Яка найкраща теплоізоляція для внутрішніх стін?

Щоб правильно утеплити стіни свого будинку, потрібно дуже уважно підходити до вибору матеріалів.
Мета ізоляції – отримати кращий тепловий і акустичний комфорт. Але які найкращі тепло- та звукоізоляції для внутрішніх стін? Який теплоізоляційний матеріал вибрати: мінеральний, натуральний або синтетичний? Які переваги та недоліки внутрішнього утеплення стін? Скільки це коштує?
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Існують різні види утеплювача внутрішніх стін :
Вибір внутрішнього утеплювача стін:
Кам'яна вата є чудовим ізолятором для внутрішнього облицювання стін. Вихідець із вулканічних порід, цей ізолятор доступний і захищає будівлю від різних температур і акустичних перешкод.
Крім того, цей матеріал є негорючим, оскільки він стійкий до високих температур, і тому захищає будівлю від будь-якої реакції на вогонь.
Ця ізоляція для внутрішніх стін є проникною для водяної пари. Даний матеріал також водостійкий і гарантує чудовий тепловий комфорт.
Кам'яна вата ізолює шум і тим самим гарантує кращий акустичний комфорт.
Скловата виробляється із піску, нагрітого до дуже високої температури. Даний матеріал використовується практично у всіх будівельних проєктах. Окрім того, має вигідну ціну.
Це один із найбільш традиційних тепло- та звукоізоляторів за доступною ціною.
Порада : при виборі матеріалів необхідно перевірити певні показники, а саме: сертифікат ізоляції, який є гарантією надійності та довговічності, – сертифікат ACERMI.
Якщо ви хочете вибрати екологічну ізоляцію, також шукайте офіційні сертифікати.
Пробка є одним із найкращих тепло- та звукоізоляторів на ринку. Даний матеріал надзвичайно тонкий, що запобігає втраті простору після нанесення ізоляції на стіни.
Це дуже вологостійкий матеріал і вогнезахисний. Також він надзвичайно міцний і має чудову якість. Єдиним недоліком пробки є її ціна, тому утеплювати стіни нею відносно дорого.
Конопля чи льон – екологічно чисті матеріали із негативним, нейтральним або дуже низьким вуглецевим слідом.
Це високоякісний матеріал, оскільки він пропускає повітря, що забезпечує чудову тепло- та звукоізоляцію будинку. Крім того, він запобігає появі шкідників, грибків і цвілі, а також є відмінним регулятором вологості.
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Аерогель – це синтетичний матеріал, який можна порівняти із гелем. Основна відмінність його заключається у тому, що тут газ замінює рідину (аерогель на 99,8% складається із повітря), що надає можливості аерогелю залишатися у твердому стані; має низьку щільність.
Такий хімічний склад надає йому високі звуко- і теплоізоляційні властивості. Він стійкий до вологи, а також має вогнезахисні властивості.
Утеплення стін аерогелем дозволяє обмежити втрати простору, оскільки він дуже компактний. Вирізняється доступною ціною!
Тепер, коли у вас є вся інформація, ви повинні вирішити, який утеплювач найкраще підходить для вашого будинку. Встановіть бюджет і, перш за все, подумайте про довгострокову перспективу, а також про економію енергії, яку ви можете досягти, маючи добре ізольований будинок.
Примітка : ціни для найбільш популярних ізоляційних матеріалів можуть коливатися від 3 до 50 євро за квадратний метр.
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