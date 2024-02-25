100 м² всього за 50 000 євро

Проєкт, зображення якого ми покажемо вам нижче, надзвичайно особливий тим, що пропонує економічне та стійке рішення в області архітектури та модульного будівництва. Компанія Discovercasa, відповідальна за створення цього чудового будинку, має вже понад 10 років досвіду у виробництві та будівництві модульних та/або дерев’яних будинків.

Найбільшою перевагою цієї конструкції є її довговічність і високий тепло- і акустичний комфорт. Крім того, такі будинки також швидко будуються та економічно вигідні.





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А тепер подивіться на наступні зображення та нехай вас вразить цей будинок!