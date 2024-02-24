Цей будинок виглядає одноповерховим. Але їх двоє!

Камінь — це будівельний матеріал, який використовувався завжди, не тільки тому, що він є подарунком нашої матері-природи, але й завдяки своїй красі та стійкості, які захоплювали людей із самого початку історії. Сьогоднішній день не став винятком, і камінь є одним із найбільш цінованих і бажаних матеріалів для будівництва будинків. Зрештою, хто б не хотів жити у кам'яному будинку? Ми вважаємо, що це матеріал, який породжує консенсуальність.

У цій статті ми відвідаємо будинок, який вас точно захопить. Це односімейний будинок, розташований в Іспанії. Ззовні дизайн кам’яного будинку представлений у рустикальному стилі, але всередині він дивує нас своїми більш сучасними елементами. Цей будинок був побудований Huga Arquitectos, і ми впевнені, що він вам сподобається так само, як і нам.