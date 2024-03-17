Елегантна та затишна квартира, як ви завжди хотіли

Квартира, яку ми маємо показати вам сьогодні, є, мабуть, мрією кожного, хто бачить ці будинки як практичне житлове рішення для міського району, де вони живуть. Зі зрозумілих причин, дефіцит площі та висока вартість землі, зробили багатоквартирні будинки можливою альтернативою для збалансування цін та максимального використання наявного простору.

Але є квартири, представлені у нашій статті! Знайомтеся!

Ця квартира із великою їдальнею та вітальнею відкритого планування, прекрасною кухнею та трьома спальнями, усі із окремими ванними кімнатами, конкурує із багатьма віллами. А завдяки дизайну інтер’єру від TRAÇO MAGENTA – DESIGN DE INTERIORS будинок став елегантним і гостинним, навіть, жити у ньому було чудово! Ми впевнені, що ця презентація будинку для типової квартири стане найкращою візитною карткою, яка допоможе вам прийняти рішення про покупку квартири у новобудові.

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