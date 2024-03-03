Все про підвіконня та парапети + 15 зображень для освітлення

Підвіконня, парапет? Терміни в архітектурі плутають, чи не так? Є багато понять, тисячі слів і, що ускладнює ситуацію, все ще є дехто, хто плутає ці поняття. Вони часто використовуються, як взаємозамінні, незважаючи на те, що це не одне й те саме!

У випадку із вищезгаданими словами відбувається саме так: підвіконня та парапет — це не зовсім одне й те саме, але ці слова часто використовуються для позначення одного й того самого поняття, а слово підвіконня еквівалентне, що посилює плутанину. Але ми всі можемо погодитися в одному – немає нічого чарівнішого, ніж бачити вази із квітами у вікнах!

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