Португальська компанія, яка будує красиві та доступні модульні будинки

Усе більше людей вибирають модульні будинки. Вони екологічні, дешевші та збираються на місці, що дає можливість уникати трудомісткої та незручної роботи.
У Португалії ця концепція ще не набула широкого поширення і лише нещодавно деякі банки почали видавати кредити на будівництво такого типу будинків. Однак ми вважаємо, що це ніша, яка прогресує, а не регресує.
Коли ми публікуємо статті про збірні будинки, наші читачі проявляють інтерес і завжди запитують нас про португальські компанії, які можуть допомогти їм побудувадувати будинок такого типу.
Сьогодні ми збираємося познайомити вас із JGDS-EPA. JGDS – це компанія із будівництва та реконструкції будинків, яка, однак, вирізняється з-поміж інших тим, що досліджує концепції будівництва ефективних, безпечних, функціональних і сучасних будинків. Замовники можуть вибрати модульну сталеву конструкцію або дерев’яну конструкцію. У будь-якому випадку чудова робота, виконана компанією, скоро розвіє думку про те, що ці будинки крихкі або менш привабливі із естетичної точки зору.
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Як ми вже говорили у вступі, існує певне упередження щодо збірних будинків, які вважаються менш естетично цікавими. Але чи це так? Що ж, це правда, що традиційний кам’яний будинок пропонує безліч дизайнерських можливостей, і також беззаперечно, що збірні будинки можуть бути більш обмеженими у цьому сенсі саме тому, що вони збірні. Однак це не означає, що ви не можете спроєктувати збірний будинок під себе. Ви можете віддати перевагу більш традиційному стилю або, до прикладу, сучасному підходу.
Насправді, співпрацюйте із компанією, яку ви оберете для реалізації вашого проєкту, і обговоріть формати, оздоблення та інші цікаві деталі дизайну . Пам’ятайте, що це ринок, що розширюється, і що завжди з’являються нові й кращі можливості.
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Ваш збірний будинок не повинен бути простим, стерильним будинком ідей. Будинки, які ми бачимо вище, типу Т2 і площею 120 м², є тому доказом.
Дерево завжди буде популярним матеріалом у будівництві. Використовується всередині приміщень, на вулиці, а потім на меблях і, навіть, у декоративних елементах. Це універсальний, красивий, міцний матеріал, який, до того ж, передає відчуття тепла та затишку, як ніякий інший.
Окрім притаманного благородства, дерево також має високий ступінь тепло- та звукоізоляції, що перевершує показники традиційних конструкцій. JGDS використовує деревину північної ялини PICEIA, яка, як випливає із назви, походить із скандинавських країн, де, як відомо, клімат дуже суворий. Також варто відзначити, що він обробляється у автоклаві, і це захищає його від термітів, мокриць і гнилі.
Приходьте, дізнайтеся більше.
І якщо вище ми бачили дерев’яні будинки із дещо авангардними лініями, то тут ми бачимо гарний будинок з більш простими лініями, але він цілком відповідає сучасності. І знову будівля повністю інтегрована у природу.
Система кріплення цих будинків забезпечує безпеку та міцність конструкції, характеристики, які також забезпечуються товщиною дощок із масиву деревини. Подвійні стіни утеплені мінеральною ватою, обшиті гіпсокартоном, МДФ або плитами-мачете, розташованими вертикально або горизонтально на вибір замовника.
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Ви усе ще сумніваєтеся у якості цих конструкцій? Давайте приступимо.
У збірному будинку немає причин відмовлятися від облаштування балкона, тераси або веранди. Крім того, у сучасному стилі завжди варто відкривати щедрі площини скла, які зближують інтер’єр і екстер’єр.
Двері та вікна виготовлені з ПВХ із подвійним склом, що відповідає європейським стандартам і техніці. Міжкімнатні двері виготовлені із масиву дерева зі вставною фурнітурою.
Не переймайтеся, холодно не буде! І це насправді так.
А тепер подумайте: де найчастіше використовуються збірні будинки? У північних країнах, де зима надзвичайно сувора: зі снігом, вологою та мінусовими температурами. У Сполучених Штатах Америки та Канаді ці конструкції дуже поширені. Так чому б такі будинки не збудувати і в Португалії, де клімат м’який? Такі будинки довговічніші, ніж муровані, але це не означає, що вони не потребують, час від часу, догляду, як усі будинки (фарбування, ремонт тріщин, видалення вологи тощо).
Враховуючи переваги, які пропонують ці будинки, чому ми продовжуємо обирати звичайні будівлі? Ми не знаємо, але вважаємо, що менталітет змінюється, особливо серед молодих людей, які шукають дешеве, швидке та надійне житло.
Крім того, слід зазначити, що модульні будинки можуть збільшуватися разом із зростанням сім’ї або із появою нових потреб (офіс, кімната для гостей, більше місця для зберігання тощо). Вони схожі на конструкцію Лего , до якої можна додавати то одну, то іншу частину по «шматочку». Це доповнення може бути вертикальним або горизонтальним.
диявол втирає очі!
А якщо говорити про пошук швидкості та стійкості: згідно із JGDS-EPA , клієнти зможуть насолоджуватися своїм будинком лише через чотири місяці після отримання дозволів. Збірні будинки потребують ліцензії, як і звичайне будівництво, тому потрібно звернутися до міської ради, щоб подати запит. У цьому вам може допомогти компанія, відповідальна за ваш проєкт. Не менш важливим є екологічний аспект цих будинків, які побудовані із природних матеріалів, таких як мінеральна вата (для облицювання), яка дозволяє поглинати тепло та шум, таким чином зменшуючи витрати на електроенергію. Крім того, ці конструкції включають попередню установку для відновлюваної енергії.
Ми будуємо будинок – і раптом наше життя змінюється – ми повинні переїхати в інше місто! На додаток до всього, мало того, що нам доводиться багато чого залишити, ми ще повинні й відмовитися від нашого обжитого дому.
Зараз модульні будинки є знімними, оскільки вони мають стандартизовані розміри, які дозволяють переміщати конструкцію не лише по суші, а й по морю. Це, як їхати із будинком на спині!
Якщо ви думаєте про будівництво будинку, не гайте часу. Подумайте про свій бюджет, подумайте про планету та зробіть вибір на користь збірного будинку. На зображенні вище ви маєте всі контакти JGDS-EPA . Аванс!
І ще один авананс!
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