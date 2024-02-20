Як побудувати будинок у Португалії

Будівництво будинку – це пригода всього життя. І в Португалії це також складна історія, повна бюрократії та обмежень.
Від купівлі землі до отримання ключа часто проходять роки, і це розчаровує тих, хто потребує житла в короткостроковій перспективі. Складність процедур, які вимагаються не лише від професіоналів, відповідальних за проєктування будинку, але й від різноманітних перевірок та документації, що залежить від місцевих рад, робить будівництво будинку дуже повільним процесом.
Але поки не падайте духом! Є рішення, і ми готові вам допомогти. Існує багато інформації, яку вам потрібно отримати, і десятки питань, які, ймовірно, вже виникали, тому у цій статті ми зібрали відповіді на більшість ваших запитань. Якщо ви твердо вирішили планувати свій будинок
з нуля, обов’язково прочитайте!
Перед самим будівництвом виникає сумнів: краще купити уже готовий будинок чи будувати його
з нуля?
Відповідь на це запитання може дати лише читач, але ми виділили тут деякі переваги та недоліки кожного із варіантів.
Переваги покупки готового будинку:
- Немає жодного планування, вибору чи роботи, і за короткий час ключ уже у ваших руках. Зазвичай трохи більше, ніж через місяць, можна думати про переїзд. Важливо приїхати, побачити, уподобати та купити! Із фінансуванням чи без, купити повністю готовий будинок – це варіант для тих, хто не хоче втрачати час.
- Вартість нерухомості фіксована на момент купівлі, тому фінансових перевитрат немає.
Недоліки покупки готового будинку:
– Вибір обмежений наявним житлом, і ми не можемо вибирати чи робити усе по-своєму. У деяких випадках, якщо ви купуєте будинок на стадії будівництва, ви зможете вибрати деякі предмети або матеріали, або змінити внутрішнє планування, якщо це безпосередньо не заважає зовнішньому проєкту, уже виконаним роботам або будь-якому плануванню самого забудовника, однак це, безсумнівно, збільшить кінцеву ціну будинку та спричинить затримки у роботах.
- Якщо будинок готовий до проживання, неможливо буде точно знати якість виконання будівництва, а потім можуть з'явитися неприємні сюрпризи.
- Залежно від багатьох факторів, таких як використані матеріали, точність будівництва та якість обробки, а також розмір прибутку різних промоутерів проєкту, купівля уже побудованого будинку може бути трохи дорожчою, ніж його собівартість.
Переваги будівництва :
- Будинок виглядатиме саме так, як ви цього хочете, де ви хочете, із зовнішнім виглядом і композицією, які найкраще підходять вам, оскільки вибір завжди буде за вами, якщо у вас є необхідний бюджет.
- Ви можете спробувати заощадити на деяких деталях або вибрати дешевші матеріали у стратегічних місцях і скорегувати свій бюджет. Ви можете визначити пріоритетність матеріалів для кухні та ванної кімнати, до прикладу, відмовившись від дорожчих матеріалів для решти кімнат, або навіть отримати знижки від постачальників.
- Якість роботи та оздоблення, ймовірно, буде кращою, особливо якщо ви вирішите уважно стежити за роботами, хоча, звичайно, ви отримаєте те, що виберете.
- Ви можете побудувати модульний або збірний будинок , що зазвичай дешевше.
– Гордість мати щось справді своє.
Недоліки забудови:
– Це довгий і бюрократичний процес, який може тривати більше двох років.
- Будівництво будинку зазвичай є джерелом великого стресу, навіть, якщо усе буде йти ідеально, що дуже мало ймовірно. Є великий шанс, що щось піде не так або не за планом.
– Це передбачає багато особистої участі, рішень і роботи. Потрібно дуже уважно стежити за усім, добре вивчити ринок, як нерухомості, так і матеріалів та комплектуючих, знайти відповідних фахівців для реалізації проєкту.
Нарешті, пам’ятайте, що вартість, ймовірно, не буде дуже розбіжним фактором, оскільки, навіть, якщо покупка дорожча, під час будівництва завжди існує тенденція мати більше та краще, що, ймовірно, збалансує прибуток будівельника.
Ось тут процес будівництва будинку справді ускладнюється! Але спробуймо бути лаконічними…
1– якщо ви не знаєте, що можна побудувати на своїй землі, або збираєтеся її купити, перш ніж думати про будівництво чи, навіть, продовжити купівлю, ви повинні попередньо повідомити міську раду, де земля знаходиться, пояснюючи, що маєте намір будуватися (згідно зі статтею 14 Декрету-закону № 555/99 від 16/12, із поточними змінами). У відповідь ми отримуємо інформаційний документ, у якому зазначено, чи дозволено будівництво на землі, а також відповідні законодавчі чи нормативні умови, зокрема щодо інфраструктури, адміністративних сервітутів, обмежень на будівництво тощо. У разі необхідності ви також повинні запросити більш детальну інформацію про обмеження, що діють на відповідній землі. Кожна міська рада має власну форму, але відповідь на цей запит надається через 20-30 днів, хоча це може зайняти і трохи більше часу.
2 – якщо ви отримали цю інформацію про доцільність будівництва, це означає, що земля класифікована у муніципальному генеральному плані (PDM) як земля із дозволом на будівництво житлової нерухомості. Але якщо земля є частиною ділянки, то найважливішим є вже не ПДМ, а детальний план, який буде попередньо складений для ділянки, і який знаходиться у дозволі, затвердженому палатою.
Купівля землі у підрозділі (ком'юніті) має певні переваги, оскільки тут, зазвичай, вже є певна базова інфраструктура, така як електрика та каналізація та ін. Це також означає, що, якщо ви обираєте нероздільну земельну ділянку, ці споруди вам доведеться зводити за власні кошти.
3 – наступним кроком є проведення топографічної зйомки та архітектурного проєкту, який потім підлягає затвердженню палатою. На цьому етапі вам доведеться найняти відповідальних спеціалістів. Після затвердження цих документів надаються спеціальні проєкти, зокрема проєкти каналізації, водопостачання, газу, комунікацій, електроенергії, серед іншого, що є властивими типу власності.
4 – саме на цьому етапі Палата оцінює проєкти будівельних робіт і видає ліцензію на будівництво.
5 – нарешті ви можете почати будувати! Але заспокойся. Якщо ви не хочете виконувати будівництво самостійно і виступати в ролі «виконавця», найкраще вибрати генерального підрядника з чинною ліцензією, страхуванням і відповідальним інженером-будівельником, який може бути або не бути координатором з безпеки при роботі (це пункт, який також є обов’язковим). І не забувайте, що людина, яка остаточно відповідатиме за все, що відбувається на проєкті, буде «власником проєкту».
Інженер-будівельник відповідатиме за нагляд і трудову книжку, а також виконуватиме роботу. Робоча книга повинна бути завжди доступною на місці, і в ній повинні бути записані усі відповідні факти, пов’язані із виконанням ліцензованих або авторизованих робіт, з метою надання необхідних інформаційних елементів про розвиток роботи та дають роз’яснюють про усіх залучених осіб у процесі виконання робіт, зокрема муніципальних службовців, відповідальних за нагляд за роботами.
Після завершення роботи, якщо до початкового проєкту не було внесено жодних змін, надсилається повідомлення Раді та надсилається запит на отримання ліцензії на використання. Якщо у початковий проєкт були внесені будь-які зміни, ця зміна повідомляється Палаті, щоб вона могла провести повторну оцінку. Якщо запит на зміну схвалено, запитується ліцензія на використання. Якщо запит відхилено, потрібно вияснити, що необхідно змінити. Коли запитується дозвіл на використання ліцензії, необхідно надати остаточні креслення (фінальні екрани) у цифровому форматі, перевірки та сертифікати водопостачання та каналізації.
Весь цей процес регулюється Декретом-законом 555/99 від 16 грудня, який встановлює правовий режим урбанізації і будівництва та відповідні поточні зміни.
Ми вже переконалися, що будівництво нового будинку вимагає рішучості та сили волі. Але, щоб мати новий будинок, не обов’язково будувати його
з нуля! Ви можете відремонтувати, перебудувати або навіть розширити старий будинок. І якщо ви стежите за нашими статтями, то напевно бачили ефектні проекти « до і після ». Але чи є у нього (ремонту) переваги перед будівництвом?
Недоліки очевидні… Простір для маневру, щоб пристосувати внутрішній простір до ваших потреб, не такий великий, як у новому будівництві, а зовнішній вигляд завжди матиме деякі характеристики старого дизайну. Звичайно, це можна розглядати як перевагу або недолік, тому що, якщо оригінальний будинок вам дійсно підходить, ви не захочете його міняти. Але це може бути навіть неможливим, оскільки є історичні райони міст, де за законом має бути збережений фасад. Є й інші території, а саме сільськогосподарські, де будувати можна лише за умови попередньої забудови, тому реконструкція та перепланування є обов’язковими. Ці ситуації та обмеження будуть включені до Плану попередньої інформації, який ви запитуєте у міської ради. Важливо також відзначити, що розширення має бути дуже добре сплановане компетентним фахівцем, оскільки простір для маневру для змін такого типу часто обмежений або через просторові обмеження, або через юридичні обмеження.
Крім того, про що ми вже говорили, завжди можуть виникнути проблеми і скарги сусідів, особливо коли мова йде про проведення робіт у квартирах.
Але законодавчі вимоги до цього виду робіт менші, оскільки новий правовий режим урбанізації та будівництва надав більше свободи та засобів власникам, які хочуть відремонтувати, перебудувати чи реконструювати будівлю/квартиру. Уряд зосереджується на відновленні міст як сфери економіки із потенціалом для зростання та створення робочих місць, що дозволяє оновлювати міста та модернізувати будівлі, які знаходяться у поганому стані, замість того, щоб сприяти будівництву нових будинків.
Таким чином, процес є досить небюрократичним: він починається із попереднього звернення до міської ради, що перетворюється на процес близько 20 днів, без необхідності отримання ліцензій чи дозволів, і вимагає лише відповідальності за терміни виконання та моніторингу архітектора під час виконання робіт.
Роботи із відновлення, зміни чи консервації у будівлях також можуть бути відмінені, якщо вони не передбачають змін стабільності, висоти, форми чи кольору фасадів або форми дахів і не впливають на власність. Це відноситься і до будівель, розташованих в історичних місцях чи у заповідних територіях. Але не забувайте, що, хоча паперова тяганина для цього типу втручань значно менша, усе також повинно відповідати чинним правовим нормам.
Це може бути варіант, чи не так?
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Встановлення бюджету для будівництва вашого будинку є вирішальним кроком, щоб уникнути фінансових перевитрат при виборі матеріалів, оскільки гроші закінчуються! І треба бути дуже прискіпливим і намагатися передбачити якомога більше сценаріїв. Тож спробуйте дотримуватися наших кроків під час встановлення бюджету на будівництво вашого будинку:
1. Сплануйте свій будинок. – Ми зараз не говоримо про архітектурний проєкт чи бюрократичну плутанину. Ми ще тільки на початку ! Подумайте про все, що ви хочете, щоб ваш будинок мав, і складіть список із кількістю кімнат (спальні, кухня, ванні кімнати, комора, пральня, шафи… ) і зовнішніх елементів (басейн, тераса, веранда, барбекю, гараж… ).
2. Визначення базового бюджету. – Визначте, скільки ви повинні витратити та скільки можете витратити на свій будинок. Перевірте свої потреби у фінансуванні та почніть досліджувати ціни, щоб отримати чіткіше уявлення про витрати, які ви понесете. Пам’ятайте, що загальна вартість вашого будинку буде складатися із сум, інвестованих в архітектурні проєкти, каналізацію, воду, газ, комунікації та електроенергію (зокрема, властиві типу власності), податки, адміністративні витрати, оплата праці, земля і матеріали.
3. Зверніться за допомогою. – Зверніться до архітектурних бюро, пояснивши, що ви хочете і який у вас капітал, щоб скласти план і визначити бюджет, який відповідає вашим фінансовим можливостям.
Відповідь на ці запитання криється саме у вашому базовому бюджеті! Найкраще, що ви можете зробити, – це створити детальний бюджет і якомога точніше його дотримуватися, щоб уникнути небезпечних промахів для ваших фінансів.
При складанні детального бюджету необхідно врахувати низку факторів:
- Вартість навколишньої землі та житла. Цей фактор необхідно враховувати задовго до початку будівництва, на етапі купівлі землі, оскільки ви не захочете відразу інвестувати занадто багато в землю. Знання вартості навколишньої землі та будинків дозволить вам зрозуміти, чи не платите ви занадто багато, і якою буде очікувана вартість будинку після його будівництва.
- Бажана площа, оскільки, як правило, більша площа означає більше витрат.
- Вибір методів будівництва. На даний час існує широкий спектр методів будівництва, кожен із яких має переваги та недоліки, а також різні витрати, які необхідно враховувати.
- Матеріали та оздоблення. Часто значна частина бюджету будівництва витрачається на оздоблення, і це є джерелом більшості перевитрат бюджету. Це особлива підлога, це та мармурова стільниця та дерев’яне покриття, це… Нескінченна кількість речей, через які вартість вашого будинку може зрости у декілька разів. Наша порада полягає у тому, що ви повинні добре дослідити ринок і встановити реалістичні значення, які дозволять вам внести корективи залежно від певних виборів. Але завжди намагайтеся робити це на початку планування бюджету.
Коли ви плануєте фінансування будинку, ви повинні твердо стояти на землі та реально оцінювати ситуацію, оскільки розрахунок щомісячного доходу і витрат повинен бути дуже точним, що є надзвичайно важливим.
Почніть із встановлення раціонального та точного співвідношення між сумою капіталу, який ви позичите, та ресурсами, які ви маєте для сплати боргу протягом позики. Для цього необхідно скласти детальний перелік витрат і доходів за відносно тривалий період часу. Коли ви віднімете свої витрати від вашого доходу, ви отримаєте максимальну місячну суму, яку ви можете покрити за допомогою кредиту. Цей розрахунок слід проводити, навіть, якщо ви не потребуєте фінансування, оскільки він показує, як ви можете заощадити гроші, скоротивши деякі витрати.
Банківські установи, як правило, надають кредити на самостійне будівництво первинного чи вторинного житла на власній земельній ділянці. Це означає, що кредит не покриває купівлю землі.
Позики на будівництво подібні до кредитів на придбання житла, оскільки максимальні ліміти визначаються на основі співвідношення між сумою, що запитується, та оцінкою, у даному випадку землі та проєкту. Зазвичай максимальна сума, що надається, становить від 80 до 100%. Кінцеві терміни також подібні до тих, що встановлені для кредиту на покупку, і змінюються в залежності від різних факторів, таких як вік і банк.
Але, на відміну від кредиту на покупку, у кредиті на будівництво встановлюється кінцевий термін для цього, тобто банк дає термін будівництва будинку. Найчастіше термін будівництва становить 24 місяці, а є банки, які можуть продовжити його до 36 місяців. Цей період входить до загального періоду виплати, і протягом його тривалості ви сплачуєте лише відсотки, тобто лише з цього часу ви сплачуєте відсотки.
Вибір архітектора для розробки проєкту вашого будинку слід сам по собі розглядати як проєкт, оскільки він визначатиме не лише форму та зміст вашого будинку, але й ступінь задоволення, яке ви відчуватимете до, під час і після будівництва проєкту.
Але якщо на цьому етапі ви все ще намагаєтесь зрозуміти, чи потрібен вам архітектор чи інженер-будівельник, ми пояснюємо… Архітектор відповідає за планування будинку, включаючи функціональну складову та використання площі. Він буде відповідати за розробку проєкту всієї архітектурної складової будівництва. Інженер-будівельник відповідатиме за роботу зі структурним компонентом проєкту, а також за різні спеціальності. Іншими словами, два професіонали працюватимуть разом у різних спеціальностях (вода, електрика, газ… ), що робить можливим загальне виконання будівельного проєкту.
Це означає, що вам знадобиться і те, і інше, але зараз, наймаючи архітектурну фірму, ви зазвичай уже наймаєте послуги команди, яка включає архітекторів та інженерів-будівельників, тому це не проблема. Якщо архітектор працює сам, він, зазвичай, також відповідає за надання консультацій у сфері цивільного будівництва.
Архітектор або архітектурна фірма відповідає за створення проєкту, який зазвичай складається із трьох етапів:
- Фаза попереднього дослідження, фаза ліцензування (якщо найнято) та фаза виконання. Це на додаток до компонентів нагородження, закінчення роботи (останні екрани) та технічної допомоги. Але, якщо ви не укладаєте договір із багатопрофільною фірмою, «моніторинг будівництва» не включено. Це пояснюється тим, що «технічна допомога» стосується лише пояснення частин, які складають «Виконавчий проєкт», і роз’яснення сумнівів, тоді як «моніторинг будівництва» передбачає часті поїздки професіонала або призначеної особи для відповідної перевірки: дотримання деталей, використання встановлених матеріалів, їхнє правильне використання та ін.
Отже, як вибрати найкращого архітектора?
- Уточніть план, який ви склали, щоб підготувати бюджет, включаючи детально всі характеристики будинку, який ви хочете, включаючи архітектурний стиль. Чим детальніший ваш опис, тим краща пропозиція архітектора.
- Шукайте професіоналів та офіси, створюючи список контактів архітектурних бюро, які вас цікавлять, беручи до уваги роботи, які вони представляють у своєму портфоліо чи веб-сайті, або які ви вже знаєте особисто та які відповідають стилю, який ви шукаєте. На цьому етапі homify може бути важливим, оскільки ви можете детально познайомитися із великою кількістю професіоналів, їхньою роботою (детально), філософією та контактами.
- Із цього списку виберіть ті, які відповідають вашим потребам, бажанням і стилю, і внесіть пропозицію для підготовки проєкту відповідно до плану, який ви склали. Запит, наявність і отримані ціни допоможуть вам зробити вибір.
Відмовтеся від бюджетів без належної деталізації витрат із самого початку. Нарешті, ми радимо вам уточнити свій остаточний вибір, відвідавши кандидатів індивідуально на будівельному майданчику і попросивши їх надати деякі ідеї та ескізи із попередніх проєктів, які можуть відповідати вашим ідеям.
Нарешті, важливо пам’ятати, що наймання фірми, яка забезпечує інтегроване управління всім проєктом, може позбавити вас від багатьох проблем, відхилень від проєкту та перевитрати бюджету!
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Читач буде «Власником твору» (це юридичний вислів), і тому вибір буде тільки за вами, але відтепер ми попереджаємо вас про величезні труднощі, з якими ви зіткнетеся, якщо вирішите керувати різними спеціальними проєктами та їхніми субпідрядами безпосередньо!
Управління вашою роботою включатиме планування контрактів, обстеження обсягів і типів послуг і прийняття рішень щодо методів укладання контрактів. Це означає запит відповідей від постачальників і перевірку підрядників (перевірка рекомендацій, пересилання специфікацій і отримання пропозицій). Ви також повинні будете вибрати постачальників, перевірити документацію компаній, партнерів і співробітників, узгодити вартість контрактів, методи вимірювань, терміни виконання і платежі та оформити ці договори.
Ви також відповідатимете за адміністрування контрактів, виконання роботи, дотримання стандартів охорони праці, моніторинг різних етапів роботи відповідно до попередньо встановленого плану, мотивацію команд (яка терниста місія), перевірку якості наданих послуг, контроль за матеріальними відходами та оцінку продуктивності.
Якщо вам подобається ця робота, у вас є попередній досвід або багато часу, щоб знайти та виконати роботу, зробіть це самі! Але якщо це не ваш випадок, краще не йти цим шляхом…
Найміть підрядника, який керуватиме усією роботою, найміть архітектора для технічної допомоги у проєкті та призначте когось, кому ви довіряєте, щоб контролювати роботу та координувати проєкт (це може бути інженер-будівельник, хтось із архітектурної фірми, сам архітектор або хтось, кого він вважає кваліфікованим, і того, хто заслуговує на довіру для захисту його інтересів). Також не забувайте, що відповідальним за безпеку будівництва повинен бути належним чином кваліфікований технік, який має сертифікат спеціальної кваліфікації для виконання цієї ролі та певний досвід. Навіть, якщо це здається для вас великими витратами, якщо ви вирішите робити це самостійно, не забудьте порахувати свій час у грошах! Ви помітите, що різниця невелика.
Всі ми знаємо, скільки проблем може виникнути під час роботи, але іноді найбільші проблеми виникають, коли вона закінчена і будинок починає заселятися. Очевидно, що під час проєкту ми робили все можливе, щоб робота виконувалася максимально професійно і досконало, і для цього проводили моніторинг, призначали відповідальних, найняли відомих професіоналів. Але що відбувається, коли дах пропускає воду? Що робити, коли стіни вбирають вологу або протікає труба після здачі робіт?
Гарантія після здачі будівельних робіт регулюється Цивільним кодексом. Тут зазначено, що «якщо об’єктом контракту є будівництво, модифікація або ремонт будівель або іншого майна, призначеного за своєю природою для довгострокового використання, і протягом п’яти років після поставки або протягом погодженого гарантійного періоду робота, внаслідок дефектів ґрунту чи конструкції, модифікації чи ремонту, або через помилки у виконанні роботи, руйнується повністю чи частково, або має дефекти, підрядник несе відповідальність за шкоду, заподіяну власнику роботи або сторонньому покупцю’.
Крім того, згідно із цим звіт про дефекти власника роботи повинен бути зроблений «протягом одного року» з моменту дізнання про дефект під страхом покарання втрати права . Після своєчасного повідомлення про дефекти власник роботи має один рік із моменту повідомлення про відхилення роботи або прийняття із застереженням щодо явних або відомих дефектів і один рік з моменту повідомлення про звіт про невідомий дефект. При перевірці роботи власник має можливість відстоювати свої права у суді.
Крім того, власник роботи може вимагати ремонту або усунення дефектів, вимагати нового будівництва, вимагати зниження ціни, розірвати договір або вимагати компенсацію. Якщо ви не зробите цього протягом встановленого терміну, ваше право на судовий позов проти підрядника втрачається, а останній зобов’язаний довести факт перевищення терміну.
У іншій статті Цивільного кодексу також зазначено, що якщо «протягом п’яти років з моменту поставки або протягом узгодженого гарантійного терміну робота внаслідок дефектів ґрунту чи конструкції, модифікації чи ремонту або через помилки у виконанні повністю або частково зруйнована або має дефекти, підрядник несе відповідальність за шкоду, заподіяну власнику роботи або третій особі-покупцеві». Це означає, що законодавчо встановлений термін гарантії на роботу становить п’ять років з моменту здачі роботи, але законодавець чітко дозволяє сторонам домовитися про інший термін у договорі підряду. Тому залишається відкритим питання про те, чи дозволяє закон фіксувати у договорі період менше п’яти років. Однак, незалежно від дати дізнання про дефекти та повідомлення про них, права власника роботи втрачають силу, якщо вони не активовані протягом п’яти років або протягом іншого періоду, якщо це погоджено сторонами, рахуючи після доставки роботи на експертизу..
Зверніть увагу, що гарантійний термін починається із дати, коли підрядник визнає роботу виконаною та передає її Замовнику на експертизу.
Ми вже розповідали про те, як побудувати будинок, отримати дозвіл на будівництво та порядок будівництва будинку. Після стількох зусиль чи можемо ми тепер поїхати туди жити? Майже готово, але залишилася останнє – ліцензія!
Так, наша країна є раєм для бюрократії, і це причина, яка змушує нас радити наймати хороших професіоналів, які мають необхідне технічне оновлення, щоб знати ці тонкощі в деталях.
Отже, щоб мати можливість жити чи орендувати нове житло, вам все одно потрібно отримати ліцензію на житло. Це потрібно запитувати у службах містобудування місцевої міської ради та, зазвичай, передбачає заповнення заяви, однак кожен місцевий орган влади має власну версію процедури, яка використовується для її видачі. Крім того, сума, яку потрібно сплатити, також різниться, оскільки ціни не є уніфікованими на національному рівні.
Видача цієї ліцензії вимагає перевірки технічним персоналом міської ради майна, щоб перевірити, чи умови його придатності для проживання відповідають усім необхідним правовим умовам, але, знову ж таки, процедури відрізняються.
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Ліцензія на проживання: все, що вам потрібно знати про цей документ за посиланням
Після завершення робіт матрицю майна будівлі необхідно зареєструвати в делегації фінансів області, де вона розташована, для оцінки з метою застосування податку на муніципальну власність.
Усе майно підлягає сплаті IMI (муніципального податку на майно), сплачуваного особами, які на 31 грудня року, до якого відноситься податок, є власниками або узуфруктуарами майна. Ставки IMI встановлюються муніципальними зборами муніципалітетів, де розташована нерухомість, у межах діапазону, встановленого спеціальним законом.
Ці ставки змінюються щорічно у діапазоні, встановленому урядом і затвердженому місцевою владою, і застосовуються до оподатковуваної вартості майна відповідно до оцінки, проведеної фінансами. Якщо IMI побудованого будинку коливається від 250 до 500 євро, податок сплачується у квітні та листопаді. Якщо вона перевищує 500 євро, її можна оплатити трьома частинами (у квітні, липні та листопаді).
На цьому наша стаття закінчується, і, мабуть, можна було б ще більше розповісти про будівництво власного будинку у нашій країні. Але будемо сподіватися, що ви знайшли інформацію, яку шукали, що вона допоможе вам трохи краще зрозуміти тривалий процес будівництва будинку в Португалії, і замість того, щоб розчарувати вас, вона спонукає вас слідувати своїй мрії!