15 збірно-модульних і португальських будинків

Збірні будинки уже давно вважаються неякісним видом будівництва. Однак, мода гнучка, і зараз ми спостерігаємо бум інтересу до такого типу будівництва.

Збірні будинки мають багато переваг: швидке будівництво, можливість налаштування та адаптація до будь-якого типу контексту, а також сейсмостійкість.

Ще одним фактором, який не можна ігнорувати, є ціна : за дослідженнями, у середньому збірний дерев’яний будинок – найпоширеніший тип – має середню вартість на 30% нижчу порівняно із традиційним рішенням. Ще слід додати до незначної вартості і енергозбереження, яке він запропонує у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Щоб дізнатися про усі витрати, пов’язані із будинком такого типу в Португалії, ми зібрали зображення проєктів португальських професіоналів. Тому не можна виправдовуватися, коли ви говорите, що ми ділимося тільки професіоналами у цій сфері. Подивіться, який проєкт вам найбільше подобається, і зверніться безпосередньо до професіонала.

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