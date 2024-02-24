10 подарунків тим, у кого є нове житло

Традиція сусідів дарувати подарунки новій людині, яка щойно переїхала у будівлю чи район, у нас не є інституцією, особливо, коли йдеться про вітання нових сусідів.
Але робити це, коли друг або член сім’ї купує чи переїжджає у будинок, – це інша історія. У цій ситуації хочеться завжди запропонувати вітальний подарунок, особливо, якщо ці близькі люди влаштовують вечірку з нагоди новосілля!
Проблема полягає у тому, щоб знати, що запропонувати… Ми не хочемо дарувати надто інтимні речі, але, якщо ми пропонуємо щось загальне чи нецікаве, найнадійнішим способом буде зробити наш подарунок під час наступної святкової події, яка трапиться у житті господарів. А цього ніхто не хоче, правда?
Ми усвідомлюємо цю дилему і любимо дарувати вітальні подарунки, навіть, новим сусідам, тому що це чудовий спосіб знайти нових друзів і налагодити хороші стосунки із тими, хто житиме так близько до нас.
Тож сьогодні ми пропонуємо вам 10 ідей вітальних подарунків, якими кожен захоче користуватися щодня. Тепер погляньте!
Завжди важливо мати хорошу книгу рецептів, особливо, якщо ви живете наодинці. Подарувати кулінарну книгу відомого автора чи автора бестселерів — ідеальний вітальний подарунок, який можна купити за невеликі гроші.
Для тих, хто хоче і може інвестувати більше, можна запропонувати кавоварку для приготування еспресо, як ця Philips L'OR LM8012/60 Barista, для капсул, із тиском 19 бар. Це задоволення, яке буде настільки ж корисним, як і незабутнім. Зрештою, не так багато людей можуть встояти перед чудовою свіжозвареною кавою! Аромат свіжої кави залишиться пам'яттю про вас у новому домі!
Одна із цих ніжних і елегантних підставок для тортів від AQUI HÁ PEÇA стане ідеальним подарунком для господарів на новосілля. Ми запевняємо вас, що господарі будуть любити цей предмет і використовуватимуть його із задоволенням.
Подарувати ароматичну свічку може бути або особливим подарунком, або повним провалом, якщо ви виберете свічку поганої якості.
Ці ароматичні свічки від BLOMUS виготовлені на основі соєвого воску, тому вони дуже екологічні, випромінюють освіжаючий і потужний аромат годинами. Крім того, сучасний дизайн підсвічника, який схожий на бетон, робить його ідеальним декоративним аксесуаром.
Можливо вам буде цікаво зробити подарунок, зроблений своїми руками, тоді читайте наш DIA проєкт
Ароматична лампа своїми руками, зробіть власну ароматичну лампу за 7 кроків за посиланням
Це ще одна пропозиція для тих, хто хоче витратити трохи більше, але знає, що успіх гарантований!
Наявність чудового звукового обладнання у новому домі буде безцінним подарунком, і тому можна запропонувати в якості подарунка бездротові колонки: вони мають технології aptx і bluetooth 5.0, що забезпечує хороший звук на відстані до 10 метрів.
Керувати звуком можна, до прикладу , із програми Marshall Bluetooth або за допомогою аналогових елементів керування, встановлених на верхній панелі динаміка.
У вітальні , кухні чи спальні ці колонки завжди створять ідеальну атмосферу, щоб насолоджуватися домом ще більше.
Такий подарунок – чудовий вибір!
Ваші друзі чи родина люблять смакувати хорошим вином? Тоді ви належним чином оціните неймовірний електричний штопор, який ви бачите на фото.
Цей вражаючий штопор має ультрасучасний дизайн і може відкривати пляшки за лічені секунди завдяки технології вакуумного тиску.
Він дуже простий у використанні: просто стисніть і покрутіть, щоб видалити алюмінієву фольгу!
Ви обов’язково захочете купити два.
Набір
сільничка і перечниця може здатися не дуже оригінальним подарунком, але цей набір від VICARA у формі португальської бруківки нікого не залишить байдужим.
Його особливий дизайн буде гарантувати успіх і постійно викликатиме посмішку у ваших господарів, коли вони будуть використовувати цей подарунок.
Пропонуйте екологію у вигляді кухонних аксесуарів! Цей набір від GO4CORK настільки ж красивий, як і функціональний, має виняткову якість. А також його перевага у тому, що він виготовлений із пробкового матеріалу, повністю екологічно чистого. Прекрасний подарунок!
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Красива ваза із рослиною, яка є символом грошей, – немає кращого способу побажати друзям удачі та процвітання у їхньому новому домі!
Знову ж таки, дарування ковдри — це не такий уже й важливий подарунок, якщо тільки ви не виберете високоякісну вовняну ковдру (як-от оці від CRIVART).
Вони класичні, м’які, надзвичайно приємні на дотик та демонструють чудовий дизайн. Ці пледи додадуть тепла та затишку будинку, який гостинно відкриє свої двері господарям!
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