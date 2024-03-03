Який найкращий матеріал для кухонних стільниць?

Плануйте кухню ! Одним із важливих питань, з яким ви повинні визначитися перед початком будівництва або ремонту, є матеріал, із якого будуть виготовлені кухонні стільниці та шафи, і як цей матеріал сприятиме оздобленню простору. Характеристики матеріалу, який ви використаєте, його кольори та текстури, будуть тісно пов’язані із стилем та якістю оздоблення вибраної вами кухні.
Існують десятки різних матеріалів, які ви можете підібрати для стільниць і кухонних шаф. Зазвичай вироби із різних сумішей матеріалів, таких як камінь, пісок і мармур, використовуються для стільниць, тоді як вироби із дерева використовуються для шаф.
Сьогодні Homify зібрав ідеї та рекомендації, які полегшать вам роботу із вибору матеріалів для стільниці. Інформація, яку ми надаємо, супроводжується красивими прикладами зображень і може бути дуже корисною для вас.
У вас є два варіанти: ви можете замовити спеціальні кухонні стільниці для свого простору та стилю або адаптувати готові стільниці, розроблені дизайнерами кухні, та встановити їх без шкоди для естетики. Але, яким би не був ваш вибір, радимо уважно вивчити усі можливі зразки та моделі, перш ніж вирішити, яка із них найкраще підходить для вашої кухні. Проведіть ретельне дослідження, доки не знайдете найбільш підходящу модель, щоб не шкодувати усе життя!
Для дослідження ви можете прочитати цю статтю, а також вивчити весь наш веб-сайт, щоб знайти сотні прикладів проєктів та дизайну кухні.
Найбільша перевага стільниць із натурального каменю полягає у тому, що вони дуже міцні.
Мармурові та гранітні стільниці, які так популярні, відносяться до групи
стільниці із натурального каменю.
Гранітні стільниці виготовлені із каменю, який ізолює тепло, є міцними і доступними, представлені у десятках різних кольорів. Незважаючи на те, що граніт має багато варіантів кольорів, це завжди змішана кольорова структура, а не однотонний продукт. Він дуже зручний для тривалого та інтенсивного використання, але може знадобитися щороку його полірувати, тому що при тривалому використанні можлива поява дрібних тріщин.
Хоча мармур має багато переваг, це матеріал, який може утворювати плями при контакті із кислотними матеріалами. З цієї причини необхідне ретельне лікування.
Стільниці із натурального каменю можуть бути трохи дорожчими за стільниці, зроблені з інших матеріалів, але вони завжди красиві та класичні, а також дуже стійкі, особливо у поєднанні із дерев’яними шафами, для створення солідного образу та конструкції.
Камінь ідеально поєднується із естетичною лінією стільниць, використаних у композиції кухні, яку ви бачите на зображенні.
Коріанові стільниці, матеріал, що складається на 2/3 із природних мінералів, 1/3 акрилу та пігментів, належать до групи стільниць із твердою поверхнею, також відомих як акрилові стільниці.
Акрилові стільниці виготовлені із таких сировинних матеріалів, як камінь, пісок і скло, скріплених акрилом. Акрил дуже популярний, тому що це штучний матеріал, виготовлений машинами, і його можна легко формувати. Поверхня гладка і стійка до подряпин, оскільки вона не пориста, що робить цей продукт гігієнічним і дуже стійким. Його часто використовують у сфері охорони здоров’я та у завантажених ванних кімнатах.
Ці стільниці пропонують широкий вибір кольорів зі світлими та яскравими альтернативами. Крім того, кольори не вицвітають, а догляд за ними досить простий.
Ця дизайнерська пропозиція привертає увагу своєю естетичністю, а також якістю використаних матеріалів.
Стільниці Dekton також входять до групи стільниць із композитних матеріалів. Дектон — це твердий, але простий в обробці матеріал, утворений шляхом стиснення кількох різних матеріалів при високій температурі та тиску.
Оскільки цей матеріал виготовляється шляхом стиснення, він може бути дуже тонким, але водночас має велику міцність. З цієї причини, якщо ви віддаєте перевагу тонким матеріалам, вам слід розглянути можливість використання Dekton.
Це також матеріал, стійкий до тепла, подряпин і стирання, безбарвний і дуже стійкий до поломок. Завдяки непористій структурі він також гігієнічний. Природний вигляд, однак, менш привабливий, ніж Corian, але він економічніший, ніж природні камені, такі як граніт і мармур.
У цьому прикладі колір і модель, використані у даному дизайні, вдосконалили кухню. Така гладка біла стільниця, як ця, ідеально підходить для завершенної кухні, оформленої у сучасному мінімалістичному скандинавському стилі.
Кварцові стільниці також відносяться до класу композитів, але вони не дуже економічні, так як складаються із кварцового каменю. Існує кілька брендів, у тому числі Silestone, під назвою якого відомий сам матеріал.
Кольорова гама менш різноманітна, ніж у інших композитних матеріалів. Зазвичай він продається в однотонному кольорі, але також можна замовити із комбінаціями кольорів та різними варіаціями.
Він міцний і стійкий до подряпин і ударів, але на нього можуть негативно впливати кислотні матеріали та хімікати, як і на стільницю із натурального каменю. Тому він вимагає обережного використання, але його легко обслуговувати та чистити.
Перш, ніж вибрати цей матеріал, ви повинні оцінити свої звички та поведінку і запитати думку архітектора інтер’єру.
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Кожен день з’являються інновації та функції, які можна додати до кожного наявного у вас матеріалу, а дізнавшись про останні інновації, ви зможете зробити кращий вибір.
Кухонні стійки із масиву дерева можуть бути найкращим вибором для елегантності та природності. Пристрасть до декорування деревом, результат нашого захоплення природою та нашої щирої довіри до цього стародавнього матеріалу, також проявляється у наших кухонних меблях.
Використання масиву дерева для кухонної стільниці та лави – найяскравіша риса сільського стилю. Перевага цих меблів полягає у тому, що вони міцні, практичні та природні, але їх найбільшою перевагою є те, що будь-який дизайн виграє від їхнього елегантного зовнішнього вигляду.
Твердий матеріал виділяється своїм позачасовим, фактурним і природним зображенням. Навіть, якщо на ньому уже є потерте та вицвіле зображення, воно все одно виглядає елегантно та особливо!
Стільниці із масиву деревини довговічні, надійні, доступні, чисті, натуральні, екологічні та прості в обслуговуванні.
По-перше, важливо підкреслити, що ламіновані стійки не слід плутати з іншими ламінованими матеріалами, такими як ламінована деревина. Ламіноване дерево – це матеріал, що складається із кількох шарів тонкої деревини, який використовується у виробництві паркету, але не у виробництві стільниць!
Стільниці, виготовлені зі справжньої деревини, відомі як
стільниці з твердої деревини, тоді як ламінат – це матеріал, який складається із шару вінілового лаку, потім йде шар паперу або пластику, який надає зовнішнього вигляду ламінату, і шар HDF.
Ці стільниці мають гладку поверхню та доступні у величезному асортименті кольорів та візерунків. При дбайливому використанні можуть служити довго, але вони не такі довговічні, як камінь або композитні матеріали. Відремонтувати їх майже неможливо, якщо залишити на них гарячу сковороду.
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Стійки із нержавіючої сталі, обов’язкові для сучасного та індустріального стилів, добре поєднуються майже з усіма матеріалами для шаф і підлоги.
Ці стільниці мають переваги перед кам’яними та дерев’яними, і останнім часом особливо популярні в оформленні сучасних кухонь. Хочемо підкреслити, що цей матеріал має тільки один недолік: пошкодження важко відновити. В усіх інших випадках ви можете користуватися стільницею із нержавіючої сталі десятиліттями без будь-яких проблем.
Разом із мийками з нержавіючої сталі ці стільниці утворюють успішну команду, яка може адаптуватися практично до будь-якого сучасного чи промислового дизайну.
Як бачите, у вас є незліченна кількість варіантів кухонних мийок. Це залежатиме від вашого смаку, але не забуваючи про дбайливість, якої вимагає кожен матеріал, враховуючи призначення.
Ця бамбукова обробна дошка — ідеальний аксесуар, який завжди буде під рукою, коли ви готуєте їжу на кухонному столі. Не втрачайте час під час місен-плейс, зберігайте 4 різних інгредієнти, які вам потрібні для страви і лише тоді починайте готувати.