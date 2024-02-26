Найбільш підходящі матеріали для покриття ванної кімнати

Палений цемент або мікроцемент – це матеріал, який протягом кількох років усе частіше вторгається в інтер’єри, включаючи і ванні кімнати.

Він дуже естетичний, простий у догляді та надзвичайно популярний, має численні переваги та став одним із фаворитів для оздоблення.

У ванній кімнаті він розкриває усі свої переваги: без швів, непористий, підходить для плитки, яку не потрібно розбивати, ідеально підходить для ремонту… Не дивно, що він є найкращим союзником для ремонту та нового будівництва. Тим більше, що палений цемент більше не є просто покриттям для підлоги, його також можна наносити на стіни та стелі.

Ідеально підходить для тих, хто шукає сучасне, мінімалістичне або індустріальне середовище.

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