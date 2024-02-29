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Що таке полегшена плита – переваги та недоліки

Elisabete Figueiredo – HOMIFY Elisabete Figueiredo – HOMIFY
Lages Aligeiradas, Sobral & Carreira Sobral & Carreira Тераса
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Коли ми плануємо будівництво будинку та складаємо кошторис, кожна деталь має значення. ВСЕ! І цих деталей так багато…

Вибір, варіанти, функції, ціни, характеристики, діаметри, довжини, опори. Фундаменти, конструкція, дах, ізоляція, сантехніка в цілому, системи кондиціонування повітря, оздоблення – одне за одним. Техніки та інші техніки, матеріали, які, здається, ніколи не закінчаться. Будівництво – це не світ, це всесвіт!

Будь-хто, хто потрапляє у цей всесвіт вперше, здається, потрапляє у паралельну реальність, і ми в homify знаємо, як легко відчувати себе приголомшеним кількістю інформації або її відсутністю. Іноді, навіть, інструкції, які дають архітектори та інженери, здаються нам вимовленими у незрозумілому для нас коді.

Очевидно, що найкращим рішенням завжди буде прислухатися до професіонала, відповідального за проєкт, оскільки немає правильних виборів, а є правильні варіанти для кожної ситуації та для певних розрахунків, але все одно важливо знати, про що вони говорять!

Ось чому ми намагаємося розглянути деякі із цих аспектів більш детально, із простотою людини, яка шукає інформацію з точки зору повного невігластва.


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У цьому контексті сьогодні ми говоримо про полегшені плити, варіант, про який багато хто не знає, але який може представляти економію бюджету конструкції будинку. Ми не маємо наміру писати технічну, професійну та вичерпну статтю, і це також не входить до сфери наших дій. Нам просто хочеться трохи прояснити вам ще одну складну тему будівництва, і для цього ми використали кілька зображень (чисто ілюстративних) від наших професіоналів. Слідуйте за нами!

Що таке плити?

Construção de Raíz é a Nova Bola da Vez!, Congrau Engenharia Congrau Engenharia Вілли
Congrau Engenharia
Congrau Engenharia Відвідати профіль

Ми починаємо із основ, тому що не всі ми вивчали цивільну інженерію, але всі ми повинні чітко знати основні поняття.

Побудована горизонтальна плоска конструкція, яка розділяє поверхи будівлі, називається плитою. Це споруда, яку ми бачимо на зображенні вище, від CONGRAU ENGENHARIA .

Construção de Raíz é a Nova Bola da Vez!, Congrau Engenharia Congrau Engenharia Підлоги
Congrau Engenharia
Congrau Engenharia Відвідати профіль

Це елемент конструкції, який відповідає за передачу дії ваги та тиску на балки, а звідти на колони. Плита може бути зроблена із каменю, залізобетону або виготовлена із попередньо сформованих бетонних або керамічних модулів, спираючись на балки (невеликі дерев’яні, бетонні або попередньо напружені балки).

Види плит у будівництві

Renovação | Construção Quinta , Poliune Poliune Заміський будинок
Poliune
Poliune Відвідати профіль

Як уже було сказано, ми не будемо вдаватися у технічні подробиці, але необхідно коротко пояснити види плит, які найчастіше використовуються у цивільному будівництві.

Загалом, ми можемо розділити плити на три види: суцільні плити (як на зображенні вище), полегшені плити та змішані плити.

Empreendimento Skycity, TB Construções TB Construções Терасовий будинок
TB Construções
TB Construções Відвідати профіль

Що стосується суцільних плит: вони відносяться до залізобетонних плит, у яких усі конструкції формуються на місці із бетону та заліза; плоскі плити, які спираються безпосередньо на стовпи і не мають балок.

сучасний by CSR Construção e Reabilitação Lda, Сучасний
CSR Construção e Reabilitação Lda
CSR Construção e Reabilitação Lda Відвідати профіль

Що стосується полегшених плит: їх існує кілька типів, включаючи попередньо сформовані плити, полегшені грибоподібні плити із характеристиками, згаданими вище, але де також використовуються збірні модулі, і ребристі плити із ребрами, де вони зосереджують рами та де можна вставляти інертні наповнювальні матеріали, спрощуючи форму та залишаючи нижню поверхню гладкою, готовою до нанесення фінішного покриття.

Що таке полегшена плита

Lages Aligeiradas, Sobral & Carreira Sobral & Carreira Тераса
Sobral &amp; Carreira
Sobral & Carreira Відвідати профіль

Якщо після всіх попередніх пояснень ви ще більше збентежені, найкраще зосередитися на полегшених плитах, оскільки вони є методом будівництва, який широко використовується у Португалії.

Отже, що таке полегшена плита?

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Lages Aligeiradas, Sobral & Carreira Sobral & Carreira Тераса
Sobral &amp; Carreira
Sobral & Carreira Відвідати профіль

Полегшені плити – це плити, повністю складені зі збірних елементів. Вони складаються із попередньо напружених бетонних балок і опалубних блоків, які можуть бути виготовлені з бетону (як показано на зображенні вище) або кераміки. Коротше кажучи, вони являють собою збірну конструкцію, виготовлену із балок і склепінь, з тонким шаром бетону зверху для забезпечення опору та утримання цілого разом.

Lages Aligeiradas, Sobral & Carreira Sobral & Carreira Тераса
Sobral &amp; Carreira
Sobral & Carreira Відвідати профіль

У цьому питанні також важливо пояснити, що таке попередньо напружені залізобетонні балки, оскільки вони найчастіше використовуються при будівництві полегшених плит, і цю плиту часто навіть називають «полегшеною плитою з попередньо напруженими балками».

Ці балки є збірними бетонними матеріалами, які пройшли попереднє напруження за допомогою приклеєних сталевих дротів, які є їхньою арматурою.

Lages Aligeiradas, Sobral & Carreira Sobral & Carreira Тераса
Sobral &amp; Carreira
Sobral & Carreira Відвідати профіль

Оскільки ця плита також відома як «полегшена склепінчаста плита», ми хочемо пояснити, що таке склепіння.

Абобадилья — інша назва опалубних блоків, про яку ми згадували у поясненні про полегшену плиту. Ці блоки отримали таку назву, тому що мають форми, які нагадують маленькі куполи. Вони можуть бути виготовлені із цементу, кераміки або EPS (пінополістиролу), і кожен із матеріалів має свої переваги та недоліки, які повинні бути з’ясовані відповідальними за проєкт, якщо виникне запитання. На зображеннях SOBRAL & CARREIRA , включених у цю статтю, можна побачити бетонні склепіння.

Переваги полегшеної плити

Lages Aligeiradas, Sobral & Carreira Sobral & Carreira Тераса
Sobral &amp; Carreira
Sobral & Carreira Відвідати профіль

Полегшена плита має переваги, особливо у порівнянні із суцільною плитою, але вона також має і свої недоліки.

Поговоримо про переваги:

  • Забезпечує ефективну теплоізоляцію, дозволяючи використовувати горище.
  • Пропонує значне зниження витрат на будівництво.
  • Вимагає менше часу на виконання.

Lages Aligeiradas, Sobral & Carreira Sobral & Carreira Тераса
Sobral &amp; Carreira
Sobral & Carreira Відвідати профіль
  • Зменшує відходи бетону і деревини та інших матеріалів.
  • Дозволяє вбудовувати теплоізоляцію за один монтаж.
  • Зменшує вагу будівельної конструкції.
  • Завдяки простоті монтажу не вимагає високої кваліфікації робочої сили.
  • Забезпечує однакову якість завдяки попередньому виготовленню.

Недоліки полегшеної плити

Estruturas Finalizadas, Sobral & Carreira Sobral & Carreira
Sobral &amp; Carreira
Sobral & Carreira Відвідати профіль

Ці переваги та недоліки є загальними і не включають конкретних рішень.

Недоліки:

  • Ця плита була розроблена для використання у якості плити для підлоги або стелі і тому не готова витримувати перевантаження, не передбачені у розрахунках проєкту, а це означає, що вона не дає великої архітектурної свободи. Перевантаження можуть спричинити тріщини та інші пошкодження конструкції.
  • Вона може бути менш стійкою до землетрусів порівняно із іншими рішеннями.
  • Оскільки вона має меншу масу, то може демонструвати гірші характеристики з точки зору акустичної ізоляції.

Construção de Moradia, Atelier 72 - Arquitetura, Lda Atelier 72 - Arquitetura, Lda Окремий будинок
Atelier 72 – Arquitetura, Lda
Atelier 72 - Arquitetura, Lda Відвідати профіль

Недоліки полегшеної плити можна подолати за допомогою інших додаткових рішень, таких як додавання спеціальної ізоляції, або змішаних плит, які включають два методи будівництва.

Ціни

Construção de Moradia, Atelier 72 - Arquitetura, Lda Atelier 72 - Arquitetura, Lda Окремий будинок
Atelier 72 – Arquitetura, Lda
Atelier 72 - Arquitetura, Lda Відвідати профіль

Ціна за м2 полегшеної плити багато у чому залежить від використовуваних матеріалів і обраних марок. Плита завжди буде частиною конструкції зі значною бюджетною вагою, тому не соромтеся обговорювати представлені та вибрані рішення із вашим архітектором чи інженером-будівельником.


А якщо вам потрібна порада нашого архітектора, перейдіть

за цим посиланням


Ми шукали ціни для порівняння і дійшли висновку, що система «CERÁMICA PASTRANA» із попередньо напруженою керамічною плитою висотою 17 см на неглибоких балках коштує приблизно 60,50 євро. Полегшена плита із бетонними склепіннями розміром 40x16x20 см і попередньо напруженими балками коштує приблизно 41,17 євро.

Construção de Moradia, Atelier 72 - Arquitetura, Lda Atelier 72 - Arquitetura, Lda Окремий будинок
Atelier 72 – Arquitetura, Lda
Atelier 72 - Arquitetura, Lda Відвідати профіль

Коли ми порівнюємо це з 76,70 євро, які коштує суцільна горизонтальна залізобетонна плита, ми розуміємо, що різниця є досить суттєвою та може сильно вплинути на ваш бюджет.

Знову ж таки, важливо прислухатися до свого професіонала, оскільки всі розрахунки робить він, і лише він найкраще знатиме, яке рішення є правильним у межах вашого бюджету. Тут ми наводимо лише середні та порівняльні ціни, які можуть не відповідати дійсності вашого випадку.

Тепер, коли ви трохи краще знаєте це будівельне рішення, продовжуйте робити підрахунки, також прочитавши статтю


Модульні бетонні будинки: краса та якість за невелику вартість, перейшовши

за цим посиланням

100 м² всього за 50 000 євро
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