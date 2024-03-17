42 ідеї для створення маленького та дивовижного саду

Не кожному пощастило мати великий пишний сад . Насправді, іноді нам доводиться задовольнятися невеликим і досить безособовим простором, який, проте, маючи трохи фантазії, можна перетворити на чарівний і захоплюючий куточок. Якщо ви одна із таких людей, то вам сподобається ця стаття ідей із 42 пропозиціями щодо невеликого та дивовижного саду. Є багато ідей, як зробити свій відкритий куточок дуже приємним місцем. Надихайтесь…
Лише кілька кущів і білих каменів можуть створити вражаючий і простий у догляді куточок ландшафтного інтер'єру, як ми бачимо у цій захоплюючій пропозиції. Ідеальне рішення для прикраси, навіть, невеликого саду!
Якщо простір у нашому розпорядженні справді дуже малий, ви можете зосередитися на рослинах, вибравши різні види та формати, щоб створити дуже привабливі клумби.
У цьому прикладі ми вибрали великі камені, які накладаються один на одного, створюючи цікаву текстуру.
Дозволяє створити невеликий екзотичний сад.
Ідеальне рішення, коли садовий простір мінімальний.
Вибір кущів з мальовничою привабливістю, які приваблюють гостей.
Рішення для оздоблення асфальтового простору.
Ця пропозиція поєднує різні елементи, які використовуються садівниками, такі як декоративні кущі та каміння різного розміру.
Ідеальна пропозиція, щоб оживити невеликий вестибюль.
Ідеальна композиція для додання індивідуальності середземноморському саду.
Також ідеально підходить для тих, хто не має багато часу на обслуговування.
Це не звичайний сад, а пишний і дуже ефектний куточок.
Ідея, яку ви можете скопіювати, якщо хочете додати барвистості до фасаду.
Стиль
дзен і композиція, сповнена чарівності, можуть бути дуже практичними у невеликих приміщеннях.
Камінь, рослинність і вода для досягнення типового східного саду.
Оголена цегла та майже дика зелень для типового саду.
Якщо у вас немає власного саду, ви можете дозволити собі помріяти, використовуючи, скажімо, маленькі горщики.
Невеликий сад для будинку, який супроводжує і прикрашає вхід, завдяки використанню рослин і невеликих чагарників, ефектно поєднуює різні тони, текстури і, навіть, деякі камені.
Особливий куточок, отриманий завдяки
кам’яному фонтану, композиція, яка поширюється на решту простору через звивисті лінії, що перетинають кам’яну основу.
На задньому плані – вертикальний сад із кам'яних ваз, на передньому плані – кілька темних ваз із гладкою поверхнею. Квіти створюють приємний контраст.
Сучасний сад, організований відповідно до суворої геометрії, заснованої на симетрії між формами горщиків і вибором рослин. Дерев'яні вази визначають простір. Білі камені утворюють основу, гармонізуючи геометрію цього саду.
Строгість стіни пом’якшується хвилястою формою саду, який виступає на газон із дерев’яною окантовкою.
Маленький сад може мати різну динаміку. Уміючи поєднувати різні рослини, квіти та конструкції, ви можете створити цікаві ракурси у зеленій зоні. Побудова невеликої критої тераси може бути гарною ідеєю для змін.
Тіньовий куточок поза будинком ідеально підходить для створення інтимного та приватного саду, який вимагає присутності рослин, що потребують мало сонця.
Навіть, найменший сад повинен мати принаймні дві окремі зони. Як правило, у великому саду ми матимемо місце для вечері та обіду.
Те, що ми бачимо, — це сполучна зона між садом і входом. Розташування квітів різних кольорів у вазах різного розміру та матеріалів, що повторюють траєкторію дерев’яної підлоги, характеризується наявністю відкритого каменю під стіною.
Ми зосереджені на виноградних лозах! Виткі рослини, що характеризуються рясними та яскравими квітами, насправді можуть бути ідеальним рішенням для створення яскравих та барвистих куточків.
У саду такого типу, навіть якщо ви закриєте очі, вас все одно може охопити хвиля емоцій, створених приємними звуками природи.
Фонтан або ставок можуть стати важливою частиною невеликого саду. Невеликий ставок може бути дуже приємним і водночас освіжаючим як для нас, так і для зеленого насадження.
Замість того, щоб зосереджуватися на високих живоплотах або парканах, чому б не використати виткі рослини, такі як плющ або дика лоза, ідеальні для розмежування та захисту від сторонніх очей.
У цьому проєкті концепція, про яку ми говорили раніше, набуває ще більшої форми, завдяки життєвій енергії природи у поєднанні із освітленням, яке детально сплановано, і середовище набуває більш екзотичного стилю.
Дерев’яна пергола із ніжним навісом захищає нас від сонця, ковані стільці нагадують про майже втрачений стиль, а все інше доповнено кольорами і квітами, приручених нашим експертом, який не втратив із поля зору стежину, де природа пропонує свої чудеса.
Ландшафтний архітектор може допомогти вам створити чарівні та дивовижні куточки у вашому саду, а також запропонує цікаві ідеї і для невеликого та дивовижного міні-садочка.
Невеликий сад може мати гарний газон.
Сад каменів нагадує середземноморський пейзаж своїми кольорами та ароматами.
Краєвид, безперечно, є найбільш дослідженим відчуттям, особливо коли ви перебуваєте в саду. Якщо ви новачок у садівництві, то вам доведеться спробувати з’ясувати, як комбінувати різні рослини, щоб мати колір цілий рік.
Лавка, дерево та білі камінчики, щоб позначити уявну межу між природою та нашим духом.
При проєктуванні нашого саду радимо присвятити багато місця таким рослинам, як лаванда, гортензія, маргаритка чи троянда.
Якщо ви любите атмосферу дзен, тоді ви можете попросити ландшафтного архітектора створити особливу геометричну композицію, як ця, яка зможе підкреслити стриманий вигляд вашого маленького саду.
Якщо ви любитель покопатися у саду і втілити в життя власні фантазії, ось вам цікава ідея:
Це може включати невелике штучне озеро, як на зображенні. Є кілька видів: із декоративними рибками або для купання. Системи фільтрації відрізняються залежно від проєкту та створюваної біосистеми.
Загалом являючи собою яскраві та пишні квіти, однорічні рослини, включаючи, скажімо, віолу, петунію, чорнобривці та сурфінію, народжуються, ростуть, цвітуть, плодоносять і гинуть протягом року.
Скористайтеся можливістю додати різноманітності, створивши невеликі куточки із видами рослин, які цвітуть у різний час.
Наша стаття повна ідей для вас.
Як підказує це зображення, якщо у вашому саду є трохи більше місця, виберіть стіл зі стільцями, щоб ви могли повечеряти просто неба — завжди із парасолькою. Зовнішня підлога може бути зроблена із дерева, а рослини навколо створять затишну атмосферу.
Наша стаття повна ідей для вас! Надихайтеся…