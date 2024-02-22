Плюси і мінуси солоної води в басейнах

Весна майже настала, а з нею приходить тепло та сонце, які так люблять португальці! Літо уже на порозі, тому, якщо у вас є басейн або ви плануєте його мати, саме час перейти від планів до практики та розпочати будівництво, або провести планове технічне обслуговування та/або необхідний ремонт, щоб мати свою прохолодну воду, яка врятує вас від спеки.





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Існує кілька систем підтримки води у басейні, таких як класичне використання хімікатів, солоної води або інноваційні ультрафіолетові системи.

Використання хлору стає дедалі суперечливішим. З’являються альтернативи, деякі з більшими, а інші з меншими перевагами, але хлорування води продовжує залишатися найпоширенішим методом у португальських плавальних басейнах, тому що, незважаючи на переваги нових систем, недоліки залишаються суттєвими.

Басейни із морською водою стали модною альтернативою традиційним басейнам із хлором. Обидва мають переваги та недоліки, тож приходьте до нас, щоб дізнатися, чи ідеально вам підходить басейн із морською водою!