7 одноповерхових будинків із проєктами, щоб надихнути вас на будівництво свого

Коли справа доходить до будівництва ідеального сімейного будинку, висота – це ще не все, тобто будинок не завжди повинен бути дворівневим. Одноповерхові будинки однаково чарівні і функціональні. Той факт, що вони мають лише один поверх, полегшує їх прибирання та ідеально підходить для сімей із людьми похилого віку або людьми із обмеженою мобільністю. За допомогою креативності та гарного проєкту одноповерхові будинки можуть задовольнити просторові потреби будь-якої родини (як ми демонструємо вам у проєктах, що представлені у сьогоднішній статті).
Приходь і познайомся із ними.
Примітка homify: будинки на зображенні спроєктувало польське архітектурне бюро.
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Цей гарний будинок має три спальні, гараж , вітальню, кухню та ванні кімнати. Його простий, красивий і сучасний дизайн сповнений характерних деталей, які роблять цей одноповерховий будинок чарівним.
Коли сонце заходить і наступають сутінки, гарне освітлення підкреслює найкращі деталі цього будинку, який включає великий відкритий простір. Такий будинок – мрія кожного.
Ось обіцяне зображення проєкту будинку (про який ми уже згадували), він містить три спальні, три ванні кімнати, вітальню, їдальню, кухню, терасу та гараж на дві машини. Усе це на одному поверсі.
У нашому другому будинку також є чудовий відкритий простір. Гараж виділяється спереду фасаду, намагаючись максимізувати простір всередині та створити елегантну композицію.
Усередині перевага надавалася громадським зонам, але і кухні теж відведене значне місце. Також є три спальні із великим потенціалом для розширення.
Будинок також має терасу, щоб насолодитися відкритою зоною, яка оточує помешкання.
Розподіл сучасний: із спільною соціальною зоною та великими приватними просторами, які пропонують комфорт мешканцям.
Цей будинок трохи менший за попередні, але теж стильний.
Завдяки квадратній лаконічній і компактній формі, будинок буде ідеальним для будь-якої сім'ї.
Незважаючи на свій невеликий розмір, будинок не економить на місцях для відпочинку та покращення якості життя. Ця красива тераса, інтегрована у сад, що знаходиться за будинком.
Будинок має три спальні, вітальню, їдальню, кухню і три ванні кімнати, а також гараж на дві машини і пральню. Усі ці підрозділи компактні.
Нам варто лише поглянути на цей фасад із красивим помаранчевим дахом, щоб закохатися у прекрасний будинок, який зображений на фото.
Класичний стиль ідеально поєднується із сучасними елементами. Три спальні роблять цей будинок ідеальним для сім’ї із чотирьох і більше осіб, а подвійний гараж є додатковою перевагою.
Проста тераса виглядає як продовження соціальної зони, яка знаходиться всередині, створюючи більше простору для спілкування членів сім’ї.
Будинок розподілений у функціональний спосіб із повністю відкритою та плавною соціальною зоною, тоді як спальні знаходяться у більш приватному просторі.
Традиційний похилий дах є справжнім
героєм цього прекрасного будинку. Простий фасад лаконічно говорить нам про те, що знаходиться всередині (запевняємо вас, там теж прекрасно). (Клацніть на фото, щоб побачити більше зображень).
Проєкт, без сумніву, функціональний і візуально приємний.
Контакт із зовнішнім світом є важливою частиною концепції цих будинків. Тераса утворює перехід між внутрішнім і зовнішнім простором.
Цей будинок має три спальні, соціальну зону з кухнею, їдальнею та вітальнею, три ванні кімнати та гараж на дві машини.
Унікальність цього будинку полягає не стільки у його сучасному стилі, скільки в системі конструкції, оскільки це модульна будівля, яка дозволяє заощадити час і гроші у процесі будівництва.
В результаті цей будинок виявився комфортним і функціональним, здатним задовольнити потреби сучасної сім'ї.
Проєкт також зосереджений на інтеграції із простором навколо будинку, вдало поєднуючи інтер’єр і місцевість, у якій розташований будинок.
Модулі, із яких складається будинок, поділяються на соціальну та приватну зони, кожна із яких є незалежною по відношенню до іншої, незважаючи на інтеграцію. У будинку є дві спальні, дві ванні кімнати та відкритий простір з вітальнею та кухнею.
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Темно-сірий чотирисхилий дах контрастує із білими стінами будинку. Впадає в очі зелена трава навкруги і широка стежка, що веде нас до хати. Дивіться наступні фотографії та план.
Невелика тераса служить місцем для відпочинку та насолоди на природі.
Цей будинок маленький. Він складається лише із двох спалень, повної спільної ванної кімнати, офісу та соціальної зони, яка включає кухню та вітальні, які, в свою чергу, об’єднані із невеликою терасою.
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