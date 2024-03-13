Які бувають види опалення, як вони працюють і скільки коштують?

Іноді при проведенні опалювальних робіт необхідно отримати мудру пораду. Насправді питання «яке опалення вибрати?» готової відповіді немає. Асортимент варіантів опалення складається із цілого ряду опалювальних рішень, від теплої підлоги до електричного опалення.
Кожен будинок має свою специфіку, і мешканець повинен робити вибір, керуючись не тільки своїм особистим смаком, але й можливостями, які пропонує будинок. Вам варто вибрати кондиціонер чи скористатися відновлюваною енергією? У вітальні варто поставити піч чи електрообігрівач? Варіантів так багато, що вам може бути важко вибрати, але ми зібрали плюси та мінуси кожного типу опалення, а також основні значення, щоб легше було прийняти рішення.
Розігріємося цією статтею!
Печі, як правило, виготовляються із чавуну і є традиційним способом опалення – це дуже добре як із економічних міркувань,так і з естетичних міркувань та добробуту. Відчуття тепла від каміна чи печі завжди приємне та забезпечує затишну атмосферу, особливо у дуже холодні зимові дні; віддає у середньому від 60 до 80% тепла.
Згідно з Jornal de Negócios, «їхня ціна може варіюватися від 400 до 1700 євро, залежно від обраного дизайну. Плюс ціна труб для димовидалення, це може коштувати близько 250 євро».
Дане рішення можна комбінувати з іншим, дозволяючи деяку економію витрат на електроенергію, газ або паливо, оскільки дрова завжди економніші, майже у два рази.
Біетанол модний, екологічний, практичний, не брудниться, як дрова, доступний (хоча і дорожчий за нафту). Біоетанол – це чиста енергія, яка виготовляється із біологічного спирту, отриманого із сільськогосподарських відходів. Він не забруднює середовище і не має запаху (не виділяє газів, шкідливих для нашого здоров'я). Завдяки чистому полум'ю біоетанолу, каміни можна використовувати абсолютно безпечно всередині приміщень і без необхідності будь-якої витяжної системи.
Ці печі можна поставити у будь-якому приміщенні, їх не потрібно підключати до електрики. Є чарівні та сучасні дизайни, але якщо ви хочете, ви можете перетворити свій старий камін на новий (за допомогою цієї моделі на біоетанолі). Будьте обережні, ці каміни обігрівають лише простір, де ви перебуваєте, якщо ви хочете обігріти весь будинок, вам потрібно декілька таких камінів.
Каміни на біоетанолі існують різної констукції та потужності, починаючи із найменших, які мають півлітрові баки та виробляють менше 1 кВт/год, але можуть виробляти понад 3 кВт/год на камін і мають паливні баки 5 або більше літрів.
Тому ціни на каміни меншого розміру можуть варіюватися від приблизно від 20 євро за встановлення на столи чи меблі до 400-500 євро за каміни із настінним монтажем і високою потужністю, що можна порівняти із цінами іншого опалювального обладнання, такого як кондиціонери або камін на дровах.
Обладнання для кондиціонування повітря поглинає енергію в одному місці і виділяє її в іншому.
Вони є хорошим варіантом, коли у будинку жарко або холодно, для використання у різні пори року. Пристрої, як правило, дешеві та прості в установці, в середньому 1000 євро (обладнання + установка). Він більш економний, оскільки при досягненні потрібної температури компресор працює на менших обертах і знижує споживання більше, ніж на 25%.
Електричні обігрівачі:
Вони являють собою самий базовий варіант електрообігрівача: конвектор. Простий нагрівач нагріває повітря, яке потім випускається над цим приладом. Якщо метод простий, забезпечений комфорт залишається рудиментарним. Повітря нагрівається за рахунок вологи, тому атмосфера швидко стає сухою. Крім того, цей тип пристрою не розподіляє тепло рівномірно, якщо тільки ви не добавите вентилятор, який є більш шумним. Є моделі менше 50 євро, але зверніть увагу на рахунок за опалення: висока енергоефективність для мінімального комфорту, Конвектори є хорошою альтернативою для обігріву ізольованого приміщення або як перехідне рішення, до встановлення системи опалення.
Панельний радіатор:
Він також працюють від електрики. Радіаторний обігрівач більше не нагріває повітря безпосередньо, а лише алюмінієву пластину, яка потім рівномірніше поширює тепло через перфоровану сталеву панель. Тепло поширюється горизонтально, не пересушуючи повітря (для більшого комфорту). Панельні радіатори набагато ефективніші, ніж електричні обігрівачі, променисті панельні радіатори коштують трохи дорожче (від 200 до 500 євро, залежно від моделі). Слід також зазначити, що вони недостатньо хороші, щоб відповідати енергетичним критеріям.
Змішані утеплювачі:
Поєднати переваги електричного та центрального опалення можна завдяки змішаним або комбінованим обігрівачам. Ці моделі працюють як звичайний водонагрівач, що дозволяє насолоджуватися теплом у холодну пору року. Ці нагрівачі мають електричний опір, здатний змінювати джерело тепла.
Корисна інформація! Яка найкраща теплоізоляція для внутрішніх стін?
Термоелектричні випромінювачі:
Ці електронагрівачі є найефективнішими на ринку. Це обладнання можна програмувати та розподіляти тепло поступово завдяки випромінювачу, який поступово нагрівається, поки не досягне запрограмованої температури, а коли він вимкнений, йому потрібно багато часу, щоб охолонути. Ці пристрої на сьогодні є найефективнішим автономним електричним рішенням, але вони також найдорожчі. Починаючи від 400 євро за простіші моделі і до 1500 євро за найскладніші, вони єдині, які здатні задовольнити регулярні потреби в опаленні, не збільшуючи ваші рахунки за електроенергію. Сьогодні існують моделі із різноманітним дизайном, які можуть стати декоративним елементом для вашого будинку.
Водяні радіатори:
Забезпечують високий рівень теплового комфорту та хороші екологічні показники. На додаток до гарного співвідношення витрат на використання та впровадження.
Поєднайте комфорт із технологіями із електрорадіатором Gridinlux! Побутовий обігрівач, здатний швидко і ефективно обігріти до 20 кв.м при постійній температурі.
Підключіть цей пристрій до будь-якого мобільного пристрою за допомогою програми «Tuya Smart» і синхронізуйте його із такими системами, як Google Home або Amazon Alexa. Будь-яке керування цим обігрівачем здійснюється лише одним клацанням миші. Практично, чи не так?
Оскільки ванна кімната є окремою кімнатою у будинку, вона передбачає відповідний тип опалення. По-перше, тому що ми заходимо дуже вчасно і майже не одягнені, а також тому, що це вологе місце. Як випливає із назви, рушникосушка дозволяє нагрівати одяг завдяки трубчастій формі драбини. Для посилення обігріву приміщення деякі оснащені функцією вентилятора. Якщо є моделі із центральним опаленням, не часте використання може виправдати використання електричної версії, яка вмикатиметься лише за потреби. Але є багато змішаних рушникосушок, які дозволяють обігрівати ванну, навіть, при відключеному центральному опаленні.
Ціна: для простішої електричної рушникосушки ви можете розраховувати приблизно на 30 євро, є проміжні ціни, із моделями вартістю до 500 євро і більше.
Водяні печі центрального опалення дозволяють централізовано опалювати будинок і доповнюють інші системи водяного опалення у будинку, такі як сонячні панелі та дизельні котли.
Економія енергії настільки велика, що ви можете зробити їх прибутковими приблизно за 18 місяців.
Ціни коливаються у районі 1 000 – 2 000 євро в залежності від потужності і дизайну пристрою. Що стосується монтажу, то із підключенням до радіаторів це може коштувати до 6 000 євро. Згідно із даними Jornal de Negócios, у разі більш складного підключення (із підключенням до сонячних панелей і газового котла) буде додано до 3 000 євро.
Тепла підлога стає все більш популярною, оскільки це, мабуть, найкомфортніше рішення для обігріву вашого будинку. Однак це передбачає певні роботи, оскільки необхідно замінити всю підлогу. Саме під підлогою розташована велика мережа труб, у яких циркулює нагріта вода із температурою 35 ° – 40 °C. Проте вже є електроустановки, окрім цих гідротехнічних.
Тепла підлога пропонує незрівнянний комфорт, оскільки тепло розсіюється по всьому простору рівномірно. Ви коли-небудь уявляли собі, як ходите по підлозі свого будинку і відчуваєте тепло для своїх ніг? Це завжди приємно, безперечно. Тому не виключайте це рішення як варіант опалення, особливо якщо ви думаєте про реконструкцію або перебудову свого будинку.
Якщо ви шукаєте цікаві проєкти, у нас на сайті їх дуже багато.
Більше інформації за цим посиланням
Середня ціна: для встановлення теплої підлоги у вашому домі ви можете розраховувати від 40 до 120 євро за м². Щодо вартості матеріалу, то значення залежить від товщини утеплювача та пінополістиролу.
Ця стаття ідей аналізує різні типи опалення, які існують, починаючи із найпростіших і найдешевших, закінчуючи самими ефективними і найдорожчими (на різні смаки і залежно від цінової політики). Щоб отримати додаткову інформацію, не соромтеся звертатися до відповідних спеціалістів.
Якщо вам потрібна порада, звертайтеся до нашого архітектора