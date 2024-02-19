Дізнайтеся ідеальний розмір гаража для 2 автомобілів і моделей

Автомобілі, мотоцикли, велосипеди… Чи є у вас вдома кілька транспортних засобів? У цьому випадку, можливо, буде цікаво побудувати подвійний гараж, щоб ви могли зберігати там усі свої транспортні засоби, аби не зчищати лід із лобового скла взимку та не викликати цікавість зловмисників, коли ви виходите чи сідаєте в машину.
Гаражем може слугувати прибудова до будинку, але це не єдиний варіант для даної інвестиції, який може гарантувати довший термін служби ваших автомобілів. Також у гаражі можна зберігати садовий інвентар та/або виділити частину цього приміщення під невелику майстерню. Але як це ідеально зробити, який розмір і тип вибрати?
Якщо подвійний гараж розрахований на 2 машини.
Ми розглянемо можливі плани, моделі та розміри. Залежно від ваших потреб, ви можете віддати перевагу дешевшому гаражу. Слідуйте за нами, робіть розрахунки та приймайте правильне рішення.
Щоб мати можливість зберігати дві машини, ви повинні запланувати будівництво гаража, достатнього розміру, щоб вмістити дві машини. Подвійний гараж дозволяє припаркувати дві машини, захистивши їх від вітру, дощу, сонця… Розташування, розмір і форма цієї будівлі залежать в основному від двох критеріїв: вашої місцевості та ваших потреб. Також слід враховувати можливі конфігурації подвійного гаража. У вас є вибір між паркуванням двох автомобілів поруч або одна за одною (в ряд). Насправді комплектація має великий вплив на ціну гаража.
Кожна із цих конфігурацій (поруч чи одна за одною) має свої переваги та недоліки. Щоб зробити правильний вибір, важливо враховувати такі критерії, як практичність, площа землі і конфігурація вашого будинку.
· Гараж, де машини розташовані поруч:
Як випливає із назви, транспортні засоби припарковані тут один біля одного (
поруч). Цей тип гаража має великий проріз дверей для обох автомобілів.
У цьому випадку необхідно вдатися до вимірювання і, отже, планувати більший бюджет. Також може бути двоє стандартних дверей, розділених бетонним стовпом. При цьому у кожного автомобіля свої двері. Гараж
поруч дозволяє взяти ту чи іншу машину у будь-який час без додаткових маневрів. Всередині простір можна відокремити суцільною перегородкою, напівстіною, простими стовпами або залишити вільним.
Зазвичай такий гараж робиться під будинком. Проєктування такого типу гаража як окремого приміщення було б надто інвазивним.
такий гараж має лише ворота стандартного розміру. Машини стоять одна за одною. Це означає, що коли ви хочете виїхати другим автомобілем, ви спочатку повинні виїхати із гаража першим авто, а потім уже користуватися другим. Це робить використання другого автомобіля не досить зручним.
Якщо ж гараж знаходиться на вулиці, як це зображено на фото, у 99% випадків це полегшує роботу. Ця конфігурація більш зручна: це не займає багато місця у дворі, тому такий гараж зазвичай роблять вздовж будинку.
Рядовий гараж (або гараж
в ряд) може бути бетонним, зробленим із ПВХ та ін.
Перш ніж будувати подвійний гараж, необхідно скласти робочий план для проєктування стін. План подвійного гаража дозволить спроєктувати будівлю з урахуванням довжини та ширини автомобілів, ширини відкритих дверей авто та гаражних воріт, відстані між транспортними засобами, складського обладнання та інших деталей. Вибрана конфігурація (конструкція) також вплине на довжину і ширину гаража. Загалом площа подвійного гаража повинна становити близько 40 м², щоб у нього було легко проїхати.
Мінімальна площа подвійного гаража враховує ширину і довжину двох стандартних автомобілів, до яких додається ширина водійських дверей.
Так, коли ви заїхали у свій гараж, вам потрібно відкрити двері, як правило, з боку водія, щоб вийти із машини, інакше ви ризикуєте провести ніч усередині! Це те, про що ми часто забуваємо при проєктуванні гаража.
Ось мінімальні розміри приміщення і площі подвійного гаража :
Ви можете розрахувати та порівняти ціни за 1м² двомісних гаражів. Не соромтеся запитувати про це у нас!
Роблячи розрахунки вашого подвійного гаража, слід враховувати, чи це гараж
поруч, чи
рядний гараж (автівки розташовані одна за одною), враховувати ширину вашого автомобіля, ширину для відкривання дверей, також слід додати ще деяку відстань для профілактики. Це дозволяє сідати та виходити із авто, не вдаряючись об автомобіль чи стіну.
Якщо ви хочете, щоб ваш гараж також служив місцем для зберігання вашого велосипеда або для розміщення лавки із вашими інструментами, подумайте про те, щоб додати це місце у свої розрахунки.
Ось критерії, які слід враховувати при розрахунку розмірів двомісного гаража:
в рядабо
поруч).
Після того, як ви врахували усі критерії, все, що вам необхідно зробити, це накреслити план. Урахування усіх критеріїв у плані допоможе вам визначти ідеальні розміри для щоденного використання вашого подвійного гаража.
Найпопулярніша конфігурація – паркування
поруч, тобто один автомобіль стоїть біля іншого. Практична сторона цієї конфігурації дуже популярна, оскільки можна легко маневрувати транспортними засобами та не відчувати напруги. По суті, парковка є незалежною для кожного автомобіля. Ідеальними розмірами для двомісного гаража є приміщення довжиною 7м і шириною 6 м.
Для вашого комфорту ідеальна ширина подвійного гаража, коли транспортні засоби стоять поруч, становить 6 метрів. Що стосується довжини, необхідно дозволити від 5 м до 5,5 м для довгих автомобілів. Площа буде складати приблизно 30 м². Якщо ви хочете додати місце для розміщення велосипеда та мотоцикла, заплануйте загальну площу близько 50 м².
При плануванні двомісного гаража
в ряд необхідно передбачити мінімальну ширину 2,50 м. Для зручного користування рекомендована ширина 3 м. Довжина залежить від ваших автомобілів, але загалом це займе від 9м до 10 м, особливо якщо один із ваших автомобілів довгий. Ідеальними розмірами для подвійного гаража
в ряд є 12 м в довжину і 3 м в ширину.
І останнє, для двомісного гаража
поруч, як і для гаража
в ряд, подумайте про забезпечення необхідного простору відповідно до типу воріт, які ви виберете, враховуючи висоту та ширину. Насправді, можна вибрати різні типи отворів для гаражних воріт. У вас також є можливість розмістити одні великі гаражні ворота або двоє поруч.
Якщо вам потрібна порада, ви завжди можете звернутись до наших спеціалістів.
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Якщо ви поміняли машину або купили фургон і потребуєте місця для автомобіля, то можете створити гараж відкритого типу, можете створити екран, як ви бачите на зображенні вище.
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