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6 кроків, щоб правильно зібрати штори

I. Gaspar – homify I. Gaspar – homify
BE - Loft, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores Вітальня
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Штори є одним із основних аксесуарів, які мають бути в домі… Вони заслуговують нашої великої уваги і розповідь про них у цій статті.

Вони, безумовно, є декоративним елементом, але також служатьдля конфіденційності та захисту від навколишнього світла. Штори приносять нам комфорт, наповнюють декором простір кімнати, заповнюють стіну, яка здається пустою, створюють відчуття затишку її мешканцям.

Процес вибору штори, монтажу/встановлення її не робиться в один момент. Ви купуєте штори не відразу. На жаль, це вимагає трохи більше розрахунків та знань! Це правда, що у вас завжди є рішення найняти професіонала, який виконає весь процес декорування штор від А до Я.

Якщо вам потрібна порада дизайнера, ви завжди можете звернутись до нашого спеціаліста, перейшовши за посиланням


Але бюджет загалом високий, тому ми пропонуємо вам кілька порад, щоб ви могли зробити це самостійно і заощадити трохи грошей!

Вимірювання вікна, вибір тканини та карнизу для штор, розміщення штанги та інших деталей – усе це описано по кроках, щоб виконати успішний дизайн штор. Красиві, грамотно зібрані штори гарантують ефектне оформлення простору, тому що штори усюди, по всій хаті… Робота важка. Нам краще почати зараз, правда? Тож надихайтеся, тому що найкраще натхнення тут, у homify!

Виміряйте вікно і стіну

Liefde voor je raam, Vadain Vadain Вітальня Аксесуари та прикраси
Vadain
Vadain Відвідати профіль

Вікно набуває іншої краси, коли його декорують тканиною. Чи думали ви коли-небудь про те, що в усьому світі так багато будинків і стільки їх задекоровано шторами (в одному випадку вони однакові по всьому будинку, в іншому- різні), але завжди із урахуванням специфіки кожного дому. Оздоблення робить кожен предмет у кімнаті особливим, а останній штрих завжди за шторами.

Переглянувши попередньо визначені тканини або моделі під час поїздок на вихідні, важливо виміряти вікно та стіну перед тим, як зробити останній крок – придбати. Ви не зможете нічого купити, не знаючи точних розмірів вікон… Ви можете зробити помилку, і кінцевий результат буде більшим, ніж розчаровуючим!

Пройшли ті часи, коли штора була розміром майже з вікно. У наш час штори виходять за межі віконної рами, просуваючись далі та забираючи простір від стін, боків, верху та досягаючи аж до підлоги. Штора виглядає, як полотно на стіні, і саме тому виглядає красиво; це більше, ніж тренд, це питання гарного смаку та догляду.

Якщо у вас два вікна на одній стіні, не бійтеся і об'єднайте цей простір однією шторою при умові, що простір стіни невеликий і з кожного боку залишилося менше 60 см. Якщо це одне вікно, дайте йому великий запас: штора не закінчується там, де закінчується вікно, вона перевищує 20 см (мінімум) із кожного боку, щоб запобігти проникненню світла та створити більш приємний вигляд.

Вибирайте карниз довший за ширину вікна

PARIS ROSE Cabbages & Roses Вікна Curtains & drapes
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses Відвідати профіль

Щоб штора була ширшою за вікно, карниз автоматично повинен бути більшим за нього теж, інакше це не матиме сенсу, чи не так?

Наявність точних розмірів буде запорукою успіху. Відлічіть 7,5см – 10 см над лінією вікна та позначте місце розташування олівцем. Але якщо карниз має довжину більше 1,5 м, його необхідно розмістити на 10 см вище лінії вікна. Якщо ж ви надаєте перевагу високій стелі, відміряйте 2,5 см від стелі і повісьте карниз на цій висоті. Звичайно, це стандартні розміри, але їх можна коригувати відповідно до ваших критеріїв та уподобань.

Також дуже важливо переконатися, що усі вимірювання зроблені правильно, щоб ваша штора не виглядала, як абстрактне мистецтво. Перевірте це за допомогою рулетки, щоб переконатися, що все правильно. Досконалість є критерієм. До зустрічі!

Зверніть увагу на вагу і довжину штор

Galloway Sheers Collection , MYB Textiles MYB Textiles Вікна Curtains & drapes
MYB Textiles
MYB Textiles Відвідати профіль

Не усі тканини однакові, деякі легші за інші, тому їхня вага не буде такою ж, як у всіх інших штор. Це ситуація, яку слід взяти до уваги, оскільки сама жердина карнизу може не витримати ваги. Також штори можуть провисати, адже їхня вага створить криву у жердині, аж поки одного разу усе не впаде на землю!

Ми уже обговорювали у попередніх двох випадках, вимірювання, які ви можете взяти до уваги: штори варто взяти трохи довші, ніж коротші. Довжину завжди можна буде відрегулювати. Стандартна довжина – 1,25 см. Але якщо ви живете у вологому середовищі, відміряйте 2,5 см від підлоги, оскільки штори розтягнуться у вологі дні.

Штора із правильними розмірами буде набагато елегантнішою…

Як прикріпити штори на карнизи

Entre a Serra e o Mar, Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling Вітальня Дерево Дерев'яні
Rafaela Fraga Brás, Interior Design &amp; Homestyling
Rafaela Fraga Brás, Interior Design & Homestyling Відвідати профіль

Підвісні штанги та штори

BE - Loft, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores Вітальня
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores Відвідати профіль

Після того, як ви вибрали усе, штори та штанги, і правильно їх виміряли, можете переходити до наступного кроку…

Спочатку просвердліть стіну, відповідно до позначок, залишених олівцем, установіть дюбелі, гвинти та карниз (переконайтеся, що він надійно закріплений, щоб стрижень не впав під час збирання штори)! Мийте руки під час роботи із тканинами, оскільки ми не хочемо, щоб штори забруднилися, перш ніж їх зібрати. Нарешті, ви можете закріпити штори на гачках для штанг, подивитися, скільки гачків потрібно, щоб вони добре розтягувалися, але не настільки, щоб утворювали великі складки.

Процес майже завершено…

Гладити штори

011 | Casa de Praia, Serra da Pescaria, Nazaré, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores Спальня Аксесуари та прикраси
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores Відвідати профіль

Через стількох переміщень штора, можливо, стала трохи зморщеною. Ми не хочемо, щоб вона була зім'ятою, хочеться, щоб усе було бездоганно. Оскільки процес був надзвичайно тривалим і трудомістким, нам не хочеться нічого залишати напризволяще. Якщо ви помітили будь-які небажані складки, пора гарненько випрасувати їх: віднесіть прасувальну дошку до вікна разом із праскою та випрасуйте ретельно штори.

Тепер нічого буде перешкоджати огляду вашої штори… так само, як та, яку ми бачимо тут, у квартирі, оформленій командою архітекторів – T2 Arquitectura & Interiores, дуже гладенька штора, яка дозволяє вам бачити фантастичну панораму!

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Матеріали

Designers Guild Autunm/ Winter collections 2015, Pedroso&Osório Pedroso&Osório Вітальня Аксесуари та прикраси
Pedroso&amp;Osório
Pedroso&Osório Відвідати профіль

Не забувайте, щоб вибрати матеріали та кольори, які відповідають атмосфері вашого дому, усе повиннно відповідати єдиній концепції, штори теж небхідно підібрати правильно. Коли справа доходить до декору, їх роль настільки ж важлива, як і вибір предмет меблів!

Ви завжди можете зупинити свій вибір на прозорих або легких шторах, які стануть яскравою прикрасою. Також перевірте колір (однорідний він чи з візерунком). Якщо у вас нейтральне середовище, спробуйте погратися із кольорами: шукайте або стримані, або контрастні. Тканина – оксамит, тюль, шовк, льон – також має своє значення, оскільки вона пропускає більше чи менше світла, роблячи кімнату легшою або важчою.

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Дбайте про свій дім! Ви завжди можете зробити його чудовим і креативним!

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