10 речей, які потрібно мати вдома, які приваблюють удачу та хорошу енергію

Ми знаємо, що наше життя не завжди складається так, як хотілося б, і завжди бувають періоди, гірші за інші. Бувають випадки, коли здається, що все йде проти нас, і це призводить до того, що ми впадаємо у розчарування та маємо мало позитивної енергії. Це може здатися кліше, але правда така: «позитив притягує позитив». Тому надзвичайно важливо, щоб ми змінили, перш за все, свій спосіб мислення і спробували мати більш позитивне ставлення до життя: посміхатися, намагатися виходити на вулицю, спілкуватися із людьми, слухати веселішу музику, перестати бачити погане у всьому. Тоді майте у своєму житті елементи, які можуть допомогти залучити хороші речі. Навколо нас є речі, які роблять нас безпечнішими, щасливішими і, перш за все, позитивнішими.
Щоб допомогти вам змінити своє життя, ми зібрали у цій статті 10 факторів, які дозволять вам залучити позитивну енергію або нейтралізувати негативну.
Ми завжди можемо змінитися, при цьому не втрачаючи нічого, варто лише спробувати. Давайте зробимо це!
Тварини – це завжди чудова компанія, вони приносять нам користь і, перш за все, дарують нам багато любові та ласки. До прикладу, коти, крім того, що вони дуже солодкі, мають здатність поглинати погану енергію та перетворювати її на позитивну. З іншого боку, погладжування кота знижує рівень стресу.
Дайте своєму коту багато ласощів!
Алое віра відоме своїми цілющими властивостями.
Це рослина, яка використовується у різних лікувальних цілях протягом багатьох років. Крім того, його ідеально мати вдома не тільки тому, що він декоративний, але й тому, що він поглинає усю негативну енергію та очищає повітря.
А якщо говорити про рослини, то треба говорити про бамбук! Це фантастичний засіб для залучення успіху та процвітання, особливо тому, що він широко використовується у філософії фен-шуй . Вважається, що він має дуже сприятливу енергетику, оскільки символізує процвітаючий союз двох стихій: води та дерева.
Якщо вам потрібно вибрати колір свічки, щоб мати вдома, вибирайте білі свічки, оскільки вони притягують хорошу енергію. Крім того, запалювання свічок удома створює дуже приємну та розслаблюючу атмосферу.
Сіль, яку ми зазвичай використовуємо на кухні, є дуже важливим елементом для захисту від поганої енергії. Покладіть сіль навколо будинку, щоб уникнути заздрості, лихого ока та будь-яких інших поганих почуттів.
Крім того, якщо ви переїжджаєте, щоб жити у новому приміщенні (в якому уже жили), нанесіть кілька щіпок солі на кожен кут кімнати. Це поглине погану енергетику колишніх мешканців. Через 48 годин вам залишиться лише пропилососити та викинути цей пакет.
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Чистий дім – це дім із хорошою енергетикою. Не майте зламаних меблів або пошкоджених предметів. Тримайте свій простір якомога охайнішим і чистішим, щоб відновити баланс і отримати хорошу енергію.
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Тримайте вдома кілька кристалів, таких як селеніт, прозорий кварц, чорний турмалін або онікс, оскільки вони допоможуть відвернути невдачу, тим самим привернувши удачу.
Спробувати не завадить!
Щодня варто відкрити вікна свого дому, хоча б на п’ять хвилин, і впускати сонячне світло, адже воно є головним джерелом життя.
У просторах із темними ділянками енергія стає щільною і важкою. Напевно, ви десь це відчували…
У кількох релігіях і філософіях вода асоціюється із емоціями. У цьому сенсі фонтан у саду або, навіть, на балконі дозволить вам контролювати свої емоції.
Майте вдома квіти або природні рослини, вони чудово очищають довкілля та піднімають настрій!
Існує багато ідей, як залучити позитивну енергію.
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