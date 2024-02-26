Найбільш підходящі матеріали для покриття ванної кімнати

Плитка – не єдине покриття, яке підходить для ванної кімнати . Ви можете вибрати дерев’яне або цементне покриття для підлоги, або вологостійку фарбу для стін. У нас є, навіть, альтернативні варіанти, які не вимагають стільки праці чи витрат на ремонт вашого будинку .
Беріть на замітку та обирайте свій фаворит!
Мармур – благородний матеріал, який підходить для покриття стін і підлоги у ванних кімнатах. Це матеріал, отриманий із вапняку. Даний природний метаморфічний камінь зачарує вас, особливо, якщо ви зацікавлені у розкішних інтер'єрах. Щоб застосувати мармурову підлогу або мармурову плитку у своїй ванній кімнаті, вам доведеться вибирати між різними стилями.
Мармур доступний у білому кольорі, а також у відтінках рожевого, чорного, коричневого чи жовтого, він існує у багатьох кольорових варіаціях. Для вашої ванної кімнати краще вибрати світліший тон, щоб візуально збільшити простір, або темний тон для вишуканого дизайну. Завдяки своїм прожилкам і безпомилковому стилю мармур пропонує елегантність і відмінну продуктивність, якщо його укладає досвідчений професіонал.
Палений цемент або мікроцемент – це матеріал, який протягом кількох років усе частіше вторгається в інтер’єри, включаючи і ванні кімнати.
Він дуже естетичний, простий у догляді та надзвичайно популярний, має численні переваги та став одним із фаворитів для оздоблення.
У ванній кімнаті він
розкриває усі свої переваги: без швів, непористий, підходить для плитки, яку не потрібно розбивати, ідеально підходить для ремонту… Не дивно, що він є найкращим союзником для ремонту та нового будівництва. Тим більше, що палений цемент більше не є просто покриттям для підлоги, його також можна наносити на стіни та стелі.
Ідеально підходить для тих, хто шукає сучасне, мінімалістичне або індустріальне середовище.
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У ванній кімнаті рівень вологи максимальний. Тому традиційні шпалери слід заборонити, оскільки вони відклеяться і створять бульбашки повітря під час перших купань.
Для вологих приміщень, таких як ванна кімната, настійно рекомендуються шпалери з ПВХ покриттям: вінілові та флізелінові. Їхня конструкція надає їм водонепроникні властивості, тому вони ідеально підходять для стін ванної кімнати чи кухні.
Покриті тонкою плівкою ПВХ, ці шпалери можна мити, вони стійкі до вологи, бризок і мають довший термін служби.
Слід пам’ятати, що чим товщі флізелінові шпалери, тим вони будуть водонепроникніші.
Налаштуйте самоклеюче дзеркало та встановіть його у ванній кімнаті як варіант покриття. Покрийте ним частину стіни або усю повністю! Чудове рішення для дизайну.
Також дзеркало стане ще й предметом повсякденного користуваня.
Смоляна фарба, відома ще й як епоксидна фарба, також може бути рішенням для покриття вашої ванної кімнати. Це доступний, практичний і дуже сучасний варіант, який стає все більш популярним.
Ця фарба дуже стійка, має чудову покривну здатність і забезпечує хорошу водонепроникність, що дозволяє отримати привабливий результат із глянсовим, текстурованим або сатиновим покриттям.
Таке покриття можна наносити, практично, на всі поверхні: підлогу і стіни, як внутрішні, так зовнішні.
Гідравлічна плитка стає все більш популярною у світі покриттів, у тому числі у ванних кімнатах. Її можна наносити на стіни або підлогу.
Вона буває різних кольорів і з різноманітними візерунками. Ваша творча натура дасть можливість забезпечити унікальне оздоблення ванної кімнати.
Ціни на ринку сильно відрізняються, і ви можете знайти цей матеріал на сайтах багатьох будівельних фірм чи магазинів. До прикладу, Leroy Merlin має гідравлічну модель плитки під назвою Lisboa за 7,99 євро/м2. У невеликій ванній кімнаті при простому інвестуванні в підлогове покриття це не коштуватиме вам великих витрат, особливо, якщо ви укладаєте його самостійно або маєте члена сім’ї, який володіє цими знаннями.
Вибір цієї яскравої білої плитки дозволяє менш ефективному освітленню відображатися у просторі, а також створює стильний графічний ефект.
Завдяки незмінному стилю плитка metro швидко увійшла у наші інтер’єри, особливо у ванних кімнатах.
Сьогодні бренди пропонують її у різних кольорах і в матовій версії, що дозволяє вибірати між декоративними стилями: від ретро до більш дизайнерського.
З іншого боку, такий варіант плитки досить економічний і простий у догляді. Перед ним неможливо встояти!
Художня та барвиста мозаїка чи плитка пропонує безліч варіантів для прикраси інтер’єру вашої ванної кімнати чи просто душу. Мозаїка призначена не лише для створення полотен типу Стародавнього Риму: сьогодні ми заново відкриваємо усі можливості, які пропонують ці маленькі правильні або неправильні плитки, зібрані разом, щоб утворити декор.
Спочатку мозаїка представляла собою декоративне мистецтво, у якому використовували бите скло, різні камені, емалі або кераміку, з'єднані шпаклівкою або цементом для відновлення малюнка або декору.
На сьогодні мозаїка повторно використовується у більш сучасному стилі, і, безсумнівно, вона є вічним матеріалом, який буде ідеальним на стінах або підлозі.
Фарбування, як і кераміка, є одним із найбільш часто використовуваних варіантів покриття ванної кімнати. Фарбу можна наносити на стіни або стелю, але не на підлогу, на відміну від епоксидної фарби.
Просте, швидке та економічне рішення. Коли завгодно, ви можете легко пофарбувати стіни вашої ванної кімнати.
Але будьте уважні, вибір фарби має важливе значення, щоб не утворювати плями від вологи чи цвілі. Обов'язково потрібно вибрати хорошу протигрибкову фарбу, яка підходить для ванних кімнат.
Не соромтеся запитати додаткову інформацію у співробітника магазину, чи то в Leroy Merlin, Aki, Maxmat, чи в іншому місці.
Порада homify: ви також можете купити фарбу для плитки та пофарбувати стару плитку у своїй ванній кімнаті.
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Легко миється, водостійка, естетична… Основним матеріалом для ванної чи туалету є кераміка, актуальною тенденцією є широкоформатна кераміка.
Щодо вибору: ви можете покласти будь-який вид кераміки на стіну чи підлогу, але для підлоги вам доведеться вибрати спеціальну плитку, тобто із більшою міцністю.
Для підлоги найбільш придатною плиткою є, як правило, керамограніт, оскільки кераміка (плитка, вкрита шаром емалі), яка блискуча та проста у догляді, більше підходить для стін, оскільки вона більш крихка та менш стійка до пошкоджень.
Дерево не завжди сприймалося прихильно як спосіб покриття підлоги або стін у ванній кімнаті, але правда заключається у тому, що ця ідея вважається повністю застарілою.
Сьогодні ванну кімнату обшивають деревом, щоб надати простору затишку і комфорту. Здебільшого це використовують у банях та саунах. Таке покриття ідеально підходить для природного декору.
Якщо ви обираєте цей матеріал, виберіть вогнестійку деревину, до прикладу тик, або те дерево, що пройшло водовідштовхувальну обробку, щоб гарантувати хорошу герметичність. Також уникайте
плаваючих підлог, оскільки вода може проникнути між планками.
Щоб створити «SPA» атмосферу вашої ванної кімнати, установіть панелі на одній стіні або лише до половини, аби уникнути перевантаження. Ви можете залишити деревину необробленою, щоб оцінити її
теплу сторону, або пофарбувати її, щоб вона ідеально вписувалася у ваш інтер’єр.
Існують альтернативні рішення для покриття стін або підлоги ванної кімнати. Вони піддаються декоруванню за допомогою плики, як ви можете це бачити на зображенні вище. Дану роботу виконували професіонали Sant'Anna.
Ще один варіант — вінілове покриття для ванної кімнати на плитці, бренд Bolt — експерт у цій справі.
Тепер, коли ви знаєте про різноманітні типи покриттів для ванних кімнат, можете починати думати про реконструкцію власного приміщення: який матеріал вибрати для оздоблення ванної кімнати. Для цього зверніться за допомогою до дизайнера, який допоможе вам зробити найкращий вибір.
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