Які бувають види опалення, як вони працюють і скільки коштують?

Печі, як правило, виготовляються із чавуну і є традиційним способом опалення – це дуже добре як із економічних міркувань,так і з естетичних міркувань та добробуту. Відчуття тепла від каміна чи печі завжди приємне та забезпечує затишну атмосферу, особливо у дуже холодні зимові дні; віддає у середньому від 60 до 80% тепла.

Згідно з Jornal de Negócios, «їхня ціна може варіюватися від 400 до 1700 євро, залежно від обраного дизайну. Плюс ціна труб для димовидалення, це може коштувати близько 250 євро».

Дане рішення можна комбінувати з іншим, дозволяючи деяку економію витрат на електроенергію, газ або паливо, оскільки дрова завжди економніші, майже у два рази.