Меч Святого Георгія – 6 речей, які вам потрібно знати, щоб максимально використати цю рослину

Тут, у homify, ми не віримо, що існують справжні вбивці рослин, але якщо ви відволікаєтеся, у вас мало часу або натхнення для аматорського садівництва, і вам потрібна рослина, яка може витримати невелику недбалість, не шукайте далі. Сансевієрія або
Георгіївський меч – саме те, рослина для вас!
Сукуленти, як правило, невисокі і навіть кремезні (хоча вони мають власну витонченість, яка робить їх неперевершеними), тому що вони пристосувалися до життя у посушливому кліматі. Але не рослина
Меч Святого Георгія! Ця тропічна рослина добре відома своїми красивими високими, тонкими листками та варіаціями кольорів, які роблять її ще цікавішою. Деякі різновиди мають листя із товстими жовтуватими краями, а інші мають яскраві темно-зелені смуги.
Дизайнери інтер’єрів люблять цю рослину, як і ми, адже вона доповнює, практично, будь-який стиль декору, чудово виглядає у квіткових композиціях і, навіть, захищає дім від поганої енергії! Але сансевієрія має не тільки переваги… Про цю рослину можна багато говорити, тому сьогодні ми докладно розглянемо все, що вам потрібно знати, аби прийняти її у свій дім!
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Меча Святого Георгія
Квітка
Георгіївський меч походить із тропічної Західної Африки і є важливою частиною культури цього континенту.
Назва роду Sansevieria вшановує італійського вченого та винахідника Раймондо ді Сангро, принца Сан-Северо. Спочатку ця рослина вважалася частиною сімейства Агавових, але тепер вона є частиною сімейства Спаржевих, як і Агави, які також були включені до цієї категорії.
Нігерійці вірять, що ця рослина забезпечує духовний захист, і використовують її як захист від пристріту. Вони також асоціюють її із кількома африканськими богами, включаючи бога війни.
У Китаї вважається, що ця рослина приносить удачу, як і нефрит. Кажуть, що ці люди вірять, що боги дарують вісім чеснот, включаючи довге життя та процвітання доглядачам сансевієрії.
У Бразилії сансевієрія асоціюється із мечем Огуна (Святого Георгія – у католиків), який ніби-то символізує захист: ніхто не знає достеменно.
Але правда полягає у тому, що ця рослина має сильний вплив на очищення повітря у приміщенні, видаляючи токсичні компоненти, такі як бензол, ксилол або формальдегід.
І, навіть, якщо сансевієрія (або ж
Меч Святого Георгія) не має жодної із цих
сил, ми все одно хочемо мати її у своєму домі, тому що вона така гарна!
Георгіївського меча
Найвідомішим сортом є
Sansevieria Trifasciata (trifasciata = три смуги) – рослина, яку ви бачите на зображенні вище. Дане фото люб’язно надане URBAN JUNGLE – PLANTS AND PROJECTS. Це рослина із інтенсивно-зеленим центром і жовтуватими кінцями.
Існує багато інших різновидів цієї захоплюючої рослини, деякі з яких ще мало досліджені.
Деякі різновиди
Меча Святого Георгія мають довге плоске зелене листя у формі меча, інші, такі як
Сансевієрія циліндрична (африканська рослина-спис, як видно на зображенні вище) і сансевієрія
Морська зірка, мають округле циліндричне листя із загостреними кінцями. Окрім того, є сорти, які відрізняються уже відомими характеристиками, як-от ’Sansevieria Trifasciata «Black Gold» із більш інтенсивними відтінками: зеленим і золотисто-жовтим.
Trifasciata Futura Robusta добре відома своїми горизонтальними сіруватими смугами на листках, які не досягають такої висоти, як попередні.
«Скручена сестра» отримала свою назву через те, що її зелено-жовте листя скручується у спотворену форму. Приголомшливий зовнішній вигляд цієї рослини
Меча Святого Георгія також пояснюється його яскраво-золотисто-жовтим і лаймово-зеленим строкатим листям та сріблясто-зеленими плямами у центрі листка.
У сімействі
Меча Святого Георгія є ще більш екзотичні типи та різновиди, такі як
Ehrenbergii «Банан», Сансев'єрія-зірка
, Сансев'єрія Клеопатри
або Сансев'єрія Баллі
, який є міні-варіантом Меча Святого Георгія’.
Вони зустрічаються рідше, хоча зараз їх досить легко знайти у рослинних магазинах.
Георгіївський меч
Ці рослини дуже легко висаджувати та розмножувати через їх стійкість до нестачі води та бідного ґрунту, але не обманюйте себе: у них є ахіллесова п’ята – надлишок вологи, який викликає гниття коренів! Тому посадковий ґрунт має вирішальне значення для посадки Espada de São Jorge, і, перш за все, він повинен мати чудовий дренаж, який дозволить виводити зайву воду.
Комерційні субстрати для посадки сукулентів або кактусів найкраще підходять для посадки
Меча Святого Георгія, оскільки вони містять пісок, який сприяє дренажу.
Ви також можете зробити свій власний ґрунт для сукулентів, просто дотримуйтеся будь-якого онлайн-посібника, включно із нашим homify DIY. Ви заощадите трохи грошей і зможете точно контролювати умови, які забезпечите для вашої сансевієрії. Найпоширеніша суміш складається із трьох частин ґрунту для горщиків: двох частин грубого піску, до прикладу, будівельного, та однієї частини пемзи.
Посадка сама по собі дуже проста: просто видаліть частину рослини, яка вже добре вкоренилась і виросла у горщику, і перемістіть її в горщик, приготовлений із сумішшю субстрату, згаданою вище. Після посадки грунт потрібно лише добре полити, і рослина швидко приживеться без проблем.
Пересаджувати сансевієрію потрібно тільки тоді, коли корінню уже тісно у горщику, або воно з’являється на поверхні, чи виходить через дренажний отвір і, навіть, може деформувати сам горщик. Це відбувається приблизно кожні 3-4 роки.
Для пересадки слід вибрати горщик трохи більший за попередній, тому що ця рослина любить тісноту.
Покладіть у горщик відповідний субстрат, переверніть початковий горщик догори дном, вийміть рослину та перенесіть її у нову ємність. Потім заповніть порожні місця відповідним субстратом, полийте – і все, ваш
Меч Святого Георгія повинен бути в порядку.
Меч Святого Георгія. Догляд за рослиною
Меч Святого Георгія можна розмістити, де завгодно, як ми побачимо нижче, але золоте правило для його догляду – мало поливати!
У своєму рідному середовищі існування він росте на кам'янистих ґрунтах, залишаючись без води протягом тривалого часу. Його корневище і товсте
шкірясте листя забезпечує рослину водою на посушливі періоди. Це робить сансевієрію досить чутливою до надлишку вологи. Отже, все дуже просто: поливати рослину потрібно тільки тоді, коли грунт повністю просохне у глибині горщика. Однак, ви не можете залишати
Георгіївський меч у сухому стані надовго, оскільки деякі корені можуть зневоднитися і повністю зав'янути, через що їм буде важко добре вбирати воду. Також потрібно стежити за поливом: поливати не центр розетки, а тільки поверхню грунту, щоб уникнути загнивання листя.
Меч Святого Георгія любить середовища із низькою вологістю повітря,
насолоджується температурою близько 20 ºC у наших домівках і може витримувати вищі температури, до 30 ºC. Але будьте обережні із холодом, оскільки ця рослина не любить середовища із температурою нижчою за 12 ºC.
Меч Святого Георгія. Виясніть, де розмістити
Сансевієрія може виживати в умовах слабкого освітлення без будь-яких проблем. Тому, якщо ви шукаєте природні рослини, які можна додати до робочих приміщень або середовищ із невеликим освітленням, сансевієрія – саме та рослина, на яку варто звернути увагу.
Вхідні вестибюлі, внутрішні сади, мало освітлені місця і, навіть, ванні кімнати… Ви можете розраховувати на
Меч Святого Георгія, аби наблизитись до природи у ваших внутрішніх приміщеннях.
У садах ця рослина чудово підходить для створення зелених насаджень у тінистих місцях: палісадниках, на терасах і перголах. Для гармонійного і збалансованого варіанту варто звернутися за допомогою до садівника або ландшафтного архітектора.
Якщо вам потрібна порада нашого архітектора, ви завжди можете звернутися до нашого спеціаліста за посиланням
Однак, хоча рослини добре ростуть в умовах слабкого освітлення, вони віддають перевагу світлу! Якщо у вас є можливість помістити свій
Меч Святого Георгія в освітлене середовище, він матиме набагато швидший темп зростання. Рослина буде красиво виглядати біля вікна у вітальні або спальні (допоможе в очищенні повітря для вашого сну), але будьте обережні із занадто сильним сонцем, яке може спалити листя, особливо в розпал літа.
Місцезнаходження цієї рослини тісно пов’язане із запитанням «Для чого потрібен ’Георгіївський меч?». Як ми вже згадували, ця рослина цінується багатьма завдяки її здібностям захисту, очищення та процвітання, а місце, де ви її розміщуєте, сильно впливає на користь, яку ви можете отримати від неї.
Щоб отримати вигоду від розхвалюваної сили духовного захисту рослиною, прийнято розміщувати її біля входу у будинок, ззовні або всередині, тоді вона буде служити «бар’єром» для запобігання «входу лихого ока». Її також можна розмістити поруч із найбільш вразливими місцями, які ви хочете захистити, до прикладу, робочу зону. Однак, ви повинні переконатися, що не розміщуєте
Меч Святого Георгія поблизу гострих предметів або предметів із гострими кутами, оскільки це посилить його войовничу енергію і зробить джерелом тяжіння для конфліктів удома.
Щоб отримати вигоду від його очищувальної здатності, підійде будь-яке місце, але спальня, врешті-решт, буде найбільш корисним розташуванням, оскільки присутність рослини покращить якість повітря під час сну.
Щоб досягти передбачуваної здатності приносити процвітання у ваш дім, вам слід вибрати сорт
Trifasciata із жовтими смугами, причому для цієї мети особливо рекомендується сорт «Чорне золото».
Георгіївський меч?
Це, мабуть, найбільший недолік рослини. Так,
Георгіївський меч отруйний для дітей і тварин.
Насправді, він трохи токсичний для всіх і може бути трохи небезпечнішим для людей із алергією. Однак для ваших тварин, особливо для котів, це може бути справді смертельним, якщо тварина з’їсть занадто багато рослини.
Сансевієрія містить слабкі токсини, сапоніни та органічні кислоти.
У людини контакт із соком рослини може викликати легке подразнення шкіри.
Через котячу шерсть малоймовірний контакт шкіри із соком рослини, але ми вже знаємо, що коти дуже цікаві тварини, вони можуть вкусити рослину або, навіть, проковтнути її невеликий шматочок. Симптомами нездужання у цьому випадку будуть інтенсивне слиновиділення, блювота, діарея та депресія, проблеми, які може вилікувати ветеринар, але без лікування це може призвести до летального результату.
Якщо у вас вдома є тварини або маленькі діти, ви можете уникати цієї рослини або помістити її у кімнату, недоступну для них.
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