Кінта-ду-Вальядо в Фос-Коа | Casa do Rio: ідилічний відпочинок на березі Дору

Виноградники з'являються на берегах Дору. На берегах Дору є апельсинові гаї. На берегах Дору народжуються вірші та народжуються історії. Як у Торги, як у Алвеса Редоля.

Casa do Rio також народився на берегах Дору, як продовження винного готелю Quinta do Vallado, який має лише шість номерів і привілейоване розташування на терасній землі між виноградниками та річкою Дору.

Quinta do Vallado в останнє десятиліття розширила площу власних виноградників. Для цього був обраний Дору Суперіор, який здався власникам найбільш вигідним місцем розташування. Таким чином, Quinta do Orgal був придбаний у Кастело Мельхор, Віла-Нова-де-Фоз-Коа, де почалася посадка виноградників. Краса і тиша цього місця, які нікого не залишили байдужими, заслуговували на те, щоб поділитися краєвидами цих мальовничих місць, тому власники вирішили створити тут, на наше щастя, і винний готель.

Тепер, у випадку Дору, чий ландшафт був у 2001 році класифікований ЮНЕСКО як об’єкт Всесвітньої спадщини, будь-що інше, крім «дружнього до природи» будівництва, не мало б сенсу. Будівля була повністю зроблена із дерева і виглядає так, ніби «підвішена» над лінією води,

Тут все ще є старий апельсиновий сад!

Проєкт був здійснений архітектором Франциско Вієйра де Кампос і складається із 15 модулів, які утворюють контейнер, що пропонує комфорт, красу та функціональність. Автор роботи Рустикаса.

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