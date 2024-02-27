Покриття плитки вінілом, рішення, яке ви шукали!

У вашій ванній кімнаті розбита плитка? Більше не можете терпіти білу кухонну плитку? Дитяча ванна нудно-бежева? Чи є у вас будь-яка із цих ситуацій або інші подібні розчарування, і ви не маєте бюджету на капітальний ремонт? Не впадайте у відчай, рішення простіше, ніж ви думаєте. Ви вже знаєте потенціал самоклеючого вінілу?
Щоб покрити деякі плитки, зробити кухню красивішою та сучаснішою, зробити ванну кімнату яскравішою, підправити або покрити всю стіну, самоклеючий вініл — це рішення! Це ремонт без робіт, без метушні, який можна скасувати, коли втомишся.
Якщо ви не знали про цей матеріал, не знаєте, як його застосовувати або скільки він коштує, ви у потрібному місці. Тут ви дізнаєтесь про все це і, навіть, більше.
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Якщо ви ще не знайомі з вінілом, ви, напевно, відволікалися. Цей пластиковий матеріал надзвичайно універсальний і зустрічається скрізь: від вітрин магазинів і кафе до підлоги багатьох установ і будинків.
Він виготовляється із нафти та звичайної кухонної солі, у відносно простому хімічному об’єднанні, і у своїй первинній формі виглядає як білий порошок. У цей порошок потім додають барвники та інші речовини, залежно від того, для чого призначений кінцевий продукт.
Вінілові наклейки створені як надзвичайно гнучкі, аледуже міцні, що робить їх ідеальними для покриття поверхонь. Напевно, ви, самі того не підозрюючи, зустрічали багато цього матеріалу на вітринах і рекламних панелях, оскільки завдяки своїй стійкості до сонячних променів він широко використовується для цієї мети.
Можливо, ви ніколи не замислювалися про потенціал цього матеріалу для інтер'єру вашого будинку. Вінілові наклейки зарекомендували себе як чудові декоративні доповнення, прості в установці та видаленні, із багатьма мотивами (на вибір) і дуже привабливою ціною. Але стійкість даного матеріалу до тепла та вологи робить його ідеальним для інших застосувань, а саме для покриття кахельних поверхонь, які потребують швидкого ремонту у ванних кімнатах та кухнях!
Наразі існують панелі, фрески, шпалери для вологих приміщень, окремі мотиви та, навіть, ідеальні імітації плитки, усе із вінілу, щоб надати живості вашому вимогливому простору. Подумай над цим!
Великих секретів немає. Застосування цього матеріалу дуже просте, але все ж є кілька кроків, які ви повинні виконати.
Самоклеюча вінілова плитка — це невеликі шматочки попередньо нарізаного вінілу із надрукованим малюнком, який можна наклеїти. Вони бувають різних розмірів, зазвичай сумісні із багатьма розмірами керамічної плитки для більшої зручності, але якщо ваші плитки мають інші форми, ніж наявні на ринку, більшість компаній пропонують можливість налаштувати розмір і візерунок.
Ці наклейки, які ви бачите на зображенні, від TheBolt, імітують стару португальську плитку. Вони ідеально підходять для створення різноманітного ефекту: або із плямистою плиткою, або, навіть, смугою на стіні, як запропоновано на зображеннях. І коштують лише 2 євро за одиницю (для плитки 20 см на 20 см)!
Простий і зрозумілий процес нанесення також можна використовувати для наклеювання фресок або, навіть, вінілових шпалер:
Крок №1. – Ретельно очистіть поверхні, які потрібно покрити. Цей крок має вирішальне значення для досягнення ідеальної адгезії, особливо на кухнях, де харчовий жир природним чином осідає на поверхнях. Якщо ви спробуєте наклеїти вінілові наклейки на поверхні із деякими забрудненнями, клей не буде прилипати повністю, що ставить під загрозу довговічність і естетичність кінцевого результату.
Крок № 2. - Зніміть невелику частину захисної плівки поверх вінілу, який ви спочатку приклеїли. Не знімайте усю плівку!
Крок №3. – Вирівняйте верхню частину ділянки, де ви зняли плівку, із верхньою частиною плитки (якщо це більша частина, як фреска, вирівняйте усю верхню частину з плиткою або ліпниною, наприклад) і нанесіть.
Крок № 4. – Приклеюйте потроху, натискаючи шпателем (зазвичай постачається із вінілом у наборі для нанесення) і одночасно видаліть захисний лист. Цей процес має бути повільним і ретельним, щоб уникнути утворення бульбашок.
Крок № 5. - Прикладіть шпатель до країв наклейки, обережно натискаючи, щоб вона добре прилипла.
Крок № 6. - За допомогою крафтового ножа (X-ato) виріжте необхідні розміри: плиткові наклейки іноді мають декілька додаткових міліметрів (щоб забезпечити більшу безпеку), і їх також потрібно обрізати відповідно до розміру, але якщо вони виготовлені за розміром, цей крок може не знадобитися.
Крок № 7. - Залиште для просихання на період від 24 до 48 годин.
Догляд дуже простий для будь-якої поверхні на кухні чи у ванній кімнаті. Ви повинні часто прибирати, щоб уникнути накопичення жиру на кухні та вапняного нальоту у ванній кімнаті. Для видалення цього накопичення знадобиться більш агресивне очищення, і це може поставити під загрозу цілісність кольору та поверхні вінілу.
Очищуйте звичайним миючим засобом, але ніколи не використовуйте абразивні чи корозійні миючі засоби!
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Тепер ми демонструємо вам ще одну пропозицію, цього разу від CASADART.PT, яка показує нам, як створити ефектну стіну за допомогою самоклеючих вінілів, нанесених вертикально.
Ці наклейки, за розміром подібним до плитки, особливо підходять для створення ефекту традиційного покриття, маскують, навіть, шви.
Це дуже підходить для білої або дуже світлої плитки, навіть, якщо вона має невеликий рельєф. На більш темній плитці, де присутні пошкодження або потемнілі шви, ви можете отримати не такий приємний результат. Якщо шви вашої плитки темні, найкраще ретельно очистити їх щіткою та відбілюючим засобом або, можливо, пофарбувати.
Якщо у вас є повна стіна або частина її, які потрібно покрити (і вони захищені від бризок), та вам ще й не подобається зовнішній вигляд плитки, ви можете покрити їх фрескою, як на зображенні Formafantasia .
У цьому випадку потрібно бути особливо уважним, щоб не сильно притиснути вінілову плівку до поверхні плитки, аби не було видно швів. Якщо ви хочете чогось більш професійного, ви можете вибрати вирівнювання поверхні за допомогою шпаклівки (вона поставляється у тюбику, щоб нанести у шви). Для цього вам потрібно використовувати шпатель. Наносити вінілову фреску необхідно лише після вирівнювання.
Фреска, подібна до тієї, яку ви бачите на зображенні, коштує в інтернет-магазині близько 20 євро.
Це відмінна ідея для перетворення ванної кімнати, призначеної для дітей. Кожен, хто купує старий будинок, знайде застарілі та погано персоналізовані ванні кімнати, які не привабливі для дітей. У цій ситуації у вас є два варіанти: найняти дизайнера ванної кімнати і зробити капітальний ремонт, або обклеїти негарну плитку вініловими шпалерами. Хоча перше рішення набагато довговічніше, друге також забезпечить швидку та ефективну трансформацію, яку ви можете, навіть, усунути, якщо переїдете, або якщо діти втомляться від набридлого декору.
Малюнок вінілових шпалер для ванної кімнати від Formafantasia повторюється і у текстилі!
У повному покритті етап вирівнювання швів не менш важливий, щоб на поверхні не було складок у кінцевому результаті.
Шпалери цього типу обійдуться вам приблизно у 45 євро за рулон розміром 10x0,53 м.
Подаруйте вашому дому нове життя та колір за допомогою самоклеючих шпалер з ПВХ вінілу.
Просте та ефективне рішення для покриття плитки, за бажанням, прослужить роками завдяки фарбі преміум-класу, якою покрито папір. Доступний у 6 різних кольорах.
Ця пропозиція є дуже декоративною та оживить вашу кухню, будучи чудовою для покриття ділянок некрасивої або потрісканої плитки.
Ці продукти дуже стійкі до спеки та вологи на кухнях, але вони також добре протистоять сонячному світлу, що робить їх придатними для приміщень із великою кількістю прямого світла.
Нарешті, ми залишаємо вам дуже цікаву пропозицію: перетворити частину стіни, яку ви хочете покрити, на дошку, де ви можете писати повідомлення крейдою. Незважаючи на те, що даний тип покриття має матову і злегка шорстку обробку поверхні, що імітує дошку, ця основа зроблена із вінілу!
У цій статті ми довели, що вініл — проста і дешева ідея прикраси стін вашого дому, але таких ідей ще багато!
Після зазначених порад щодо вінілового покриття, необхідно сказати, що існують ще хитрощі, які іноді вислизають від нас і які мають значення.
Якщо вам потрібна порада нашого дизайнера, ви завжди можете звернутись до нашого спеціаліста за посиланням