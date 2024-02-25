Ремонт маленьких ванних кімнат – дізнайтеся, як це зробити і скільки це коштує!

Ванна кімната є одним із тих приміщень, які найбільше руйнуються у будинку. Що й не дивно, враховуючи щоденне використання та складні умови, пов'язані із вологою, які мають витримувати матеріали. Це також один із просторів, який швидко втрачає блиск і навіть виходить із моди. Ось чому, коли ми думаємо про те, щоб розпочати реконструкцію свого будинку , перш за все думаємо про ванну кімнату!
Але, звичайно, будь-який ремонт має витрати… Планування, матеріали, праця. Ми почали з малого, а раптом витрати зросли!
Однак, ремонт маленької ванної кімнати не повинен стати кошмаром для вашого банківського рахунку. Виконувати роботу можна потроху, поетапно, відповідно до вашого бюджету.
Якщо ви не знаєте, із чого почати або скільки вам доведеться витратити, homify тут, щоб допомогти! У цій статті ви знайдете багато важливої інформації про невеликий ремонт, який ви можете зробити у своїй ванній кімнаті, поки не досягнете кінцевого результату.
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Хороший спосіб почати ремонт вашої маленької ванної кімнати – замінити покриття у душовій зоні або стіні за раковиною.
Які матеріали?
- Планшетна мозаїка – може бути зі скла, кераміки, каменю, порцеляни і, навіть, металізована. Такі покриття, виготовлені зі скла або кераміки, виглядають красиво і сучасно. Із цінами від 15 до 20 євро за м2 покриття невеликих площ цим матеріалом відбувається швидко, не дуже дорого та має вражаючий ефект.
- Кахель – незамінний матеріал для ванної кімнати. Кахлі можуть бути гладкими, із невеликим рельєфом, однорідного кольору або із візерунком, головне, щоб вони були якісні і гарантувати стійкість. Покриття плиткою хорошої якості коштуватиме вам від 25 євро за м2 (ціна без урахування праці). Ви можете досягти значно вищих цін, залежно від вашого вибору).
- Мікроцемент і епоксидна смола – ідеальні покриття для стін і підлоги душових завдяки своїм водонепроникним характеристикам. Покриття такого типу може коштувати близько 58 євро за м2 (включаючи роботу).
У маленьких ванних кімнатах укладання плитки займає близько двох днів, включаючи підготовку поверхні, і коштуватиме близько 100 євро.
Перш ніж вибрати матеріал, проведіть багато досліджень в Інтернеті та відвідайте спеціалізовані магазини, щоб перевірити колір і текстуру перед закупівлею!
(Результати, отримані шляхом пошуку великих роздрібних торговців і спеціалізованих веб-сайтів)
Це робота, яка приносить тільки користь. Душові кабіни зручніші та безпечніші у використанні для людей із обмеженими можливостями пересування, а видалення об’ємної ванни зробить вашу маленьку ванну кімнату більшою та просторішою. Дослідіть доступні професійні варіанти та зробіть рішучий крок: лише цією дією ви досягнете абсолютно нового вигляду у вашій маленькій ванній кімнаті.
Хочете пораду? Заощадьте трохи більше грошей і скористайтеся можливістю, щоб одночасно викласти стіни приміщення плиткою, знявши перед тим громіздку ванну, щоб потім встановити душову кабіну і змінити стиль приміщення.
Виконання такої роботи займає від одного до трьох днів і коштуватиме вам понад 800 євро.
Це може здатися великою, дорогою та важкою заміною, але, насправді, це не так. Ви, навіть, можете зробити це самостійно, якщо вирішите придбати стандартний предмет меблів у збірному комплекті!
В IKEA ви знайдете великий вибір меблів для сучасних раковин від 39 євро (тумба для раковини із одними дверцятами, дуже проста, чудово підходить для маленької ванної кімнати у сучасному або мінімалістичному стилі). Ціни зростають із вибором потужності та стилю. Але на ринку є багато варіантів за дуже привабливими цінами (без праці), якщо у вас є певні навички у сантехніці та монтажі.
Якщо ви віддаєте перевагу індивідуальному рішенню, воно буде коштувати дорожче, але, гарантовано, повністю адаптується до вашого конкретного приміщення. У цьому випадку ціну визначає компанія-постачальник.
Це ремонт, який закінчиться неминучим чи то із-за вибору стилю, чи то із-за економії. Але не думайте, що вам потрібно купувати унітаз разом із раковиною, такі рішення уже вийшли із моди.
Заміна унітазу чи сантехніки може стати рушійною силою для початку ремонту старих ванних кімнат, тому, якщо настав час для цього рішення, який є таким важливим для нашого добробуту, не поспішайте. Вибирайте дуже ретельно, орієнтуючись на естетику, а також на ваш комфорт і анатомію. У вашому розпорядженні окремо стоячі унітази (з основою, з’єднаною із підлогою) і підвісні унітази, які надають суперсучасного вигляду приміщенню, але вони менш ефектні у невеликому просторі. Перегляньте зображення, представлені у нашій статті, та відвідайте спеціалізовані магазини, щоб знайти ідеальну модель, яка відповідає вашому бюджету.
Знайте, новий, сучасний дизайн, окремо стоячий унітаз із бачком (хорошої якості) обійдеться вам понад 140 євро. Підвісний унітаз обійдеться трохи дорожче, близько 200 євро. І не забудьте найняти сантехніка! Аматорська робота, зазвичай, дає погані результати (із витоками води та інфільтратами), які нікому не потрібні.
Ніші є відмінним предметом декору і зберігання. Створення стіни із відкритими нішами у вашій ванній кімнаті гарантує оригінальну естетику без особливих зусиль.
Стіновий модуль із нішами з вологостійкого гіпсокартону коштує від 200 євро.
Це найпростіший ремонт, який ви можете зробити самостійно без особливих ризиків! Фарбування ділянок без нанесеного покриття у маленькій ванній кімнаті – це робота без багатьох секретів, але вона вимагає певної обізнаності: ви завжди повинні наносити протигрибкову ґрунтовку, а вибрана фарба також має бути протигрибковою із пластиковим покриттям, яке можна мити (як альтернативу ви можете застосувати водний лак), щоб уникнути розкладання цвілі, викликаної вологими умовами.
Ціни сильно відрізняються залежно від обраної марки фарби, але ви можете розраховувати на витрати щонайменше 50 євро. Робота проста, займає не більше двох днів (включаючи підготовку поверхні та час висихання). Якщо у вас немає часу, найміть професійного маляра, і у цьому випадку також розраховуйте на вартість праці, яка дуже різна.
Наша порада полягає у тому, щоб вибрати фарбу хорошої якості та дотримуватися процедур, рекомендованих брендом, для лікування вашого випадку. Що стосується естетичної частини, а, оскільки ми говоримо про невеликі ванні кімнати, наша порада полягає у тому, щоб вибрати яскраву білу фарбу, додавши відтінок кольору меблям і аксесуарам, щоб максимізувати просторове відчуття.
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Це ще одна робота, яку можна легко виконати самостійно. Заміна кранів – це стриманий проєкт ремонту, але він може мати великий вплив на стиль, хоча він не обов’язково найдешевший.
Якісні змішувачі із привабливим або інноваційним дизайном можуть бути досить дорогими, а ціни досягають кількох сотень євро, але в Інтернеті ви можете знайти хорошу та доступнішу пропозицію. Якщо ви виберете більш базові моделі, ви можете замінити два простих крана та змішувач приблизно за 200 євро.
Заміна простого крана – це завдання, яке може виконати, навіть, людина із невеликим досвідом у сантехнічних роботах, однак кран змішувача може стати складним завданням. Якщо ви не впевнені у собі, найкраще звернутися за допомогою до сантехніка.
Легкий спосіб зробити ремонт – поміняти усі аксесуари у ванній кімнаті. Насправді, це не реконструкція, це скоріше косметична операція, але вона працює щоразу, коли ми хочемо створити інший інтер'єр, не витрачаючи великих грошей. І це також чудово виконувати після повного ремонту, щоб надати ще більшої індивідуальності вашій кімнаті.
Аксесуари для ванної кімнати включають дозатори рідкого мила та гелю для душу, кошики для зберігання предметів гігієни та краси, лавки, кошики для брудного одягу і текстилю та інші елементи. А ще також аксесуари суто декоративного характеру, такі як свічки, вази та вази із рослинами.
Легко замінити (або додати) полиці для зберігання у ванній кімнаті, не свердлячи стіну дрилем. Полиці VOFANK самоклеючі, мінімальний дизайн і матово-чорний колір.
Дуже сучасний і функціональний стиль для будь-якого дому.
І, нарешті, ми підійшли до найвичерпнішого питання: – скільки коштує ремонт маленької старої ванної кімнати?
Якщо санвузол все ще у придатному для використання стані, ви можете розглядати реконструкцію вашої ванної кімнати як суму усіх часткових ремонтів, про які ми говорили. Однак реальність показує, що кінцевий результат буде більш гармонійним і збалансованим, якщо розглядати ремонт як єдине ціле, як глобальний проєкт для простору. Тому ми пропонуємо вам звернутися за допомогою до дизайнера інтер’єру.
Якщо вам потрібна порада дизайнера, ви можете звернутись до наших спеціалістів перейшовши за посиланням
Цей професіонал допоможе вам знайти найкращі рішення за найвигіднішою ціною та запропонує ідеї для чудового використання простору, які, напевно, ніколи не спали б вам на думку, оскільки вони виникають лише із навченим баченням цього типу роботи. Хоча вам доведеться оплатити витрати професіонала, велика ймовірність, що ви заощадите трохи грошей і багато роботи.
Ми не можемо вказати конкретну ціну на генеральний ремонт вашої маленької ванної кімнати… Ми можемо лише запропонувати вам запитати пропозицію у одного з наших численних професіоналів!