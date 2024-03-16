7 порад для дешевого та сучасного будівництва

Мрієте мати власний будинок? Ви втомилися платити орендну плату? Ви хочете мати будинок зараз? Але проблема у тому, що бюджет обмежений, чи не так? Не хвилюйтеся, адже сьогодні є рішення на будь-який смак і гаманець. Насправді, побудувати можна швидко і дешево, завдяки різним видам будівництва будинків, які існують на ринку.
Збірні будинки? Модульні будинки? Екологічні будинки? Бунгало? Матеріали із легкими та міцними стінами та економічні будівельні системи? Все можливо, просто шукайте правильного забудовника, який відповідає вашим критеріям. Не соромтеся дивитися на платформу homify, професіонала для вашого майбутнього доступного будинку.
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А поки ділимося порадами щодо швидкого та дешевого будівництва! Тепер дізнайтеся…
Якщо ми намагаємося звести до мінімуму цей крок, він все одно має вирішальне значення для вашого бюджету. Що стосується будівельного сектору, у вас є можливість звернутися до трьох із цих професіоналів:
Підрядники та архітектори, зазвичай, пропонують дуже прозорі пропозиції, але ціни можуть змінюватися під час будівництва залежно від обраних матеріалів, наявності певних елементів тощо. Із боку виробника перевага полягає у тому, що він може отримати вигоду від більш певних і остаточних значень, хоча ці значення є менш прозорими, оскільки вони не представляють комісії.
В ідеалі ви повинні запитати поради у різних професіоналів і не поспішати, поки не отримаєте принаймні трьох консультацій. Конкуренція дуже важлива, оскільки вона дозволяє обговорювати цінності та виважувати прозорість кожного, і, врешті-решт, визначитись та прийняти кінцеве рішення.
Визначитись із прийняттям рішення вам допоможуть наші фахівці. Зверніться до нашого архітектора для реалізації вашого проєкту,
Це математика: компактний будинок, наближений до квадратної або прямокутної форми, матиме менше стін і буде дешевшим у порівнянні із будинком різної форми. Існує багато варіантів компактного дизайну будинків у стилі модерн, власне, це те, що переважає.
Компактний будинок, ймовірно, обійдеться вам набагато дешевше, тому що для нього знадобиться менше матеріалів (менше блоків, утеплювача, штукатурки, обшивки… ) і праці.
Порада : Ви можете значно заощадити, ретельно вибираючи матеріали для свого будинку. Скажімо, ви можете вибрати легкі та міцні стіни, ПВХ для дверей та вікон, а також вікна, які відкриваються «нормально» замість розсувних вікон. Ці дрібні деталі, в результаті, вплинуть на кінцеву ціну конструкції.
Якщо у вас немає розкішного автомобіля, потреба у гаражі може здатися другорядною. Насправді побудувати гараж дорого, а ось критої стоянки із тентом буде достатньо, щоб захистити машину від снігу і дозволити комфортно сісти у машину або дістати покупки.
Знайте, що гараж можна побудувати відразу за вашим будинком, як прибудову, яка стоїть поруч. Тому, якщо ви хочете заощадити на будівництві свого будинку, залиште гараж на потім, а поки сплануйте розташування свого гаража і установіть тент, який прослужить вам, поки ви не побудуєте гаражне приміщення.
Якщо для вас це не важливо, вибирайте двоповерховий будинок, а не одноповерховий, тому що, всупереч поширеній думці, таке будівництво обходиться дешевше.
Все починається із землі, оскільки на цій же поверхні вам знадобиться набагато більше місця для будівництва будинку, що займає більшу земельну площу.
Крім того, земляні роботи триватимуть набагато довше і коштуватимуть значно дорожче. На відміну від двоповерхового будинку, для будівництва якого потрібно менше матеріалів і праці, тому що дах і каркас, які є високовитратною деталлю у будівництві будинку, затрати на одноповерховий будинок будуть значно більші.
Цікаво, чи не так? Але це має сенс!
Проєктування біокліматичного будинку не коштує нічого! Або, принаймні, це не збільшує вартість будівництва: потрібно просто включити це бажання у плани майбутнього будинку, за допомогою досвідченого фахівця. З іншого боку, якщо ви не відчуваєте тягаря витрат на будівництво, то можете бути впевнені, що ваші рахунки за електроенергію будуть значно нижчими.
Біокліматичний проєкт включає використання сприятливих кліматичних умов, захисту себе від небажаних умов.
Першим параметром, який потрібно проаналізувати, буде положення сонця. Фактично, просте орієнтування вашого будинку дозволить максимізувати прибуток від сонця та заощадити енергію. Тому вам доведеться орієнтувати свій будинок так, щоб соціальні кімнати, такі як вітальня, їдальня та кухня, завжди були на південній стороні. Приміщення, які вимагають менше світла, такі як ванна кімната, туалет, офіс або, навіть, пральня, можна спроєктувати на північну сторону. Що стосується кімнат, то вони можуть бути розташовані на схід або захід.
Крім того, вам доведеться віддавати перевагу великим отворам на південній стороні будинку і, навпаки, мінімізувати їх на північній. Але для захисту від літнього сонця у кімнатах, що виходять на південь, під час будівництва передбачається джерело тіні, скажімо, балкон, листяне дерево, навіс тощо.
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З’являється усе більше професіоналів, які обізнані із будівництвом біокліматичних будинків. Увага, не довіряйте цей проєкт будь-якому професіоналу, шукайте людину із досвідом і володінням темою.
Ринок комплектних будинків, більш відомих як модульні будинки, зазнає значного розвитку та розширення в останні роки. Відмінна альтернатива побудувати швидко і недорого.
Цей тип конструкції забезпечує велике залучення покупця, оскільки він може вибрати та визначити проєкт, який забажає, перш ніж буде збудовано будинок. З іншого боку, це рішення, яке економить час і гроші, оскільки елементи вже зібрані у комплекти. Крім того, у вас є більший контроль і менше внутрішніх обмежень на будівництво.
Ці недорогі будинки оцінюються на 30% дешевше стандартного будівництва. У цьому сенсі даний вид будівництва будинку є економічною системою будівництва.
Є багато португальських професіоналів, які розробили стійкі будинки або модульні будинки на ринку, виготовлені із різних матеріалів: дерева, LSF, пробки, цинку тощо.
Інвестуйте в економічні будівельні системи та знайте, що модульний будинок під ключ можливо.
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Вартість землі, про яку часто не звертають уваги, може швидко підірвати ваш бюджет! Хоча це перший крок, але окрім ціни на землю не забудьте додати нотаріальні збори та інші податки.
Ціна вашої майбутньої землі, у першу чергу, буде залежати від її розташування. Залежно від регіону та муніципалітету, у якому ви хочете побудувати свій будинок, ціна може бути дуже різною. Земля в районі Лісабона обов'язково буде дорожчою, ніж земля в Грандола.
З іншого боку, зверніть увагу на розташування та ландшафт земельного участку: похилий чи ні, вологий ґрунт чи піщаний, чи є дерева… Будь-які роботи, пов’язані із фундаментом та земляними роботами, можуть швидко збільшити вартість вашого будинку. Рівна та
здорова місцевість гарантує менші витрати на будівництво.
Нарешті, подумайте про орієнтацію. Виберіть південно-східне або південно-західне розташування, оскільки це згодом піде на користь вашим витратам на енергію: світло, електроенергію, опалення тощо.
Приказка стара і завжди матиме сенс: Рим і Павія були побудовані не за один день!
Тому також майте на увазі, що деякі роботи можуть почекати.
Тобі справді зараз потрібна друга ванна? Чи можуть одні підрозділи чекати, поки інші будуть повністю завершені? Чи є шафа, підвал або гараж дуже необхідними?
Деякі інвестиції, звичайно, можуть почекати певний час…
Отримавши ці 7 порад, не зволікайте, рухайтеся вперед у створенні свого сучасного будинку, оскільки ви бачите, що можна зменшити витрати та мати дешевший будинок.
Як ви щойно прочитали, існують невеликі хитрощі, щоб побудувати дешеві будинки і при цьому мати сучасну конструкцію: починаючи із вибору земельної ділянки (яка є значною частиною загальної кількості при будівництві нового будинку) ви зможете значно заощадити на проєкті будівлі і отримати дешеві та сучасні будинки. Якщо ваш будинок маленький, це не привід не жити стильно.