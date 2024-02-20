Обклеїти чорнові стіни шпалерами: чи можливо це? Як?

Колись шпалери мали великий декоративний успіх, оскільки їх наклеювали на всі стіни, а також вони були у всіх кімнатах будинку у поєднанні із килимом. Дизайн інтер’єру ставав переобтяженим декоративми елементами, але, як ми знаємо, мода є мода, і те, що ми сьогодні не вважаємо таким красивим, свого часу мало успіх. Наші онуки зможуть сказати те саме через 50 років. Але до тих пір ми впевнені, що у нас все добре!
Після цієї великої моди шпалери перестали бути головним трендом і, навіть, на деякий час були забуті. Але правда полягає у тому, що сьогодні ми знову використовуємо їх, по-іншому та з широким діапазоном візерунків і кольорів. І сьогодні вони набагато привабливіші, без сумніву.
У дизайні інтер’єру люди часто вирішують розмістити шпалери лише на одній зі стін, до прикладу, біля узголів’я ліжка, дивана тощо. Однак стіни можуть бути грубими, що змушує нас вагатися, наклеювати шпалери чи ні.
Якщо вас цікавить це питання, залишайтеся з нами та знайдіть відповідь на свою дилему.
Відповідь – так!
І рішення часто дуже просте.
Подивіться, зараз…
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Якщо шліфування дрібнозернисте, перед нанесенням декоративного паперу необхідно накласти підкладковий папір, щоб створити рівну основу для наклеювання обраних вами шпалер. Підкладковий папір приховає порожнини, подряпини та інші водяні сліди, наявні на стінах, отримуючи таким чином ідеальну та рівномірну обробку, створюючи гладку поверхню, що сприяє нанесенню декоративних шпалер.
Якщо шліфування стін має середню зернистість, слід вибрати більш міцний футерувальний (підкладковий) папір, який приховає нерівності та деформації. Якщо цього недостатньо, стіна може бути не повністю замаскована. Є папери різної щільності, шукайте у спеціалізованих магазинах.
Якщо пісок на вашій стіні крупнозернистий, то слід вибрати для вирівнювання стіни суміш для вирівнювання поверхні, щоб результат був ідеальним. Після цього ще слід покласти підкладковий папір, а потім наклеїти декоративні шпалери.
Декоративні шпалери можуть бути будь-якими, головне, щоб вони вам подобались; умова лише одна: вони повинні були наклеєні правильно, як зазначено вище.
Однак ви можете вибрати шпалери із щільнішою зернистістю, щоб створили краще покриття, або модель, яка допомагає приховати більше недоліків. Одним із рішень може бути тиснений папір, вініловий папір, оксамитовий папір, необроблений папір (виготовлений із поверхнею, відмінною від паперу: скловолокно, дерево, тканина тощо) або, навіть, папір для малювання (тиснення або папір із вставленою деревною стружкою).
Якщо ви знаєте, як виконувати цю роботу, дерзайте, але якщо ви любитель із невеликим досвідом або і взагалі без нього, краще найняти професіонала, враховуючи тип роботи. Для цього потрібна не сила, а мудрість і кмітливість. Якщо роботу виконати погано, то всі недоліки будуть виділятися, і, окрім того, що усе будете виглядати потворно, витратите гроші даремно.
Ви можете скористатися послугами дизайнера інтер'єру або маляра, наприклад. У вкладці «Фахівці» ви маєте доступ до контактів.
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Якщо на деякий час шпалери були забуті, то сьогодні вони повернулися і набули ще більшої популярності. Є дуже красиві та різні моделі, візерунки та кольори. Навіть, те, як вони розміщуються всередині дому, змінилося, ми більше не заповнюємо весь будинок декоративним папером, а вибираємо ту чи іншу стіну.
Шпалери є частиною оздоблення та часто замінюють меблі чи декоративні предмети, такі як рами, картини, дзеркала тощо, крім того, вони ще позитивно збагачують інтер'єр.
Як бачите, можна ризикнути наклеїти шпалери на грубу стіну і, таким чином, замаскувати неідеальні стіни, але це вимагає певного уміння.
Сподіваємось, ми допомогли цими рекомендаціями щодо того, як клеїти шпалери, щоб остаточний результат був без недоліків.
Також важливо при оздобленні кімнати не переобтяжити інтер'єр, вдало підібрати колір шпалер, при цьому можна використати як одну кольорову гаму, так і різні кольори, додаючи акценту одній із стін.
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