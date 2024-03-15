9 речей, які вам потрібно знати про сантехніку PEX

Сьогодні homify вирушає у темний світ сантехніки!
Ми вже знаємо, що життя складається із вибору, і це особливо вірно, коли справа стосується будівництва чи ремонту нашого будинку. І дана важливість посилюється кількістю матеріалів і технологій, доступних на ринку, які можуть вплинути на кінцевий бюджет і, навіть, на щоденну продуктивність будинку.
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Що стосується проєктів сантехніки, неправильний вибір може призвести до більш частих ремонтів через втрату тиску води, знос, розриви та витоки води на з’єднаннях тощо.
Одним із матеріалів, доступних на ринку для сантехніки, є труби PEX, або труби із зшитого поліетилену, і саме про це ми сьогодні говоримо. Слідкуйте за нами та дізнайтеся більше про водопровід та використання цього матеріалу для цієї мети!
Примітка: зображення у цій статті є прикладами сантехнічних робіт, виконаних нашими фахівцями, і можуть не відповідати обговорюваному матеріалу.
Перш, ніж ми почнемо говорити конкретно про поліетиленові труби, важливо знати, які типи сантехніки існують, щоб ми могли сформулювати тему.
Таким чином, у загальних рисах можна виділити три види сантехніки:
Водопровідні труби – через ці труби проходить лише вода, яка може бути гарячою або холодною. Це чутливі труби, тому що через них проходить питна вода, яку ми п’ємо або використовуємо для миття посуду та прийняття душу. Ці труби, коли вони старі або погано зроблені, надають воді дивного смаку або кольору, і їх поетапний ремонт займає багато часу, а іноді доцільніше провести повну заміну, щоб система працювала належним чином, що в кінцевому підсумку дешевше.
Каналізаційні труби – вони ширші, ніж водопровідні труби, оскільки мають пропускати відходи та можуть бути виготовлені із різних матеріалів. Коли вони досягають межі свого терміну служби або ламаються, то викликають неприємні запахи та складні інфільтрати, тому їх необхідно періодично обслуговувати.
Газові труби – через ці труби проходить газ, який живить печі, водонагрівачі та обігрівачі, тому регулярне технічне обслуговування є обов'язковим. Пошкодження цього трубопроводу може становити ризик вибуху, тому установка підлягає спеціальному огляду.
Для водопровідних труб, яким присвячена сьогоднішня стаття, використовується кілька матеріалів, але труби діляться на три великі групи – металеві труби, пластикові труби і багатошарові труби.
Металеві труби
Мідні труби – мідь стійка до корозії та витримує високі температури, дуже поширена у водопровідних трубах у будинках .
Труби із нержавіючої сталі – вони надзвичайно міцні, але коштують досить дорого, тому їх використання не є стандартним у масовому житловому будівництві.
Оцинковані сталеві труби – були матеріалом вибору для водопровідних труб протягом багатьох років, але їх замінив PEX.
Пластмасові труби
ПВХ (полівінілхлорид) – широко використовується для води під високим тиском, але цей матеріал деформується при нагріванні, тому не підходить для гарячої води.
CPVC (хлорований полівінілхлорид) – ще один продукт, отриманий із ПВХ, але який може витримувати більш високі температури.
PEX (зшитий поліетилен) – термостійкий і гнучкий матеріал, має кілька застосувань у водопровідних трубах у звичайних будинках.
PPR (поліпропіленовий випадковий сополімер) – стійкий до дуже високих температур і довше зберігає температуру води, що є перевагою у трубах для гарячої води, оскільки не вимагає теплоізоляції.
Багатошарові труби
Як випливає із назви, ці труби складаються із шарів, як правило, із пластику. У цих трубах PEX містить внутрішній шар, металевий проміжний шар (зазвичай алюміній) і зовнішній шар PEX. Зовнішній шар забезпечує ізоляцію труби від корозії. Такий склад має певні переваги, так як він поєднує у собі переваги різних матеріалів, але коштує він дорожче.
Зшитий поліетилен (PEX) – це пластиковий матеріал, який використовується для виробництва систем водопостачання. Цей продукт має ряд переваг перед мідними, ПВХ і оцинкованими сталевими трубами. PEX є гнучким і легшим у монтажі, ніж жорстка труба, і забезпечує високу термостійкість і тривалий термін служби, як ми побачимо у розділі, присвяченому перевагам матеріалу.
Ми вже знаємо, що труби PEX використовуються для гарячої та холодної води, але має величезну кількість застосувань:
Труби із цього матеріалу мають ряд переваг перед іншими матеріалами. Давайте подивимося:
Труби PEX слід встановлювати лише у місцях, де їх можна захистити від пошкоджень. Їх слід тримати подалі від прямого вогню або сильного тепла, і не можна піддавати впливу прямого або непрямого ультрафіолетового світла, оскільки це випромінювання послаблює матеріал. Їх також може пошкодити висока концентрація хлору. Такі труби не можна встановлювати у забрудненому ґрунті. У даній установці не можна використовувати продукти на масляній основі. Труби PEX слабшають через контакт із масляними продуктами та деякими хімічними речовинами, тому наявність цих матеріалів необхідно оцінити.
Змонтувати труби РЕХ досить просто. Для відрізання труби до необхідного розміру використовуються труборізні ножиці. Розширювач або прес використовується для розширення труби у з’єднаннях. Для виконання з’єднань використовується спеціальний інструмент, який ковзає металевим хомутом по трубі, створюючи механічну герметичність між трубою та з’єднанням. Щоб оцінити успішність установки, достатньо простої перевірки неозброєним оком.
Труби повинні бути встановлені окремими лініями для кожного сантехнічного приладу, і всі лінії у кінцевому підсумку підключаються до центральної коробки із окремими запірними кранами або без них.
Нержавіюча сталь є чудовим матеріалом, має дуже хороші характеристики та унікальну довговічність, хоча вона жорстка та вимагає більше точок з’єднання для створення кутів, але ми не можемо заперечити: вона має дуже високу ціну. Однак їхній зовнішній вигляд дуже приємний, а вища ціна компенсується естетичним зображенням у приміщеннях із видимою сантехнікою.
PEX, з іншого боку, є, ймовірно, найкращою трубою для водопровідних труб, переможцем у співвідношенні якість/ціна, але її зовнішній вигляд не привабливий і не рекомендується залишати її відкритою, тому вона більше підходить для монтажу всередині стін.
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Ціна на труби PEX залежить від марки та постачальника, але найбільша варіація залежить від їх діаметра. Для інформації можемо сказати, що 100-метровий рулон із найбільш поширеним діаметром 16 міліметрів і товщиною 2 міліметри коштує близько 501 євро (значення отримане за допомогою досліджень у великих магазинах будівельних матеріалів).
Тепер, коли ви прочитали про водопровідні труби, дізнайтеся, як боротися із проблемами труб у статті