Елегантна та затишна квартира, як ви завжди хотіли

Квартира, яку ми маємо показати вам сьогодні, є, мабуть, мрією кожного, хто бачить ці будинки як практичне житлове рішення для міського району, де вони живуть. Зі зрозумілих причин, дефіцит площі та висока вартість землі, зробили багатоквартирні будинки можливою альтернативою для збалансування цін та максимального використання наявного простору.
Але є квартири, представлені у нашій статті! Знайомтеся!
Ця квартира із великою їдальнею та вітальнею відкритого планування, прекрасною кухнею та трьома спальнями, усі із окремими ванними кімнатами, конкурує із багатьма віллами. А завдяки дизайну інтер’єру від TRAÇO MAGENTA – DESIGN DE INTERIORS будинок став елегантним і гостинним, навіть, жити у ньому було чудово! Ми впевнені, що ця презентація будинку для типової квартири стане найкращою візитною карткою, яка допоможе вам прийняти рішення про покупку квартири у новобудові.
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Постановка будинку для реклами будинків на продаж означає показ потенційним клієнтам повного потенціалу простору будинку. Це передбачає створення відчуття персоналізованого будинку, щоб покупці почувалися комфортно та розглядали покупку із більш реалістичної та інтимної точки зору, цінуючи хороші умови проживання та гарне оздоблення, а для цього важливо мати хороших дизайнерів інтер’єру!
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Саме із цією думкою про комфорт компанія TRAÇO MAGENTA оформила та облаштувала цю типову квартиру. Ми вважаємо, що якби ми відвідали цю квартиру для купівлі, то ви переїхали б у неї наступного дня, якби могли! Давайте розглянемо цю пропозицію крок за кроком.
Цей передпокій задає тон стилю усій квартирі, де світлі тони та натуральні матеріали створюють комфортну та привабливу атмосферу. Нам подобається біла вішалка із золотими деталями, яка делікатно контрастує з натуральним деревом консолі.
Кухня уся біла, із максимальною кількістю природного та штучного, прямого та непрямого світла. Організація ідеальна, із чітко визначеними робочими зонами та великою кількістю місць для зберігання. На додаток до основного стилю, сповненого простоти та функціональності, було додано деякі декоративні аксесуари та кухонне начиння, що передало утилітарне та сімейне відчуття.
Ця сантехнічна установка невелика і призначена для підтримки відкритого простору. Переважають світлі тони, сильний акцент на білому, але стіна із бежевими шпалерами і фактурою льону додає стилю і тепла невеликому простору. Коричневі аксесуари додають нотки елегантності та вишуканості, які залишать відвідувачів зачарованими.
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Відкритий простір широкий і світлий завдяки світлим кольорам і великим скляним площинам. Інтенсивне природне освітлення та велика площа ще більше посилюються дзеркалом перед диваном. Світла дерев’яна підлога створює затишну атмосферу у просторі та об’єднує його функціональні особливості.
Зона вітальні виділяється легкістю оздоблення, виконаного у нейтральних і м’яких тонах, щоб створити невимушену атмосферу дзен, але у той же час вражаючу. Цей індивідуальний штрих посилюють добре підібрані декоративні деталі, такі як журнальний столик із прозорою стільницею, вінтажні скрині чи триптих на стіні.
TRAÇO MAGENTA добре відомий тим, що створює подібне середовище, яке змушує нас почуватися як вдома, навіть, якщо ми дивимося на чужі будинки чи «просту» модель підлоги.
У їдальні світле дерево, яке надає певного скандинавського стилю простору, доповнюється синіми деталями, у композиції, яка нагадує нам про море, пляж і спекотні дні та змушує почуватися щасливими та розслабленими. Підвісний світильник є основоположним елементом усієї композиції, додаючи елегантності та витонченості, але ми не можемо рухатися вперед, не звернувшись до торшера, який на зображенні виглядає дискретно на задньому плані. У наступному зображенні його видно у ближчій площині: це надзвичайно цікавий і креативний дизайн.
Люкс оформлений у стилі, де елегантність поєднується із концепцією комфорту та відпочинку. Як і для вітальні, тут були обрані нейтральні тони: бежевий і коричневий. Усі деталі та варіанти декору відповідають лінії, створеній для забезпечення м’якості та функціональності, від освітлення до лавки біля ніжок ліжка (це так практично). Скажімо відверто: хочеться «пірнути» у це ліжко і спати годинами, чи не так?
Ванна кімната повністю біла, щоб створити відчуття простору, але квіткові деталі надали їй більше вишуканості та свіжості.
У кімнаті дівчинки переважає м'якість пастельних тонів, особливо неминучий рожевий. Нам сподобалося усе, кожна деталь і кожен вибір! Ігровий намет-тіпі (у настопних зображеннях), м’яке крісло, тахта і чудові шпалери… Усе!
Крихітна гадана мешканка цієї кімнати матиме ванну кімнату лише для себе! Повністю біла, як і у батьків, ця ванна кімната була доповнена рожевим килимком та іншими ніжно-рожевими аксесуарами, а також обладнана дитячою ванною у душовій зоні. Чи можете ви уявити щось більш комфортне для щоденного купання?
Підліткові кімнати – важкі випробування! Поєднуючи відсутність бажання молодих, але дорослих батьків із сумнівним смаком завжди темних кольорів, кімнати для підлітків зазвичай не надто привабливі, але у цьому проекті TRAÇO MAGENTA вийшов за межі та залишив нас з упевненістю, що будь-який хлопчик хотів би мати цю кімнату .
Темні кольори присутні, але вони отримують нове життя завдяки сміливому поєднанню із жовтим і синім. Композиція скромна, але стильна, особливо завдяки вінтажним шпалерам і годиннику.
Цей напрямок роботи неможливо не любити. Навчатися тут приємніше!
Ми закінчуємо цю
екскурсію у приватній ванній кімнаті підлітка, що представляє мрію багатьох батьків, які бачать, як їхні ванні кімнати зайняті молодими людьми зі своїми мобільними телефонами! І ця ванна настільки гарна, що цілком могла б стати основною!
Чи хотіли б ви, щоб ваш будинок оформляла ця компанія і щоб він був таким же красивим, як цей, незалежно від розміру? Не втрачайте більше часу! Ми полегшимо це, залишивши контактні дані тут:
Адреса: Rua Afonso Praça nº30, 1495-061 Лісабон, Португалія
Моб.: 9665046378
Веб-сайт: www.tmagenta.com