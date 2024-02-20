Обклеїти чорнові стіни шпалерами: чи можливо це? Як?

Колись шпалери мали великий декоративний успіх, оскільки їх наклеювали на всі стіни, а також вони були у всіх кімнатах будинку у поєднанні із килимом. Дизайн інтер’єру ставав переобтяженим декоративми елементами, але, як ми знаємо, мода є мода, і те, що ми сьогодні не вважаємо таким красивим, свого часу мало успіх. Наші онуки зможуть сказати те саме через 50 років. Але до тих пір ми впевнені, що у нас все добре!

Після цієї великої моди шпалери перестали бути головним трендом і, навіть, на деякий час були забуті. Але правда полягає у тому, що сьогодні ми знову використовуємо їх, по-іншому та з широким діапазоном візерунків і кольорів. І сьогодні вони набагато привабливіші, без сумніву.

У дизайні інтер’єру люди часто вирішують розмістити шпалери лише на одній зі стін, до прикладу, біля узголів’я ліжка, дивана тощо. Однак стіни можуть бути грубими, що змушує нас вагатися, наклеювати шпалери чи ні.

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