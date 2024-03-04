Артезіанська свердловина: усе, що вам потрібно знати перед початком проєкту

Термін «артезіанська свердловина» може бути вам знайомий або ні, але якщо говорити просто про свердловину, то він може бути більш очевидним. Два різні терміни, але схожі за змістом. Свердловина або артезіанська свердловина – це тип свердловини, у якому вода має достатній тиск, щоб піднятися на поверхню.
У цьому сенсі артезіанська свердловина дозволяє безперервно подавати воду, не потребуючи насосної системи. За допомогою цього рішення вода може підніматися спонтанно, оскільки вона витягується із замкнутого водоносного горизонту, виходячи природним шляхом.
У сьогоднішній статті homify хоче роз’яснити усі ваші сумніви щодо теми артезіанських свердловин, а саме: ціна метра артезіанської свердловини; законодавство щодо артезіанських свердловин, бюджет артезіанських свердловин та відповідні насоси для свердловин.
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Без зайвих слів, давайте звернемося до сьогоднішньої теми. Не пропустіть це!
Артезіанська свердловина є дуже технічною і ефективною системою. Ця система передбачає буріння отвору дуже малого діаметру (менше 20 см) на великій глибині для контакту із грунтовими водами.
Найчастіше вибирають відносно глибокі грунтові води, оскільки вони пропонують набагато чистішу воду завдяки фільтрації ґрунту.
Потім отвір обшивають сталевим циліндром, у який вбудована дуже міцна пластикова трубка. Саме ця труба, оснащена насосом, дозволяє воді підніматися із рівня грунтових вод.
Свердловина, як правило, забезпечує досить високі витрати і пропонує, практично, автономне рішення. Однак, це ще залежить від правильного заповнення грунтових вод.
Загалом, отвори, які забезпечують високу продуктивність, понад 1500 л/год, можуть забезпечити загальні витрати будинку із точки зору продуктивності. Чистоту води та інших елементів необхідно перевіряти у кожному конкретному випадку.
Велика різниця між свердловиною та свердловиною артезіанською заключається у діаметрі отвору, глибині та кількості води, яку ми можемо досліджувати.
Перш за все, важливо пояснити різні змінні, які можуть впливати на вибір методу буріння. У цьому випадку необхідно враховувати:
Проаналізувавши ці різні фактори, ви можете подумати про метод буріння. У цьому випадку ми виділимо три основні:
1) Роторно-ударний метод (стиснене повітря) – цей метод буріння використовує впорскування стисненого повітря, що надувається компресором, яке циркулює із висхідною швидкістю, щоб уникнути аномалії, а також краще очищати та піднімати сміття, що є результатом буріння.
2) Метод прямої циркуляції (шлам) – у цьому випадку необхідно використовувати рідину – буровий розчин, який нагнітається через грязьовий насос. Циркуляційна рідина, відповідальна за очищення та підйом сміття, являє собою грязь, що в основному складається із бентоніту, із достатньою в’язкістю, що циркулює із висхідною швидкістю. Для циркуляції осаду необхідно відкрити резервуари для циркуляції осаду.
Цей спосіб вибирають для м’яких порід, піску, глини та інших некомпактних утворень.
3) Метод зворотного буріння (бурові розчини) – цей метод здійснює зворотну циркуляцію, яка створює всмоктуючий рух, що відповідає за очищення та підйом сміття на поверхню через внутрішню частину двостінних стрижнів. Як правило, він застосовується для м'яких порід, пісків, глин, пісковиків, вапняків та інших некомпактних утворень.
Вибравши спосіб буріння свердловини, можна подумати про обсадну трубу. Ця труба відповідає за перетворення дослідницького отвору у водозбірник.
Це питання не слід упускати, його обов'язково потрібно взяти до уваги, адже вибір матеріалу покриття має велике значення, оскільки труби складаються із гладких дренованих труб, причому дренажними трубами вистилають найбільш продуктивні зони буріння. Крім того, вони повинні відповідати характеристикам геологічної формації навколо буріння.
Можливості трубопроводу такі:
традиційний ПВХ;
нарізний ПВХ;
звичайна сталь;
нержавіюча сталь.
Незалежно від обраного вами методу буріння свердловини у порівнянні із постачанням через мережу загального користування чи іншими методами збору ґрунтових вод є кілька переваг.
Виділяємо такі переваги:
Перш ніж будувати свердловину, візьміть до уваги ці дві поради:
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Вода зі свердловин, як правило, багата мінеральними солями і має добру мікробіологічну чистоту порівняно із водою зі звичайної свердловини. Її використання у житлових приміщеннях, що є дуже поширеним, здійснюється за допомогою сантехніки.
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Успіх свердловинного типу збору мінеральної води досягається тоді, коли необхідний потік можна добувати безперервно, із невеликими витратами, без шкоди для її якісного аспекту.
Існує кілька причин для проведення проточних тестів, серед яких виділяємо:
Згодом різноманітні відкладення накопичуються у водозбірній ямі, а осідання сміття зменшує здатність витягувати воду.
У цьому сенсі необхідна регулярна чистка. Це можна зробити такими способами:
Потужність електричного насоса завжди буде залежати від швидкості потоку та потреб його користувачів і середовища, у якому він знаходиться.
Артезіанська свердловина буде визначена відповідно до глибини та типу ґрунту, оскільки ціна розраховується залежно від діаметра, глибини та обладнання.
Однак середня ціна становить близько 2250 євро. Ціна за метр артезіанської свердловини становить близько 30 євро (за метр глибини) і може коливатися від 20 до 60 євро/м.
Ви завжди повинні запитувати від 2 до 3 котирувань, але, навіть, у цьому випадку, аналізуючи отримані котирування, майте на увазі, що представлені ціни не завжди відповідають дійсним. Тільки у ході роботи і за знайденими продуктивними рівнями (водоносними горизонтами) можна буде визначити глибину свердловини і, відповідно, кінцеву ціну.
Без сумніву, глибина свердловини є вирішальною для бюджету, оскільки буріння свердловини на 50 метрів не те саме, що буріння свердловини на 1000 метрів. Однак є й інші фактори, які можуть збільшити бюджет, а саме:
Компетентним органом у материковій частині Португалії у питаннях ліцензування водних ресурсів є Португальське агентство із охорони навколишнього середовища через департаменти гідрографічного регіону (див. статтю 8 Закону № 58/2005 від 29 грудня із поправками, внесеними Декретом-законом № 130/2012 від 22 червня).
Будь-яка зацікавлена сторона може подати запит на отримання попередньої інформації (PIP) до компетентного органу щодо можливості використання водних ресурсів за цільовим призначенням (згідно зі статтею 11 Декрету-закону № 226-A/2007 від 31 травня). За цей запит стягується адміністративний збір у розмірі 100 євро (сто євро). У разі отримання дозволу у вас є 1 рік, щоб подати запит на використання.
Відповідно до абзацу а) пункту 3 статті 81 Декрету-закону використання водних ресурсів без відповідного титулу є дуже серйозним правопорушенням.
(Інформація зібрана в Агентстві навколишнього середовища Португалії) .
Слід зазначити, що із отриманням дозволу на дослідження та збір підземних вод пов’язані витрати, які сплачуються безпосередньо APA. Не плутайте це значення зі значеннями, які можуть стягуватися свердловинними компаніями за послугу інструкції процесу.
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