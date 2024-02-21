Меламін – 7 речей, які вам потрібно знати про цей важливий матеріал

У світі матеріалів час від часу з’являються речі, які не сприймають і не люблять через деякі проблеми, що можуть виникнути із часом. Меламін є одним із тих матеріалів, до якого багато людей усе ще ставляться упереджено, навіть, незважаючи на те, що його використання у даний час широко розповсюджене і дуже добре регулюється.

Довгий час підданий критиці меламін сьогодні швидко зайняв своє місце серед популярних матеріалів у світі меблів та дизайну інтер’єру.

Ця конструкційна панель з основою із ДВП настільки міцна, наскільки її можна налаштувати, доступна для оздоблення наших кухонних меблів та багатьох інших меблів, таких як шафи чи полиці.

Те, що ми називаємо меламіном, насправді є панеллю ДВП, покритою декоративним шаром, просоченим формальдегідом меламіну, звідси і назва «меламін».