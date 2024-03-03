Все про підвіконня та парапети + 15 зображень для освітлення

Підвіконня, парапет? Терміни в архітектурі плутають, чи не так? Є багато понять, тисячі слів і, що ускладнює ситуацію, все ще є дехто, хто плутає ці поняття. Вони часто використовуються, як взаємозамінні, незважаючи на те, що це не одне й те саме!
У випадку із вищезгаданими словами відбувається саме так: підвіконня та парапет — це не зовсім одне й те саме, але ці слова часто використовуються для позначення одного й того самого поняття, а слово
підвіконня еквівалентне, що посилює плутанину. Але ми всі можемо погодитися в одному – немає нічого чарівнішого, ніж бачити вази із квітами у вікнах!
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Сьогодні ми говоримо про парапети та підвіконня, докладно пояснюючи кожну концепцію, розглянемо матеріали, ціни та інші важливі деталі, які допоможуть вам зробити вдалий вибір, і все це супроводжується п’ятнадцятьма надихаючими зображеннями вікон від наших професіоналів. Не пропустіть це!
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Ми уже зрозуміли, що терміни плутаються в їх загальному значенні, але кожен із них має технічне значення, яке важливо знати.
Почнемо із поняття «підвіконня»:
Підвіконня – «полиця» у нижній частині вікна, утворена контрперемичкою, і за своєю суттю є конструктивним елементом у вигляді пластини або облицювання, які кріпляться до неї для обробки зсередини або ззовні. Зазвичай це слово використовується як синонім до слова
парапет, і це не зовсім правильно.
Парапет
Парапет може бути таким же, як і підвіконня (у словнику вони виступають як слова-синоніми), але часто також це слово пояснюється так:
тип неповної стіни, зазвичай побудованої із кам’яної кладки та піднятої до висоти грудей.
Парапети у цій концепції широко використовуються на вікнах, а також на терасах і балконах, як огорожі.
Підвіконня
Підвіконня ідентичні дверним порогам, розташовуються біля основи вікон, прорізаних від верху до низу стіни. Вони схожі на підвіконня, але спираються на підлогу; виконують ті ж функції, що й підвіконня, але ви не можете спиратися на них, щоб подивитися у вікно, можете тільки наступити на них, щоб вийти, до прикладу, на балкон.
Хоча іноді ми їх, навіть, не помічаємо, парапети є, і вони відіграють дуже важливу естетичну роль, як в інтер’єрі, так і на зовнішньому фасаді. Але чи використовуються вони тільки для того, щоб прикрасити будинок?
Раніше підвіконня являли собою просто дерев’яні дошки, покладені на вікна, щоб запобігти проникненню води, створюючи фізичний бар’єр, відводячи воду та одночасно поглинаючи її, що швидко руйнувало деревину. І це основна функція парапетів і на сьогодні. Але необхідно поговорити і про інші функції:
Конструктивна функція – надійна наявність підвіконня над перемичкою допомагає усунути зміни структурної рами вікна, забезпечуючи додаткову стабільність.
Теплоізоляція – підвіконня допомагає створити фізичний бар'єр, який запобігає протягам і тепловим втратам, роблячи значний внесок для підтримки температури у приміщенні та економії енергії.
Естетичність - матеріал, обраний для виготовлення парапету, матиме великий візуальний вплив на внутрішні приміщення, ставши їх невід'ємною частиною. З іншого боку, це елемент персоналізації та творчості, який можна приспособити для прикраси або для користування в інших цілях (як місце для читання, як книжкову полицю або для розміщення рослин, як на цій фотографії від TRAÇO 8 INTERIORES).
Функціональне використання – крім можливості використовувати «полицю», утворену парапетом, як ми вже згадували, ви також можете використовувати простір навколо вікна більш комфортно, зрештою роблячи вікно більш привабливим.
Захист від дощової води . Ззовні підвіконня допомагає утримувати воду, відводячи її від стіни: має невеликий нахил і часто канавки, які допомагають направляти воду. Всередині підвіконня допоможе захистити ваше вікно та внутрішню стіну від крапель вологи, а також запобіжить потраплянню води, коли вітер штовхає дощ. Це допомагає запобігти появі цвілі та грибка на вікні та навколишніх стінах, покращуючи внутрішнє середовище та сприяючи довговічності самих віконних матеріалів.
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Є кілька матеріалів, які можна використовувати для виготовлення парапетів, і вибір слід ретельно зважувати, виходячи із естетики та функціональності. До прикладу, вам можуть сподобатися дерев’яні підвіконня всередині, але якщо ваш будинок знаходиться у дуже вологому місці, цей вибір може бути ризикованим, оскільки підвіконня може не прослужити довго. З іншого боку, вибір кам’яного підвіконня, особливо якщо ви вирішите розмістити камінь навколо всього вікна, може зробити навколишнє середовище холоднішим, вплинувши на тепловий комфорт, який сприймають мешканці.
Щоб вибрати правильний матеріал для ваших підвіконь, подивіться трохи більше про кожен із найбільш використовуваних.
Пластиковий матеріал
На вершині варіантів парапети із пластикових матеріалів ПВХ, виглядає як дуже приваблива альтернатива. Пластик дуже міцний і довговічний, а також повністю водонепроникний, крім того, здатний ефективно замінити інші матеріали, такі як дерево або камінь, оскільки у процесі виробництва легко надати ПВХ-парапетам бажаний зовнішній вигляд.
Дерево
Дерево залишається еталонним матеріалом для вікон, зокрема підвіконь. Якщо ви шукаєте вікна із традиційною та ретро естетикою, деревина є матеріалом вибору. Але не забувайте, що зовнішній парапет буде постійно піддаватися впливу стихії і повинен захищати від вологи. Це означає, що, навіть, із довготривалою водовідштовхувальною обробкою деревина для зовнішніх парапетів може бути не найкращим вибором і більше підходить для внутрішніх застосувань. На щастя, якщо вам подобається такий вигляд, зараз на ринку є дуже надійні альтернативи із обробкою, що імітує деревину, наприклад ПВХ, про яку ми поговоримо нижче.
Камінь
Нарешті ми підійшли до нашого улюбленого матеріалу для виготовлення парапетів – природного каменю. Це завжди довговічний варіант (він не потребує жодного догляду, окрім основного чищення), і його дуже легко комбінувати із будь-яким стилем, як у приміщенні, так і на вулиці, оскільки різноманітність каміння, доступного для виготовлення парапетів, є великою.
Плитка або інші керамічні деталі
Сьогодні парапет, повністю виготовлений із плитки для підлоги, може створити сучасний і цілісний простір, але він все ще може бути ризикованим рішенням, яке завжди буде здаватися дилетантським, незалежно від того, чи це простір спальні, а чи будинку.
У ванних кімнатах і кухнях ситуація змінюється, і облицювання парапетів настінною плиткою є відмінним, довговічним рішенням, яке може виглядати дуже сучасно. Однак, якщо ви виберете більш традиційний шлях, ви можете використовувати плитку, розписану вручну, щоб отримати той старомодний і романтичний образ, який ми бачимо у деяких старих будинках нашої країни.
Регулярний догляд за підвіконнями необхідний для підтримки хороших умов проживання у будинку. Таке очищення запобіжить засміченню і, як наслідок, погіршенню матеріалів і внутрішньому комфорту через підвищення вологості у стінах, що неминуче приносить із собою цвіль.
Тому слід регулярно прибирати пил, листя, пташине пір’я та інше сміття, що накопичується на зовнішньому підвіконні, а також пил і шерсть тварин на внутрішньому підвіконні.
Засоби для чищення залежать від матеріалу, але зазвичай достатньо води та миючого засобу.
На віконному камені та керамічній плитці, які є дуже стійкими матеріалами, ви можете використовувати більш агресивні мийні засоби та, можливо, відбілювачі, якщо є накопичення забруднень або інших складних забруднень.
Метал
Алюміній штурмом захопив світ парапетів. Це пов’язано із його дуже доступною ціною (в порівнянні з іншими матеріалами) та його універсальністю, яка дозволяє парапету мати обробку, ідентичну віконній рамі, забезпечуючи естетичну цілісність. Однак цей матеріал стає шумним під час попадання дощу, що робить його непрактичним у деяких будинках, хоча уже існують системи шумопоглинання.
Ціни на парапети залежать виключно від обраних матеріалів, але також впливає на ціну і ширина виробу.
У магазинах будівельних матеріалів є варіанти парапетів зі стандартними розмірами та різними цінами. Ви можете, до прикладу, знайти підвіконня з ПВХ із імітацією дерева приблизно за 30 євро, парапет із португальського рожевого мармуру за аналогічну ціну або гранітний парапет Ariz приблизно за 26 євро (довжина дошки завжди 1,5 м)
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