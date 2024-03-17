42 ідеї для створення маленького та дивовижного саду

Дерев’яна пергола із ніжним навісом захищає нас від сонця, ковані стільці нагадують про майже втрачений стиль, а все інше доповнено кольорами і квітами, приручених нашим експертом, який не втратив із поля зору стежину, де природа пропонує свої чудеса.

Ландшафтний архітектор може допомогти вам створити чарівні та дивовижні куточки у вашому саду, а також запропонує цікаві ідеї і для невеликого та дивовижного міні-садочка.

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