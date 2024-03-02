Кінта-ду-Вальядо в Фос-Коа | Casa do Rio: ідилічний відпочинок на березі Дору

Виноградники з'являються на берегах Дору. На берегах Дору є апельсинові гаї. На берегах Дору народжуються вірші та народжуються історії. Як у Торги, як у Алвеса Редоля.
Casa do Rio також народився на берегах Дору, як продовження винного готелю Quinta do Vallado, який має лише шість номерів і привілейоване розташування на терасній землі між виноградниками та річкою Дору.
Quinta do Vallado в останнє десятиліття розширила площу власних виноградників. Для цього був обраний Дору Суперіор, який здався власникам найбільш вигідним місцем розташування. Таким чином, Quinta do Orgal був придбаний у Кастело Мельхор, Віла-Нова-де-Фоз-Коа, де почалася посадка виноградників. Краса і тиша цього місця, які нікого не залишили байдужими, заслуговували на те, щоб поділитися краєвидами цих мальовничих місць, тому власники вирішили створити тут, на наше щастя, і винний готель.
Тепер, у випадку Дору, чий ландшафт був у 2001 році класифікований ЮНЕСКО як об’єкт Всесвітньої спадщини, будь-що інше, крім «дружнього до природи» будівництва, не мало б сенсу. Будівля була повністю зроблена із дерева і виглядає так, ніби «підвішена» над лінією води,
Тут все ще є старий апельсиновий сад!
Проєкт був здійснений архітектором Франциско Вієйра де Кампос і складається із 15 модулів, які утворюють контейнер, що пропонує комфорт, красу та функціональність. Автор роботи Рустикаса.
Цікаво? Давайте подивимось більше.
Як ми сказали у вступі, проєкту притаманна екологічна турбота, яка має зберегти природні та біологічні процеси, важливі для екосистем. Casa do Rio, розміром 505 м², повинен інтегруватися у ландшафт, а не нав’язуватися йому.
Дору встановлює правила! Так було завжди.
Терасовий пагорб вміщує одноповерховий будинок, невисокий і витягнутий горизонтально. Будівля знаходиться у повному діалозі із навколишнім середовищем, але бурштинове світло, яке сіяє від готелю, дає змогу бачити цю будівлю.
Варто знати, що в Casa do Rio гості можуть зайнятися різними видами діяльності. Агротуризм організовує прогулянки на човні, ви можете взяти напрокат велосипеди, піти в трекінг, взяти участь у кулінарних шоу, порибалити, влаштувати пікніки, пішоходні екскурсії, насолодитися пейзажами і відновити енергію в СПА .
Готель видно лише із двох точок, що забезпечує мінімальний вплив на ландшафт. Це схоже, ніби прекрасний Каса-ду-Ріо
сів на березі Дору і попросив дозволу бути побудованим у цій місцевості.
Дору є таким. Ніжний, але імпозантний. Володар самого себе!
Агротуристичне обладнання складається із модульної системи. Він нараховує 15 модулів розміром 6,60 м х 3,30 м, які утворюють контейнер, що включає, окрім внутрішніх приміщень, зовнішні простори у вигляді балконів і критих веранд, які забезпечують доступ і мобільність, а також захист від погоди та сонячних променів.
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Від Дору, ніжного, але владного, ми не можемо відвести погляд. Фасад будинку відкритий на долину, що дає відвідувачам відчуття тісного контакту із природою та можливість помилуватися спокійним ландшафтом. Кімнати розділені між собою перегородками, які гарантують приватність гостей.
Ви коли-небудь уявляли, що прокидаєтеся, а навкруги – заспокійливий пейзаж: такий прекрасний, що його неможливо повністю осягнути?
Торга визначив його як «геологічну поему». Ми згодні!
На цій чудовій веранді із панорамним краєвидом подають смачні сніданки.
На додаток до дерев’яних столів, оточених полотняними стільцями, є також кілька шкіряних крісел, щоб комфортно насолоджуватися пейзажем. У цьому будинку у повній мірі для оздоблення використане дерево, і тепер, коли зображення представлено у збільшеному вигляді, ми можемо побачити деталі, кольори та текстури, які додають цьому простору тепла. Килим у відтінках червоного доповнює простий декор богемними нотками.
У цьому готелі є басейни та акваріуми, які запрошують вас поплавати; також існує можливість займатися спортом у річці.
Басейн є одним із
головних героїв. Він виглядає нескінченним і ніби зливається із зеленими околицями та із самою річкою, яка знаходиться приблизно в 100 метрах.
На помості набір шезлонгів і стільців запрошує вас відпочити та насолодитися цим місцем, яке виглядає нереально і дуже схоже на листівку.
Із точки, зображеної на фото, відкривається мальовничий пейзаж: і тепер ви можете краще зрозуміти, про що ми говоримо.
Басейн зливається із пейзажем, а краєвид, такий гарний, просто бентежить нас!
Ми продовжуємо знайомство із готелем, переходимо до соціальної та спільної зони Casa do Rio.
Простір інтимний, гостинний і традиційний: є кілька шкіряних диванів і крісел, розташованих навколо журнальних столиків, заставлених книгами, журналами і, навіть, шаховими дошками. Підвісний камін зігріває кімнату у холодні ночі та є цікавим елементом дизайну, який збагачує кімнату і надає приміщенню більшої естетики і затишку. Стіни пофарбовані у білий колір (це робить приміщення яскравішим), який контрастує із меблями.
По сусідству розташований винний льох, саме для вин цього регіону.
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Із полум'ям, що танцює у каміні, і відкритими вікнами, які дозволяють бачити ріку, Дору ніби стає також частиною вечора: це світський простір Casa do Rio у вечірній час.
Ідея споглядання та життя, що повільно розгортається, є наскрізною для всього проєкту.
Нарешті мова піде про номери, які відповідають декоративному стилю загальної зони готелю. Крім шести спалень, будуються ще два апартаменти. У кімнатах є центральне опалення, зона для читання та підвісний камін, цього разу менший і пропорційний розміру кімнати. Дерев’яні стіни пофарбовані у білий колір, такого ж кольору і текстиль на зручних двоспальних ліжках. А щедрі скляні поверхні поєднують інтер'єр із приголомшливим краєвидом.
Ретро-стиль визначає
декоративну мову приміщень, які включають твори кераміста Джулії Рамальо. Стіни прикрашають чорно-білі фотографії річки Дору.
І тут ми прощаємось. Просто із готелю. Дору назавжди!
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