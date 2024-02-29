Що таке полегшена плита – переваги та недоліки

Коли ми плануємо будівництво будинку та складаємо кошторис, кожна деталь має значення. ВСЕ! І цих деталей так багато…
Вибір, варіанти, функції, ціни, характеристики, діаметри, довжини, опори. Фундаменти, конструкція, дах, ізоляція, сантехніка в цілому, системи кондиціонування повітря, оздоблення – одне за одним. Техніки та інші техніки, матеріали, які, здається, ніколи не закінчаться. Будівництво – це не світ, це всесвіт!
Будь-хто, хто потрапляє у цей всесвіт вперше, здається, потрапляє у паралельну реальність, і ми в homify знаємо, як легко відчувати себе приголомшеним кількістю інформації або її відсутністю. Іноді, навіть, інструкції, які дають архітектори та інженери, здаються нам вимовленими у незрозумілому для нас коді.
Очевидно, що найкращим рішенням завжди буде прислухатися до професіонала, відповідального за проєкт, оскільки немає правильних виборів, а є правильні варіанти для кожної ситуації та для певних розрахунків, але все одно важливо знати, про що вони говорять!
Ось чому ми намагаємося розглянути деякі із цих аспектів більш детально, із простотою людини, яка шукає інформацію з точки зору повного невігластва.
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У цьому контексті сьогодні ми говоримо про полегшені плити, варіант, про який багато хто не знає, але який може представляти економію бюджету конструкції будинку. Ми не маємо наміру писати технічну, професійну та вичерпну статтю, і це також не входить до сфери наших дій. Нам просто хочеться трохи прояснити вам ще одну складну тему будівництва, і для цього ми використали кілька зображень (чисто ілюстративних) від наших професіоналів. Слідуйте за нами!
Ми починаємо із основ, тому що не всі ми вивчали цивільну інженерію, але всі ми повинні чітко знати основні поняття.
Побудована горизонтальна плоска конструкція, яка розділяє поверхи будівлі, називається плитою. Це споруда, яку ми бачимо на зображенні вище, від CONGRAU ENGENHARIA .
Це елемент конструкції, який відповідає за передачу дії ваги та тиску на балки, а звідти на колони. Плита може бути зроблена із каменю, залізобетону або виготовлена із попередньо сформованих бетонних або керамічних модулів, спираючись на балки (невеликі дерев’яні, бетонні або попередньо напружені балки).
Як уже було сказано, ми не будемо вдаватися у технічні подробиці, але необхідно коротко пояснити види плит, які найчастіше використовуються у цивільному будівництві.
Загалом, ми можемо розділити плити на три види: суцільні плити (як на зображенні вище), полегшені плити та змішані плити.
Що стосується суцільних плит: вони відносяться до залізобетонних плит, у яких усі конструкції формуються на місці із бетону та заліза; плоскі плити, які спираються безпосередньо на стовпи і не мають балок.
Що стосується полегшених плит: їх існує кілька типів, включаючи попередньо сформовані плити, полегшені грибоподібні плити із характеристиками, згаданими вище, але де також використовуються збірні модулі, і ребристі плити із ребрами, де вони зосереджують рами та де можна вставляти інертні наповнювальні матеріали, спрощуючи форму та залишаючи нижню поверхню гладкою, готовою до нанесення фінішного покриття.
Якщо після всіх попередніх пояснень ви ще більше збентежені, найкраще зосередитися на полегшених плитах, оскільки вони є методом будівництва, який широко використовується у Португалії.
Отже, що таке полегшена плита?
Полегшені плити – це плити, повністю складені зі збірних елементів. Вони складаються із попередньо напружених бетонних балок і опалубних блоків, які можуть бути виготовлені з бетону (як показано на зображенні вище) або кераміки. Коротше кажучи, вони являють собою збірну конструкцію, виготовлену із балок і склепінь, з тонким шаром бетону зверху для забезпечення опору та утримання цілого разом.
У цьому питанні також важливо пояснити, що таке попередньо напружені залізобетонні балки, оскільки вони найчастіше використовуються при будівництві полегшених плит, і цю плиту часто навіть називають «полегшеною плитою з попередньо напруженими балками».
Ці балки є збірними бетонними матеріалами, які пройшли попереднє напруження за допомогою приклеєних сталевих дротів, які є їхньою арматурою.
Оскільки ця плита також відома як «полегшена склепінчаста плита», ми хочемо пояснити, що таке склепіння.
Абобадилья — інша назва опалубних блоків, про яку ми згадували у поясненні про полегшену плиту. Ці блоки отримали таку назву, тому що мають форми, які нагадують маленькі куполи. Вони можуть бути виготовлені із цементу, кераміки або EPS (пінополістиролу), і кожен із матеріалів має свої переваги та недоліки, які повинні бути з’ясовані відповідальними за проєкт, якщо виникне запитання. На зображеннях SOBRAL & CARREIRA , включених у цю статтю, можна побачити бетонні склепіння.
Полегшена плита має переваги, особливо у порівнянні із суцільною плитою, але вона також має і свої недоліки.
Поговоримо про переваги:
Ці переваги та недоліки є загальними і не включають конкретних рішень.
Недоліки:
Недоліки полегшеної плити можна подолати за допомогою інших додаткових рішень, таких як додавання спеціальної ізоляції, або змішаних плит, які включають два методи будівництва.
Ціна за м2 полегшеної плити багато у чому залежить від використовуваних матеріалів і обраних марок. Плита завжди буде частиною конструкції зі значною бюджетною вагою, тому не соромтеся обговорювати представлені та вибрані рішення із вашим архітектором чи інженером-будівельником.
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Ми шукали ціни для порівняння і дійшли висновку, що система «CERÁMICA PASTRANA» із попередньо напруженою керамічною плитою висотою 17 см на неглибоких балках коштує приблизно 60,50 євро. Полегшена плита із бетонними склепіннями розміром 40x16x20 см і попередньо напруженими балками коштує приблизно 41,17 євро.
Коли ми порівнюємо це з 76,70 євро, які коштує суцільна горизонтальна залізобетонна плита, ми розуміємо, що різниця є досить суттєвою та може сильно вплинути на ваш бюджет.
Знову ж таки, важливо прислухатися до свого професіонала, оскільки всі розрахунки робить він, і лише він найкраще знатиме, яке рішення є правильним у межах вашого бюджету. Тут ми наводимо лише середні та порівняльні ціни, які можуть не відповідати дійсності вашого випадку.
Тепер, коли ви трохи краще знаєте це будівельне рішення, продовжуйте робити підрахунки, також прочитавши статтю
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