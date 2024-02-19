Осушувач: поради для будинку без вологи

Волога у повітрі необхідна для нашого комфорту та здоров'я. Але надлишок або недолік вологи у будинку може спричинити багато проблем, чи то для здоров’я його мешканців, для меблів, для конструкції будинку чи, навіть, для витрат на електроенергію.

Чи знаєте ви, що ідеальний показник вологи для нашого комфорту повинен бути приблизно 45-55%? Тому, якщо у вас рівень вологи вище цих рівнів, ви повинні використовувати ефективні рішення, які можуть її знизити. Одним із варіантів є розміщення одного або кількох осушувачів у вашому домі.

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