займаються виключно цим напрямком трансформаційного бізнесу, тому що
є двері та вікна, які потрібно відкрити.
Для багатьох людей контейнерний будинок вважається життєздатною, економічною та практичною альтернативою традиційним будинкам. Враховуючи нижчу вартість, можна використовувати екологічно чисту енергію, що робить їх самодостатніми.
Мабуть, це зображення має найцікавіше планування і нагадує звичайний будинок, якби не експонований матеріал. Балкон, великі вікна і, навіть, веранда – чудово для літніх ночей! Красивий і зручний будинок для всієї родини.
Можливо, у контейнерному будинку буде легше застосувати екологічно чисті елементи, оскільки витрати на будівництво менші, і грошей на внутрішнє облаштування можна витратити більше. Крім того, всі зовнішні елементи, а також колір, вибраний для фарбування контейнерів (зелений), вказують на екологічність. Думати про екологію означає думати про довкілля, яке нас оточує, і прагнути його захистити. Відповідальність для усіх нас.
Як і у будь-якому іншому будинку, тут можна застосувати сонячні панелі та приймачі дощової води із метою їх повторного використання.
Мабуть, це найдивовижніший і найпровокаційніший контейнерний будинок, який ми представляємо. Вибір деревини для зовнішньої обробки контейнера не може бути кращим. Варіант, який допомагає інтегрувати будинок у навколишній простір.
Зрештою, піддони ще можна використовувати для набагато більшого, ніж звичайні столи та стільці. Будьте сміливими, прикрашаючи свій будинок із контейнера: ви можете зробити його центром уваги.
Спосіб проєктування цього будинку, гарантують архітектори, зменшує споживання енергії приблизно на 70% порівняно зі звичайними системами.
Ми вже показали вам будинок-контейнер із дерев’яним покриттям ззовні. Але не можемо втриматися, щоб не показати його і всередині.
Барвистий інтер'єр в індустріальному стилі. Як і ззовні, так і тут не бракує перероблених елементів, але цього разу використаних для прикраси: зверніть увагу, хоча б на лампи! І такий дизайнерський елемент тут не один… Видно, що тут попрацювали професіонали.
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Зараз збірні контейнерні будинки вважаються життєздатною, економічною та практичною альтернативою традиційним будинкам. Зізнайтеся, ви вже думаєте про те, в якому регіоні ви хотіли б мати будинок-контейнер… Але є багато інших модульних будинків, якими ви можете насолоджуватися на сторінках homify.
У цій статті ідей ви знайдете добірку будинків-контейнерів, які завойовують усе більше прихильників. Будинки із контейнерів мають ряд переваг перед традиційними конструкціями, а саме вартість і час будівництва.
І все ж, якщо ви не хочете відмовлятися від традиційного будинку, дивіться приклади у цій статті:
20 фасадів будинків, які варто побачити прямо зараз (щоб отримати більше натхнення!)