Штукатурка, гіпс і Capoto: 7 речей, які варто знати

Альтернативні матеріали та методи, які використовуються у цивільному будівництві, максимально різноманітні. Для тих, хто будує або має намір будуватися, може бути незрозумілим вибір між тим чи іншим матеріалом або між одним процесом і іншим, які будуть використовуватися у будівництві.
Але у сьогоднішній статті homify має намір розповісти вам про різні типи покриттів: штукатурку, штучну штукатурку та капото.
Якщо ви не знаєте відмінностей між ними та призначення кожного з них, із сьогоднішнього дня все стане зрозумілішим.
Тож залишайтеся з нами та слідуйте за нами!
Штукатурка – це покриття, яке сягає найдавніших часів (єгиптяни покривали будівлі ліпниною), зараз дуже поширене на ринку та стає все більш модним.
По суті, штукатурка – це декоративна штукатурка, що імітує мармур і складається із клею (рослинного або тваринного походження), тонкого гіпсу і мармурового (або цегляного) пилу.
Однак для виготовлення штукатурки можна змішувати й інші матеріали, а саме: вапно (замість штукатурки), крейду та білий мармур (дуже дрібне зерно).
Що стосується виробничої дози цього покриття, то воно буде залежати від поверхні, що покривається. Зазвичай, воно складається із 5 л води, 5 л повітряного вапна, 2,5 л тальку, 2,5 л мармурової пудри, 500 г натурального закріплювача і пігменту (за призначенням). А після завершення нанесення це покриття потрібно відполірувати.
Що стосується використання, то цією декоративною штукатуркою в основному обшивають стіни і стелі, а також виготовляють ліпнину. Особливість цієї штукатурки полягає у тому, що із нею легше працювати, ніж із мармуром, і коштує вона набагато дешевше.
Якщо ви хочете отримати ефект мармуру, можна використовувати різні матеріали (до прикладу, цеглу, сланець або кварцову пудру), а також можна отримати декоративні ефекти (каміння, цегли тощо).
Що стосується характеристик: штукатурка наноситься на гіпсову плитку, незабарвлену штукатурку, дерево, гіпсокартон BA13 тощо, але ці основи повинні бути ідеально міцними, без тріщин і отворів.
Якщо трапилися два останні випадки, то спочатку необхідно нанести тонкий шар і дати йому повністю висохнути перед нанесенням декоративного покриття.
Крім того, слід бути обережним, щоб не намочити та не зволожити основу, на яку буде нанесено це покриття.
Як штукатурити стіни:
Це відбувається у кілька етапів:
1-й шар: нанести декоративну штукатурку кельмою. Необхідно робити кругові рухи, щоб поверхня стала гладкою. Цей перший шар буде товщиною близько 3 мм і буде служити анкером.
2-й шар: він повністю ідентичний першому, але наноситься на перший шар, поки він ще трохи вологий.
3-й шар: цього разу ви повинні дуже добре натиснути кельмою, щоб вирівняти різні шари штукатурки та добре ущільнити матеріал (щоб уникнути тріщин). Потім необхідно провести шпателем по всій стіні.
Оздоблення: після нанесення 3-х шарів декоративної штукатурки нанесіть фінішний шар, видаліть шорстку сторону (залізною ватою) шпателем. Після цього ви «промиєте» стіну щіткою, щоб видалити вапно, яке буде відриватися, і надати штукатурці непрозорість.
Якщо вам потрібна додаткова інформація про це покриття або потрібна порада щодо його встановлення, не соромтеся звертатися до професіонала.
Якщо вам потрібна порада, звертайтеся до наших професіоналів
Штукатурка – це процес завершення зведення стіни. Він служить для водонепроникності – коли ми використовуємо гідроізоляційну добавку у суміш – і готуємо його до покриття, яке ми нанесемо пізніше, будь то кераміка, фарба чи інший варіант.
Іншими словами, без нанесення штукатурки стіна була б сільською, грубою, тому що ми б безпосередньо стикалисяі з цеглою. Крім того, стіна може вбирати воду і дуже швидко гнити.
Штукатурні розчини складаються із води, піску, цементу та вапна і, можливо, добавок. Склад штукатурки та результат варіюються залежно від навколишнього середовища, відрізняючись для зовнішніх і внутрішніх стін.
Зараз можна придбати уже готову суміш, куди потрібно лише додати воду. Ідеально підходить для тих, хто не хоче працювати із дозуванням компонентів.
Слід зазначити, що дуже важливо дотримуватися рекомендацій виробника щодо кількості доданої води, оскільки це може спричинити такі проблеми, як тріщини та тріщини, які з’являються під час сушіння покриття.
Штукатурка виготовляється із гіпсу (гідратованого сульфату кальцію), вапнякової породи, яка при подрібненні та змішуванні із водою створює каламутну пасту, з якою легко працювати. Процес нагрівання зневоднює іонну структуру штукатурки. Шліфування дасть піщаний, але тонкий результат. У єгипетські часи гіпс уже використовувався як розчин, але переважно для формування декоративних елементів. Гіпс легко добути. Іноді він, навіть, присутній на поверхні.
Але із екологічних міркувань природний гіпс поступово витісняється синтетичним гіпсом, фосфогіпсом або сульфогіпсом, який отримують шляхом десульфурації газів згоряння вугілля від енергетичних компаній. Це спосіб екологічно використовувати природні ресурси. З іншого боку, дослідження показали, що синтетична штукатурка піддається радіаційним ризикам. Тому краще використовувати натуральну штукатурку, особливо для внутрішніх робіт.
Перша перевага полягає у тому, що штукатурку легко зробити, незалежно від того, натуральна вона чи синтетична. Фактично, просто зволожити її перед нанесенням на стіну або стелю, щоб отримати міцну структуру. Залишається лише відшліфувати її, коли вона висохне, щоб стіна залишалася гладкою. Оштукатурена стіна набагато краще підкреслить лакофарбове покриття на більш тривалий період часу. Штукатурка також економічна. Вона не потребує жодних добавок, крім води, що робить її одним із найдешевших матеріалів.
Крім того, вона на 100% підлягає переробці. Штукатурка, яка вже була використана, відновить усі свої характеристики при повторному змішуванні з водою. Штукатурка також забезпечує хороший захист від вогню. При наявності вогню вона слабо реагує і не виділяє шкідливих газів, від яких можна задихнутися. Нарешті, штукатурка – це багатофункціональний матеріал. Її жорсткість дозволяє будувати розділові стіни. Цей матеріал легкий, ідеально підходить для перегородок, які не вимагають несучої стіни.
Незважаючи на те, що вода є вашим найбільшим союзником, вона також є вашим найлютішим ворогом. Штукатурка не переносить вологи. Вона швидко деформується, а пляма, утворена потоком води, потребує деякого ремонту.
Завдяки інноваціям та еволюції технологій, на сьогоднішній день напилювальна штукатурка широко використовується у будівельній галузі. Цей матеріал вимагає спеціальної праці, але, навіть, при цьому він вважається дешевим. Крім того, його нанесення відбувається швидше, ніж звичайним методом, а фінішне покриття має відмінну якість.
Проєктована штукатурка, як видно із назви, — це проєктування маси в область для отримання фінішної обробки, як правило, цегляної кладки та плит за допомогою спеціального обладнання. У свою чергу, традиційний метод складаєтьсяі з нанесення розчину на стіну, а потім отримання так званої «шпаклювальної суміші», матеріалу, що складається із дуже дрібних частинок, щоб гарантувати гладкі та добре оброблені поверхні.
Інженерна штукатурка – варіант для тих, хто піклується про навколишнє середовище, оскільки деякі етапи обробки скорочуються.
Зверніть увагу, що перед тим, як приступити до нанесення запроєктованої штукатурки, необхідно переконатися у тому, що кладка закінчена, а саме: чиста і рівна.
Зовнішня теплоізоляція або термоштукатурка (ETICS, від англ. External Thermal Insulation Composite System ), також відома як капото (назва марки теплоізоляції).
Система ETICS стає все більш поширеною системою, яка використовується у цивільному будівництві, як у новобудові, так і при реконструкції.
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Переваги термоштукатурки:
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