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7 одноповерхових будинків із проєктами, щоб надихнути вас на будівництво свого

Sílvia Cardoso – homify Sílvia Cardoso – homify
homify Будинки
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Коли справа доходить до будівництва ідеального сімейного будинку, висота – це ще не все, тобто будинок не завжди повинен бути дворівневим. Одноповерхові будинки однаково чарівні і функціональні. Той факт, що вони мають лише один поверх, полегшує їх прибирання та ідеально підходить для сімей із людьми похилого віку або людьми із обмеженою мобільністю. За допомогою креативності та гарного проєкту одноповерхові будинки можуть задовольнити просторові потреби будь-якої родини (як ми демонструємо вам у проєктах, що представлені у сьогоднішній статті).

Приходь і познайомся із ними.

Примітка homify: будинки на зображенні спроєктувало польське архітектурне бюро.

Якщо ви бажаєте реалізувати власний проєкт, можете звернутись до наших спеціалістів за посиланням


1. Усе необхідне

homify Будинки
homify
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Цей гарний будинок має три спальні, гараж , вітальню, кухню та ванні кімнати. Його простий, красивий і сучасний дизайн сповнений характерних деталей, які роблять цей одноповерховий будинок чарівним.

Уночі

homify Будинки
homify
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Коли сонце заходить і наступають сутінки, гарне освітлення підкреслює найкращі деталі цього будинку, який включає великий відкритий простір. Такий будинок – мрія кожного.

Архітектурний план

homify Стіни
homify
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Ось обіцяне зображення проєкту будинку (про який ми уже згадували), він містить три спальні, три ванні кімнати, вітальню, їдальню, кухню, терасу та гараж на дві машини. Усе це на одному поверсі.

2. Незаперечна краса

homify Будинки
homify
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У нашому другому будинку також є чудовий відкритий простір. Гараж виділяється спереду фасаду, намагаючись максимізувати простір всередині та створити елегантну композицію.

Усередині перевага надавалася громадським зонам, але і кухні теж відведене значне місце. Також є три спальні із великим потенціалом для розширення.

Насолоджуватись

homify Будинки
homify
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Будинок також має терасу, щоб насолодитися відкритою зоною, яка оточує помешкання.

Архітектурний план

homify Стіни
homify
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Розподіл сучасний: із спільною соціальною зоною та великими приватними просторами, які пропонують комфорт мешканцям.

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3. Маленький, але місткий

homify Будинки
homify
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Цей будинок трохи менший за попередні, але теж стильний.

Завдяки квадратній лаконічній і компактній формі, будинок буде ідеальним для будь-якої сім'ї.

Поєднання необхідного

homify Будинки
homify
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Незважаючи на свій невеликий розмір, будинок не економить на місцях для відпочинку та покращення якості життя. Ця красива тераса, інтегрована у сад, що знаходиться за будинком.

Архітектурний план

homify Стіни
homify
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Будинок має три спальні, вітальню, їдальню, кухню і три ванні кімнати, а також гараж на дві машини і пральню. Усі ці підрозділи компактні.

4. Гарний контраст

homify Будинки
homify
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Нам варто лише поглянути на цей фасад із красивим помаранчевим дахом, щоб закохатися у прекрасний будинок, який зображений на фото.

Класичний стиль ідеально поєднується із сучасними елементами. Три спальні роблять цей будинок ідеальним для сім’ї із чотирьох і більше осіб, а подвійний гараж є додатковою перевагою.

Насолоджуйтеся на природі

homify Будинки
homify
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Проста тераса виглядає як продовження соціальної зони, яка знаходиться всередині, створюючи більше простору для спілкування членів сім’ї.

Архітектурний план

homify Стіни
homify
homify Відвідати профіль

Будинок розподілений у функціональний спосіб із повністю відкритою та плавною соціальною зоною, тоді як спальні знаходяться у більш приватному просторі.

5. Чарівний дах

homify Будинки
homify
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Традиційний похилий дах є справжнім героєм цього прекрасного будинку. Простий фасад лаконічно говорить нам про те, що знаходиться всередині (запевняємо вас, там теж прекрасно). (Клацніть на фото, щоб побачити більше зображень).

Проєкт, без сумніву, функціональний і візуально приємний.

Простори для насолоди

homify Будинки
homify
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Контакт із зовнішнім світом є важливою частиною концепції цих будинків. Тераса утворює перехід між внутрішнім і зовнішнім простором.

Архітектурний план

homify Стіни
homify
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Цей будинок має три спальні, соціальну зону з кухнею, їдальнею та вітальнею, три ванні кімнати та гараж на дві машини.

6. Із сучасним відтінком

homify Будинки
homify
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Унікальність цього будинку полягає не стільки у його сучасному стилі, скільки в системі конструкції, оскільки це модульна будівля, яка дозволяє заощадити час і гроші у процесі будівництва.

В результаті цей будинок виявився комфортним і функціональним, здатним задовольнити потреби сучасної сім'ї.

Діалог із зовнішнім

homify Будинки
homify
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Проєкт також зосереджений на інтеграції із простором навколо будинку, вдало поєднуючи інтер’єр і місцевість, у якій розташований будинок.

Архітектурний план

homify Стіни
homify
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Модулі, із яких складається будинок, поділяються на соціальну та приватну зони, кожна із яких є незалежною по відношенню до іншої, незважаючи на інтеграцію. У будинку є дві спальні, дві ванні кімнати та відкритий простір з вітальнею та кухнею.


До вашої уваги наша стаття Модульні бетонні будинки: краса та якість за невелику вартість!, яку ви можете знайти за посиланням

7. Із темно-сірим дахом

homify Будинки
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Темно-сірий чотирисхилий дах контрастує із білими стінами будинку. Впадає в очі зелена трава навкруги і широка стежка, що веде нас до хати. Дивіться наступні фотографії та план.

Місце для відпочинку

homify Будинки
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Невелика тераса служить місцем для відпочинку та насолоди на природі.

Архітектурний план

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Цей будинок маленький. Він складається лише із двох спалень, повної спільної ванної кімнати, офісу та соціальної зони, яка включає кухню та вітальні, які, в свою чергу, об’єднані із невеликою терасою.

Двоповерхові будинки

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VITOR PEREIRA – EasyGest Premium Properties
VITOR PEREIRA - EasyGest Premium Properties Відвідати профіль

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Як побудувати будинок у Португалії
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