Дізнайтеся ідеальний розмір гаража для 2 автомобілів і моделей





Автомобілі, мотоцикли, велосипеди… Чи є у вас вдома кілька транспортних засобів? У цьому випадку, можливо, буде цікаво побудувати подвійний гараж, щоб ви могли зберігати там усі свої транспортні засоби, аби не зчищати лід із лобового скла взимку та не викликати цікавість зловмисників, коли ви виходите чи сідаєте в машину.

Гаражем може слугувати прибудова до будинку, але це не єдиний варіант для даної інвестиції, який може гарантувати довший термін служби ваших автомобілів. Також у гаражі можна зберігати садовий інвентар та/або виділити частину цього приміщення під невелику майстерню. Але як це ідеально зробити, який розмір і тип вибрати?

Якщо подвійний гараж розрахований на 2 машини.

Ми розглянемо можливі плани, моделі та розміри. Залежно від ваших потреб, ви можете віддати перевагу дешевшому гаражу. Слідуйте за нами, робіть розрахунки та приймайте правильне рішення.



