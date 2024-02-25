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100 м² всього за 50 000 євро

Catarina Rodrigues – Homify Catarina Rodrigues – Homify
Casa préfabricada de madeira de 100m² de tipologia T2, Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares Збірні будинки Дерево Дерев'яні
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Проєкт, зображення якого ми покажемо вам нижче, надзвичайно особливий тим, що пропонує економічне та стійке рішення в області архітектури та модульного будівництва. Компанія Discovercasa, відповідальна за створення цього чудового будинку, має вже понад 10 років досвіду у виробництві та будівництві модульних та/або дерев’яних будинків.

Найбільшою перевагою цієї конструкції є її довговічність і високий тепло- і акустичний комфорт. Крім того, такі будинки також швидко будуються та економічно вигідні.


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А тепер подивіться на наступні зображення та нехай вас вразить цей будинок!

Головний фасад

Casa préfabricada de madeira de 100m² de tipologia T2, Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares Дерев'яні будинки Дерево Дерев'яні
Discovercasa | Casas de Madeira &amp; Modulares
Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares Відвідати профіль

Будинок, який ми бачимо на фото, був спроєктований площею 100 м². Це дерев'яна конструкцієя, яка вразить будь-кого. Однією із цілей його реалізації є природне освітлення внутрішніх приміщень, які безпосередньо пов’язані із зовнішнім простором через великі вікна, які дають змогу бачити ландшафт і невеликий, але гостинний сад!

Вікна дивляться на краєвид

Casa préfabricada de madeira de 100m² de tipologia T2, Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares Збірні будинки Масив Різнокольорові
Discovercasa | Casas de Madeira &amp; Modulares
Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares Відвідати профіль

Наповнення цього будинку включає дві спальні, ванну кімнату, вітальню та міні-кухню, яка дозволяє готувати смачні страви. Усі ці кімнати тісно пов’язані із зовнішнім простором через великі вікна, які ми бачимо тут.


Якщо вам потрібна порада, запитайте нашого архітектора, звернувшись за цим посиланням

Ідеальний ганок

Casa préfabricada de madeira de 100m² de tipologia T2, Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares Збірні будинки Масив Різнокольорові
Discovercasa | Casas de Madeira &amp; Modulares
Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares Відвідати профіль

Як ви можете бачити на цьому зображенні, символічна зона будинку, розташована ззовні, має вражаючий дерев’яний настил і ламіновану дерев’яну перголу, яка дозволяє затінювати та захищати простір, не видаляючи сонячне світло.

Чи хотіли б ви, щоб у вашому будинку була веранда? Не хвилюйтеся, адже у нас є ідеальне рішення. Подивіться тут, як побудувати ганок за сім кроків!

Критий чи ні!

Casa préfabricada de madeira de 100m² de tipologia T2, Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares Збірні будинки Дерево Дерев'яні
Discovercasa | Casas de Madeira &amp; Modulares
Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares Відвідати профіль

У той же час цю альтанку можна легко накрити, створюючи ідеально затінену зону, ідеальну для насолоди відкритим простором, навіть, у найспекотніші дні року! Ця естетика ідеально поєднується із сучасним та сільським стилем завдяки матеріалам, використаним у будівництві та для оздоблення будівлі.

Інтеграція із ландшафтом

Casa préfabricada de madeira de 100m² de tipologia T2, Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares Дерев'яні будинки Дерево Дерев'яні
Discovercasa | Casas de Madeira &amp; Modulares
Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares Відвідати профіль

Дерево є чудовим матеріалом на всі випадки життя. У цьому конкретному варіанті ми також підкреслюємо його повну інтеграцію із рослинністю та навколишньою природою. Оскільки це натуральний матеріал, він легко вписується у будь-який природний ландшафт, забезпечуючи значну перевагу, коли справа доходить до інтеграції архітектурного витвору у будь-яку місцевість, на якій він розташований.

Технічний план

сучасний by Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares, Сучасний
Discovercasa | Casas de Madeira &amp; Modulares
Discovercasa | Casas de Madeira & Modulares Відвідати профіль

Завдяки даному технічному плану ми змогли отримати більш конкретне уявлення про внутрішні простори цього будинку.

Кімнати будинку зорієнтовані навколо центральної зали, яка зв'язує усі його внутрішні приміщення . Зовнішня веранда, про яку ми вже згадували раніше, також відіграє важливу роль, оскільки має прямий доступ до більшості внутрішніх приміщень будинку.

Просто, але ефектно. Це чудовий будинок!


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