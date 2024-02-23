7 одноповерхових будинків із проєктами, щоб надихнути вас на будівництво свого

Коли справа доходить до будівництва ідеального сімейного будинку, висота – це ще не все, тобто будинок не завжди повинен бути дворівневим. Одноповерхові будинки однаково чарівні і функціональні. Той факт, що вони мають лише один поверх, полегшує їх прибирання та ідеально підходить для сімей із людьми похилого віку або людьми із обмеженою мобільністю. За допомогою креативності та гарного проєкту одноповерхові будинки можуть задовольнити просторові потреби будь-якої родини (як ми демонструємо вам у проєктах, що представлені у сьогоднішній статті).

Приходь і познайомся із ними.

Примітка homify: будинки на зображенні спроєктувало польське архітектурне бюро.

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