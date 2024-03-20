Як застосувати гіпсокартон, щоб зробити стіну?

Ви коли-небудь чули про гіпсокартон ? А про Pladur? Що ж, ці назви стосуються одного й того ж, просто Pladur — це бренд, і його назва у кінцевому підсумку асоціюється із цим типом матеріалу.
Використання гіпсокартону є чудовою альтернативою, коли ви хочете краще ізолювати існуючу стіну або відокремити простір, будь то вдома чи в офісі. До прикладу, якщо у вас є досить велика кімната, і ви думаєте, що можете використати простір і створити офіс, то можете, використовуючи гіпсокартон, створити це приміщення. З іншого боку, гіпсокартон використовується для створення підвісних стель, чи коли потрібно розмістити штори або створити непряме освітлення зі стелі. Pladur також можна використовувати для створення стелажів або полиць із ефектом вбудованої стіни. У будь-якому випадку, рішень із використанням гіпсокартону так багато, що нам важко їх ігнорувати.
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Наклеїти та укласти гіпсокартон на стіни не становить великої праці, це швидкий і простий процес. Це можуть зробити спеціалісти, а також самостійно, дотримуючись елементарної обережності та використовуючи відповідні інструменти. Щоб допомогти вам, homify зібрав в одній статті всі важливі поради щодо застосування гіпсокартону у вашому домі.
Гіпс отримують із гіпсу, вапнякової породи, яка при перетворенні на порошок і змішуванні із водою утворює густу пасту, з якою легко працювати. Процес нагрівання зневоднить іонну структуру гіпсу. Шліфування дасть піщаний, але дуже тонкий результат. У єгипетські часи гіпс використовувався як розчин, але для формування декоративних елементів. Гіпс легко витягується, іноді він навіть присутній на поверхні.
Але, із екологічних міркувань, природний гіпс поступово замінюється синтетичним гіпсом, таким як фосфогіпс, який отримують шляхом десульфурації газів згоряння вугілля – від енергетичних компаній. Це спосіб сталого використання природних ресурсів. Однак дослідження показали, що синтетична штукатурка піддається радіаційним ризикам. У цьому сенсі рекомендується повернутися до натуральної штукатурки (гіпсу), особливо для внутрішнього використання.
Якщо ви вважаєте стіну із гіпсокартону неякісною, то пропонуємо ряд переваг:
- Перша перевага полягає у тому, що гіпс простий у виготовленні, будь то натуральний чи синтетичний. Його використання не вимагає великої праці. Фактично, вам просто потрібно повторно зволожити його перед нанесенням на стіну або стелю, щоб отримати міцну структуру. Шліфувати потрібно тільки тоді, коли штукатурка висохне, щоб стіна була рівною.
- Стіна із гіпсом набагато більше і довше
утримує фарбу.
– Штукатурка – економічний матеріал.
- Гіпс не вимагає жодних інших добавок, окрім води, яка змішується.
– Він дешевший за інші матеріали.
- Він на 100% підлягає вторинній переробці, отже, екологічно чистий.
- Уже використана штукатурка після відновлення матиме усі свої характеристики при змішуванні із водою.
- Цей матеріал також має гарно пропускає повітря.
- Поглинає бруд і забруднюючі речовини, такі як діоксид сірки.
- Штукатурка також забезпечує хороший захист від вогню. При наявності вогню гіпс реагує лише незначно і не виділяє шкідливих газів, які можуть викликати асфіксію.
– Гіпсокартон – це багатофункціональний матеріал. Його структура дозволяє створювати стіни, які розділяють простори. Він легкий, ідеально підходить для приміщень, де не потрібна опорна стіна.
Як і будь-який матеріал (у випадку із гіпсокартоном) має й недоліки :
– Якщо вода – твій головний союзник, вона також і найлютіший ворог.
- Штукатурка не переносить вологи. Гіпсокартон швидко деформується, і пляма, утворена потоком води, потребує ремонту. Цей невеликий дефект вимагає більшої уваги.
- Штукатурку можна покращити, щоб вона стала більш водостійкою, принаймні певною мірою. Це функція, яку слід перевірити перед покупкою панелі із гіпсокартону.
Існує дві системи монтажу гіпсокартону на стіни:
- кріплення гіпсокартонних листів на металеву конструкцію;
- аплікація гіпсокартону на серцевину стільникового картону.
Використання кожного методу залежатиме від поставленої мети.
- Металева конструкція складається із високих і низьких рейок, а також проміжних ліній, до яких саморізами прикручуються листи гіпсокартону. Це дозволяє створити додаткову ізоляцію між двома сторонами (як у роботі, показаній на фото вище).
- У другому варіанті панель знаходиться на висоті від підлоги. Використовується тільки один блок, який складається із двох гіпсокартонних поверхонь, з’єднаних зі стільниковим картонним сердечником. Ця опція служить лише для розділення простору.
1 – Подивіться та відзначте точне місце, де буде створена майбутня стіна із гіпсокартону.
2 – Закріпіть напрямні на підлозі та стелі. Направляючі — це U-подібні сталеві профілі, куди будуть встановлюватися стійки, що утворюють конструкцію стіни, і їх необхідно випрямити.
3 – Якщо ви хочете прикріпити до стіни шафу, полицю або тумбу під телевізор, конструкцію необхідно посилити.
4 – Не забудьте подумати про дверні отвори. Ви повинні трохи відрізати стійку, щоб зміцнити верхню стінку дверей.
5 – Щоб відкрити дверний отвір, використовуйте пилку та канцелярський ніж, щоб розрізати пластину.
6 – Закрийте одну сторону стіни листами гіпсокартону (їх потрібно прикрутити до стійок), використовуйте шурупи.
7 – Щоб встановити електричні коробки, використовуйте кільцеву пилку або щось подібне. Кріплення електричних коробок досить просте, оскільки вони мають кліпси, які кріпляться до гіпсокартонної плити.
8 – Електричні, телефонні та гідравлічні установки повинні проходити через внутрішню частину стіни.
9 – Покладіть ізоляційний матеріал перед закриттям стіни із гіпсокартону, щоб покращити звуко- та теплоізоляцію.
10 – Нарешті, закрийте іншу сторону стіни пластинами, що залишилися, і обробіть стики.
11. Надайте стіні із гіпсокартону бажану обробку.
Ціни на гіпсокартон залежать від виробника і варіюються в залежності від товщини. Однак, щоб дати вам уявлення, ми маємо цю таблицю середніх цін:
- гіпсокартон 13 мм: у середньому від 6 до 20 євро.
- Вогнетривка плита: в середньому від 20 до 35 євро.
- Плита високої щільності: в середньому від 20 до 30 євро.
- Альвеолярна пластина: в середньому від 26 до 35 євро.
Де купити?
У будь-якому магазині, до прикладу, AKI, Leroy Merlin, Maxmat… Перед покупкою не соромтеся попросити поради та допомоги у співробітника магазину.
- Приступайте до будівництва стіни із гіпсокартону лише самостійно або за допомогою члена сім’ї/друга, якщо у вас є певні навички майстрування.
- На стіни із гіпсокартону можна наносити різні види покриття: пластик або фактурну фарбу, декоративний папір або плитку. Виберіть на свій смак.
- Облицьовувати гіпсокартонну стіну потрібно в умовах, коли температура вище 5ºC і волога менше 85%.
- Для більш складної роботи вам слід звернутися до компетентного фахівця ( дизайнера інтер'єру або столяра). Якщо у вас немає контактної інформації, знайте, що в homify ми маємо широкий список професіоналів, які спеціалізуються у цій галузі.
Більше інформації ви можете знайти за цим посиланням
Багато робіт, представлених у цій статті, були виконані португальськими фахівцями, перейдіть до їхніх контактних даних, натиснувши на зображення.
- Ви також можете застосувати гіпсокартон до стелі або створити стелажі із вбудованим ефектом.
На цьому етапі ви уже маєте уявлення про те, як наносити гіпсокартон. Це матеріал, який усе частіше використовується у будівництві будинків, оскільки він має багато переваг.
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Pladur на внутрішніх стінах або стінах із гіпсокартону з дверима, існує кілька застосувань цього матеріалу. Ми також дали вам уявлення про те, скільки може коштувати кожна гіпсокартонна плита, але дізнайтеся більше тут.
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