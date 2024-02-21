Меламін – 7 речей, які вам потрібно знати про цей важливий матеріал

У світі матеріалів час від часу з’являються речі, які не сприймають і не люблять через деякі проблеми, що можуть виникнути із часом. Меламін є одним із тих матеріалів, до якого багато людей усе ще ставляться упереджено, навіть, незважаючи на те, що його використання у даний час широко розповсюджене і дуже добре регулюється.
Довгий час підданий критиці меламін сьогодні швидко зайняв своє місце серед популярних матеріалів у світі меблів та дизайну інтер’єру.
Ця конструкційна панель з основою із ДВП настільки міцна, наскільки її можна налаштувати, доступна для оздоблення наших кухонних меблів та багатьох інших меблів, таких як шафи чи полиці.
Те, що ми називаємо меламіном, насправді є панеллю ДВП, покритою декоративним шаром, просоченим формальдегідом меламіну, звідси і назва «меламін».
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Ми починаємо із прояснення більш технічних аспектів справи з «меламіном», оскільки засоби масової інформації іноді ставляться до нього із деякою ноткою критики, створюючи заплутані ідеї у головах тих, хто розглядає цей матеріал для свого будинку.
Перш за все, нам потрібно зробити попередження: багато людей плутають меламін з меланіном (пігментом шкіри, який змушує нас засмагати). Але останній не має до цього ніякого відношення, адже тема цієї статті –
Меламін( з
м ), і це не має нічого спільного із кольором шкіри.
Меламін (або ціанурамід) — гетероциклічна молекула із високим вмістом азоту, яку промисловим способом отримують за допомогою різноманітних хімічних реакцій із сечовини. Крім наукових балачок, даний матеріал використовується для виробництва різних термореактивних смол, званих меламіновими смолами або меламінформальдегідом.
Цей матеріал використовується для виготовлення багатьох предметів, таких як тарілки, миски, звукопоглинальні панелі та багато інших речей, які не підлягають вторинній переробці, тому в екологічному плані меламін також викликає деяке несхвалення.
У виготовленні меблів меламін не викликає таких суперечок, як у виробництві посуду. Те, що ми називаємо меламіном, коли справа доходить до меблів, насправді є матеріалом, який використовується замість дерева, як на зовнішній, так і на внутрішній частині меблів. Він широко використовується в кухнях і ванних кімнатах , як ми бачимо на цьому зображенні проєкту DECOR-IN, LDA, а також при виробницві шаф і меблів для спальні.
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Меламін, який використовується для виготовлення меблів, виробляється на основі деревно-стружкових плит, як правило, водовідштовхувальних МДФ (Medium Density Fiberboard, іноді їх помилково називають
водовідштовхувальними msd). Панель ДВП покривають декоративним аркушем паперу, змоченого термореактивною смолою – меламіновою смолою або меламінформальдегідом, як зазначено вище, – гарячим пресуванням. Затвори та кінці часто також виготовляються із термоклейкого меламіну або інших матеріалів, таких як ПВХ, поліпропілен або дерев’яний шпон.
Існує кілька матеріалів, які використовуються для виготовлення меблів із подібними характеристиками (а саме той факт, що МДФ використовують як основу), які часто називають меламіном взагалі, особливо, коли йдеться про білі меламінові панелі. Але, насправді, ці матеріали мають різні характеристики та методи виробництва. Давайте познайомимося із ними докладніше, щоб визначити відмінності.
Лакований
Як випливає із назви, лакований матеріал виготовляється шляхом нанесення лаку на МДФ у процесі, який називається лакуванням. Він завжди представляє кольори, які можуть бути матовими або глянцевими, і не має надрізів або фінішних країв.
Термоламіновані
Термоламінат – це матеріал, який найчастіше плутають із меламіном, але він має зовсім інший процес виробництва.
Термоламінат виробляється шляхом накладання 8-10 шарів крафт-паперу, покритого термореактивними смолами, поверх яких накладається аркуш декоративного паперу, покритий шаром захисної смоли. Він називається
оверлей. Цей набір проходить під високим тиском при високій температурі, щоб забезпечити поліконденсацію смол. Остання частина схожа на виготовлення меламіну, чи не так? Різниця полягає у тому, що меламін має лише один ламінований шар, який використовує значно нижчий тиск і температуру. Ось чому меламін також називають ламінатом прямого тиску або ламінатом низького тиску.
Термоламінат має товщину приблизно 0,7 мм. Він дуже міцний і стійкий до стирання та високих температур. Його можна використовувати для різних матеріалів, таких як фанера, ДВП або масив дерева.
Так чи краще термоламінат, ніж меламін? Це, перш за все, питання якості, тому що хороший меламін кращий за поганий ламінат і навпаки. Однак хороший ламінат завжди більш стійкий до тепла, стирання, подряпин і плям, ніж хороший меламін, але він, звичайно, дорожчий.
Розглядається як матеріал нижчої якості та асоціюється зі старими дешевими кухонними модулями через його велику простоту. Зараз меламін вдосконалився та став дуже популярним у дизайні інтер’єрів та виготовленні меблів.
Існує широкий вибір оздоблення. Меламін створює реалістичний візуальний ефект, завдяки чому будь-який предмет меблів має майже ідеальну текстуру дерева, дуже близьку до натуральної. З цієї причини його часто використовують як доповнення до справжнього дерева у дерев’яних кухнях.
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Але меламін також можна поєднувати й із іншими оздобленнями, і тоді новостворені матеріали можуть стати схожими на мармур або інші неймовірно реалістичні природні камені.
Залежно від ваших потреб меламін може бути матовим, глянцевим або сатиновим, гладким або фактурним, однотонним або декоративним. Його, навіть, можна оздобити маленькими керамічними тарілками.
Це міцний, легкий матеріал, придатний до частого використання і може стати альтернативою твердій деревині у конструкції різноманітних меблів.
Він також простий в обслуговуванні та пропонує відмінне співвідношення ціни та якості.
Незважаючи на те, що вона цілком підходить для щоденного використання, панель із меламінового шпону досить крихка при неправильному використанні. Цей матеріал погано протистоїть ударам, оскільки вони можуть легко відколоти шар смоли.
Також цей матеріал може здутися, зламатися або, навіть, деформуватися у результаті різних маніпуляцій.
І хоча поверхня є водостійкою, тривалий контакт із вологою може призвести до розбухання МДФ і виникнення пухирів під поверхневим шаром смоли, навіть, якщо він пройшов додаткову обробку для захисту від вологи.
Іншим недоліком меламіну є те, що із ним важко працювати, оскільки він досить легко сколюється та ламається під час різання чи свердління.
Меламін відомий тим, що не потребує особливого догляду. Для очищення меламінової поверхні достатньо простої м’якої тканини, губки або просто кухонного паперу, змоченого нейтральним розчином миючого засобу. Щоб очистити плями, обережно потріть меламін круговими рухами.
Якщо ви зіткнулися із складнішими плямами, не спокушайтеся засобами для чищення чи абразивними миючими засобами, оскільки ви ризикуєте послабити та подряпати меламін. Вибирайте традиційну харчову соду або марсельське мило. У будь-якому випадку, після застосування цих натуральних продуктів необхідно добре промити меблі ганчіркою, змоченою чистою водою, і ретельно їх просушити.
Але, навіть, якщо ви дуже ретельно доглядали за меблями із меламіну, той факт, що вони піддаються постійному тертю, означає, що на поверхні меблів можуть з’явитися мікропотертості. На щастя, є ефективне рішення, щоб видалити плями: губка із меламінової піни, змочена у теплій воді.
Середня ціна на меламінову панель залежить від кількох факторів, таких як якість, товщина, обробка, зовнішній вигляд тощо. Загалом вона коливається від 10 євро/м² до 40 євро/м².
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