Як побудувати будинок у Португалії

Перед самим будівництвом виникає сумнів: краще купити уже готовий будинок чи будувати його з нуля ?

Відповідь на це запитання може дати лише читач, але ми виділили тут деякі переваги та недоліки кожного із варіантів.

Переваги покупки готового будинку:

- Немає жодного планування, вибору чи роботи, і за короткий час ключ уже у ваших руках. Зазвичай трохи більше, ніж через місяць, можна думати про переїзд. Важливо приїхати, побачити, уподобати та купити! Із фінансуванням чи без, купити повністю готовий будинок – це варіант для тих, хто не хоче втрачати час.

- Вартість нерухомості фіксована на момент купівлі, тому фінансових перевитрат немає.

Недоліки покупки готового будинку:

– Вибір обмежений наявним житлом, і ми не можемо вибирати чи робити усе по-своєму. У деяких випадках, якщо ви купуєте будинок на стадії будівництва, ви зможете вибрати деякі предмети або матеріали, або змінити внутрішнє планування, якщо це безпосередньо не заважає зовнішньому проєкту, уже виконаним роботам або будь-якому плануванню самого забудовника, однак це, безсумнівно, збільшить кінцеву ціну будинку та спричинить затримки у роботах.

- Якщо будинок готовий до проживання, неможливо буде точно знати якість виконання будівництва, а потім можуть з'явитися неприємні сюрпризи.

- Залежно від багатьох факторів, таких як використані матеріали, точність будівництва та якість обробки, а також розмір прибутку різних промоутерів проєкту, купівля уже побудованого будинку може бути трохи дорожчою, ніж його собівартість.

Переваги будівництва :

- Будинок виглядатиме саме так, як ви цього хочете, де ви хочете, із зовнішнім виглядом і композицією, які найкраще підходять вам, оскільки вибір завжди буде за вами, якщо у вас є необхідний бюджет.

- Ви можете спробувати заощадити на деяких деталях або вибрати дешевші матеріали у стратегічних місцях і скорегувати свій бюджет. Ви можете визначити пріоритетність матеріалів для кухні та ванної кімнати, до прикладу, відмовившись від дорожчих матеріалів для решти кімнат, або навіть отримати знижки від постачальників.

- Якість роботи та оздоблення, ймовірно, буде кращою, особливо якщо ви вирішите уважно стежити за роботами, хоча, звичайно, ви отримаєте те, що виберете.

- Ви можете побудувати модульний або збірний будинок , що зазвичай дешевше.

– Гордість мати щось справді своє.

Недоліки забудови:

– Це довгий і бюрократичний процес, який може тривати більше двох років.

- Будівництво будинку зазвичай є джерелом великого стресу, навіть, якщо усе буде йти ідеально, що дуже мало ймовірно. Є великий шанс, що щось піде не так або не за планом.

– Це передбачає багато особистої участі, рішень і роботи. Потрібно дуже уважно стежити за усім, добре вивчити ринок, як нерухомості, так і матеріалів та комплектуючих, знайти відповідних фахівців для реалізації проєкту.

Нарешті, пам’ятайте, що вартість, ймовірно, не буде дуже розбіжним фактором, оскільки, навіть, якщо покупка дорожча, під час будівництва завжди існує тенденція мати більше та краще, що, ймовірно, збалансує прибуток будівельника.