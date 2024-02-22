Плюси і мінуси солоної води в басейнах

Весна майже настала, а з нею приходить тепло та сонце, які так люблять португальці! Літо уже на порозі, тому, якщо у вас є басейн або ви плануєте його мати, саме час перейти від планів до практики та розпочати будівництво, або провести планове технічне обслуговування та/або необхідний ремонт, щоб мати свою прохолодну воду, яка врятує вас від спеки.
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Існує кілька систем підтримки води у басейні, таких як класичне використання хімікатів, солоної води або інноваційні ультрафіолетові системи.
Використання хлору стає дедалі суперечливішим. З’являються альтернативи, деякі з більшими, а інші з меншими перевагами, але хлорування води продовжує залишатися найпоширенішим методом у португальських плавальних басейнах, тому що, незважаючи на переваги нових систем, недоліки залишаються суттєвими.
Басейни із морською водою стали модною альтернативою традиційним басейнам із хлором. Обидва мають переваги та недоліки, тож приходьте до нас, щоб дізнатися, чи ідеально вам підходить басейн із морською водою!
Басейни із морською водою потребують менше обслуговування, ніж звичайні басейни, оброблені хлором, оскільки генератор хлору, який виконує електроліз, працює постійно. Такі басейниі мають функцію самоочищення, яка не потребує постійної уваги. Як ми вже згадували раніше, генератор хлору перетворює сіль (натуральну морську сіль) на хлор, забезпечуючи гігієну басейну, а також запобігаючи утворенню водоростей.
Але це не означає, що обслуговування немає, просто воно менш інтенсивне та регулярне, ніж у звичайних басейнах. Рівень pH утвореного хлору все ще потребує моніторингу та регулювання, хоча, зазвичай, – це процес, у який власник не втручається.
Ви знаєте той інтенсивний запах хлору, який часто відчувається у басейнах? У солоній воді його не знайдеш! Однією із найбільших переваг басейнів із морською водою є зменшення постійного використання токсичних хімікатів. Це не означає, що басейн із морською водою не містить хлору, просто його показники будуть набагато нижчими.
У системах використовується генератор хлору, який виробляє необхідний басейну хлор шляхом електролізу із використанням сольового розчину, тобто власної солоної води басейну. Цей хлор є природним, на відміну від звичайного хлору, і, зазвичай, вважається менш шкідливим.
Витрати на обслуговування басейну із морською водою у середньому нижчі, ніж у басейну із хлором, ми економимо, заощаджуючи до 50%. Але не варто поки захоплюватися, тому що початкові витрати вищі. Незважаючи на це, припускається, що в середньостроковій та довгостроковій перспективі буде досягнуто повернення інвестицій, і що, загалом, ця система очищення солоної води фактично стане більш економічною.
Купатися у басейні із морською водою набагато приємніше, ніж у басейні із хлорованою водою. Чому? Тому що сіль менш шкідлива для шкіри, ніж промисловий хлор, і, навіть, хлор, що утворюється у результаті електролізу, менш шкідливий для шкіри. Це означає, що симптоми подразливої та чутливої шкіри, почервоніння очей і подразненого носа будуть набагато меншими. Крім того, ви не відчуєте запаху хлору та не отримаєте освітленого волосся!
Із огляду на те, що басейни вимагають набагато менше хімікатів для свого обслуговування, басейни із морською водою є більш екологічними та екологічно чистими.
З іншого боку, з’єднання хлору із органічними речовинами (шкірою людини, листям, комахами… ) призводить до появи сполук, які називаються хлорорганічними. Ці сполуки подібні до людських гормонів і пов’язані із безпліддям і, навіть, деякими типами пухлин. Оскільки у басейнах із морською водою використовується набагато менше хлору, кількість цих продуктів, що утворюються, є мінімальною, а це означає, що ці басейни також будуть менш шкідливими для вашого здоров’я.
Очищення басейнів із солоною водою слід проводити частіше, оскільки електроліз солі спричиняє відкладення вапняку, наявного у воді, на пластинах для обробки та на більшості поверхонь басейну. Часте очищення забезпечить не тільки продовження терміну служби очисного обладнання, але й самого басейну, оскільки вапняк, окрім того, що є непривабливим, може пошкодити поверхні та прискорити процес корозії.
Це один із найбільших недоліків басейнів із морською водою! Селітра є корозійною і може серйозно пошкодити металеві поверхні басейну та, навіть, вуличні меблі навколо нього. Рішення полягає у тому, щоб у вашому басейні було якомога менше металевих поверхонь, їх необхідно замінити на пластикові, бетонні чи інші покриття.
Ця система не зовсім підходить для басейнів із нержавіючої сталі і зовсім не підходить для басейнів із підігрівом, оскільки нагрівання прискорює процес електролізу, а отже, підвищує рівень плям і корозії.
Система електролізу, яка розкладає сіль і підтримує воду у хорошому, придатному для використання стані, працює безперервно. Це має перевагу у тому, що технічне обслуговування стає простішим і менш частим, але воно також має величезний недолік: значне збільшення витрат на електроенергію.
Останній недолік цієї системи, ймовірно, буде головним, із яким ви зіткнетеся, якщо плануєте її придбати: – це початкові інвестиції, які набагато більші, ніж у звичайних системах очищення. Але більші не лише початкові інвестиції, а й планове технічне обслуговування машин, а, отже, їхній ремонт стає дорожчим.
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