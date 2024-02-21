Модульні бетонні будинки: краса та якість за невелику вартість!

Економічні обмеження та проблеми із навколишнім середовищем спонукають усе більше людей обирати альтернативні варіанти житла, такі як збірні будинки.
У Португалії досі існують упередження щодо цих будинків, які вважаються крихкими чи непривабливими (або, принаймні, більш обмеженими із точки зору дизайну ). Однак дана ідея далека від істини, особливо зараз, коли існує безліч компаній, які зосереджуються на такому типі будівництва та досліджують більш привабливі конструкції із відмінною якістю.
Сьогодні ми зупинимося на модульних бетонних будинках.
Назву пояснюють тим, що такі будинки складаються із модулів, які збираються на конвеєрі. Після цього модулі вивозяться на місце будівництва і там збираються. Це робить процес набагато швидшим і дешевшим.
Дерево та сталь теж використовуються для будівництва модульних будинків, причому перша модель популярніша через універсальність, а також відчуття затишку, які вона створює.
Давайте дізнаємося про це більш конкретно.
Перш за все, важливо точно зрозуміти концепцію модульних будинків.
Ці будинки є збірними і поділяються на різні секції: модулі. Як ми пояснювали у вступі, такі модулі виготовляються дистанційно, на заводі, а потім доставляються на місце, де із них збирають будинки. Модулі, майже як конструктор Лего, можна розташовувати поруч або вертикально. Це дозволяє керувати різними конфігураціями, і будинок можна легко збільшити у майбутньому.
Ви народжуєте дитину і вам потрібна кімната? Просто додайте модуль, і, на відміну від традиційних будинків, для цього вам не потрібні нудні, трудомісткі та інвазивні роботи. По суті, це будинок, розділений на частини, які легко з'єднуються між собою. Також такий будинок є функціональним і дуже міцним.
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Модульні будинки у Бразі: екологічність і низькі ціни в Мінью!, яку ви можете знайти за посиланням
Хочемо зауважити: на такі будинки, як і на інші, вочевидь, вам знадобиться ліцензія, тому, перш ніж розпочинати проєкт, необхідно звернутися до міської ради за місцем проживання, щоб вияснити це питання.
Бетон — це матеріал, який створює величезне відчуття безпеки, тому, шукаючи переваги будівництва модульного будинку із бетону, ми одразу приходимо до аргументу, що така будівля витримає більш екстремальні погодні та інші умови. Якщо до цієї переваги додати й інші, то перед нами надзвичайно привабливе та рекомендоване рішення для житла: модулі є збірними і, отже, дешевшими, екологічними та роблять процес будівництва швидким. Беззаперечний і той факт, що вони зроблені із міцного та довговічного матеріалу.
Збірні бетонні панелі, як і інші, підлягають вимогливому контролю безпеки та якості. Після будівництва їх транспортують на відведену ділянку, де вони збираються за допомогою крана.
Наймаючи компанію для будівництва вашого модульного бетонного будинку, проаналізуйте проєкти, які ця компанія уже виконала. Слід дізнатися і про оздоблення, про електричну та водопровідну інсталяцію: це ваша відповідальність чи відповідальність компанії?
Говорячи про оздоблення, варто підкреслити, що збірні бетонні будинки є більш універсальними, коли справа доходить до оздоблення. Якщо ви хочете, до прикладу, персоналізувати свою кухню гідравлічною плиткою, ви можете це зробити.
Будівництво модульного будинку із бетону не робить довшими терміни проєкту. Приблизно через 12 тижнів будинки готові.
По-перше, тому що він довговічний: бетон може служити до 100 років. Також він надзвичайно стійкий до землетрусів, ураганів і пожеж.
По-друге, тому що він забезпечує хорошу звукоізоляцію, на відміну від сталі (якщо вона тонка) або дерева (якщо воно не оброблене для цих цілей). Із точки зору безпеки, це також хороший вибір, оскільки у будинок, побудований із бетону, не так просто пробратися злодіям, на відміну від будинків, зроблених із дерев’яних або сталевих панелей.
В естетичному плані модульні бетонні будинки найбільш наближені до традиційних конструкцій, що знімає деякі побоювання та сумніви щодо їх надійності.
Що таке CLC (пористий легкий бетон) ? У легкому пористому бетоні гравій обвіюється повітрям, що міститься у органічній та біологічно розкладаній піні, яка не викликає хімічних реакцій. Навпаки, піна служить лише покриттям для атмосфери. Використання даного матеріалу при будівництві будинків гарантує їм більшу стійкість до впливу вологи. Коли CLC використовується у будівництві конструкцій, щільність коливається від 1200 до 1400 кг/м, що покращує теплоізоляцію та вогнестійкість приблизно на 500% (порівняно із традиційним бетоном).
У швидкомонтованих будівлях часто використовується збірний залізобетон, який буває різних форм і розмірів. Що стосується перекриттів, можна застосовувати пустотні панелі.
Панелі можуть відрізнятися за розмірами: якщо це одноповерховий бетонно-модульний будинок, то панель може мати висоту від 2,4 м до 3 м і довжину від 6 м до 10 м. У двоповерхових будинках панель може бути від 4 м до 6 м у висоту. Найбільші розміри панелей залежать від максимального ліміту транспортування.
Ви думаєте про будівництво модульного будинку? Отже, ви повинні врахувати усі переваги та недоліки.
Ось основні переваги:
Швидке будівництво: однією із причин, чому люди зволікають із будівництвом будинку, є час і незручності, які викликає цей процес. Модульні будинки швидко бувають готовими і не залежать від погодних умов. Крім того, поки модулі виготовляються на заводі, будівельники можуть завчасно підготувати ґрунт на ділянці.
Екологічність: той, хто виробляє модулі, точно розраховує необхідний матеріал для кожної частини, що запобігає відходам. Крім того, коли будується традиційний будинок, на будівельному майданчику завжди утворюється багато відходів, чого немає у випадку конструювання модульних бетонних будинків.
Варто зазначити, що згадані сучасні конструкції включають установки, які зменшують споживання енергії (сонячні батареї, системи збору дощової води, тощо). А ще вони виготовлені із матеріалів, які згодом можна переробити.
Вони варіативні: будиночки можна легко збільшувати у різні сторони та вгору, тому що модулі можна розташовувати різними способами. Вони є надзвичайно варіативними, адже все залежить від інтересів забудовника.
Дешевші: згадані вище причини та потреба у меншій кількості робочої сили означає, що витрати на будівництво, пов’язані із будівництвом модульних будинків, загалом нижчі.
Якість: ці будинки повинні відповідати місцевим будівельним правилам і нормам; якість модулів перевіряється та сертифікується незалежними організаціями. Зауважимо, що модулі потрібно транспортувати (і тому вони мають бути міцними, щоб витримати подорож), а потім збирати.
Модульні будинки, як правило, мають чудову теплоізоляцію та чудові енергетичні показники.
Що стосується недоліків, то виділимо наступне:
Менш універсальні: незважаючи на те, що вони мають готові частини, їхній вибір менший. Проте варіанти дизайну постійно розширюються.
Додаткові транспортні витрати: вартість транспортування може бути високою, особливо, якщо будинок побудований на віддаленій території, до якої важко дістатися.
Позики: важко отримати позику на будівництво модульного будинку, хоча слід зазначити, що банки уже готові до кредитування.
Складніше продати: оскільки такі будинки ще не дуже популярні, їх може бути складніше продати, навіть, враховуючи надійність і якість.
Якщо вас зацікавила ця концепція, то не зволікайте і починайте усе планувати. Для цього вам слід звернутися до архітектора та/або компанії, яка займається подібним будівництвом.
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У цій статті ми зосередилися на модульних бетонних будинках, які іноді плутають зі збірними бетонними будинками; але важливо знати, що у Португалії для будівництва модульних будинків широко використовуються й інші матеріали, які також можуть бути життєздайним рішенням.
Турбота про навколишнє середовище призвела до зростання будівництва модульних будинків, виготовлених із перероблених матеріалів, але вони усе ще мало представлені на ринку, хоча мають великий потенціал.
Також привертають увагу будинки, виготовлені із повторно використаних контейнерів, які після обробки виглядають трохи схожими на збірний бетон, але мають набагато кращі характеристики.
При інвестуванні у модульні будинки ви завжди повинні дізнаватися про будівельний матеріал і його технічні характеристики, щоб мати можливість проаналізувати якість і надійність даних приміщень.
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