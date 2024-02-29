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10 речей, які потрібно мати вдома, які приваблюють удачу та хорошу енергію

I. Gaspar – homify I. Gaspar – homify
homify Кухня
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Ми знаємо, що наше життя не завжди складається так, як хотілося б, і завжди бувають періоди, гірші за інші. Бувають випадки, коли здається, що все йде проти нас, і це призводить до того, що ми впадаємо у розчарування та маємо мало позитивної енергії. Це може здатися кліше, але правда така: «позитив притягує позитив». Тому надзвичайно важливо, щоб ми змінили, перш за все, свій спосіб мислення і спробували мати більш позитивне ставлення до життя: посміхатися, намагатися виходити на вулицю, спілкуватися із людьми, слухати веселішу музику, перестати бачити погане у всьому. Тоді майте у своєму житті елементи, які можуть допомогти залучити хороші речі. Навколо нас є речі, які роблять нас безпечнішими, щасливішими і, перш за все, позитивнішими.

Щоб допомогти вам змінити своє життя, ми зібрали у цій статті 10 факторів, які дозволять вам залучити позитивну енергію або нейтралізувати негативну.

Ми завжди можемо змінитися, при цьому не втрачаючи нічого, варто лише спробувати. Давайте зробимо це!

1. Коти перетворюють негативну енергію на позитивну

Open Plan Space Lauren Gilberthorpe Interiors Вітальня log side table,cat
Lauren Gilberthorpe Interiors
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Тварини – це завжди чудова компанія, вони приносять нам користь і, перш за все, дарують нам багато любові та ласки. До прикладу, коти, крім того, що вони дуже солодкі, мають здатність поглинати погану енергію та перетворювати її на позитивну. З іншого боку, погладжування кота знижує рівень стресу.

Дайте своєму коту багато ласощів!

2. Алое віра не тільки для лікування!

Suculentas en maceta de cerámica, Kentia Decosustentable Kentia Decosustentable Будинки Кераміка Домашні вироби
Kentia Decosustentable
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Алое віра відоме своїми цілющими властивостями.

Це рослина, яка використовується у різних лікувальних цілях протягом багатьох років. Крім того, його ідеально мати вдома не тільки тому, що він декоративний, але й тому, що він поглинає усю негативну енергію та очищає повітря.

3. Бамбук для процвітання

Lucky Bamboo - Feng Shui for the home! Perfect Plants Ltd Внутрішній сад Внутрішнє озеленення
Perfect Plants Ltd
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А якщо говорити про рослини, то треба говорити про бамбук! Це фантастичний засіб для залучення успіху та процвітання, особливо тому, що він широко використовується у філософії фен-шуй . Вважається, що він має дуже сприятливу енергетику, оскільки символізує процвітаючий союз двох стихій: води та дерева.

4. Білі свічки для гарного настрою

Amarelo na Decoração, Cena De.Coração Cena De.Coração Сад Скло Аксесуари та прикраси
Cena De.Coração
Cena De.Coração Відвідати профіль

Якщо вам потрібно вибрати колір свічки, щоб мати вдома, вибирайте білі свічки, оскільки вони притягують хорошу енергію. Крім того, запалювання свічок удома створює дуже приємну та розслаблюючу атмосферу.

5. Сіль для захисту

класичний by BOOK A TIGER, Класичний
BOOK A TIGER
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Сіль, яку ми зазвичай використовуємо на кухні, є дуже важливим елементом для захисту від поганої енергії. Покладіть сіль навколо будинку, щоб уникнути заздрості, лихого ока та будь-яких інших поганих почуттів.

Крім того, якщо ви переїжджаєте, щоб жити у новому приміщенні (в якому уже жили), нанесіть кілька щіпок солі на кожен кут кімнати. Це поглине погану енергетику колишніх мешканців. Через 48 годин вам залишиться лише пропилососити та викинути цей пакет.


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6. Очищення, щоб створити благополуччя

сучасний by BOOK A TIGER, Сучасний
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Чистий дім – це дім із хорошою енергетикою. Не майте зламаних меблів або пошкоджених предметів. Тримайте свій простір якомога охайнішим і чистішим, щоб відновити баланс і отримати хорошу енергію.


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7. Кристали для гарного настрою

Vela de Cera de Soja. Iluminá tu lugar sin contaminar., Pragga Pragga Вітальня Аксесуари та прикраси
Pragga
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Тримайте вдома кілька кристалів, таких як селеніт, прозорий кварц, чорний турмалін або онікс, оскільки вони допоможуть відвернути невдачу, тим самим привернувши удачу.

Спробувати не завадить!

8. Відкрийте вікна і впустіть природне світло

homify Кухня
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Щодня варто відкрити вікна свого дому, хоча б на п’ять хвилин, і впускати сонячне світло, адже воно є головним джерелом життя.

У просторах із темними ділянками енергія стає щільною і важкою. Напевно, ви десь це відчували…

9. Фонтан для емоцій

homify Сад Плавати купання & ставки
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У кількох релігіях і філософіях вода асоціюється із емоціями. У цьому сенсі фонтан у саду або, навіть, на балконі дозволить вам контролювати свої емоції.

10. Квіти для підняття настрою

Zimmerpflanzen, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Внутрішній сад Внутрішнє озеленення
Pflanzenfreude.de
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Майте вдома квіти або природні рослини, вони чудово очищають довкілля та піднімають настрій!


Більше ідей: Як залучити хорошу енергію

Villa in Quinta da Marinha, Cascais, shfa shfa Оранжерея
shfa
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Існує багато ідей, як залучити позитивну енергію.

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