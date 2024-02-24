Цей будинок виглядає одноповерховим. Але їх двоє!

Камінь — це будівельний матеріал, який використовувався завжди, не тільки тому, що він є подарунком нашої матері-природи, але й завдяки своїй красі та стійкості, які захоплювали людей із самого початку історії. Сьогоднішній день не став винятком, і камінь є одним із найбільш цінованих і бажаних матеріалів для будівництва будинків. Зрештою, хто б не хотів жити у кам'яному будинку? Ми вважаємо, що це матеріал, який породжує консенсуальність.
У цій статті ми відвідаємо будинок, який вас точно захопить. Це односімейний будинок, розташований в Іспанії. Ззовні дизайн кам’яного будинку представлений у рустикальному стилі, але всередині він дивує нас своїми більш сучасними елементами. Цей будинок був побудований Huga Arquitectos, і ми впевнені, що він вам сподобається так само, як і нам.
Побудований із використанням виразного каменю, цей будинок, привертає увагу тих, хто проходить повз.
Фасад повністю зроблений із каменю, за винятком вікон, дверей і даху, які представлені із таких матеріалів, як дерево, кераміка, скло та сталь.
Будинок виділяється використанням природних кольорів
теплих тонів, таких як коричневий, бежевий та інші.
Хто б повірив, що цей кам’яний будинок містить напівпідземний поверх? Це вхід у гараж, але тут також є деякі кімнати будинку. Це ми матимемо можливість побачити пізніше.
Незважаючи на те, що фасад побудований із каменю, він має сучасний відтінок, який матеріалізується через дизайн (із прямими лініями) та через поєднання матеріалів.
Крім того, завдяки простому та мінімалістичному внутрішньому дворику, який його оточує, будинок виглядає свіжим та актуальним. Давайте розглянемо його зсередини.
Ми починаємо огляд інтер'єру з вітальні , яка ділить простір із обідньою зоною.
Нашу увагу привертає щедрий потік природного світла, що проникає у ці зони завдяки великим вікнам, які ми бачимо на задньому плані. Також через ці вікна відкривається вид на сад.
Стін, що розділяють зони, немає. Простір лише розмежований меблями та матеріалом для підлоги.
Ми виділяємо значний камін у центрі, який не тільки прикрашає, але й розділяє простір.
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У цій кухні нашу увагу одразу привернули великі розміри приміщення та високоякісні меблі, які вдало розподілені по всьому простору.
Кухня поділена на дві зони: перша (розташована ззаду) – із вбудованою шафою, в якій розміщується техніка і зона зберігання в цілому; друга – дерев'яний, оздоблений мармуром, острів, який служить місцем для приготування їжі та неформальних прийомів їжі.
Чудово!
Два поверхи з'єднують фантастичні дерев'яні сходи. Плаваючі сходинки та витончена, майже непомітна балюстрада складають цей елегантний архітектурний елемент. Однак вони не є найбільш рекомендованими сходами для будинку із маленькими дітьми.
Спальня є однією із головних кімнат у будинку і, безумовно, може запропонувати комфорт, який шукали мешканці.
Спальня у класичному стилі оформлена у м'яких кольорах в коричневих і багряних тонах. Простір кімнати підкреслюють великі вікна, через які проникає яскраве природне світло, що розповсюджується по всій кімнаті. Також великі вікна надають можливість спостерігати за природою, наближаючи її до нас.
Вражає чіткість і стриманий лаконізм!
Ми продовжуємо у приватній зоні будинку, щоб відвідати ванну кімнату.
Тут знову очевидна прихильність до деревини, присутньої у меблях для раковин. Дерево надає усьому оздобленню ванної кімнати сільського шарму, який контрастує із сантехнікою з простими та сучасними лініями.
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У цьому будинку із великими просторами також є затишні куточки, де мешканці можуть працювати, відключившись від світу. Це стосується цього офісу, де деревина присутня як на підлозі, так і на меблях, створюючи сільську, теплу та гостинну зону.
Організація має важливе значення у такому просторі, тому тут є кілька вбудованих полиць. І останній, але не менш важливий елемент, – це камін, який відкривається у кімнату як авангардний елемент, і займає центральне місце в оздобленні.
Ми закінчили цю статтю у чарівному саду біля будинку, який, для більшого комфорту власників, має приголомшливу терасу.
Простір поділено на частини: зелені зони, кам'яний сад, щоб відповідати стилю будинку, і тераса для відпочинку. Ця остання частина захищена дерев’яною перголою.
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