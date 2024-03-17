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42 ідеї для створення маленького та дивовижного саду

Maria Miranda – HOMIFY Maria Miranda – HOMIFY
PAISAJE PARQUE VIVIENDA CHALET, milena oitana milena oitana Сад
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Не кожному пощастило мати великий пишний сад . Насправді, іноді нам доводиться задовольнятися невеликим і досить безособовим простором, який, проте, маючи трохи фантазії, можна перетворити на чарівний і захоплюючий куточок. Якщо ви одна із таких людей, то вам сподобається ця стаття ідей із 42 пропозиціями щодо невеликого та дивовижного саду. Є багато ідей, як зробити свій відкритий куточок дуже приємним місцем. Надихайтесь…

1. Об'ємний ефект

DISEÑO DE JARDÍN VELAZQUEZ, Arqca Arqca Сад
Arqca
Arqca Відвідати профіль

Лише кілька кущів і білих каменів можуть створити вражаючий і простий у догляді куточок ландшафтного інтер'єру, як ми бачимо у цій захоплюючій пропозиції. Ідеальне рішення для прикраси, навіть, невеликого саду!

2. Невелика клумба із різними рослинами, видами та форматами

Plaza Maria , Arquitectos I + A Arquitectos I + A Сад
Arquitectos I + A
Arquitectos I + A Відвідати профіль

Якщо простір у нашому розпорядженні справді дуже малий, ви можете зосередитися на рослинах, вибравши різні види та формати, щоб створити дуже привабливі клумби.

3. Кам'яний сад для персоналізації входу

Piedra de bola con Árbol de liquidámbar y Lirio persa, Vivero Sofia Vivero Sofia Сад
Vivero Sofia
Vivero Sofia Відвідати профіль

У цьому прикладі ми вибрали великі камені, які накладаються один на одного, створюючи цікаву текстуру.

4. Невелика дерев'яна клумба

DISEÑO DE JARDÍN VELAZQUEZ, Arqca Arqca Сад
Arqca
Arqca Відвідати профіль

Дозволяє створити невеликий екзотичний сад.

5. Мінімалістичні вази дозволяють створити вертикальний сад

Diseño de Jardín y Andador Padilla, Arqca Arqca Сад
Arqca
Arqca Відвідати профіль

Ідеальне рішення, коли садовий простір мінімальний.

6. Із правильно підібраними рослинами клумбу також можна перетворити на цікавий вхід у сад

Casa VR-3M, SCH2laap arquitectura + paisajismo SCH2laap arquitectura + paisajismo Сад
SCH2laap arquitectura + paisajismo
SCH2laap arquitectura + paisajismo Відвідати профіль

Вибір кущів з мальовничою привабливістю, які приваблюють гостей.

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7. Із під'їзної дороги виходить справжній крихітний сад

PUNTA NORTE, H+R ARQUITECTOS H+R ARQUITECTOS Сад
H+R ARQUITECTOS
H+R ARQUITECTOS Відвідати профіль

Рішення для оздоблення асфальтового простору.

8. Невеликий мінімалістичний сад

Giardino Di Una Villa Californiano: Riflessi che portano le colline e il panorama direttamente in casa, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Сад
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Відвідати профіль

Ця пропозиція поєднує різні елементи, які використовуються садівниками, такі як декоративні кущі та каміння різного розміру.

9. Творчий ракурс, ідеальний для внутрішнього та зовнішнього використання!

PAISAGISMO: JARDINS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Сад
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Відвідати профіль

Ідеальна пропозиція, щоб оживити невеликий вестибюль.

10. Пустельний сад

sihirlipeyzaj, sihirlipeyzaj sihirlipeyzaj Сад Камінь Рослини та квіти
sihirlipeyzaj
sihirlipeyzaj Відвідати профіль

Ідеальна композиція для додання індивідуальності середземноморському саду.

11. Багато горщикових кактусів

PAISAJE PARQUE VIVIENDA CHALET, milena oitana milena oitana Сад
milena oitana
milena oitana Відвідати профіль

Також ідеально підходить для тих, хто не має багато часу на обслуговування.

12. Сад під сходами

Muestras de trabajo, Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Сад
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Відвідати профіль

Це не звичайний сад, а пишний і дуже ефектний куточок.

13. Сад на підвіконні

PUNTA NORTE, H+R ARQUITECTOS H+R ARQUITECTOS Сад
H+R ARQUITECTOS
H+R ARQUITECTOS Відвідати профіль

Ідея, яку ви можете скопіювати, якщо хочете додати барвистості до фасаду.

14. Міні-садок

PUNTA NORTE, H+R ARQUITECTOS H+R ARQUITECTOS Сад
H+R ARQUITECTOS
H+R ARQUITECTOS Відвідати профіль

Стиль дзен і композиція, сповнена чарівності, можуть бути дуже практичними у невеликих приміщеннях.

15. Інші пропозиції із далеких країн

WIGGILL , Japanese Garden Concepts Japanese Garden Concepts Сад
Japanese Garden Concepts
Japanese Garden Concepts Відвідати профіль

Камінь, рослинність і вода для досягнення типового східного саду.

16. У сільському стилі

イベント装飾, （有）ハートランド （有）ハートランド Сад
（有）ハートランド
（有）ハートランド Відвідати профіль

Оголена цегла та майже дика зелень для типового саду.

17. Ще менше

Cerâmica para plantas, Ateliê de Cerâmica - Flavia Soares Ateliê de Cerâmica - Flavia Soares Сад Вазони та вази
Ateliê de Cerâmica – Flavia Soares
Ateliê de Cerâmica - Flavia Soares Відвідати профіль

Якщо у вас немає власного саду, ви можете дозволити собі помріяти, використовуючи, скажімо, маленькі горщики.

18. Перед будинком

Muestras de trabajo, Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Сад
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor
Jardines Paisajismo Y Decoraciones Elyflor Відвідати профіль

Невеликий сад для будинку, який супроводжує і прикрашає вхід, завдяки використанню рослин і невеликих чагарників, ефектно поєднуює різні тони, текстури і, навіть, деякі камені.

19. Особливий куточок

Jardín tropical muy pequeño en patio, con fuente y piedras, Zen Ambient Zen Ambient
Zen Ambient
Zen Ambient Відвідати профіль

Особливий куточок, отриманий завдяки кам’яному фонтану, композиція, яка поширюється на решту простору через звивисті лінії, що перетинають кам’яну основу.

20. Стильні грядки і горщики

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Сад
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano Відвідати профіль

На задньому плані – вертикальний сад із кам'яних ваз, на передньому плані – кілька темних ваз із гладкою поверхнею. Квіти створюють приємний контраст.

21. Сучасний сад із камінням, яке займає центральне місце

un jardin oriental, BAIRES GREEN MUEBLES BAIRES GREEN MUEBLES Сад
BAIRES GREEN MUEBLES
BAIRES GREEN MUEBLES Відвідати профіль

Сучасний сад, організований відповідно до суворої геометрії, заснованої на симетрії між формами горщиків і вибором рослин. Дерев'яні вази визначають простір. Білі камені утворюють основу, гармонізуючи геометрію цього саду.

22. Хвилястий сад

DISEÑOS DE JARDINES, VIVERO CUMBRES ELITE VIVERO CUMBRES ELITE Сад
VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE Відвідати профіль

Строгість стіни пом’якшується хвилястою формою саду, який виступає на газон із дерев’яною окантовкою.

23. Мала тераса

Gartenberatung mit außergewöhnlicher Eigeninitative, neuegaerten-gartenkunst neuegaerten-gartenkunst Сад
neuegaerten-gartenkunst
neuegaerten-gartenkunst Відвідати профіль

Маленький сад може мати різну динаміку. Уміючи поєднувати різні рослини, квіти та конструкції, ви можете створити цікаві ракурси у зеленій зоні. Побудова невеликої критої тераси може бути гарною ідеєю для змін.

Дивіться більше ідей за цим посиланням

24. Темний куток

CASA CP-34, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Сад
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano Відвідати профіль

Тіньовий куточок поза будинком ідеально підходить для створення інтимного та приватного саду, який вимагає присутності рослин, що потребують мало сонця.

25. Різні області

Un'oasi verde nel cuore della città, Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Сад
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Відвідати профіль

Навіть, найменший сад повинен мати принаймні дві окремі зони. Як правило, у великому саду ми матимемо місце для вечері та обіду.

26. Ділянка між входом і садом

Paisagismo do Joá, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados Сад
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados Відвідати профіль

Те, що ми бачимо, — це сполучна зона між садом і входом. Розташування квітів різних кольорів у вазах різного розміру та матеріалів, що повторюють траєкторію дерев’яної підлоги, характеризується наявністю відкритого каменю під стіною.

27. Квіти та виткі рослини

Piccolo giardino in Liguria, Gruppo Mati srl (MATI1909) Gruppo Mati srl (MATI1909)
Gruppo Mati srl (MATI1909)
Gruppo Mati srl (MATI1909) Відвідати профіль

Ми зосереджені на виноградних лозах! Виткі рослини, що характеризуються рясними та яскравими квітами, насправді можуть бути ідеальним рішенням для створення яскравих та барвистих куточків.

28. Звуки саду

INDUSTRIAL,LIBERTY,MODERNO, MARA GAGLIARDI "INTERIOR DESIGNER" MARA GAGLIARDI 'INTERIOR DESIGNER' Сад Плавати купання & ставки
MARA GAGLIARDI <q>INTERIOR DESIGNER</q>
MARA GAGLIARDI "INTERIOR DESIGNER" Відвідати профіль

У саду такого типу, навіть якщо ви закриєте очі, вас все одно може охопити хвиля емоцій, створених приємними звуками природи.

29. Вода – це життя

Detalles, Simbiosi Estudi Simbiosi Estudi Сад
Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi Відвідати профіль

Фонтан або ставок можуть стати важливою частиною невеликого саду. Невеликий ставок може бути дуже приємним і водночас освіжаючим як для нас, так і для зеленого насадження.

30. Для кожної рослини своя функція

Gartenoase inmitten der Großstadt, neuegaerten-gartenkunst neuegaerten-gartenkunst Сад
neuegaerten-gartenkunst
neuegaerten-gartenkunst Відвідати профіль

Замість того, щоб зосереджуватися на високих живоплотах або парканах, чому б не використати виткі рослини, такі як плющ або дика лоза, ідеальні для розмежування та захисту від сторонніх очей.

31. Тропіки перед будинком

FiaFlora Expogarden | 2010, Folha Paisagismo Folha Paisagismo Сад
Folha Paisagismo
Folha Paisagismo Відвідати профіль

У цьому проєкті концепція, про яку ми говорили раніше, набуває ще більшої форми, завдяки життєвій енергії природи у поєднанні із освітленням, яке детально сплановано, і середовище набуває більш екзотичного стилю.

32. Мрії – це бажання

'Tutti giù per terra', Barbara Negretti - Garden design - Barbara Negretti - Garden design - Сад
Barbara Negretti – Garden design –
Barbara Negretti - Garden design - Відвідати профіль

Дерев’яна пергола із ніжним навісом захищає нас від сонця, ковані стільці нагадують про майже втрачений стиль, а все інше доповнено кольорами і квітами, приручених нашим експертом, який не втратив із поля зору стежину, де природа пропонує свої чудеса.

Ландшафтний архітектор може допомогти вам створити чарівні та дивовижні куточки у вашому саду, а також запропонує цікаві ідеї і для невеликого та дивовижного міні-садочка.

Більше інформації за цим посиланням

33. Класичний газон в саду

Piccoli giardini realizzati in città. small garden in the city, Dotto Francesco consulting Green Dotto Francesco consulting Green Сад
Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green Відвідати профіль

Невеликий сад може мати гарний газон.

34. Простий і барвистий

giardini mediterranei, italiagiardini italiagiardini Сад
italiagiardini
italiagiardini Відвідати профіль

35. Сад каменів

Realizzazioni giardini, Azienda agricola Vivai Romeo Azienda agricola Vivai Romeo Сад
Azienda agricola Vivai Romeo
Azienda agricola Vivai Romeo Відвідати профіль

Сад каменів нагадує середземноморський пейзаж своїми кольорами та ароматами.

36. Цілісний сад

Installazione verde 'Scambi di luce', SPAZIO AV ARCHITETTURA VERDE AMBIENTE ARTE SPAZIO AV ARCHITETTURA VERDE AMBIENTE ARTE Сад
SPAZIO AV ARCHITETTURA VERDE AMBIENTE ARTE
SPAZIO AV ARCHITETTURA VERDE AMBIENTE ARTE Відвідати профіль

Краєвид, безперечно, є найбільш дослідженим відчуттям, особливо коли ви перебуваєте в саду. Якщо ви новачок у садівництві, то вам доведеться спробувати з’ясувати, як комбінувати різні рослини, щоб мати колір цілий рік.

37. Шлях

homify Сад
homify
homify Відвідати профіль

Лавка, дерево та білі камінчики, щоб позначити уявну межу між природою та нашим духом.

38. Багаторічні рослини

homify Сад Бамбук Зелений Меблі
homify
homify Відвідати профіль

При проєктуванні нашого саду радимо присвятити багато місця таким рослинам, як лаванда, гортензія, маргаритка чи троянда.

39. Сад дзен

Piccoli giardini realizzati in città. small garden in the city, Dotto Francesco consulting Green Dotto Francesco consulting Green Сад
Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green Відвідати профіль

Якщо ви любите атмосферу дзен, тоді ви можете попросити ландшафтного архітектора створити особливу геометричну композицію, як ця, яка зможе підкреслити стриманий вигляд вашого маленького саду.


Якщо ви любитель покопатися у саду і втілити в життя власні фантазії, ось вам цікава ідея:

Як зробити міні-сад дзен і міні-граблі за 12 кроків

40. Сад зі ставком

giardini tropicali, italiagiardini italiagiardini Сад
italiagiardini
italiagiardini Відвідати профіль

Це може включати невелике штучне озеро, як на зображенні. Є кілька видів: із декоративними рибками або для купання. Системи фільтрації відрізняються залежно від проєкту та створюваної біосистеми.


41. Дайте волю уяві із однорічними рослинами

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Рослини та квіти
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de Відвідати профіль

Загалом являючи собою яскраві та пишні квіти, однорічні рослини, включаючи, скажімо, віолу, петунію, чорнобривці та сурфінію, народжуються, ростуть, цвітуть, плодоносять і гинуть протягом року.

42. Завжди різні сорти

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Рослини та квіти
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de Відвідати профіль

Скористайтеся можливістю додати різноманітності, створивши невеликі куточки із видами рослин, які цвітуть у різний час.


Садові ідеї

Jardim em Lisboa, Rita Glória Interior Design unipessoal LDA Rita Glória Interior Design unipessoal LDA Сад
Rita Glória Interior Design unipessoal LDA
Rita Glória Interior Design unipessoal LDA Відвідати профіль

Наша стаття повна ідей для вас.

Як підказує це зображення, якщо у вашому саду є трохи більше місця, виберіть стіл зі стільцями, щоб ви могли повечеряти просто неба — завжди із парасолькою. Зовнішня підлога може бути зроблена із дерева, а рослини навколо створять затишну атмосферу.

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