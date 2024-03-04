Артезіанська свердловина: усе, що вам потрібно знати перед початком проєкту

Термін «артезіанська свердловина» може бути вам знайомий або ні, але якщо говорити просто про свердловину, то він може бути більш очевидним. Два різні терміни, але схожі за змістом. Свердловина або артезіанська свердловина – це тип свердловини, у якому вода має достатній тиск, щоб піднятися на поверхню.

У цьому сенсі артезіанська свердловина дозволяє безперервно подавати воду, не потребуючи насосної системи. За допомогою цього рішення вода може підніматися спонтанно, оскільки вона витягується із замкнутого водоносного горизонту, виходячи природним шляхом.

У сьогоднішній статті homify хоче роз’яснити усі ваші сумніви щодо теми артезіанських свердловин, а саме: ціна метра артезіанської свердловини; законодавство щодо артезіанських свердловин, бюджет артезіанських свердловин та відповідні насоси для свердловин.

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