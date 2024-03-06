6 кроків, щоб правильно зібрати штори

Штори є одним із основних аксесуарів, які мають бути в домі… Вони заслуговують нашої великої уваги і розповідь про них у цій статті.

Вони, безумовно, є декоративним елементом, але також служатьдля конфіденційності та захисту від навколишнього світла. Штори приносять нам комфорт, наповнюють декором простір кімнати, заповнюють стіну, яка здається пустою, створюють відчуття затишку її мешканцям.

Процес вибору штори, монтажу/встановлення її не робиться в один момент. Ви купуєте штори не відразу. На жаль, це вимагає трохи більше розрахунків та знань! Це правда, що у вас завжди є рішення найняти професіонала, який виконає весь процес декорування штор від А до Я .

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Але бюджет загалом високий, тому ми пропонуємо вам кілька порад, щоб ви могли зробити це самостійно і заощадити трохи грошей!

Вимірювання вікна, вибір тканини та карнизу для штор, розміщення штанги та інших деталей – усе це описано по кроках, щоб виконати успішний дизайн штор. Красиві, грамотно зібрані штори гарантують ефектне оформлення простору, тому що штори усюди, по всій хаті… Робота важка. Нам краще почати зараз, правда? Тож надихайтеся, тому що найкраще натхнення тут, у homify!