Штукатурка, гіпс і Capoto: 7 речей, які варто знати

Альтернативні матеріали та методи, які використовуються у цивільному будівництві, максимально різноманітні. Для тих, хто будує або має намір будуватися, може бути незрозумілим вибір між тим чи іншим матеріалом або між одним процесом і іншим, які будуть використовуватися у будівництві.

Але у сьогоднішній статті homify має намір розповісти вам про різні типи покриттів: штукатурку, штучну штукатурку та капото.

Якщо ви не знаєте відмінностей між ними та призначення кожного з них, із сьогоднішнього дня все стане зрозумілішим.

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