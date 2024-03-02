5 інформацій про Liquid Screen – для чого він призначений, для чого він потрібен і скільки коштує цей гідроізоляційний розчин

Людські домівки – це споруди, які виглядають, як фортеці, але часто бувать набагато вразливішіі, ніж здається. Щоб забезпечити найкращі умови проживання та комфорт і прослужити якомога довше, будинки повинні відповідати певним характеристикам, зокрема бути водонепроникними.
Волога є одним із факторів, який найбільше сприяє погіршенню будівельних конструкцій і умов житла, а тому є ворогом, із яким потрібно боротися!
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Тут на допомогу приходить гідроізоляція! Гідроізоляцією ми називаємо процес захисту об’єкта чи конструкції від шкідливого впливу води/вологи. Завдяки гідроізоляції вода не контактує із матеріалом або ізольованою конструкцією, протистоячи пошкодженням, які може спричинити, і не потрапляє у житлові приміщення. Це є важливим фактором для підвищення комфорту поверхонь будівель по всій конструкції, але особливо тих зон, які сильно піддаються впливу вологи, до прикладу, балкони, дахи чи інші зони.
Для досягнення ефективної гідроізоляції існує кілька методів і маса матеріалів, існує, ніби цілий паралельний світ щодо цієї діяльності. І сьогодні ми про це поговоримо.
У цій статті homify мова йтиме про рідкий гідроізоляційний екран. Якщо у вас є запитання щодо цієї системи та її переваг, які вона дає, приєднуйтесь до нас!
Як випливає із назви, рідка гідроізоляційна тканина – це продукт, який служить для запобігання контакту води із конструкціями, після нанесення та висихання утворює суцільний безшовний водний бар’єр.
Це передова технологія гідроізоляції із дуже хорошими характеристиками. Зазвичай, вона складається із одного або кількох компонентів, як правило, акрилу, поліуретану, бітумної основи або гібридної комбінації. Вона широко використовується для гідроізоляції терас і балконів завдяки своїм характеристикам (про які ми поговоримо пізніше), зокрема, завдяки своїй пластичності.
Не знаємо, який тип ізоляції мала тераса (на зображенні вище) за проєктом PROPRIÉTÉ GÉNÉRALE INTERNATIONAL REAL ESTATE але ми абсолютно впевнені, що вона повинна бути добре ізольована, щоб запобігти потраплянню на неї дощу.
Це внутрішня житлова зона!
Щоб говорити про переваги рідкої тканини, і, зокрема рідкої тканини для терас і балконів, важливо вивчити деякі системи, що «конкурують» із нею:
Вироби на цементній основі – це найбільш використовуваний метод на етапі будівництва. Використовувані матеріали звичайні, їх легко знайти на ринку, вони досить прості у використанні. Їх часто використовують у ванних кімнатах або інших внутрішніх приміщеннях, які не піддаються прямому впливу сонячного світла, дощу та вітру.
Бітумна покрівля – також називається
асфальтова гідроізоляція – є типом гідроізоляції, у склад якої входить рідина, хоча це не рідке полотно. Її пластичність і захист від води, який вона забезпечує, залежать від класу полімеру та волокна, яке використовується для армування. Бітумне покриття виготовляється із матеріалів на основі бітуму і не підходить для місць із інтенсивним освітленням сонцем, якщо до нього не додається більш пластичний матеріал, такий як поліуретан або полімери на основі акрилу. Таке покриття широко використовується для приміщень під бетонними дахами.
Бітумна мембрана – ця гідроізоляція виконується шляхом нанесення самоклеючої бітумної гідроізоляційної мембрани, яка, зазвичай, супроводжується асфальтом, полімером і наповнювачем або смолами та маслами для покращення адгезійних властивостей.
Вона широко використовується на покрівлях із низьким ухилом завдяки своїм хорошим характеристикам, але, оскільки адгезійні властивості мембрани із часом знижуються, цей гідроізоляційний матеріал має менший термін служби, крім того, що він представляє ділянки стиків, які можуть бути місцем для можливої інфільтрації.
Полісечовина – це особливий тип рідкого екрану, який утворюється в результаті хімічної реакції, що називається поліприєднанням (між двома молекулами без втручання каталізатора або зшиваючого агента). Це високоізоляційний та гідроізоляційний продукт, який заповнює тріщини та ділянки, куди проникає вода, утворюючи еластичну та дуже стійку мембрану, здатну витримувати воду, використовуєьтся,навіть, у гідроізоляції басейнів. Застосовувати його можуть тільки кваліфіковані фахівці.
Рідка сітка – ще один метод, на який ми сьогодні звернемо особливу увагу. Це тонке покриття, яке забезпечує більшу пластичність, ніж типи гідроізоляції на основі цементу. Про властивості та переваги такої гідроізоляції ми поговоримо далі.
Рідка сітка доступна у продажу на будівельно-ремонтному ринку і застосовувати її може будь-хто, хоча недосвідченість може призвести до ризиків через неякісне застосування.
Використання рідкої мембрани для гідроізоляції має кілька переваг порівняно з іншими згаданими системами, зокрема системами, які використовують попередньо сформовані мембрани.
Про переваги:
Як ми уже згадували, рідке полотно дуже легко наноситься, майже, як фарба для стін. Нанесення, зазвичай, складається із нанесення одного шару ґрунтовки та двох шарів верхнього шару полотна, які можна наносити розпилювачем, валиком або шпателем. Тип програми залежить від екрана, який ви купуєте, і його виробника, і, зазвичай, додається інструкція щодо використання.
Хоча рідке полотно можна нанести самостійно, ми все ж рекомендуємо вам найняти професіонала, якщо у вас немає хорошого досвіду фарбування.
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Як і на будь-який інший продукт, ціни на рідкий екран сильно відрізняються. Ціни варіюються в залежності від закупленої кількості, постачальника, марки та вмісту. До прикладу: 4 кг армованої волокном рідкої тканини для покриття дахів коштує близько 27 євро із ПДВ. А 5 кг рідкої мембрани на основі бутилкаучуку для гідроізоляції або герметизації бетону коштує близько 32 євро із ПДВ. (ціни отримані шляхом пошуку великих роздрібних продавців будівельних товарів)
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