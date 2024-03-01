Ваш браузер застарілий.

Щоб отримати кращий досвід роботи з нашими дизайнами, завантажте інші браузери безкоштовно. Просто натисніть на значок!

Приміщення
фахівці
Журнал
DIY
Стати фахiвцем
Преміум
Вийти з аккаунта

Яка найкраща теплоізоляція для внутрішніх стін?

I. Gaspar – homify I. Gaspar – homify
Construction Materials, Go4cork Go4cork Вітальня Корк
Loading admin actions …

Щоб правильно утеплити стіни свого будинку, потрібно дуже уважно підходити до вибору матеріалів.

Мета ізоляції – отримати кращий тепловий і акустичний комфорт. Але які найкращі тепло- та звукоізоляції для внутрішніх стін? Який теплоізоляційний матеріал вибрати: мінеральний, натуральний або синтетичний? Які переваги та недоліки внутрішнього утеплення стін? Скільки це коштує?

homify розповість вам усе в цій повній статті, доступній кожному! Не пропустіть це.

Якщо ви шукаєте цікаві проєкти будинків, тоу нас на сайті їх дуже багато. Більше інформації за посиланням

SALA, CRISTINA AFONSO, Design de Interiores, uNIP. Lda CRISTINA AFONSO, Design de Interiores, uNIP. Lda Квартира
CRISTINA AFONSO, Design de Interiores, uNIP. Lda
CRISTINA AFONSO, Design de Interiores, uNIP. Lda Відвідати профіль

Категорії тепло- і звукоізоляції

Obra chave-na-mão!!, SweetYellow SweetYellow Вілли
SweetYellow
SweetYellow Відвідати профіль

Існують різні види утеплювача внутрішніх стін :

  • Мінеральні утеплювачі – отримують із мінеральних матеріалів, таких як пісок, камінь тощо. Вони вважаються негорючими і дешевими.
  • Біологічна ізоляція – походить із натуральних і перероблених матеріалів. Крім того, що вони екологічно чисті, вони ще є й чудовими ізоляторами для внутрішніх стін.
  • Синтетичні утеплювачі – отримані із нафтохімічних продуктів, вони складаються із шкідливих молекул, які не дуже екологічні, але ефективні.

Як вибрати утеплювач внутрішніх стін?

Remodelação Total de Prédio em Oeiras, Congrau Engenharia Congrau Engenharia Ванна кімната Керамічні
Congrau Engenharia
Congrau Engenharia Відвідати профіль

Вибір внутрішнього утеплювача стін:

  • За своїм опором і теплопровідністю.
  • Вибирайте утеплювач із високим опором і низькою електропровідністю.
  • Також враховуйте ефективність, переваги та природу.

Кам'яна вата

Obra chave-na-mão!!, SweetYellow SweetYellow Окремий будинок
SweetYellow
SweetYellow Відвідати профіль

Кам'яна вата є чудовим ізолятором для внутрішнього облицювання стін. Вихідець із вулканічних порід, цей ізолятор доступний і захищає будівлю від різних температур і акустичних перешкод.

Крім того, цей матеріал є негорючим, оскільки він стійкий до високих температур, і тому захищає будівлю від будь-якої реакції на вогонь.

Ця ізоляція для внутрішніх стін є проникною для водяної пари. Даний матеріал також водостійкий і гарантує чудовий тепловий комфорт.

Кам'яна вата ізолює шум і тим самим гарантує кращий акустичний комфорт.

Скловата

Obra chave-na-mão!!, SweetYellow SweetYellow Вітальня
SweetYellow
SweetYellow Відвідати профіль

Скловата виробляється із піску, нагрітого до дуже високої температури. Даний матеріал використовується практично у всіх будівельних проєктах. Окрім того, має вигідну ціну.

Це один із найбільш традиційних тепло- та звукоізоляторів за доступною ціною.

Sistema Capoto, Congrau Engenharia Congrau Engenharia
Congrau Engenharia
Congrau Engenharia Відвідати профіль

Порада : при виборі матеріалів необхідно перевірити певні показники, а саме: сертифікат ізоляції, який є гарантією надійності та довговічності, – сертифікат ACERMI.

Якщо ви хочете вибрати екологічну ізоляцію, також шукайте офіційні сертифікати.

Потрібна допомога з проектом оселi?
Зв'язатися!

Пробка

MURATTO PRIMECORK, Boleado gestão de produto Muratto Boleado gestão de produto Muratto Стіни Корк Настінні татуювання
Boleado gestão de produto Muratto
Boleado gestão de produto Muratto Відвідати профіль

Пробка є одним із найкращих тепло- та звукоізоляторів на ринку. Даний матеріал надзвичайно тонкий, що запобігає втраті простору після нанесення ізоляції на стіни.

Це дуже вологостійкий матеріал і вогнезахисний. Також він надзвичайно міцний і має чудову якість. Єдиним недоліком пробки є її ціна, тому утеплювати стіни нею відносно дорого.

Конопля або льон

Construção de moradias, CWB Construções Lda CWB Construções Lda Стіни
CWB Construções Lda
CWB Construções Lda Відвідати профіль

Конопля чи льон – екологічно чисті матеріали із негативним, нейтральним або дуже низьким вуглецевим слідом.

Це високоякісний матеріал, оскільки він пропускає повітря, що забезпечує чудову тепло- та звукоізоляцію будинку. Крім того, він запобігає появі шкідників, грибків і цвілі, а також є відмінним регулятором вологості.


Читайте також: Як прибрати вологу зі стін, щоб вона ніколи не поверталася!, перейшовши за цим посиланням

Construction Materials, Go4cork Go4cork Вітальня Корк
Go4cork
Go4cork Відвідати профіль

Аерогель

Hotel Verde Mar - Açores, PERFIALSA S.A. PERFIALSA S.A. Стіни
PERFIALSA S.A.
PERFIALSA S.A. Відвідати профіль

Аерогель – це синтетичний матеріал, який можна порівняти із гелем. Основна відмінність його заключається у тому, що тут газ замінює рідину (аерогель на 99,8% складається із повітря), що надає можливості аерогелю залишатися у твердому стані; має низьку щільність.

Такий хімічний склад надає йому високі звуко- і теплоізоляційні властивості. Він стійкий до вологи, а також має вогнезахисні властивості.

Утеплення стін аерогелем дозволяє обмежити втрати простору, оскільки він дуже компактний. Вирізняється доступною ціною!

Брати до відома:

Isolamentos para aplicação com o flutuante, Beiramadeiras Decor Representações Lda. Beiramadeiras Decor Representações Lda. Стіни Настінні та підлогові покриття
Beiramadeiras Decor Representações Lda.
Beiramadeiras Decor Representações Lda. Відвідати профіль

Тепер, коли у вас є вся інформація, ви повинні вирішити, який утеплювач найкраще підходить для вашого будинку. Встановіть бюджет і, перш за все, подумайте про довгострокову перспективу, а також про економію енергії, яку ви можете досягти, маючи добре ізольований будинок.

Примітка : ціни для найбільш популярних ізоляційних матеріалів можуть коливатися від 3 до 50 євро за квадратний метр.

Якщо вам знадобиться порада нашого спеціаліста, звертайтесь до наших професіоналів за цим посиланням

10 речей, які потрібно мати вдома, які приваблюють удачу та хорошу енергію
Залиште свій коментар, чи була ця стаття корисною для вас!

Потрібна допомога з проектом оселi?
Зв'язатися!

Останні статті

Edit SEO element

homify - змініть свій будинок

4.5

Переглядайте мільйони фотографій за допомогою програми homify!

СКАЧАТИ БЕЗКОШТОВНО APP
Ні, дякую