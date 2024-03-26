15 збірно-модульних і португальських будинків

Збірні будинки уже давно вважаються неякісним видом будівництва. Однак, мода гнучка, і зараз ми спостерігаємо бум інтересу до такого типу будівництва.
Збірні будинки мають багато переваг: швидке будівництво, можливість налаштування та адаптація до будь-якого типу контексту, а також сейсмостійкість.
Ще одним фактором, який не можна ігнорувати, є ціна : за дослідженнями, у середньому збірний дерев’яний будинок – найпоширеніший тип – має середню вартість на 30% нижчу порівняно із традиційним рішенням. Ще слід додати до незначної вартості і енергозбереження, яке він запропонує у середньостроковій та довгостроковій перспективі.
Щоб дізнатися про усі витрати, пов’язані із будинком такого типу в Португалії, ми зібрали зображення проєктів португальських професіоналів. Тому не можна виправдовуватися, коли ви говорите, що ми ділимося тільки професіоналами у цій сфері. Подивіться, який проєкт вам найбільше подобається, і зверніться безпосередньо до професіонала.
Знімні модульні будинки:
Знімні або стаціонарні модульні будинки Kitur виробляються у Португалії з виробничим підрозділом у центрі країни та доставляються у будь-яку точку материкової Португалії без додаткових витрат.
МІСЦЕ: Águeda
ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ: 18 × 3 × 10 м / 146 м² (довжина, висота, ширина / площа)
Будинок модельний (збірний)
Модельний будинок (збірний) партнерство з CLICKHOUSE
МІСЦЕ: Монтемор-о-Велью
ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ: 150 м² (Площа)
ЗАГАЛЬНА ЦІНА: 90 000,00 євро
Збірний будинок Massy – Париж
Збірний будинок, дерев'яна конструкція та закритий капото.
МІСЦЕ: Матозіньюш
Fábrica das Casas – модульна архітектура.
Fábrica Das Casas підтримує інноваційний і піонерський метод 100% португальських досліджень і розробок, який створює, розробляє, тестує, сертифікує та виробляє за допомогою промислового процесу моделі житла, торгівлі, послуг і туристичного обладнання, повністю спроєктовані та побудовані у контексті заводу, що поставляється замовнику в готовому вигляді.
Цей будинок представлений у цьому контексті та з огляду на експоненціальне визнання напруженої роботи, яку протягом останніх двох років проводили понад 40 членів чудової команди Fábrica Das Casas.
МІСЦЕ: Vila Nova de Famalicão
МІСЦЕ : Vale de Cambra
МІСЦЕ : Сетубал
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Тимчасові крила _Модульне житло, орієнтоване на низьку вартість пропозиції без використання переваг архітектурного характеру та гармонійної інтеграції із територією. Корпус передбачає логіку, яка сама по собі деконструює попередньо встановлену концепцію модуля, надаючи йому ідентичності, персоналізованого та знакового образу.
МІСЦЕ: Брага
ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ: 16 × 7 м / 62 м² (довжина, ширина / площа)
ЗАГАЛЬНА ЦІНА: €37 000,00
Redux — це термін, який використовується у кіно та літературі і означає нову, покращену та оновлену версію чогось, що уже було зроблено в минулому. Ми пропонуємо нову концепцію житла, яка поєднує найрозумніші технології будівництва із винятковим дизайном.
Модулі Redux можуть створювати незліченну кількість конфігурацій внутрішніх просторів, щоб краще відповідати кожній вимогі, і, на відміну від інших модульних систем, вони пропонують особливості адаптації до характеристик кожної місцевості.
Усі будинки виготовляються на заводі у контрольованому середовищі та транспортуються на місце частково або повністю готовими. Це єдиний спосіб запропонувати найкращі результати за короткий проміжок часу та за найкращою ціною.
МІСЦЕ: Порту
Так само, як росте ваша сім’я, ваш дім може рости теж: разом із вами.
Проєкт homie4ALL виникає у результаті об’єднання кількох професійних сфер, які доповнюють урбаністику, включаючи архітектуру, ландшафтну архітектуру, інженерію, будівництво та містобудування. Саме завдяки синергії між цими проміжними областями було визначено курс для презентації цього модуля.
Автори: архітектор Хорхе Перейра та архітектор Родріго Пачеко
МІСЦЕ: Лісабон
МІСЦЕ : Лісабон
МІСЦЕ : Лісабон
Модульні конструкції для житла.
МІСЦЕ : Валонго
МІСЦЕ : Vale de Cambra
Casa Tejo було розроблено із можливістю розширення в залежності від потреб сімей.
Базова модель складається із ядра площею 64 м2 (з можливістю розміщення в T1 або T2), до якого можна додати один або кілька модулів, балкон, перголу та спальню. Найпростішою моделлю є T1 (64 м2) із дуже великою площею, що включає 1 спальню, ванну кімнату, вітальню та кухню відкритого простору.
T2 (64 м2) оптимізовано за використовуваним простором, він має 2 спальні, ванну кімнату, вітальню та кухню у «відкритому просторі».
T3 має площу 86 м2, яка включає модуль спальні та критий балкон біля вітальні. У будь-який момент можна додати інші модулі, дозволяючи будинку рости за потреби.
МІСЦЕ: Фуншал
ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ: 13 × 3 × 6,5 м / 86 м² (довжина, висота, ширина / площа)
ЗАГАЛЬНА ЦІНА 48,00 євро
Використовуючи переваги усіх існуючих технологій, доступних на даний момент, ми створили будинок для однієї сім’ї, використовуючи чудові матеріали, щоб досягти найкращого компромісу між сучасною конструкцією, яка відповідає теперішньому часу, із простою архітектурою, із високоякісними матеріалами та чудовою якістю.
З точки зору комфорту та з точки зору енергоефективності.
Прохання було зроблено двома молодими лікарями, які бажали ефективної конструкції на усіх рівнях. Також побажанням було, щоб будівля ідеально вписувалася у місце, яке вони обрали для свого впровадження (центр Понте-де-Ліма).
Варто підкреслити чудову роботу, виконану архітектурно -технічним бюро, яке, будучи з Понте-де-Ліма, значно полегшило роботу, оскільки спеціалісти мали повне знання об’єкта та всієї прилеглої території.
МІСЦЕ: Понте де Ліма
ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ: 18 × 3,3 × 11 м / 200 м² (довжина, висота, ширина / площа)
ЗАГАЛЬНА ЦІНА €150 000,00
МІСЦЕ : Порту
Auzz — це збірно-модульна система будівництва, яка значно економить час і ресурси. Універсальність конфігурацій і оздоблення дозволяє адаптувати систему до різних типів розміщення: для промисловості, для житла або для туристичних курортів. Система Auzz базується на повністю стандартизованих компонентах, які дозволяють зібрати та побудувати проєкт за дуже короткий проміжок часу із дуже конкурентноспроможним бюджетом.
Усі компоненти модуля виготовляються на заводі та постачаються у комплектах, підготовлених для збирання на місці. Завдяки своїм компактним характеристикам і простоті складання комплект доставки дозволяє відправляти конструкцію у контейнері практично у будь-яку точку світу.
МІСЦЕ: Лісабон
Тепер, коли ви дізналися більше про модульні будинки з homify, пропонуємо статтю:
Швидкомонтовані будинки: переваги, недоліки та португальські проєкти!