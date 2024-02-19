Осушувач: поради для будинку без вологи

Волога у повітрі необхідна для нашого комфорту та здоров'я. Але надлишок або недолік вологи у будинку може спричинити багато проблем, чи то для здоров’я його мешканців, для меблів, для конструкції будинку чи, навіть, для витрат на електроенергію.
Чи знаєте ви, що ідеальний показник вологи для нашого комфорту повинен бути приблизно 45-55%? Тому, якщо у вас рівень вологи вище цих рівнів, ви повинні використовувати ефективні рішення, які можуть її знизити. Одним із варіантів є розміщення одного або кількох осушувачів у вашому домі.
Ми пояснимо всі деталі у цій статті. Слідуйте за нами…
У вашому будинку проблеми із вологою? У вас є проблеми із опаленням будинку або вам постійно холодно, незважаючи на те, що опалення увімкнено? Ви підозрюєте проникнення води чи помітили підозрілі сліди вологи на своїх стінах ? У вашої дитини проблеми із диханням?
Щоб усе було зрозуміліше, є простий і недорогий спосіб виміряти рівень вологи у будинку: за допомогою гігрометра або термогігрометра. Ці прилади покажуть вам, який рівень вологи у вашому домі, надмірний він чи ні, а також повідомлять, чи ваші стіни занадто вологі. Це дозволяє оцінити ситуацію і якнайшвидше її виправити із важливих міркувань здоров’я, а також для профілактики вашого будинку, щоб уникнути проблем із цвіллю, проникнення води тощо.
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Як прибрати вологу зі стін, щоб вона ніколи не поверталася! за посиланням
У цій книжці ідей (статті) ви побачите, що існує кілька типів поглиначів вологи.
Наше повітря перевантажується вологою. Якщо сухе повітря не рекомендується, то надмірна волога теж шкідлива. Посудомийна машина, пральна машина, сушарка для білизни, сушіння одягу у приміщенні, ванна та готування їжі створюють вологу у повітрі, і вона швидко поширюється по всьому будинку, особливо якщо середовище погано провітрюється.
Плями цвілі на стінах або під килимами. Запахи, що виникають, і деревина, що гниє, стають неприємними факторами. Тому необхідно вдатися до рішень, які можуть усунути надмірно вологе повітря, щоб жити в кращих умовах. Осушувач повітря є, до прикладу, чудовим союзником.
Отже,переваги осушувача у тому, що він допомагає зберігати здоров’я людей.
Технічне обслуговування осушувача теж досить просте і не потребує багато роботи.
Принцип роботи осушувача полягає у тому, щоб всмоктувати повітря, переповнене вологою, і поглинати його для отримання сухішого повітря. Виходячи із ідеї конденсації, зібрана волога перетвориться на воду. Вона зберігатиметься у контейнері або буде злита безпосередньо у каналізацію. Усе залежить від обраної системи осушувача.
Основні характеристики осушувачів:
Деякі осушувачі створюють більше шуму, ніж інші, тому перед покупкою важливо дізнатися про їхні характеристики.
Щоб зберегти : воду, зібрану в осушувачі, можна використовувати для різних цілей: для туалету; поливати рослини, для тенічних цілей та ін. Ця вода без вапна, ідеальна для використання, її не можна бездумно зливати у каналізацію. Ми повинні повторно її використовувати і думати про навколишнє середовище.
Подумай над цим!
Щоб вибрати свій осушувач, ви можете придбати та вивчити його потужність, але спочатку ви повинні знати, яку зону ви хочете осушувати. Важливо, скільки кімнат ви плануєте осушувати. А можливо це лише одна шафа.
Якщо вам потрібен більш тихий пристрій, майте на увазі, що ціна буде вищою. Крім того, якщо ви хочете легко переміщати його, моделі з колесами більш практичні.
Не соромтеся йти безпосередньо в магазин, щоб перевірити рівень шуму, порівняти естетику та перевірити споживання енергії (дуже важлива деталь для вартості ваших рахунків).
→ Хімічний чи електричний осушувач повітря?
Існує два типи пристроїв. Електричний осушувач коштує дорожче хімічного варіанту, а останній не настільки ефективний. Можна використовувати для невеликих приміщень із цвіллю. Працює без живлення, очищає повітря через 24 години без жодного шуму. Проте електричний осушувач завжди буде ефективнішим, адже він здатний поглинати до 30 літрів води на добу!
Важливо пам’ятати! Якщо рівень вологи високий, необхідно перевірити стан сантехніки, утеплення вікон, стан стін для того, щоб ліквідувати основну проблему.
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Пристрій із добовою продуктивністю осушення до 20 л.
Елегантний дизайн із плавними лініями, колесами та ручкою для зручного транспортування по дому.
Щоб він був ефективним, найкраще розташувати осушувач у приміщенні, де найбільший рівень вологи (до прикладу, на кухні чи у ванній кімнаті ). До прикладу, осушувач доцільніше розмістити у підвалі або гаражі, а не на горищі.
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Ви також можете трохи збільшити нагрів для кращих результатів. Більш продвинуті моделі мають низькотемпературний варіант, що дозволяє їм працювати, навіть, в неопалюваному приміщенні взимку. Є невеликі особливості осушувача, які впливатимуть на кінцевий результат.
Якщо вам потрібна передова високотехнологічна модель із елегантним дизайном, ви можете розраховувати приблизно на 300 євро. Якщо вам просто потрібен хороший пристрій, який може адаптуватися до різних просторів, розраховуйте приблизно на 200 євро. За таку ціну ви можете мати тиху, естетичну та надійну модель!
Для меншого бюджету є ефективні моделі, але менш естетичні, вартістю близько 130 євро. Нарешті, є компактні осушувачі повітря, які ідеально підходять для осушування шафи чи комори, за 40 євро ви знайдете рішення.
Хімічні осушувачі повітря (силікагель) набагато дешевші й коштують близько 5 євро.
Чому б не створити самостійно один або кілька осушувачів повітря для свого дому, щоб, до прикладу, подолати проблеми із вологою у шафах? Це легкий і швидкий процес, який нічого не коштує. Як кажуть:
Краще попередити, ніж лікувати.
Отже, ми починаємо:
Вам потрібні:
- пластикова пляшка;
- чиста ганчірка;
- резинка;
- крупна сіль.
Крок за кроком:
- Зніміть кришку пляшки.
- На місце кришки покладіть тканину, закріпіть її резинкою.
- Розріжте пляшку на дві третини.
- Переверніть воронкоподібну частину і вставте її у дно пляшки.
- Зроблену «лійку» засипте на три чверті крупною сіллю.
Примітка : не забувайте регулярно зливати накопичену воду та замінювати сіль, коли вона розтане.
Порада : для кращого і більш осушеного середовища покладіть на дно пляшки великий шматок вати, куди ви помістите кілька крапель ладану чайного дерева , який має дезінфікуючі властивості.
Тож у вас є осушувач менш, ніж за 3 євро!!
Щоб отримати додаткову інформацію, не соромтеся звертатися до фахівця із опалення, вентиляції та кондиціонування повітря або, навіть, до маляра .
Якщо потрібна порада, звертайтесь до нашого архітектора за посиланням